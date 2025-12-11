“NECESITAMOS UN GREMIO QUE DISCUTA SALARIOS DIGNOS. NADIE PUEDE VIVIR CON MENOS DE LO MÍNIMO E INDISPENSABLE”

Como señalamos en notas anteriores la campaña interna del STMLM ya se ha lanzado y son varias agrupaciones las que aspiran a participar de dicha contienda.

Hace unos días se lanzó (nuevamente) el Frente Gremial Almafuerte, cuyo principal referente, Rubén Bustos, dialogó con nuestro medio

QP: ¿Se vuelve a lanzar el Frente Gremial Almafuerte?, ¿cuáles son sus objetivos?

RB: “En principio tener bien en claro cuál es el diagnóstico. Los trabajadores y trabajadoras municipales estamos pasando por uno de los peores momentos de nuestra historia. Por dar un ejemplo la torta para pagar salarios actualmente es menor al 25% del presupuesto con aproximadamente 10.000 asalariados; y hace 20 años teníamos alrededor del 50% de esa torta, con la diferencia que éramos menos de 6000 trabajadores. Por lo tanto, esto explica, entre otras cosas, la tremenda precarización por la que estamos atravesando; uno de los objetivos es recomponer nuestros salarios arrancando la discusión desde este plano”

QP: Lo mismo sucede con los sectores de trabajo, es frecuente escuchar que cada vez hay menos trabajadores en las distintas dependencias.

RB: “Es excelente esta pregunta, ya que hay algo que queda muy claro. Si cuando éramos 6.000 trabajadores, no existía este reclamo de falta de personal. ¿Cómo se explica que ahora que somos 10.000 percibiendo salarios, sea el reclamo permanente de todos los sectores?”

QP: En salud además de mejora salarial, los trabajadores vienen reclamando la falta de personal.

RB: “Esto de alguna manera refleja el planteo del Frente Gremial Almafuerte, mire (por dar un ejemplo) hace 20 años, en un Hospital había 50 médicos de carrera que concursaban de acuerdo a las normas existentes y ahora la mayoría de los profesionales son monotributista, lo que precariza el Trabajo, al Trabajador y a la caja de Jubilaciones. Decisiones políticas erróneas afectan duramente a los trabajadores y trabajadoras municipales”.

QP: En los pasillos se comenta que hay varios sectores que van a disputar el STMLM, ¿cuál es su visión de cara a las próximas elecciones, por qué tampoco hay que descartar al oficialismo que sigue teniendo su militancia?

RB: “Nosotros en este punto, respetamos todas las posiciones y la aspiración que pueda tener cada sector. Nosotros tenemos nuestra mirada. Desde un principio decimos que es un momento complejo para los trabajadores y para nuestra Organización, y que esta vez todos aquellos que entendemos que el empleador tiene intereses diametralmente opuestos al de los trabajadores, por lo que explicamos en parte en esta misma nota, debemos hacer todo lo posible para ponernos de acuerdo, y así hacer fuerte a la organización. Lo único que deberíamos tener en claro son las pautas y las prioridades. Necesitamos un gremio, que discuta salarios dignos. Nadie puede vivir con menos de lo mínimo e indispensable”.

QP: ¿Cuáles serían las medidas iniciales que deberían tomarse para revertir esta situación?

RB: “El Ejecutivo Municipal debe crear un consejo paritario, con la obvia participación del Sindicato, donde se tenga en cuenta la situación de los trabajadores y la erogación de la partida de salarios. La sensación que da ahora es que todo se decide unilateralmente y que el presupuesto de salarios tiene otros fines e insisto con esto, solo se va a conseguir con un gremio unido desde el inicio. No hay lugar para luchas intestinas. Pero respeto todas las miradas, ya que es solo mi opinión. Todos los planteos son respetables”.

QP: ¿Cómo sigue el camino del Frente Gremial Almafuerte en lo que resta del año y en lo que viene en el 2026, ya en el año electoral?

RB: “Vamos a seguir hablando con cada compañera y con cada compañero, tratando de convencerlos que, si todos nos ponemos de pie y nos hermanamos, nos volveremos fuertes, y si nos organizamos vamos a dar la batalla que nos merecemos para transformar esta realidad, y lograr la reivindicación para los trabajadores y para nuestros Jubilados quienes no solo también tienen sueldos más achatados, sino que además el IPS no le reconoce aportes hechos dentro del marco de la Ley 9650”

QP: ¿Quiere agregar algo más?

RB: “Si me permite, quiero decir que cada compañero y cada compañera debe mantener la esperanza. Nadie debe rendirse”