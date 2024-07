Por Prof. Joaquín G. Puebla

TRAPITOS AL SOL: Es un dicho el cual hace referencia a un acontecimiento el cual las personas exponen cierta información que pude ser incómoda para una o ambas partes de los involucrados.

No queremos ser pesados ni mucho menos, pero resulta asombrosamente molesto la pasividad policial y municipal en Ramos Mejía respecto a la indiscriminada presencia de los “Trapitos o Cuidacoches” que, en realidad son “Patoteros que rozan la ilegalidad al apretar al vecino que quiere estacionar su vehículo en la vía pública”.

“Uno solo amaga con estacionar y viene un Trapito y te aprieta y ya te marca el valor por estacionar” me comentaba un vecino de Ramos Mejía y agregaba que “Detrás de éste viene la gente de Tránsito del municipio y me cobra el estacionamiento medido. Yo pagó los impuestos y los seguiré pagando, pero me pregunto: ¿en La Matanza hay doble carga impositiva?; ¿le pago al estado por el uso de la vía pública o se los pagos a estos delincuentes?”

Algunos Agentes de Tránsito del municipio toleran o colaboran con “Trapitos o Cuidacoches” (ver foto adjunta) no sabemos si lo hacen para no tener problemas o se quedan con unos mangos que le saque el Trapito al vecino. Describimos ya la modalidad: primero encara el trapito y detrás va el Agentes de Tránsito a cobrar el estacionamiento medido; este accionar deja al municipio muy mal parado frente al vecino.

El pasado 16/05 publicamos la nota: VOLVIÓ LA MAFIA DE LOS TRAPÍTOS A RAMOS MEJÍA (https://semanarioquintopoder.com/volvio-la-mafia-de-los-trapitos-a-ramos-mejia/) donde planteábamos estos temas. Quiero aclarar que no estoy en contra de la persona que anda sin trabajo y trata de ganarse unos mangos cuidando coches, sino que señaló la ineficiencia y complicidad de la policía y de algunos agentes de tránsito del municipio con estas verdaderas mafias que hemos denunciado y que demostramos su existencia en sendas notas anteriores.

Hay un conglomerado de intereses que permiten la existencia de “estás verdaderas mafias” que extorsionan al vecino para poder estacionar y que, a su vez, realizan “acciones delictivas amparados por la policía, principalmente”

Para muestra sobra un botón me decía mi vieja… (a continuación, publicamos un comunicado de prensa del municipio)

CAE EN LA MATANZA LA BANDA DE “LOS INHIBIDORES”

“Hay cinco detenidos por robos reiterados y asociación ilícita. Utilizaban inhibidores para cometer robos a vehículos estacionados y luego, con las pertenencias hurtadas, planificaban el ingreso a los hogares de las personas.

Luego de una fuerte investigación, la policía bonaerense de La Matanza logró la detención de cinco hombres, tres de nacionalidad peruana y dos de nacionalidad colombiana, que integraban la denominada banda “Los inhibidores”.

Esta banda operaba cometiendo robos a través de la utilización de dispositivos de inhibición de señal: en el momento en que los automovilistas estacionaban y cerraban sus autos con las llaves automáticas. Luego sustraían documentación y llaves de los domicilios con la intención de cometer delitos contra la propiedad en las viviendas de las víctimas.

Intervino también en este caso, la Fiscalía N°6 y la Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio de La Matanza.

El procedimiento policial se llevó a cabo en Avenida de Mayo y Suipacha. Allí los delincuentes fueron interceptados momentos después de haber utilizado los inhibidores para cometer ilícitos sobre vehículos estacionados en la zona.

Los detenidos habían logrado sustraer dinero en efectivo y diversas pertenencias, incluidas llaves de domicilios y documentación personal, de un vehículo Peugeot 208, junto con otros efectos personales de otro auto, un Peugeot 408 que estaba estacionado en ese lugar.

En el momento de la detención, se incautaron los objetos sustraídos, dos equipos de comunicación tipo handy con cables y cuatro teléfonos celulares.

Los delincuentes fueron trasladados a la sede judicial, donde enfrentan cargos por robos reiterados y asociación ilícita”

No estábamos muy errados al hablar de mafias organizadas, tampoco estamos muy errados al señalar la “activa participación de organizaciones sociales y entidades semi privadas” en el armado de lo que hemos comentado párrafos arriba.