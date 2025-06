Hace una semana (días más, días menos) circulo, por las redes sociales, una foto donde se los veía tomando mate al Dip. Nac., Máximo Kirchner, al Dip. Prov., Facundo Tignanelli, al “Tano” Angelotti, referente matancero de los curas de barrios populares y otros actores políticos. Fueron varios los políticos que comenzaron a preguntar y hubo interpretaciones de todo tipo. Ante esto entrevistamos a Juan Manuel Quinodoz, Pte. de la Agrupación “San Martín, Rosas y Perón” y hombre cercano al Ateneo “Néstor Kirchner”

QP: ¿La Cámpora viene por La Matanza?

J.Q.: “Nosotros no venimos por La Matanza, somos matanceros, hicimos política en La Matanza durante todos los años que tenemos. Queremos una Matanza mejor. Y vamos por ese camino para construir la unidad”

QP: El otro día se subió a las redes sociales una foto de Máximo Kirchner y el diputado Facundo Tignanelli hablando con el padre Tano. Después salió en los medios que el diputado Tignanelli había ido a una fábrica, cosa que no suele ocurrir. ¿Esto se hace habitualmente o es algo eventual?

J.Q.: “Sí, también vi en las redes sociales cómo quisieron defenestrar con una imagen. Pero son cosas que ocurren diaria o esporádicamente, pero las reuniones se hacen siempre. El que no salgan en los medios de comunicación no significa que no se hagan. Se hacen, y se hacen seguido; porque hay una decisión política de transformar a la comunidad y la sociedad (como se viene haciendo), sobre todo lo que es en Puerta de Hierro.”

QP: ¿Cómo están ustedes trabajando con el intendente Espinoza?

J.Q.: “Con la intendencia seguramente se debe estar hablando todo lo que se hace con el padre Tano. Políticamente, se trabaja en la medida que se puede y se debe. Pero también hay cuestiones que se traban por cuestiones políticas, y esto lo termina pagando la gente.”

QP: Algo que nunca se aclara del todo: unos dicen que está el peronismo por un lado y La Cámpora está por otro lado. ¿Ustedes son parte del peronismo matancero?

J.Q.: “Nosotros somos parte del peronismo matancero porque somos de La Matanza. Pero hay algunas cuestiones políticas que no llevan a nada, como lo último que está pasando que es que el intendente nos tapa las pintadas de Cristina. ¿Cómo se entiende esto, si vamos a generar la unidad como le dije en la anteriormente? Yo, como peronista, quiero generar la unidad porque no quiero que haya una generación del peronismo que pierda en La Matanza, en donde fue siempre invicto. Así y todo, La Matanza siempre con el peronismo fue avanzando (en diferentes medidas, pero fue avanzando). Hoy nosotros también vemos que, generacionalmente, podemos aportar porque trabajamos mucho en política y sobre todo porque somos matanceros. Entonces, queremos trabajar en esa futura Matanza que queremos.”

QP: Hace días fueron las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, donde se impuso el partido del presidente Milei. ¿Usted cree que puede haber un reflejo de esa elección en este distrito, siendo que la capital influye tanto en la política local?

J.Q.: “Yo creo que sí. No nos podemos desprender de una elección, sobre todo tan importante como es la de Capital Federal. También pasó en Jujuy y Salta. Creo que hay un hartazgo también. Hay un tema central que pasó en las dos elecciones que es la muy baja cantidad de gente que fue a votar. Entonces, estamos en una sociedad con un hartazgo político que ya no cree en la política o no quiere ir a votar. Yo lo veo como un error, porque cuanta más participación ciudadana haya mejor va a ser para la democracia. Todo depende de la dirigencia política que tengamos en este país. Yo confío en la dirigencia política del peronismo. Hemos tenido errores, pero siempre hemos ido para adelante y sobre todo de la vereda del pueblo. La vereda por la que nos está llevando Milei no es la vereda del pueblo.”

QP: La gente la está pasando muy mal, y a veces. no se entiende estos resultados electorales.

J.Q.: “Creo que la apatía de no querer ir a votar también es la indiferencia del gobierno hacia el pueblo trabajador, que está sufriendo tanto como los jubilados, los comerciantes. Todos la están pasando mal; porque el pueblo no tiene plata y no puede gastar, y el comerciante no gana. Todo es una cadena que se está rompiendo. Pero lo que más me preocupa es el desmantelamiento del Estado que está haciendo Milei, que genera que haya más pobres. Por ejemplo: lo de Puerta de Hierro se está logrando porque el Estado aporta económicamente para que se puedan abrir calles. Sabemos muy bien que si se abren calles en las villas y se trabaja socialmente todo lo que es narco empieza a desaparecer. También hay una decisión política, como hubo en Puerta de Hierro con Máximo Kirchner a la cabeza y Facundo Tignanelli en La Matanza llevándola adelante. Por eso creo que la política matancera debería tener un poco más de integración (sobre todo por el conductor que tiene La Matanza, me refiero al intendente) y generar consenso. Para mí la política pasa por generar los consensos necesarios para poder sacar a este tipo de gobierno de derecha que le hace tan mal al pueblo.”

QP: Es como que la gente la está pasando muy mal; y la dirigencia política debería tomar conciencia y apostar realmente a una unidad, donde cada uno tenga el espacio que merece por lo que ha trabajado. Es mi opinión.

J.Q.: “Yo comparto eso; y también, como dice la frase: no hay que ser más papista que el Papa. Nosotros queremos la conducción monolítica del movimiento a través de la imagen de Cristina Kirchner. Después, de ahí para abajo, se puede discutir todo. Pero la conducción, que es en la que nosotros confiamos, es la que va a llevar adelante todo esto.”

QP: Cristina Kirchner es la que más votos tiene, pero no le alcanza para ganar.

J.Q.: “Por eso le hablaba de generar los consensos. No va a alcanzar con Cristina solo, no va a alcanzar con Axel solo, necesitamos de todos. Necesitamos de Axel, de Cristina, de todo el pueblo trabajador, del jubilado, de los comerciantes. Necesitamos llegar a esos consensos de que le hablaba anteriormente. Mucha parte de la sociedad no entra dentro del peronismo. Néstor Kirchner nos enseñó a poder generar esos consensos con esa parte de la sociedad y del pueblo que quizás no se siente identificada con el peronismo, pero que quiere vivir mejor y tener un futuro en Argentina.”

QP: ¿Qué perspectivas tienen ustedes de acá a las elecciones? Ustedes tienen varios debates internos sin terminar antes de las elecciones.

J.Q.: “Va a ser muy difícil, pero no imposible. Creo que la elección del domingo pasado nos demostró también que, a pesar de la apatía de la sociedad de no querer ir a votar, posicionándonos segundos en Capital Federal (que siempre fue para el peronismo algo muy difícil) estuvimos a unos puntitos del ganador. Tengo esperanza que el peronismo de La Matanza y el de la provincia de Buenos Aires se unan, y se puedan generar esos consensos con los espacios que no son peronistas, y poder tener una victoria. Una victoria que tenga una consecuencia después para la gente de parte de los dirigentes. Tuvimos muchos dirigentes que la gente los votó para que estuvieran del lado de su vereda que terminaron estando del otro lado de la vereda, por ejemplo, en la parte de la legislatura. Esto no puede ser más así. No podemos tener diputados del partido Justicialista, como pasó en Jujuy (por eso también se intervino el PJ de Jujuy), que voten todas las leyes de Milei. Estas cosas no tienen que suceder más en Argentina, sobre todo en la política. Esas cosas tienen que cambiar.”

QP: A parte, es como que los legisladores no tienen contacto directo con el vecino.

J.Q.: “Hay muchos que sí y hay muchos que no. Justamente, los que no tienen contacto con el vecino son los que votan en contra del vecino.”

QP: Siempre digo que La Matanza tiene una crisis de representatividad porque, más allá de los acuerdos provinciales o nacionales que puede implicar que tenga algún candidato en la lista de senadores o diputados provinciales o diputados nacionales, La Matanza en realidad elige cada dos años diez concejales y cada cuatro años un intendente. Entonces, tiene sólo veinticinco representantes para gobernar el distrito que tiene dos millones de habitantes.

J.Q.: “Justamente esto lo ha planteado nuestro compañero Facundo Tignanelli. Extender un poco más, a través de la cantidad de habitantes que tiene cada distrito, para poner más bancas porque esas bancas no alcanzan.”

P: ¿Tal vez hacer de La Matanza la novena sección electoral?

J.Q.: “Creo que podría pasar por ahí.”

QP: Es decir, habría que repensar algunos proyectos no sólo de La Matanza hacia la provincia sino también de la provincia hacia La Matanza.

J.Q.: “Puede ser. Y sobre todo reconfigurar todo lo que es el Estado; porque nunca se terminó de plantear ese proyecto que hizo Alberto Balestrini sobre la descentralización de La Matanza, que tan bien le haría para que el pueblo también sea parte de esa parte del territorio en la que vive y que sería como su pequeña Nación.”

QP: El diputado Tignanelli (sé que tiene una relación con él) nunca es de salir en los medios y en las redes sociales, y menos visitando una fábrica haciendo como campaña. Y el otro día llamó la atención el video de él visitando una fábrica. ¿Es que va a ser candidato? ¿Lo hace habitualmente, y fue casualidad que se viralizó esto?

J.Q.: “No, es parte de las reuniones que se hacían y que se dieron en San José. Es parte de él. Facundo quizás hoy está saliendo más en los medios, pero siempre estuvo visitando los centros de jubilados. Se lo digo porque nosotros trabajamos en la FEBACIP, que es la federación que le da personería jurídica a las instituciones. También se trabaja con las fábricas, con el pueblo trabajador porque es a lo que él se debe. Es legislador del pueblo y tiene que conocer la realidad de su pueblo, y su pueblo es La Matanza. No sé si va a ser candidato o no, y creo que ni él lo debe saber.”

QP: ¿Máximo cómo anda?

J.Q.: “Creo que anda bien. Se lo ve que se está acercando a la gente. Los que estamos haciendo política durante tantos años, sabemos que el no estar en contacto con la gente y no saber la realidad de lo que le pasa al pueblo es el primer error que se tiene como dirigente. El General decía: la única verdad es la realidad.”

QP: Sí. Hay algunos dirigentes que llegan a un puesto y se olvidaron de la gente.

J.Q.: “Se olvidaron de la gente, se atornillaron a una silla y se piensan que van a resolver desde ahí. Y no es así.”

QP: Entonces, la reunión del otro día fue una reunión habitual.

J.Q.: “Una reunión habitual, a la que vinieron diputados de otros distritos y estuvieron los dos obispos de La Matanza. Estas reuniones siempre se hacen (a veces hay diferentes actores), lo único que no se les da periodismo.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

J.Q.: “Nosotros seguimos trabajando (cuando digo nosotros es el espacio del Ateneo Néstor Kirchner) en poder mejorar esta Matanza, que tanta falta le hace todavía. Se hizo, pero falta mucho más.”

QP: ¿Con el intendente o sin el intendente Espinoza?

J.Q.: “Con todos. Esto no lo va a solucionar una sola persona.”