“NO HAY UNA DESICIÓN POLÍTICA SERIA Y CONTUNDENTE PARA PROTEGER AL VECINO”

Hemos venido publicando, en nuestro medio, varias notas sobre los trapitos y manteros en Ramos Mejía y no lo hacemos porque estamos en contra de una persona que cuida coches y pide unos mangos (a voluntad) por hacerlo. Ya hemos constatado que detrás de eso hay bandas delictivas relacionadas con el robo de automotores, salideras bancarias, etc.

En una de las últimas notas que hicimos comentamos el caso de Daniel Bracamonte, uno de los coordinadores del sitio web, Vecinos en Alerta, quien fue “patoteado por trapitos” en plena Av. de Mayo, en Ramos Mejía. Hasta lo amedrentaron con un “arma blanca”. Obviamente Bracamonte realizó la denuncia policial pertinente, la policía detuvo a uno de los agresores, pero los elementos probatorios nunca aparecieron (el arma blanca fue secuestrada y la filmación de las cámaras de seguridad) en el expediente judicial. El único detenido fue puesto inmediatamente en libertad y sigue siendo “el trapito con más manejo” en el centro ramense.

QP: Daniel Bracamonte, seguimos con el tema que hemos comenzado hace más de un año a divulgar, que es el tema de los trapitos en Ramos Mejía. Usted, en la última nota que hizo en nuestro medio comentó que había hecho una denuncia judicial porque lo habían apretado en forma violenta con exhibición de un arma blanca por parte de los trapitos, ¿cómo fue la situación?

DB: “Bueno, la situación en particular era esperable que se desencadenara de forma violenta, dado que ya me tienen identificado como que soy uno de los vecinos que lleva adelante este reclamo, que no es un reclamo porque nos molesta el trapito en sí, o sea la persona en sí, es por una cuestión que está probada y los vecinos dan certeza de eso, que es el comienzo de un nudo donde están conexas otras bandas delictivas como las que andan con los inhibidores de autos y las salideras bancarias o de casas de cambio, eso está comprobado. Por eso empezamos por ahí, desde el principio de la cadena para empezar a destrabar un montón de otros delitos que se están cometiendo en la zona. Evidentemente son corporativos o responden a cierta dirigencia política como su medio remarcó en varias notas, y bueno era una cuestión de tiempo de que sucediera (https://semanarioquintopoder.com/trapitos-al-sol/) hasta que sucedió, fui amedrentado con un arma blanca. Lo insólito de esto es que voy a hacer la presentación policial, ahí el comisario Paz me confirma que luego de mi llamado a la policía cuando se está dando el hecho, viene el patrullero, lo requisa y me confirma que le encuentra el arma blanca a este sujeto. Entonces bueno se da curso a la fiscalía, la fiscalía me llama para ratificar la denuncia, me presento a derecho a ratificar la denuncia y al tiempo, días después, 15 creo que ya va, más o menos, un poco más, 20 días, la semana pasada vine a la fiscalía a ver qué pasaba porque no se movía la causa, no me llamaban, eso me pareció extraño y ellos pidieron las filmaciones del domo de seguridad que hay en Rosales y Avenida de Mayo que funciona. Funcionan todas las cámaras, pero habían indicado mal el horario con lo cual hay que volver a pedir las cámaras. Pero lo insólito de todo esto es que cuando llega el parte policial de la requisa, cuando se detienen a estas personas, de la cual tengo una foto y su medio la ha publicado en su momento, a esta persona me la vuelvo a encontrar en la calle y eso fue lo que me despertó el interés. Entonces al día siguiente viene la fiscalía y me encuentro con que en la declaración de la policía no informan que habían encontrado el arma blanca.

En consecuencia, el fiscal hará las actuaciones correspondientes entiendo yo, tendré que llamar al comisario para ver quién se ocupó, quién estuvo a cargo de ese procedimiento y qué fue lo que sucedió, pero me llama muchísimo la atención porque es un elemento vital para la causa. Para poder no solamente encausar a esta persona, sino además juzgarla por su actitud. Se resiste, el sistema se resiste porque no es simplemente el trapito, evidentemente hay algo muy grande detrás y el sistema político, judicial y policial actúa de una forma en la que se defiende para que esta causa no siga. Ahora esta causa va a seguir con el apoyo, por supuesto, y agradezco, el apoyo Quinto Poder a esta causa porque se entiende y ha entendido que no es solamente un problema, quizás como lo quieran vender desde algún otro medio, como un problema menor, como un problema de una confrontación de vecinos con gente que se quiere ganar el mango. Sino que es un problema que están padeciendo los vecinos de bandas organizadas que están trabajando en la zona.”

QP: Claro, ahora se agravó con el tema del estacionamiento medido, uno estaciona, viene el trapito y atrás viene el personal de tránsito del municipio a cobrar el estacionamiento medido, o sea, se paga doble impuesto prácticamente.

DB: “Hay una doble imposición para con el vecino, creo que también hace falta una decisión política al respecto por parte del municipio, o del Concejo Deliberante, que espero que en algún momento se pongan a trabajar seriamente con los problemas cotidianos de la gente, porque la decisión política pasa por hacer una modificación en la ordenanza, tenemos ordenanzas de los años ‘70, incluso ordenanzas que justamente son de la época de la dictadura y que hay que cambiarlas, creo que ya pasaron muchos años, 40 años, 50 años. La decisión política tiene que también pasar por ahí para poder acabar con esto, que son justamente como indicaba antes, bandas que coinciden en estos puntos y lamentablemente las consecuencias las paga el vecino.”

QP: ¿Cómo está el ánimo del vecino de Ramos en este momento con respecto a este tema?

DB: “Muy mal, muy mal, porque no se está viendo el patrullaje después de las 11, 11.30 de la noche, lo poco que hay no existe, pero además tenemos casos por ejemplo como la comisaría de Loma del Millón, donde a una menor le robaron el teléfono celular en la calle y todos solemos usar teléfonos con GPS para contactar, conectar con algún familiar o algo para poder seguir, esta familia concurrió a la comisaría de Loma del Millón con la ubicación del teléfono y le dijeron que no podían hacer nada. Terminó en toda la tardanza que se está viendo en todas las comisarías, por eso hago un llamado al jefe departamental a que en la academia en lo posible hable con los titulares para que realmente recepcionen las denuncias de los vecinos. Solamente hace poco tiempo publicamos en la página y en los grupos de los vecinos las estadísticas del 2023, todo eso solamente representa el 43%, en el resto no se denuncia, que son robos menores, robos de celulares, en este caso la vecina fue con la ubicación del teléfono y le dijeron que no podían hacer nada. Es más, en otros lugares no toman denuncias, entonces o se adecúan a lo que tienen que hacer, al trabajo que tienen que realizar, de recibir al vecino, de hacer tomar las denuncias, porque esto es una manía para no hacer estadísticas, está claro, pero la responsabilidad cae por el jefe del departamento donde tiene que bajar esta directiva. Quien no la cumple directamente tiene que removerlo, como en este caso está sucediendo en Romo Mejía, Loma del Millón, la estación de Don Bosco, Loma del Mirador, en muchos lados están viendo estas faltas que cada vez hacen que el vecino tome más temperamento y la realidad es que hay que ser cauto y responsable con este manejo de la gente en la calle, siempre nos caracterizamos por eso, nunca exponiendo al vecino, inevitablemente se vienen, si no hay un cambio, una decisión política en cuanto al tema de seguridad, se vienen momentos donde la gente ya está queriendo volver a manifestarse efusivamente. Porque siguen las entraderas muy violentas, el robo automotor aumentó, en el año 2023 aumentó un 30,4% el robo automotor, solamente en La Matanza, lógicamente por la amplitud del distrito y demás, pero no deja de ser un número sorprendente en comparación con el resto de la provincia y con el país también. Entonces acá hay una falta de conducción política por parte de la provincia y de la jefatura policial y, fundamentalmente, la comunicación con las fuerzas vivas de cada localidad que son las que, lo que decimos siempre, no hay nadie que sepa mejor qué es lo que sucede en el barrio que el vecino.”

QP: Nosotros nos planteamos, en una última nota con respecto al tema, que parece que hay una connivencia entre la policía y los trapitos y publicamos información sobre la desarticulación de la banda de inhibidores, o sea están asociados trapitos, manteros con bandas que inhiben las alarmas de los autos o marcan gente que salen de los bancos, los cajeros, hay algo y la policía parece que no hace nada, no se entera.

DB: “Así es, no solamente lo dice usted como el medio que obviamente también recoge las sensaciones del vecino, sino que también lo podemos ver nosotros en los grupos, son situaciones que vivimos, no es un parecer, sino son hechos reales, esa es la realidad. La realidad está demostrando esto, que parece ser que la sensación que a uno le da es que evidentemente hay una organización espuria para llevar adelante este tipo de hechos o no actuar, o sea por acción u omisión, la falta está. Y bueno es muy difícil poder trabajar de esta manera, colaborando con ideas y llevando las preocupaciones de las cosas que le ocurren a la gente cuando no se encuentra una respuesta, no se encuentra una predisposición para poder trabajar sobre eso. Daría la sensación de que hay una unión entre policía, justicia, las bandas delictivas, porque si no, no se entiende como no actúan al respecto o sea en este caso, ya no estamos reclamando que atrapen a la banda que hace entraderas, o sea si no pueden con gente, con un chaleco refractivo a la noche detenerlos, cuando están haciendo una actividad ilegal forzando al vecino a desembolsar su monedero para su distracción cuando estamos hablando del polo gastronómico de Ramos Mejía. Evidentemente hay una cofradía entre la política que ya lo hemos mencionado y también ha sido mencionada en el medio y tal es así que a veces han reaccionado algunos medios que tienen cierta relación con esta parte de la política que apaña a estas bandas delictivas. Lamentablemente tenemos que ver eso.”

QP: Porque el trapito ya no es el tipo que por ahí se quedó sin laburo y se gana unos mangos cuidando el coche, hoy van y te ponen el precio del estacionamiento y demás.

DB: “Así es, no solamente hacen desmanes en la calle y complican el tránsito también, sobre todo en la zona de Rivadavia frente a una clínica privada muy importante, cerca de la estación. Pero bueno, insisto, no hay una decisión política de ir a terminar con esto o de verlo, de encontrarle la forma. Nosotros presentamos en fiscalía general dos opciones, una hacer un cambio en la ordenanza, que es viejísima la que habla, la que trata sobre el espacio público y la otra es justamente darle la posibilidad de hacer un registro abierto de vecinos que lamentablemente, dada la situación actual económica que se está viviendo, hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, sin laburo y una de las ideas que lo hemos hablado con vecinos que gente que se ha quedado sin laburo, que bueno pueda hacerse un registro, identificarse y que el mismo vecino si quiere pueda hacer un cuidacoche o lo que sea y no gente que viene desde otros distritos como Pontevedra, Merlo, Lanús y demás. No es rentable venirse de allá hasta acá o si evidentemente si, habla de una rentabilidad muy importante y ahí es donde entran las bandas a trabajar, sabemos que cuando es abundante el negocio, más interés se despierta por las bandas delictivas y eso es lo que está sucediendo, ni más ni menos.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

DB: “Sí, que estamos esperando en forma urgente que tanto la justicia como el municipio y fundamentalmente, la policía, porque este no es el único caso, tenemos un montón de otras circunstancias que hay que trabajar y que, por el momento, bueno estamos en eso, viendo otras cosas más que reclamar, pero necesitamos urgente medidas y respuestas en forma urgente. Porque realmente esto quizás la política diaria no la vea, pero lo que tenemos puede terminar como me pasó a mí en otra agresión a un vecino y quizás la agresión no termine y sea un poco más dolorosa y lo que queremos evitar es eso, no solamente el accionar de las bandas. No hay una política seria y contundente para proteger al vecino, que es de lo que deberían encargarse tanto la policía, el municipio como la justicia, que en este caso, fallan todos.”