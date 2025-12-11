“MILEI HABÍA DICHO: LO PEOR PASÓ, PERO NO PASÓ LO PEOR, LO PEOR ESTÁ POR VENIR”

Al hablar de economía, generalmente, uno se queda enredado en los tecnicismos y termina entendiendo poco o nada. Hay veces que los que hablan de economía no saben el precio de los fideos ni del pan o no viven de un sueldo y les falta esa mirada de la economía real, “la diaria” como solemos decir. Para entender un poco mejor lo que nos está pasando económicamente hablando, volvimos a entrevistar al Cdor. Hugo Masoli, que sintetiza y explica claramente el momento económico que estamos viviendo.

QP: Cdor. Hugo Masoli, usted en las últimas notas que hicimos, marcaba algunos cambios en el tema económico a partir de la ayuda de Estados Unidos, del Fondo Monetario, que en definitiva permitieron que Milei ganase las elecciones. Pero a pocos meses de eso, la situación cambió. Hoy está siendo presionado por el Fondo Monetario y un montón de razones que ya no le cierran la macroeconomía a este gobierno. ¿Qué opina usted?

HM: “En realidad la situación no es que cambió, la situación es igual. Lo único que hubo un parche en el medio, que fue una ayuda de Estados Unidos a través del swap, a través de compra de dólares, etcétera. Fue una ayuda que Estados Unidos estableció, momentánea, y que sale como garante, pero la situación actual no cambió. Sigue siendo la falta de plan económico, en lo que es a nivel local, Argentina, la situación sigue siendo la misma, o quizás empeoró, porque empeoró la parte micro. Lo de Estados Unidos es un parche, es algo que viene externo, pero no es que haya mejorado. Y por supuesto, ya pasó el efecto de la ayuda de Estados Unidos, en su momento sirvió para contener el dólar porque no se llegaba con las reservas a las elecciones, no se llegaba, entonces eso sirvió que se pueda llegar, pero hoy el mismo Fondo Monetario Internacional está diciendo: escúchenme una cosa, empiecen a juntar plata, reservas, porque vamos a tener otra sacudida. Juntar reservas y acumular reservas, significa quizás una emisión y generar un proceso inflacionario. Sin eso, el gobierno va a tener ya un proceso inflacionario en el mes de diciembre de aproximadamente 1.50, casi 1.1 por la carne, la carne está aumentando en estos días 15%, ya llegó 15%, cada 10 puntos que aumenta la carne significa 0.7% de aumento de inflación, la carne influye muchísimo, o sea, vos vas a tener solamente un punto y pico por aumento de la carne, noviembre se va a esperar un 2.4%, va a haber más inflación antes del 1.9%, va a aumentar, por lo tanto, la generación de acumulación de reserva, si vos emitís esto, te va a ayudar a generar más inflación. ¿Qué es lo que está pasando? El sostenimiento, a costa de lo que sea, de la macro, y no la tensión de la microeconomía, está afectando. Salió un informe ahora de la UIA. Acaba de informar en estos días que el 40% de las empresas están con graves problemas, hay 21% que ha despedido el personal, hay un 23-24% que ha reducido los turnos, estamos hablando ya de entre un 44 y 45% con bastante inconvenientes. Está afectando tanto a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa, llámese Canales que cerró, llámese Whirlpool que cerró, están cerrando un promedio de 40 empresas diarias, no es joda.

Vos fijate que, en menos de dos años, cerraron 15.000 pymes, vos te estás cerrando un promedio de 600 – 700 empresas mensuales con pérdidas de empleo, eso que produce, lo que acaba de salir hace una semana atrás, que la motosierra se extiende durante todo el año 2026. Milei había dicho (cuando terminaron las elecciones y las ganó): lo peor pasó, pero no pasó lo peor, lo peor está por venir. En el 2026 se extiende la motosierra, ya lo ves en el presupuesto, porque justamente tuvieron caída de impuestos, es lo que veníamos diciendo hace un año atrás, si vos no atendés la micro, las pymes empiezan a cerrar, empieza a haber pérdida de empleo, cae el consumo, los comercios no venden, la industria no vende, por supuesto que hay la recaudación impositiva, por lo tanto si vos ajustaste el gasto y tuviste un superávit porque lo ajustaste más allá de lo que recaudas, pero la recaudación se te cae, todo lo que hiciste fue en vano, tenés por delante un panorama que tenés que seguir ajustando el gasto porque la recaudación se cayó, entonces es un círculo vicioso y llega un momento que esa recaudación cayó tanto y el ajuste es tan grande que si vos no haces un movimiento en la economía con un plan como corresponde terminas mal. ¿Qué pasa? la industria se encuentra con competencia desleal, la importación le produce competencia desleal, segundo, en el mundo se cuentan hoy con las empresas con ayuda de la inteligencia artificial y robótica, en Argentina no lo tenemos. Tenemos problemas de que los que exportan no les alcanza el valor por el cual está hoy el dólar, no tienen créditos, todavía no hay créditos a tasas razonables para que la pyme pueda acceder a un crédito, hoy los créditos que están en el 49-47%, es carísimo para una pyme, no pueden bajar sus costos, si no tenés crédito y tenés una competencia feroz a través de la parte externa no puede bajar costos, pero a esto se le agrega lo que te acabo de decir hace un rato, que va a seguir la motosierra por la caída de impuestos, pero si a vos te caen los impuestos, él habló que se iban a reducir la parte impositiva, ¿se puede reducir los impuestos si a vos se te caen?, si vos estás en el gobierno y se está cayendo la recaudación, ¿Vos podés decir el IVA en vez del 21% lo pongo al 14%, el 15% para que todo lo pague todo el mundo y ganancia lo bajo y saco el impuesto al débito y al crédito, lo puedes hacer? No te arriesgas. Por lo tanto, las empresas, las pymes se encuentran con alta presión tributaria, competencia desleal o que no pueden competir con los costos de afuera, no tienen las plantas preparadas ni robóticamente ni con la inteligencia artificial como corresponde, hay caída en el consumo, menos venta, etcétera. Entonces el panorama si hoy la UIA te está diciendo muchachos estamos mal, se está despidiendo gente, están cerrando pymes, eso te va a producir una menor recaudación al gobierno, este círculo vicioso lleva que todo el trabajo que se hizo en reducción del gasto, lamentablemente, no tiene efecto y esta micro que no está atendida de última te empieza a pinchar y afectar la macro y cuando te empieza a afectar la macro te dicen de afuera che, empezá a juntar reservas. No, ya no las juntaste y ahora no podes porque se te cayeron los impuestos, se te cayó todo, o sea no hay un plan económico fueron todas medidas sin tener en cuenta la parte interna del país.”

QP: Usted recién me hablaba de la macro, la micro, me quedo con un comentario de un empresario matancero que, junto a otros empresarios, fueron a pedir asesoramiento al secretario de Comercio, para ver si los pueden ayudar a salir de este embrollo que están metidos y me dice, totalmente decepcionado, ni siquiera la esperanza me dieron, lo que sí me explicaron cómo podemos hacer para evitar juicios laborales, para echar gente, para estirar un poco más todo esto.

HM: “Hay cualquier cantidad de entradas de procedimientos de crisis que están presentando las pymes para despedir al 50% del personal. Procedimientos de crisis demostrables por caída de venta, etc. La pregunta es esta: Milei está haciendo una victoria a lo pirro, otra no queda. Porque una victoria a lo pirro significa, como vos lo sabés, que el costo que pagas por haber ganado la batalla es tan alto que realmente se transforma en una pérdida y no tiene éxito, entonces si él mañana tiene una victoria a lo pirro diciendo: bueno estabilice la inflación, pero a ver en el camino dejó cuántos muertos. La pregunta es esta, la reforma laboral cuando salga, ¿va a servir o no va a servir? La reforma laboral si salía cuando las pymes estaban bien y vos decís, bueno, incrementamos una forma de libreta de desempleo, evitamos tanto el tema juicio a la industria, el juicio laboral, etcétera, quizás hubiese ayudado a la toma de personal. Ahora si la industria está destruida, se está cayendo, no vende, no tiene poder de inversión ni recibe crédito y encima te ponen una competencia afuera que no podés competir, ¿va a tomar personal por más que haya una reforma laboral? ¿Va a servir? Entonces es a destiempo, es todo lo que trae una victoria de este tipo. Vos no podés decir bueno controlé la inflación, controlé el superávit y todo y no atender la parte interna. Si vos controlaste la inflación y tenés el superávit, ¿por qué necesitaste la ayuda de Estados Unidos? Si vos lo tenías, ¿por qué con el superávit no acumulaste reservas? ¿Por qué necesitaste la ayuda de Estados Unidos? Porque no la tenés y hoy se demuestra que en los ingresos que está recibiendo el gobierno, está en términos reales con caída de recaudación y eso le va a afectar gravemente”.

QP: La micro, la gente está cada vez peor. Hablando no solo de los sueldos privados, sino de los sueldos del Estado, los sueldos municipales.

HM: “Pero vos fíjate que las industrias más afectadas actualmente en Argentina, como pymes, son las textiles, la parte de metales, la parte de calzado. Es una película que ya la vimos cuántas veces. Los sueldos municipales, sí, ahora son los más bajos que hay. Vos pensá que los sueldos municipales en el año ‘83 cuando vuelve la democracia, en el gobierno de Federico Russo, todo el mundo quería venir a trabajar a la municipalidad de La Matanza, de cualquier lado, porque era la mejor paga prácticamente en el país, más allá que tenía ese tiempo adicional que representaba un treinta por ciento, que era una extensión horaria, etcétera, eran los mejores sueldos. Equivalente hoy al sueldo de un de un director que es la categoría máxima, con un con treinta y pico de años de antigüedad que gana por ahí un millón trescientos mil pesos, era un sueldo que hoy equivale a cinco millones de pesos. Entonces, vos imaginate lo que se han quedado. Pero aparte, se ha quedado y encima está cargada la estructura laboral. En la época del ‘83, el Concejo Deliberante no llegaba a cincuenta personas. Se imprimían los diarios de sesiones en el Congreso de la Nación. Lo que los taquígrafos tomaban de la sesión, se mandaba todo a imprimir al Congreso de la Nación. Se sacaba todas las ordenanzas como correspondía, se trataba y se hacía con cincuenta personas. ¿Cuántas personas tenes trabajando hoy? Más allá de todo eso, está todo caído. Los sueldos municipales, el empleado que trabaja en un comercio, el que trabaja en una industria.”

QP: ¿La recaudación municipal también cayó?

HM: “Cae la recaudación municipal, provincial y nacional, todo está caído. Ahora hubo un aumento del 20% en el alumbrado barrido y limpieza de diciembre, así de golpe, una tasa adicional en el impuesto inmobiliario de la provincia de Buenos Aires. Y si la gente no puede pagar, entonces, ¿qué pasa? La morosidad aumenta, los impuestos caen, y llega un momento que se produce lo que es la famosa curva de Lafer, a mayor presión tributaria, menor recaudación. Porque llega un momento que la gente ya no puede pagar, y deja de pagar todo y la recaudación se cae.”

QP: Yo me acuerdo de que cuando de la Sota asume por segunda vez la gobernación, después de haberla perdido, lo primero que hace es bajar los impuestos un 30%

HM: “Pero lo hizo en el momento oportuno. Hoy no lo puede hacer, porque hoy no hay un peso. Hoy, lamentablemente, eso lo tenía que haber hecho Milei cuando arrancó con un plan económico. Acá se acabó. Listo, hoy bajo los impuestos. ¿Cuánto? El IVA no va más veintiuno, va, no sé, al quince. Ganás eso. Ahora sí hay algún tema de evasión, no tanto el blanqueo, hay un tema de evasión, la primera vez va una multa, una amonestación. La segunda vez va a una clausura y la tercera vez va a prisión por tres meses. Entonces, vos ponés la cosa como corresponde, pero hacer eso no es fácil. Tenés que acompañarlo con un programa económico que ayude a las pymes, a los comercios, que no le pongas las industrias de afuera a que entren como quieran acá a traer producto y que vos no puedas competir. Ahora, si vos estás con un crédito que, en estos dos años, las industrias soportaron tasas de crédito arriba del cien por ciento, hoy están en el cuarenta y siete, cuarenta y nueve por ciento. ¿Qué crédito van a poder tomar para producir? Segundo, ¿qué van a poder tomar créditos para invertir en maquinaria, en inteligencia artificial, si son carísimos? Tercero, le enchufás encima de todo eso, que entren productos afuera, que están mucho más perfeccionados que vos y con menores costos. Cuarto, no le bajás los impuestos. Quinto, se encuentran que no venden y tienen que despedir personal y, por supuesto, tienen menos consumo. O sea, es una bomba. A ver, ¿qué querés que salga de todo esto? Va a salir un desastre que se cae la micro. Cuando se te cae la micro, se le cayó la recaudación al gobierno, como se le está cayendo. Cuando se le cae la recaudación, más de lo que ajustó, no puede ajustar, porque ya bajó los gastos al máximo. Y, entonces, ¿qué hace? Mira a Estados Unidos y dice: ¿me prestas plata otra vez? Reserva no pude juntar. Entonces, no hay un plan.”

QP: Es un gobierno que necesita préstamos cada tres, cuatro meses.

HM: “Pero por supuesto, o cada seis meses. Ya pasaron dos años, pero hoy, cuando ves en el presupuesto, la motosierra sigue hasta el 2026, ya vamos para tres años y sin juntar reserva.”

QP: Volviendo al tema de microeconomía

HM: “Ojo, perdón, que la microeconomía que vos te estás refiriendo no es solamente el gobierno nacional, La municipalidad también la está apretando a la micro, a la pyme, y la provincia también, porque no le bajan los impuestos. Ingresos brutos es el impuesto más caro y más distorsivo que hay. Y seguridad e higiene acá en la municipalidad es terrorífico. Tenemos casos de empresas que tienen un galpón de ochocientos, novecientos metros, y cobran por metro cuadrado, y por ahí un negocio en Laferrere de cuarenta metros vende muchísimo más. Está totalmente distorsionado la municipalidad también de acá.”

QP: Iba al tema del del endeudamiento de tarjetas con los bancos. Hay mucha gente que desde hace un tiempo empezó a comprar alimentos con tarjeta de crédito. Y aumentó la morosidad porque le aplican un porcentaje, si te pasás la fecha o no pagás el resumen completo, hacés pago parcial y demás, el interés que aplica el blanco es descomunal. A los tres meses te embargan el sueldo, si estás en blanco.

HM: “Es dos, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro, ese es el interés compuesto que le aplica. Por lo tanto, y vos imagínate que pasaron cuatro, cinco meses pagando el mínimo y no puede afrontar más el pago de la tarjeta. ¿Por qué recurre a comprar alimento con la tarjeta? No tiene otra forma de comprarlo. Y llega un momento que ya tampoco puede pagar la tarjeta de crédito. O sea, el círculo se va cerrando, en la micro se va cerrando, y empieza de abajo la gente que no puede consumir, la industria que no puede vender, que no puede competir con los costos, etcétera. Ahora, si yo a vos te abro, que puedas comprar en el exterior, y bueno, vos tenés que hacer competitiva tu industria, no te lo niego. Vos no podés ir a pagar quizás un pantalón, un jean, ciento sesenta mil pesos cuando en el exterior vale cincuenta o sesenta. Bueno, pero para hacerla competitiva, tenés que establecer las reglas de la competencia, controles, subsidios, créditos, modernización de la industria, etcétera. Eso es un plan económico. Vos tenés que modernizar tu industria, tenés que tener acceso al crédito, que tenga una reforma laboral como corresponde. Ahora, si lo vas a hacer cuando te explotó el país, o lo vas a hacer cuando ya se cayeron un montón de industrias, cuando están en las últimas, decís, mirá, te traigo la reforma laboral, te van a decir flaco, sí, traeme la gente que me compre. Se cayó. Por eso te digo, es una victoria a lo pirro.”

QP: El otro día estaba mirando algunos cambios en Villa Celina, que se ha convertido casi en el principal centro de elaboración de prendas textiles del país, se han instalado un montón de empresas que venden telas al por mayor directamente, en un polo industrial muy importante. Luego vi que algunos miembros de esa comunidad han viajado a China a comprar máquinas, a comprar la tela y traen conteiner y conteiner de telas, de máquinas computarizadas, robotizadas y demás. ¿A qué se debe eso? ¿No van a apostar más a una producción nacional, sino que viene todo allá, consumen todo afuera, traen de afuera, y se acabó?

HM: “Sí, la mayoría de las empresas han, en este momento, cambiado su producción por la importación de mercadería. Muchas están vendiendo a través de compra importado, no de producción. Por eso es la reducción de turno y por son los despidos. Conozco empresas pymes que tenían veintisiete, treinta personas trabajando, y hoy tienen siete, ocho, y que la diferencia lo hacen porque acá ensamblan o embalan y venden, pero traen de afuera la mercadería, no la producen en el país. Bueno, esto te representa que, si esas empresas que están subsistiendo venden trayendo lo importado y no produciendo, te vas a tener una caída del trabajo, por supuesto, y esa gente que queda sin trabajo es gente que no consume, y gente que baja los impuestos.”

QP: ¿La desocupación ya alcanzó los 2 dígitos?

HM: “Para mí, sí, para mí, sí.”

QP: ¿No hay cifra oficial al respecto?

HM: “No, vos fíjate que hay una discusión entre, la UCA está hablando de casi un 37- 38 % de pobreza contra un 31- 32% que dice el gobierno, tiene una diferencia de ocho, nueve puntos. Esta pobreza, por supuesto, incide. No estamos hablando del índice de indigente, estamos hablando solamente de pobreza. Indigentes, está más o menos en el 7%. Por supuesto que yo creo que sí, porque si vos medís la desocupación como realmente la mediría un país desarrollado, estamos en los dos dígitos. Ahora, si vos medís la desocupación como la miden acá, que toman la changa, que toman algunos trabajos así esporádicos que hace la gente como empleo, entonces no, quizás no lo pasás, pero la mayoría de esos son todos empleos informales o empleos en negro, o changas que no trabajan todos los días. Ahora, empleo real, para mí sí estamos arriba de los dos dígitos.”

QP: ¿Qué perspectiva tenemos de acá a fin de año? Se acercan las fiestas y todo el mundo se acuerda del 2001.

HM: “No, no, no creo, porque, a ver, todos esos movimientos, generalmente, son manejados, la gente tiene una paciencia muy grande en Argentina, y trata de querer estar en paz, trata de ver cómo se maneja. Siempre que han ocurrido hechos así, han sido movilizados. No creo que ocurra eso, pero sí está ocurriendo que la economía internamente sigue cayendo mal y que, lamentablemente, esto no mejora, y si no instrumenta urgentemente un plan económico, lástima los años que ya perdemos. Y si vamos a tener un año más de motosierra sin éxito, que vamos a estar como ahora y pidiendo ayuda afuera, significa que sometiste a la gente a un ajuste muy grande, terrible, como dice Milei, como nunca en la historia, pero sin frutos. Entonces, vuelvo a decirte y reitero, lamentablemente, es una victoria que no sirve.”