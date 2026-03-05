“NO PODEMOS SER UNA OPOSICIÓN TESTIMONIAL MIENTRAS LOS VECINOS SUFREN EL AJUSTE”

Gacetilla de Prensa

“Queremos un Consejo de Partido que salga del anquilosamiento actual para convertirse en una casa de puertas abiertas, un espacio participativo, plural y puramente peronista”, definió Alejandro Collia durante un encuentro con militantes y referentes en la localidad de Sáenz Peña.

La Lista 6, que cuenta con el respaldo de Octavio Argüello, cosecretario general de la CGT, está integrada para el Consejo del Partido por el Dr. Alejandro Collia, la funcionaria provincial Cristina Heredia, el dirigente deportivo Adrián Fernández, el dirigente peronista Gastón Parra y Lis Díaz, del Movimiento Evita. Ariel Sayago es candidato a primer vocal y, para el cuerpo de Congresales Provinciales, postulan a la diputada provincial Ana Luz Balor y las concejalas de Tres de Febrero, Mercedes Contreras y Marina Burgos.

De cara a las elecciones internas del próximo 15 de marzo, el candidato sostuvo: “Esta elección representa una inmensa oportunidad para dinamizar al Partido, ponerlo en sintonía con el nuevo tiempo que a nivel provincial conduce Axel Kicillof y devolverle una vocación real de ganar, de gobernar Tres de Febrero y de transformar la vida de nuestros vecinos y vecinas”.

Tras la oficialización de la lista por parte de la Junta Electoral del PJ bonaerense, Collia analizó el escenario en el distrito: “No podemos resignarnos a seguir perdiendo ni a ser una oposición testimonial mientras los vecinos sufren el ajuste. El PJ no es propiedad de un sector, debe volver a ser una herramienta de puertas abiertas y con vocación de triunfo”.

Además, remarcó: “Es la oportunidad de devolverle al Partido la capacidad de generar una propuesta de gobierno para todo el pueblo de Tres de Febrero, una alternativa válida frente a las consecuencias que están dejando estos años de los gobiernos de Valenzuela y Milei”.

En ese sentido, agregó: “Como peronistas, es central que estemos a la altura de acompañar al Gobernador, quien hoy es la contracara real del Gobierno nacional y lidera una gestión que, pese a todas las restricciones, sostiene la salud, la educación y la obra pública. No tengo dudas de que Axel es la referencia insoslayable para construir un peronismo a la altura de las circunstancias”.