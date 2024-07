“NUESTRO LUGAR ES ESTAR AL LADO DEL VECINO Y VECINA QUE LA ESTÁ PASANDO MAL”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Gabriel ‘Lalo’ Aranda, presidente del Deportivo de Laferrere y Concejal de La Matanza por Unión Por La Patria. Aranda contestó sobre las acusaciones que lo involucran con personajes del ámbito delictivo ligados al narcotráfico y a la mala policía, también nos contó como está el club de sus amores en esta segunda parte del torneo, los objetivos, y las necesidades que aquejan a los comedores y merenderos en la actividad social que realiza desde un lugar de política social, esto nos decía:

QP: Aranda últimamente su nombre ha estado presente en un canal de Youtube de un periodista (ex policía) y en su programa de televisión, en una entrevista a un personaje de Laferrere, que no habla bien de Ud. y lo quiere ligar en su relato a otros personajes ligados supuestamente al narcotráfico, ¿Qué tiene para decir al respecto?

GA.: “Esto es todo una mentira muy grande, creo que el que vive en Laferrere y en La Matanza sabe a que me dedico, sabe que trabajo por la gente, por mis vecinos, por los clubes de barrio, y mi trabajo está en los hechos, vivo en el mismo barrio a dos cuadras de la cancha de ‘La Liga’, sigo siendo el mismo de siempre, ando a pata, ni vehículo tengo, yo no me puedo hacer cargo de las mentiras que digan los demás, obviamente que molesta, no sé de donde viene esto, pero seguro que obedece a intereses que desconozco, seguramente a alguien le molesta el éxito del club el cual presido, en los últimos tiempos hemos logrado muchos sueños que hoy son realidad y seguimos trabajando para la gente de Laferrere y los socios del club, por mi parte tengo la conciencia tranquila y sigo caminando por las calles de mi ciudad y de todos lados con tranquilidad”

QP: En estas declaraciones de un ahora detenido por la justicia lo pintan como un hombre de avería ligado al narcotráfico y a la mala policía, ¿cómo repercute esto en su entorno?

GA.: “Mi entorno está tranquilo porque sabe quién soy, los vecinos y vecinas que también son parte de la federación de clubes de barrio, saben que no ando en nada raro, tampoco con la policía, sino todo lo contrario, hay cosas que no me gustan de la policía, pero no son mis temas, me acusan de festejar en un video, el ascenso después de 17 años, donde están todos los jugadores, donde estoy con mi hijo que también salió en todos lados, y adentro había un montón de gente, y si había o no un prófugo de la justicia, creo que yo no tengo nada que ver, ni porque saber, de eso se tiene que hacer cargo la justicia, no me tengo que encargar yo, estoy tranquilo porque seguimos laburando a lo largo y ancho del país, seguimos con la misma esencia y por el mismo camino que venimos transitando con mis compañeros desde hace mucho tiempo. Y sobre las supuestas acusaciones que ahí se mencionan, porque no tengo causas ni denuncias al respecto, estoy acostumbrado desde que nos propusimos con el Frente Vecinal participar en las elecciones siempre salieron estas operetas berretas, que solo siembran dudas para los que no conocen el día a día de mi persona y el trabajo de mis compañeros, la verdad es que son todas mentiras porque yo no ando en nada de esas cosas que dicen, esa es mi tranquilidad y mi paz, es lo único que puedo decir”

QP: ¿Cree que esto viene del lado de la política?

GA.: “La verdad no lo sé, pero seguramente a alguien le debe molestar nuestro trabajo, nuestros logros, con estas cosas me hacen más fuerte y me dan más ganas de trabajar por los objetivos, tanto en el club, como en lo social y en la política también, no me van a hacer bajar los brazos, seguimos trabajando con un perfil bajo, humanamente y al lado de los vecinos que son mi fuerza y son mis brazos, porque lo que hacemos no lo podría hacer yo solo, cada compañero y cada compañera que brinda una mano a otro vecino con necesidades, cocinando, entregando mercadería, un remedio, mi lugar es el territorio, es la trinchera, cada vecino sabe que puede contar conmigo y yo sé que puedo contar con ellos, mi termómetro es la gente, y como siempre decimos y hacemos hincapié en los hechos, en los logros, como que Laferrere esté en otra categoría después de tantos años sufriendo, capaz que molesta que los vecinos y los hinchas de Laferrere tengan un camping con piletas para poder disfrutar, o les molesta que los clubes de barrio de La Matanza reciban un poco de dignidad cuando los ayudamos a crecer y desarrollarse en el deporte, lo nuestro no es chamuyo, lo podemos mostrar con hechos, con logros y con proyectos a futuro que se están desarrollando, a veces más lento a veces más rápido pero seguimos avanzando, quizá todo esto le molesta a no sé quién. El merendero sigue funcionando, los comedores siguen funcionando y hoy por hoy hasta el momento no recibimos ayuda, de nación olvídate, es más, del gobierno hambreador de Milei solo podemos recibir persecución y agravios, con la provincia y el municipio estamos en conversaciones, donde prometieron colaborar con los comedores y merenderos, así que estamos a la espera, y seguimos trabajando codo a codo con los vecinos que son los que hacen posible que esta cadena solidaria siga funcionando, estar al lado de cada vecino es donde vamos a estar siempre y ahí nos van a encontrar, porque de eso se trata”

QP: Aranda, ¿cómo concejal hoy sigue perteneciendo al oficialismo matancero?

GA.: “Si, sigo perteneciendo al bloque oficialista, bajo la conducción de Patricia Cubría, y la conducción de mis vecinas y vecinos que confiaron en nosotros, para poder llevar las problemáticas que tienen en sus barrios al HCD, y a ellos me debo, te vuelvo a repetir nuestro lugar es estar al lado del vecino y vecina que la está pasando mal”

QP: Aranda ¿qué opinión tiene con respecto a la denuncia en contra del intendente Fernando Espinoza que es de público conocimiento?

GA.: “Con respecto a eso, estoy enterado lo que se dice por los medios, sobre esa causa no voy a opinar, porque creo que es la justicia la que tiene que resolver esta cuestión, es un ámbito que no me compete, yo estoy en el HCD para representar a mis vecinos de La Matanza y llevar sus voces al recinto con la mayor claridad posible, para buscar soluciones a sus problemáticas”

QP: Hablemos un poco del Club, hablemos de Lafe, ¿Cómo viene la segunda parte del torneo?

GA.: “Estamos bien, tuvimos un primer torneo de adaptación a la nueva categoría, en el cual hicimos mitad de tabla, y ahora en el segundo torneo, queremos pelear para llegar al reducido, obviamente pensando en no descender, y si en permanecer en la categoría, estamos bien por el momento y si que vamos a pelear porque los colores de Lafe lo demandan y el hincha y el pueblo de Laferrere así también lo demandan, por ese lado estamos muy contentos porque el saldo es positivo, y esperamos con los nuevos refuerzos hacer una buena campaña y lograr los objetivos que nos planteamos para el club, los hinchas y todo el pueblo de Laferrere, por el momento en la institución seguimos con las obras y proyectos a pesar de la economía del país, venimos cumpliendo con nuestros compromisos, si bien a veces hay algún atraso, estos son de días y se puede llegar a cumplir, eso es lo importante, estamos regularizando toda la parte administrativa para lograr el orden proyectado. Déjame decirte que también estoy un poco enojado con algunos medios, sobre todo nacionales que siempre ensucian a Laferrere sin conocer a su gente y sin conocer la localidad, parecemos los culpables de todo lo malo que pasa en la sociedad, quiero hacer un pedido, que dejen de ensuciar al club y a la gente de Laferrere, tengo que recordar que en pandemia este club abrió sus puertas a la comunidad de la localidad y brindo su apoyo a miles de familias, el club abrió sus puertas para la vacunación, tenemos actividades como: ‘Tirando Paredes’ donde trabajamos con chicos con capacidades diferentes, con actividades inclusivas, se formo el futbol femenino que día a día crece, lo mismo que hándbol, tenemos mucha actividad social, pero siempre en los medios nacionales se habla mal de Lafe, y eso duele, pero a la vez nos da más fuerza para seguir trabajando, también no me quiero olvidar de los chicos del Movimiento 1956, que están laburando bien y con mucho amor y pertenencia por hacia el club, el hincha de Laferrere sabe lo que se hizo y se sigue haciendo en este tiempo y la gente de Laferrere ve el avance de la institución, ‘La única verdad es la realidad’, y el que es socio y es hincha ve la realidad y la transformación positiva que venimos realizando todos los que trabajamos por el club y lo queremos ver en lo más alto. El polideportivo tenia techo de chapas viejas y rotas, se pudo hacer la loza completa, estamos trabajando en hacer un lugar para la concentración, terminando los vestuarios para la Primera, obviamente que falta un montón, pero como digo siempre; las obras quedan, los dirigentes pasan, lo importante siempre es el club”

QP: ¿Cuándo son las elecciones en el club?

GA.: “Pronto tendremos fecha estamos normalizando los papeles, una cuestión administrativa, contentos porque contamos con el apoyo de los hinchas y socios, y tenemos objetivos claros por cumplir todavía, el objetivo principal de la nueva gestión va ser el ascenso al Nacional B, hacer una tribuna atrás del arco, poner la cancha del polideportivo en condiciones, y algo muy importante es cumplir con la promesa a las chicas de Hockey de hacer la cancha en el polideportivo, si bien es un proyecto todavía lo vamos a lograr con el apoyo de todos, el club no es mío, el club es de los socios y de la gente de Laferrere, yo solo no podría hacer nada, y seria egoísta de mi parte decir que hago todo solo, hasta ahora las promesas las venimos cumpliendo y ese es el objetivo, seguir haciendo que el club sea cada vez más grande, y grande por su gente, que es la gente de Lafe”