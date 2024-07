“MILEI NO TIENE PIEDAD, ES UN GOBIERNO QUE A VECES UNO DICE QUE PARECE PINOCHO NO SOLAMENTE PORQUE MIENTE Y TIENE LA NARIZ LARGA SINO PORQUE NO TIENE CORAZÓN”

Dialogamos con Juan Enríquez, referente del Movimiento de Villas, Complejos y Asentamientos de La Matanza y de Camino a la Victoria, espacio político que encabeza la Dip. Nac. Victoria Toloza Paz.

Enríquez fue muy duro en su análisis de la situación económica actual y de las políticas que lleva adelante la gestión del Presidente Milei y señaló la importancia de la unidad del peronismo y de las internas.

QP: Juan Enríquez, estamos en un momento complicado en la sociedad, ¿usted nota que bajó la inflación?

JE: “Mira, en principio te agradezco que me hagas de nuevo una nota, la verdad es que reconozco que siempre me preguntas a ver cómo estábamos, cómo va la política, y bueno, comentarte primero que no soy más funcionario, no soy funcionario ni provincial, ni nacional, ni municipal, porque en realidad yo trabajé en la municipalidad, fui funcionario del año 2004, que me pone Balestrini a cargo de la unidad ejecutora, pero nunca fui planta permanente, siempre fui un funcionario donde, bueno, hacía mi rol en el tema de urbanización de Villa, y cuando renuncié y fui a trabajar con Victoria Toloza Paz, dejé de ser funcionario de La Matanza. Y ahora que ya hace como 6 meses que este nuevo gobierno echó a toda la planta política a nivel nacional, bueno, dentro de eso estoy yo, me tocó a mí, y bueno, hoy soy un compañero más, un vecino más, un militante más, que trabaja en La Matanza todos los días para poder ayudar a la gente afectada por toda esta catástrofe que está generando este gobierno.”

QP: Volviendo a la pregunta original, ¿bajó la inflación o bajó el consumo?

JE: “Mirá, yo creo que en el tema de la inflación no baja, primero que no baja, porque siempre va aumentando un poquito, la harina está aumentando de nuevo.

QP: Ustedes están en un rubro muy sensible, que es la panadería.

JE: “Si. La harina está aumentando continuamente, la gente ya no compra el pan como compraba antes, en lugar de un kilo te compra medio, porque hoy el kilo de pan está a 2000 pesos el kilo, como barato. Y la gente va y te compra por 500 pesos, que a veces uno trata de darle 3 flautitas y a veces te da vergüenza y le das un poquito más, entonces yo creo que la inflación no paró y a la vez yo creo que el sueldo no alcanza, la plata no te rinde. Vas con 10.000 pesos y no te alcanza para hacer medio guiso, pero vas a trabajar y no te pagan, entonces yo creo que el tema del déficit cero es una mentira. Ahora en junio creo que de nuevo se va a notar que la inflación va a seguir subiendo y vamos a ver cómo lo manejan, porque todo lo que pasó en la inflación cero fue por los recortes que hicieron, bueno, esto es muy repetitivo, si uno deja de pagar todas las cosas que tiene en su casa, te va a quedar plata en el bolsillo, pero a costa de qué, de no pagarle el colegio a los chicos, de no tener una prepagada para los chicos, de no comprar alimento para los chicos. Digo, esto hay que ampliarlo a lo que es el país.”

QP: Claro, yo me siento casta, porque de repente decían casta, pero yo pensé en los políticos, en los millonarios, pero el ajuste me lo hicieron a mí.

JE: “Sí, yo creo que hay un gobierno que vendió un relato que la gente lo compró también por culpa de nosotros, tenemos que hacernos cargo nosotros los peronistas de la pelea que no tenía sentido entre nosotros, y terminamos poniéndolo a Milei, porque cuando tuvimos a Alberto Fernández como presidente yo creo que era el momento de retomar el peronismo y hubo tanta interna y nos cruzó la pandemia, entonces entre Alberto Fernández que estaba de presidente y no tomaba las determinaciones que tenía que tomar. Entre Macri que había hecho un gobierno también malo anterior a ese y nosotros como peronistas dentro del gobierno también estábamos en deuda con la gente, hizo que aparezca cualquiera. Y yo creo que eso es lo que está pasando en la Argentina, no hay dos partidos grandes que puedan enfrentarse así, hoy estamos necesitando partido justicialista bien fuerte, el partido radical bien fuerte para que haya dos partidos fuertes como oposición, no puede haber un montón de chiquitos que estén peleando. A veces cuando uno escucha a la interna en la provincia de Buenos Aires o escucha a la interna en algún lugar y digo: escúchenle a la gente, la gente está necesitando y nos tocó este tipo que nos está haciendo pasar muy mal. Conozco mucha gente que está enferma de cáncer y no recibe la medicación, me siguen llamando de Tucumán, de Santiago, de algunos pueblos de donde yo tuve la oportunidad de trabajar y automáticamente lo único que puedo hacer es pasarle el informe a la compañera Victoria Tolosa Paz y ella todavía desde la Cámara de Diputados a algunos los puede ayudar, pero no a todos porque el gobierno este el recorte les llegó a todos. Milei no tiene piedad, es un gobierno que a veces uno dice que parece Pinocho no solamente porque miente y tiene la nariz larga sino porque no tiene corazón y creo que yo prefiero que tenga una nariz no tan larga pero que tenga corazón para la gente que más necesita.”

QP: ¿Sigue trabajando con Victoria Tolosa Paz políticamente?

JE: “Cuando yo renuncio en La Matanza para acompañarla en la nación, descubrí una dirigente con mucho carisma y mucha fuerza. La verdad que me identifico mucho con su forma de trabajar. En un principio empecé en lo que es un programa Mi Baño y bueno, ella me convocó a trabajar en su organización que se llama Camino a la Victoria, que es un partido dentro del peronismo, ella armó su organización dentro del peronismo y bueno, lo último que me pidió hace muy poco es que yo me haga cargo de Camino a la Victoria en La Matanza. Que para mí eso es una caricia como diciendo bueno, trabajé más de 20 años con Alberto Balestrini dentro del peronismo de La Matanza y hoy voy a seguir dentro del peronismo de La Matanza representando el Camino a la Victoria, así que tengo esa responsabilidad hoy.”

QP: O sea, encolumnó el movimiento villero Alberto Balestrini dentro de este espacio.

JE: “Sí, yo creo que el movimiento villero Alberto Balestrini tiene un espíritu muy fuerte, yo creo que hoy hablan mucho de Balestrini y muchos están incorporados a Ramón Carrillo, pero no todos tuvieron la posibilidad de conocer dirigentes que crearon la Ramón Carrillo. Cuando digo Ramón Carrillo pienso en Gladys Torres, en Gustavo Silva, en Solano, en Aidé Villagrán, en Alberto Balestrini, en Daniel Barrera, en Daniel Barengo y otros compañeros. Y yo creo que no cualquiera va a nombrar a todos estos compañeros si realmente no estuvo en la Ramón Carrillo desde el principio. Estela Fernández y no quiero olvidarme de ninguno; hay muchos compañeros que la verdad que dejaron la vida para el peronismo de La Matanza. Yo creo que si yo dejara de militar dentro del peronismo sería un desagradecido, toda esa gente hizo que yo pueda aprender. Tengo la vieja escuela, no tuve la suerte de haberlo conocido a Russo, me cuentan el gobierno de Federico Russo, pero sí tuve la posibilidad de conocerla a la Pocha Medina. Yo soy de una generación donde tengo la escuela del peronismo de la calle, solidaria, organizativa, de comunidad organizada y bueno igual miro y veo a los dirigentes que todavía tengo cerca que bueno es Fernando Espinoza, es Liliana Pinto y el otro día lo ví a Daniel Castro y bueno por eso les digo no hay tantos dirigentes que hayan quedado de esa camada. Así que hoy voy a representar un nuevo espacio y espero poder juntarme con Fernando Espinoza para poder trabajar juntos.”

QP: O sea desde que usted dejó su cargo en el municipio no pudo volver a hablar con Fernando, con el intendente.

JE: “No, no, la verdad que después que nos echaron de nación no pude hablar más con él, sí tuve la posibilidad de hablar dos veces con Liliana Pinto, que vuelvo a repetirte para mí es un cuadro político con experiencia territorial que nos dejó Alberto Balestrini y bueno quedamos en ver en una próxima reunión para ver cómo podemos seguir trabajando. Pero bueno espero que podamos trabajar juntos, así como trabajan juntos con otros con otros movimientos. Yo veo que como que trabaja la municipalidad, trabaja junto a Barrio de Pie, veo que trabaja junto al movimiento Evita, veo que trabajan junto a Movimiento de Izquierda. Entonces yo creo que nosotros que somos primo hermano hoy con el movimiento Villero y hoy representando Camino a la Victoria creo que no van a tener problema en trabajar juntos y darnos una mano. Yo creo que hoy el peronismo necesita más unidad que nunca para el año que viene. En la legislativa nos jugamos todo, no hay que esperar dentro de cuatro años, es el año que viene. Y mientras tanto vemos qué pasa con este gobierno, creemos que tenemos un presidente que vive de vacaciones, yo creo que hoy es una noticia que Milei esté en la Argentina y no que se vaya de vacaciones porque en realidad vive más de vacaciones que acá. Y cualquier cosa que hay problema en el país trata de enojarse para que no haya repregunta.”

QP: Yo veo que por ahí el movimiento obrero ha expresado sus desacuerdos, ha salido a la calle, lo mismo que los movimientos sociales. Lo que no veo es que la política reaccione. No hay políticos que están plantando bandera frente al gobierno, por ahí están plantando bandera en cuestiones internas de su partido. Pero no en contra del gobierno.

JE: “Yo creo que hay dos dirigentes que están saliendo en los medios, es conocimiento público, que uno es Victoria Tolosa Paz que sale a los medios a hablar, inclusive ella salió a denunciar cuando ellos aumentaron los sueldos. Ella salió a denunciar también cuando dijo que había alimentos porque ella había dejado todo, dejó todo el inventariado de todo lo que quedaba, sabía que había en todos los galpones alimentos. Ella tenía previsto el alimento por dos o tres meses más. Y el otro dirigente que sale también continuamente en la lucha y va al frente es Juan Grabois. Yo creo que son los únicos dos dirigentes que están saliendo a pegarle o a luchar con este presidente. Lo que pasa es que Victoria Tolosa Paz está dentro del Partido Justicialista y hoy es diputada nacional. Inclusive ella se armó un bloque cuando se discutió el tema del impuesto al tabaco, ella se armó un bloque con 21 diputados donde pudo votar para que vuelvan a pagar los impuestos una marca tabacalera muy fuerte que no pagaba. Se seguía discutiendo eso, pero ella pudo juntar a 21 legisladores. Entonces yo creo que están saliendo y continuamente ella está denunciando cosas de hoy en el Ministerio del Capital Humano. Después los otros dirigentes creo que, espero, que si están peleando sea para organizar unidad y no para seguir desuniendo. Porque el resultado de desunir es Milei y hoy no hay mucho para discutir. Yo creo que uno de los dirigentes más importantes que tenemos, si no el más importante, como candidato dentro del Partido Justicialista es Axel Kicillof. Me parece que todo el que está militando sabe que hoy Axel es el gobernador más importante de la Argentina, que está bancando la provincia de Buenos Aires, más allá que nación no le está mandando recurso, pero bueno por abajo se está discutiendo eso y creo que la discusión se acaba con una interna. Yo creo que lo más sano que hay es una interna dentro del partido justicialista que haya una interna y listo y ahí se define. El que gana conduce, el que pierde acompaña.”

QP: ¿Cómo lo ve a Espinoza?

JE: “Creo que Fernando Espinoza viene a trabajar, bueno, lo hablamos hace un rato cuando decíamos que es uno de los dirigentes de la conducción de La Matanza dentro del partido justicialista y de la Ramón Carrillo yo creo que estamos en un momento clave porque por más que La Matanza lo quiera reelegir no se puede. Entonces ahora hay que ver qué renovación viene dentro de La Matanza y esa renovación, así como Balestrini supo ponerlo a él en su momento creo que él debe tener también alguien como para decir que quede en reemplazo de él. Que como siempre decimos La Matanza es como la quinta provincia.”

QP: Aparte de la posición de él, la última elección demostró ser el intendente que más votos tiene del peronismo de la provincia de Buenos Aires.

JE: “Si yo creo que eso nunca se discutió y ya de la época de Balestrini esperaban para para saber quién era presidente de contar los votos de los kilómetros nosotros somos matanceros siempre lo vivimos. Sí también sabemos que hubo las últimas elecciones hubo 250.000 personas que no votaron entonces esas 250.000 personas que no votaron, no votaron a nadie, no es que bueno votaron a tal. Entonces creo que hay una cantidad de votos dentro de La Matanza que se puede seguir aportando al peronismo. ¿Cómo se aporta? Militando, yendo a los barrios, juntándose. No quedarse con la política vieja de la unidad básica y juntarse con la gente si no hacer las dos cosas. Hay un aggiornarse en el tema de lo que es la tecnología que hoy en día sabemos que es tan importante Instagram como una unidad básica. Hoy las dos cosas son importantes, pero no alejarse de la gente. Yo creo que hoy la gente necesita más que nunca a los dirigentes cerca de ellos, me parece que eso es tener empatía con la gente y eso se hace naturalmente.”

QP: ¿Qué perspectiva tiene usted políticamente?

JE: “Mira yo siempre decía que mi carrera política, cuando estaba Balestrini, estaba en la mano de Balestrini. Después que Alberto no estuvo más, uno siguió trabajando. No estoy arrepentido, estoy súper orgulloso de todo lo que emprendimos hoy yo veo que en Puerta de Hierro que están haciendo vivienda por afuera por adentro y eso fue un trabajo de muchos años que cuando a mí me tocó ser funcionario de La Matanza lo planificamos con el arquitecto de Héctor Sarmiento. Cuando estaba Vidal de gobernadora sacó a Puerta de Hierro para que no se urbanice ni 17 y nosotros hacíamos asamblea dentro del barrio para pedirle a la provincia por qué no lo incorporaron nuevamente. Ahí en ese tiempo inclusive trabajamos mucho con el Padre Tano con el Padre Bachi antes de la pandemia. Entonces todo eso que está floreciendo a mí me da un orgullo enorme. Después puerta de hierro y otros barrios de la cuenca donde trabajé con mi equipo hoy que está floreciendo no se marchitó para mí es un orgullo. Después de eso me tocó estar con Victoria y hoy la carrera política, el futuro político está en manos de Victoria Tolosa Paz. Hoy es mi conducción dentro de lo que es el peronismo, así que ella dirá.”

QP: ¿A nivel provincial y municipal?

JE: “Hoy mis convicciones pasan por Victoria Tolosa Paz, creo que en algún momento sí se tendrá que juntar a hablar con Fernando Espinoza a ver cómo se va a trabajar con Camino a la Victoria en La Matanza. Hay muchísimos compañeros que se acercaron a preguntarme qué iba a hacer, que voy a hacer, voy a trabajar con la gente, voy a ayudar a la gente. Inclusive ayer empezamos a llevar aproximadamente como 200 chicos al circo Rodas, y yo digo eso es peronismo, llevar a los chicos de los kilómetros, Virrey del Pino, Laferrere, Villa Palito al circo que puedan entrar al circo y ver una función, porque yo estoy acompañando una ONG que se llama “PASIÓN SI, VIOLENCIA NO” que tuvimos una reunión con el dueño del circo de Rodas y nos da entrada como para llevar a los chicos. Entonces yo creo que eso es hacer peronismo, llevar a los chicos, a veces van ahí, los llevamos a la cancha. Hay muchos compañeros que trabajaron en las últimas elecciones con Camino a la Victoria, que fueron candidatos que siguen trabajando y viendo esos 250.000 votos que no salieron a votar por qué no salieron a votar.”

QP: Enríquez, le voy a hacer una pregunta por ahí, no incómoda, pero muchos años de trabajo usted se incorpora al trabajo político de la mano Balestrini con el objeto de urbanizar su barrio, Villa Palito, se hizo, en parte se hizo la mayoría de la urbanización, después se comprometió en otro proyecto, y hoy está todo parado. ¿Cómo lo vive a eso?

JE: “Y la verdad que es angustiante ver parado Palito donde digo faltaba apenas 40 viviendas para terminar toda la urbanización se paró por un gobierno que vino y por llegar a un déficit cero para todas las obras públicas y dentro de esas obras públicas está Villa Palito la verdad que lo sufro. Y por otro lado agradezco tener un gobernador como Axel Kicillof que de a poco va a querer activar esas obras, porque eso es lo que se está buscando, que la provincia de Buenos Aires pueda activar esas obras. Pero si no tendríamos un gobernador que esté pensando en la gente que entienda que no hay forma de recaudar si no hay obras públicas digamos de dónde lo van a lo van a sacar o si no tienen que agarrar y empezar a poner los impuestos a los grandes contribuyentes o a los que tienen más plata. Yo creo que ahí está la clave, pero bueno Milei creo que no piensa de esa forma y a la vez no cree en el Estado. A veces lo escucho cuando él dice estoy adentro del Estado para destruirlo, digo es como que no sé, que se ponga alguien adentro de la iglesia para echar a todos los fieles. La verdad que la estoy sufriendo porque la gente me dice que tiene miedo de que nunca más se le termine la casa.”

QP: Por ahí es una pregunta sensible, pero, ¿usted no mira al Padre Bachi y le pregunta cómo hacemos?

JE: “Mira el otro día lo soñé al Padre Bachi. Le escribí una historia y digo gracias porque se me siguen apareciendo en los sueños y en realidad yo creo que el Padre Bachi en realidad el que aparezca que me aparezca en algunos sueños es para darme ánimo y decir que esto hay que pasarlo. Sabes que cuando él estaba internado hablamos por audio y una de las cosas que él me decía: bueno hermanito, hay que prepararse porque lo que se viene es más jodido de lo que está. No sé a qué se refería, se vienen cosas muchísimas más jodidas así que tenes que organizarte, estar fuerte dice porque esto no termina solamente con la pandemia. No sé si se refería a un gobierno como Milei, tan insensible, y no pensar en la gente. Que la gente no tenga comida en los comedores yo creo que es lo más insensible que pueda haber o no conoce lo que son los barrios.”

QP: O no le importa.

JE: “O no le importa.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

JE: “Quiero nuevamente agradecerte de que nos sentamos a tomar unos mates después de tanto tiempo y decirte que lo único que salva a este país es primero un pueblo unido, segundo el peronismo unido y que no hay que tenerles miedo a las internas. Creo que si todos aportamos un poquito de gente que no que nos acompañe a nosotros se puede armar algo muy grande para el bien del país, para el bien del peronismo.”

QP: ¿Cree que la interna sería la herramienta para la unidad del peronismo?

JE: “Creo que la interna si, espero que lo tomen con la seriedad y con la madurez necesaria y el que pierde acompaña. No el que pierde rompe, el que pierde acompaña y estar atento a las nuevas generaciones. Si hay algo que no tenemos que olvidarnos de Balestrini y de Perón es que hay que darles lugar a las nuevas generaciones, no echar a ningún viejo por la ventana como dice el dicho, porque necesitamos la experiencia de todos y aprovecharlo en vida. Yo pienso en Ángel Aisa, también que estuvo con Alberto, hoy están los hijos. Pero bueno esa gente hay que saber sentarse, escucharlo y que nos dejen toda la sabiduría que tienen del peronismo. Lo bueno, lo regular y lo malo, no podemos empezar de cero.”