“LO ÚNICO QUE VA A SALVAR AL PERONISMO DE LA MATANZA ES LA UNIDAD, PERO LA UNIDAD DESDE LAS BASES… ES MOMENTO DE ESTAR CON LOS VECINOS”

Antes las intensas lluvias de hace una semana se produjeron anegamientos e inundaciones en muchos barrios de La Matanza. Si vio el esfuerzo de muchos dirigentes y agrupaciones políticas que salieron a poner el hombro y asistir a los vecinos damnificados.

Uno de esos dirigentes fue Juan Enríquez, de “Camino a la Victoria” que conduce la Diputada Nacional, Victoria Toloza Paz.

Enríquez, durante esos días se mostró muy dinámico, recorriendo diferentes barrios y llevando soluciones, pero en esta ocasión, con el apoyo del municipio; hecho que no era muy frecuente anteriormente; por tal motivo lo entrevistamos

QP: Juan Enríquez, hemos tenido semanas de lluvias intensas, fuera de lo común, y ha tenido repercusiones en La Matanza. ¿Cómo ha sido el trabajo que ha desplegado usted en este tiempo?

JE: “Nos sorprendió una lluvia inesperada, estamos hablando casi de 400 milímetros que cayeron en estos días sobre la provincia de Buenos Aires. En algunos municipios afectó más, en algunos afectó menos. Yo creo que, en La Matanza, en el tercer cordón, fue siempre el lugar donde más afecta, porque estamos en cuenca baja, entonces todo lo que baja en el otro distrito termina desembocando en el río Matanza y así en los diferentes arroyos. Yo creo que nos va a llevar mucho tiempo poder resolver eso. Y bueno, tiene que ver con la planificación y con la inversión de más obras públicas. Yo anduve recorriendo por diferentes barrios, y te puedo decir algunos casos específicos. El barrio Nicoll anduve recorriendo y recorrí con los compañeros. Ahí estuve con Lili Galeano y con los compañeros de ella. También estuve recorriendo con el padre Willy, que está en la iglesia. También estuvo el obispo de ese lugar recorriendo con nosotros. Pero los compañeros de Lili me contaban que la nación dio de baja a todas las cooperativistas que eran los que mantenían limpios los arroyos que cruzan por la mitad del barrio. Eso hizo que los arroyos estén sucios, que no los limpien, con basura. Y lo que hace eso es desbordar todos los arroyos. Yo creo que tiene que ver con las políticas de Milei. Más allá, que hacen falta más políticas de obras públicas, que eso está dentro de la planificación de Matanzas. Yo creo que Fernando lo tiene dentro de la planificación. Pero la limpieza y el mantenimiento se dejó de hacer porque las cooperativas dejaron de cobrar y el Estado Nacional cortó todo ese recurso.”

QP: Aclaremos algo, usted dice recorrer, pero porque está en la jerga del político, pero ¿ustedes van a ver lo que pasa y prestar asistencia en esos lugares?

JE: “Si, mirá, la verdad que tenemos muchos compañeros en diferentes barrios. Te puedo decir, qué sé yo, La Palangana, donde tenemos una compañera, Cintia Espinoza (justo tiene el apellido de Fernando). Fuimos a recorrer también 22 de enero, donde fuimos a verlo al padre Daniel. Y también vimos los fondos del 22 de enero, que también tiene el problema de inundación. También porque pasan los arroyos. De ahí también anduvimos por San Cayetano, en González Catán, que también ahí nos mandó. Fuimos a recorrer con una visita del Ministerio de Desarrollo Social, que viene del Ministerio del Cuervo Larroque. Recorrimos el lugar con gente de la iglesia. Ahí el padre Tano puso una persona para poder recorrer ese lugar. Y después, desde ahí fuimos a recorrer el barrio Nicoll. Fuimos a Virrey del Pino. Estuvimos por el barrio San Cayetano, que también está del lado de González Catán. Bueno, hemos recorrido 10, 12 barrios. En realidad, el recurso que se necesita es muchísimo, pero gracias a Dios, en esta etapa pudimos hacer una coordinación. Que me parece que es la forma ideal de trabajar, ¿no? Digo, el peronismo con la organización unida y articulada. Bueno, a mí me dieron el teléfono de la diputada Brenda Vargas, que estaba a cargo del operativo en el tercer cordón y en Laferrere.

También tiene a cargo eso, con todos los compañeros de las delegaciones. Y bueno, haciendo combinaciones, Brenda Vargas nos mandaba alimentos a los diferentes lugares de la gente que estaba inundada. Llegaron colchones, frazadas. Que yo, bueno, como bien vos lo sabés, milito para Victoria Tolosa Paz en Camino a la Victoria, pero la verdad que no tenemos recurso para poder llegar a esos lugares. Sí, tenemos los compañeros en esos lugares, teniendo comedores y estando al lado de la gente. Pero sin el acompañamiento y el Estado presente en el municipio, esos lugares estaban desamparados. Así que la verdad que igual siento una satisfacción de poder articular cosas con el municipio. Bueno, con Lili Pinto, que te comenté, que también estamos al habla y creo que es la forma de llegar al territorio. Creo que hay que volver a la militancia. Estamos con este tema de la Libertad Avanza, donde demoniza la política y juega con el odio de la gente hacia la política. Entonces ellos simplemente transmiten el enojo de la gente en la tele lo que me parece peligroso”

QP: Respecto a esto, hablábamos de un reportaje que se hizo por un noticiero europeo sobre Villa Palito, en la cual el gobierno nacional dejó de invertir y quedaron las cosas a medio terminar.

JE: “Sí, vinieron periodistas de Europa, Alemania, y querían saber qué pasaba con las políticas que Milei recortaba (para ver la nota haga clic en el link: https://youtu.be/BiBMa-IJqks). Y una de las políticas era lo que es la mejora de hábitat con la SISU, donde estaba Fernanda Miño a nivel nacional, qué consecuencias traía. Bueno, recorrieron los barrios, vieron la cantidad de viviendas paradas, que no se podían construir más porque el gobierno nacional cortó los fondos, dejó esa política, la dio de baja, que era una política donde los barrios florecían, porque cualquier casa que se haga en un barrio automáticamente activa la microeconomía.

La ferretería, el corralón, el vecino trabajando, el hijo trabajando, y a la vez tiene que ver, repercute en la salud de la familia, porque una pieza que no le entre humedad son chicos menos enfermos, un patio detrás de una casa hace que el chico no esté en la calle, esté adentro. La plaza, que es un lugar donde los chicos pueden ir a jugar a la pelota, también es la mejora de hábitat, el asfalto, y muchos barrios que estaban trabajando con el agua y la cloaca, que es salud. Entonces, este recorte a nivel nacional del hábitat que hizo este gobierno de derecha, que yo creo que es inhumano, más allá que siempre sospechamos que no están bien de la cabeza, porque vos no podés estar tranquilo sabiendo que hay muchos jubilados que no les alcanza para los remedios, muchas ollas populares que no les alcanza para comprar la carne, los planes de trabajar que quedaron congelados y cobran 80 mil pesos por mes. Entonces, bueno, lo que venían a levantar estos medios internacionales es como un gobierno de derecha deteriora a las comunidades más humildes de todo el planeta, en este caso de La Matanza.”

QP: Sarcasmo aparte, podemos decir que ustedes son las castas. O sea, cuando él decía vamos a ajustar las castas, ajustaron los jubilados, ajustaron en estas obras para mejorar los hábitats populares y demás. ¿Cómo se sienten ustedes con respecto a eso?

JE: “Sí, yo creo que muchos vecinos fueron engañados. Milei mintió directamente, porque en definitiva lo que hizo es decir que iba a ir contra la casta y lo primero que hizo es poner funcionarios que ya estuvieron en los gobiernos anteriores, como Menem, que ese sí viene de la casta, su ministro de Economía, Patricia Bullrich, que viene de la casta. Igual yo creo que es preocupante que haya más de un 40% de la gente que todavía no caiga que este gobierno viene por lo más humilde y viene por la clase media. Y la clase media, si no se da cuenta, va a ser tarde, porque hoy les están pidiendo que saquen todos los ahorros que tienen para poder gastarlo o comprar en dólares o depositarlo en algún banco para que esa plata, el único fin que tenga va a ser seguir pagando la deuda externa. Y después lo que dijo anoche o anteanoche, que dijo Milei, que no le importa de dónde salgan los dólares, que va a pedir otro blanqueo sin tener en cuenta el tráfico de droga y todos los juegos clandestinos que pueden llegar a blanquearse en ese sentido.”

QP: Ustedes tienen muchos años de trabajo social dedicándose a esto. Esta es, se puede decir, no es la primera vez, pero sí una vez en la cual trabaja más estrechamente con el municipio. ¿Cómo lo sintió? ¿Cómo lo vio?

JE: “Mirá, la verdad que, vuelvo a repetirte, fue una satisfacción la adrenalina de poder ir a estar con los vecinos, ayudarlos, poder hablar con un compañero funcionario de la Matanza, que te dé respuesta, yo creo que esa es la satisfacción y la alegría de un militante, digamos dormir tranquilo en la noche que sabe que esa familia tuvo un colchón, tuvo una frazada, tuvo un plato de comida. Yo creo que el que es militante no hay más satisfacción que esa. Si también después que pasa todo este temporal viene el post inundación, que sabemos que la gente dentro de la casa sigue teniendo barro, sigue teniendo humedad, que empieza la otra etapa, el tema de desinfectar todo eso, que sé que el municipio también está al tanto de empezar a mandar lavandina, jabón y todas esas cosas, pero bueno, yo creo que el Estado de la Matanza está presente en estos lugares, al menos en los 10, 12 barrios donde yo tuve la posibilidad de estar.”

QP: Bueno, ahora hablando un poco de política, ¿qué perspectiva tiene acá en La Matanza y después a nivel provincial sobre la unidad del peronismo? Dado que hay tantas discusiones, tantos sectores separados, ¿usted cree que se va a poder armar la unidad?

JE: “Mirá, yo creo que hay que tener en cuenta hoy, una de las preocupaciones más grandes es la participación del vecino común, nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos hablando que en las últimas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires fue el 53%, 54% nomás de la comunidad a votar, acá lo que hay que ver es que ahí ganó la Libertad Avanza, pero no ganó por un margen muy amplio, estamos hablando que 36.000 votos divide de la Libertad Avanza de Santoro, yo creo que esa poquita falta de unidad que hubo en la Ciudad de Buenos Aires, estamos hablando, no se unió Moreno, no se unió la gente del Evita con Santoro, si no le ganábamos, no hay mucha diferencia, entonces yo digo, hay que hacer un análisis, todos aquellos que no fueron a votar, a quién votarían, con quién están enojados, los que fueron a votar a Milei, creo que es preocupante, porque significa que están de acuerdo con la maldad que tiene este gobierno.”

QP: Pero es el voto habitual de la derecha, ellos también fueron separados.

JE: “Si, yo igual creo que ahí hubo una trampita, hubo una inteligencia artificial que empezó a decir que no se presentaba la candidata del PRO, que lo único que quedaba era votarlo a Adorni y eso lo dijo Macri. Cuando Macri sale y dice: hicieron trampa, tuvo que ver con el video ese de la inteligencia artificial que dijo: el PRO no se presenta, voten a la Libertad Avanza. Lo que dijo el presidente que fue una broma, que no tiene mucho sentido, pero hoy pasa todo por las redes, entonces si vos le tirás eso medio día antes de votar, a veces no hay tiempo de desmentirlo, yo creo que ahí hubo un delito que más adelante se tendrá que legislar bien todo lo que sea la inteligencia artificial. Yendo a lo que es Matanza, yo creo acá tiene que entender que lo único que va a salvar al peronismo de La Matanza es la unidad, pero la unidad desde las bases, porque a veces la unidad de las bases significa abrazar a los compañeros dentro de los barrios, no la unidad de los referentes políticos, porque los referentes políticos se pueden juntar, se pueden poner de acuerdo, vamos a trabajar juntos y todo, pero si las bases, las barriadas no están abrazadas, digamos, creo que hacemos agua. Entonces yo creo que esta inundación y este trabajo social que se viene haciendo, políticamente tenemos que ser hábiles y astutos que es el momento de abrazarnos a los vecinos, de estar al lado de los vecinos y explicarles que la casta no eran los viejos políticos, sino que para este gobierno, la casta es la gente más humilde y lo que quiere lamentablemente es que haya menos pobres y para que haya menos pobres lamentablemente va a haber más muertos en los barrios sin saber de qué, de enfermedades, de falta de medicamentos, de falta de hospitales y yo creo que eso no podemos permitir como peronista, entonces nosotros tenemos la responsabilidad de poder juntar las bases del peronismo, yendo por los clubes, yendo por las plazas donde se juntan los pibes, yendo por la iglesia y basta de mezquindades, acordémonos que tenemos la bandera de Perón, de Evita, de Néstor, y acá en La Matanza de Alberto Balestrini, digo que nadie agarre esa bandera, que son de nosotros, es del peronismo, porque si no, cualquiera agarra la bandera de Balestrini y ni lo conoce.”

QP: ¿Usted cree que el resultado que se dio en Capital se puede reflejar acá, aunque sea en el primer cordón del conurbano?

JE: “Yo creo que tenemos que trabajar, no te digo que se va a repetir, lo veo medio difícil, porque uno va a la carnicería y te compras un churrasquito, dos churrasquitos y lo cortas en pedacitos chiquitos para hacer un guiso, y que tenga por lo menos que te toque algún pedacito de carne, entonces lamentablemente acá en La Matanza sentí el ajuste y la inflación, la sentí en la verdulería, en el almacén, en la carnicería, pero yo creo que depende todo de los dirigentes políticos de La Matanza, que abramos la cabeza que nos abracemos y que vayamos a trabajar al territorio, entonces yo digo, si nosotros trabajamos en el territorio vamos a estar al tanto de esa necesidad que tiene la gente y que vuelva a prender el fuego del peronismo. Un poquito lo que decía Alberto: deja que la gente haga cosas, ¿qué?, no sé. Cosas que favorezcan a la comunidad, entonces hay que salir y organizar. Hay que salir a armar equipo y probar jugadores, hay que salir a los barrios, dar responsabilidad a los líderes para que ayuden a resolver los problemas barriales.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

JE: “Primero repetirte que estoy muy contento por haber participado en esta desgracia, lamentablemente, ojalá que no se repita y espero seguir participando para poder acompañar las mejoras que se hagan en estos barrios para que no vuelva a pasar la inundación que pasó. Poder arreglar calles, poder hacer zanjeo sabiendo para dónde va el agua, trabajar con las máquinas en los kilómetros, creo que es clave eso para que la gente no se inunde y que la gente vea por lo menos que hicimos algo. Después, si caen 400 milímetros ya no depende de ningún ser humano, depende del barba, de arriba que nos pone a prueba.”