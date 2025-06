“PESE A LAS INTERNAS INTERESADAS, SE VE CLARAMENTE QUE EL APOYO DE LA GENTE LO TIENE FERNANDO”

Entrevístanos a Josemaría Caruso, Pte. De la Agrupación “Leales a la Doctrina” y referente político de Tapiales – Madero. Con Caruso hablamos de la actualidad política del distrito y de la provincia y de las “internas interesadas” que se estaría tejiendo en el distrito.

QP: Caruso, ¿cómo ves la situación política en la Provincia de Buenos Aires? Estamos en un momento en el cual se están tratando de armar las listas y hay muchos conflictos en todos los sectores.

JC: “Sí, es así, hay mucho conflicto por lo que vemos nosotros, por lo menos desde nuestro punto de vista, pero creo que no es diferente a otras situaciones, lo que sí, obviamente, hoy hay una división, hay una pelea que la podemos ver por todos los medios, que es entre Cristina y Axel, pero más allá que nos preocupa un poquito, eso no hay duda, estamos seguros de que se va a resolver.”

QP: En la tercera sección es el motor del peronismo bonaerense, ¿Usted cree que no va a llegar la sangre al río y se van a establecer puntos de acuerdo antes de la elección?

JC: “Sí, yo creo que no queda otra si queremos seguir con intenciones de gobernar, con intenciones de poder ayudar a la gente de nuestro lugar, creo que no hay otro camino que la unidad, sin dudas”.

QP: Hay dos elecciones, están las provinciales que son diputados provinciales y están diputados nacionales, a posteriori, y hay que mantener eso, hay que armar las listas y todo. ¿Usted cree que el problema viene por ahí? ¿Por los nombres y los hombres de las listas?

JC: “Bueno, eso seguramente no es nuevo, por lo menos desde mi punto de vista, siempre los cierres de listas, los armados, son momentos muy tensos, de conflictos de intereses, es una pelea lógica dentro de la política y no me parece mal. Lo que sí repito es que pase lo que pase, sean los nombres que sean, no nos podemos permitir como movimiento político ir desunidos en esta elección.”

QP: ¿Cómo la ve a Verónica Magario? Ha tomado una dimensión política en la provincia últimamente importante.

JC: “Bueno, lo que pasa es que el trabajo de la vicegobernadora es muy bueno, no por nada la fórmula Axel-Verónica fue reelecta, creo que está haciendo un muy buen trabajo en la provincia y mantiene, acá en La Matanza, una imagen y un cariño de la gente y de la militancia muy grande”

QP: ¿Cómo han vivido estos encuentros de la militancia que se están dando en La Matanza, en diferentes lugares?

JC: “Yo creo que es algo que no sé cuántos dirigentes políticos lo hacen, yo por lo menos participé del plenario que se hizo en el primer cordón, y creo que son momentos muy importantes, son muy emotivos también porque uno escucha a la conducción sacando sin frases hechas, sino diciendo realmente lo que se piensa y nos venimos cada vez que hay esos plenarios donde va toda la militancia de cada sector de La Matanza, nos venimos con una idea clara de cómo está la situación política dentro del espacio.”

QP: ¿Cómo lo ve el intendente Espinoza en el distrito, a pesar de todo lo que ha sido atacado a lo largo de todos estos años?

JC: “Yo lo veo muy bien, lo veo fuerte, a pesar de todas las campañas que sabemos de las operaciones mediáticas que intentaron debilitarlo, pero lo vemos muy fuerte en la gestión y se está viendo con el apoyo que le da el gobernador y la vicegobernadora. Hace poquito estuvimos González Catán con una entrega de patrulleros que es muy bueno en este momento tan complicado que estamos viviendo con la inseguridad, que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires haga foco en La Matanza y que también con recursos municipales, se pueda hacer que estos patrulleros, tanto autos como motos, lleguen a los barrios para que la gente esté un poco más segura. Todas estas son demostraciones importantes de cara por supuesto a lo que se viene, y tanto en la actualidad política como en la parte social en nuestro distrito. Así que, como te decía, lo vemos muy bien, con muchas ganas y jamás, que es algo que rescato mucho, como te decía recién lo veíamos en el plenario, nunca lo vemos de brazos caídos ni desanimado, ni nada, sino todo lo contrario, con muchas ganas de dar pelea a este gobierno que está haciendo tanto daño, el gobierno nacional, que está haciendo tanto daño a la gente.”

QP: Se habla de posible interna en el distrito, con tres, cuatro listas, una de La Cámpora, la otra sería de Patricia Cubría, y otra en un espacio que todavía se está armando. ¿Usted cree que puede llegar a darse la posibilidad de una interna o de que se presenten tantas listas?

JC: “Y la verdad, hubo en la última elección una interna que le presentó el movimiento Evita, con Cubría a la cabeza, todos sabemos que, apoyado en gran parte por Máximo Kirchner, y no le hizo para nada bien, está a la vista los resultados de las elecciones, no le hizo para nada bien que al municipio y al espacio político que más votos le aporta a la provincia de Buenos Aires, por ende, a la nación, le hayan presentado una interna, aparte una interna tan cruda, que hizo mucho daño. Y si repetimos estos errores, y ahora aún más, con algunas que otras listas más, creo que es una decisión muy desafortunada. Este espacio político que hace muchos años gobierna La Matanza y no por nada saca más del 60% de los votos muchas veces en las elecciones, esto quiere decir que tiene el apoyo del vecino casi completamente, presentar una interna más en este momento sería muy dañino. Pese a las internas interesadas, se ve claramente que el apoyo de la gente lo tiene Fernando”

QP: Yo percibo, por ahora, esto cambia semana a semana, minuto a minuto se podría decir, que solamente dos listas llegarían al piso electoral, como establece la ley electoral de la provincia, y serían la Libertad de Avanza y el Peronismo, el oficialismo, en la cual habría una repartija de cargo más o menos bien pareja, más allá de la diferencia de votos y demás. ¿Usted cree que la Milei tiene alguna chance de ganar La Matanza?

JC: “No, La Matanza estoy segurísimo de que es imposible que la gane, y no voy a caer en decir, por más que seamos muy fanáticos, para decirlo de alguna manera, del peronismo, que la gente vota peronismo siempre. En La Matanza la gente vota la gestión, lo vimos por ejemplo con estas inundaciones que hubo en casi toda la provincia de Buenos Aires, por ejemplo en mi barrio, yo puedo hablar particularmente de Madero y Tapiales, que hubo inundaciones importantes durante muchos años, y esta vez se ha demostrado que hubo obras importantes, entonces la gente vota por eso, más allá de las campañas mediáticas que intentan debilitar la imagen de la gestión municipal, la gente vota eso, y lo viene demostrando durante muchos años, de Balestrini para acá, con gestiones que son de cara al vecino, y que por eso mismo nosotros también ponemos la cara con convicción, o sea, para mí es imposible que Milei que gane La Matanza, como que gane la provincia de Buenos Aires.”

QP: Fernando se juega una partida que tiene que ver con la proyección a futuro de su nombre, si no se logra la reelección, como no se cambia la ley, él tendría que dejar de ser candidato a Intendente y proyectarse hacia otras cuestiones, ¿cómo lo ve parado en ese sentido?

JC: “Bueno, si uno evalúa, como hablamos hasta ahora de la gestión, y hablamos de que en base a su gestión los votos que aporta para que gane el gobernador, para que gane el presidente y demás, si uno evalúa eso, es indudable que el espacio político tendría que reconocerle estas virtudes, ¿no? Pero bueno, después hay cuestiones internas, de negociaciones políticas, internas políticas, que yo las desconozco, pero si uno mira como militante y como ciudadano de a pie, piensa que el Intendente de La Matanza, después de tantos años de gestiones importantes, debería tener la posibilidad de un crecimiento político. Pero bueno, como te decía, depende de las internas y de los arreglos que hagan ellos.”

QP: ¿Cómo ve a Fernando Espinoza en su relación con los vecinos? ¿El contacto, el feeling con los vecinos?

JC: “Eso lo hablamos siempre y vemos que en todas las actividades que se hacen, y es muy fácil verlo cuando cualquier vecino puede entrar a las redes sociales, tanto del municipio como del Intendente, y va a ver siempre que nosotros lo vemos en persona, porque acompañamos esas actividades de inauguraciones, o cuando visita comedores, o visita escuelas. Hace poquito estuvo con representantes de los centros de estudiantes de La Matanza y siempre la evolución es muy buena, yo lo puedo decir con toda seguridad. Yo en todas las actividades, en todos los lugares que lo podemos acompañar, vemos siempre una recepción muy buena, siempre, obviamente hay reclamos, porque la gente hoy no vive bien, pero la gente aprendió a entender que hay muchas situaciones que no es directamente responsabilidad de una gestión municipal, sino que va mucho más allá. En lo que es la gestión municipal, la gente lo ve y lo sabe reconocer.”