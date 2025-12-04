“NO SABEMOS SI HAY BUENA VOLUNTAD O NO, PERO NOSOTROS VAMOS A SEGUIR APOSTANDO AL DIALOGO PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS QUE PLANTEAMOS”

Las cosas, entre los trabajadores municipales matanceros no estaban ni andan bien. Después de mucho insistir, después de denuncias ante el Ministerio de Trabajado y al borde de una medida de fuerza; el ejecutivo municipal decidió sentarse a discutir solo un punto de la agenda que presentó el STMLM y fue solamente el económico. Se llegó a un acuerdo que, en definitiva, tiene sabor a poco por tal motivo entrevistamos a Daniel Troncoso, Sec. Gral. del STMLM quién nos comentó como fueron las negociaciones.

 QP: Daniel Troncoso, ¿las negociaciones paritarias del 2025 ya cerraron o van a seguir dialogando?

DT: “Estás fueron las primeras negociaciones serias que tuvimos durante el 2025, porque anteriormente hemos tenido reuniones a las cuales no hemos llegado absolutamente a nada y con ofrecimientos que eran vergonzosos. Acordamos un aumento del 10%, retroactivo a octubre, sabemos que no conforma a la mayoría, pero somos conscientes de qué momento atraviesa el país. Nosotros queríamos que el bono de $100 mil pasará íntegramente al básico, pero el departamento ejecutivo se plantó y solo pudimos pasar el 30%. Aprovecho para agradecer a la CGT, a las 62 Organizaciones Peronistas, a la Federación y Confederación de Municipales por su apoyo. Nosotros estuvimos al borde de una medida de fuerza y por la denuncia ante el Ministerio de Trabajo tuvimos una reunión para seguir discutiendo la falta de paritarias, las condiciones laborales, las cuestiones edilicias denunciadas, la falta de personal; estos son temas que vamos a seguir discutiendo. Esto fue solamente un momento de una etapa de la negociación, ahora hay que seguir empujando para conseguir el cumplimiento de nuestros reclamos; porque las condiciones de los trabajadores municipales a nivel nacional, provincial y en La Matanza es lamentable

QP: ¿Lograron avanzar en el tema del pase a planta de los contratados y de las corridas administrativas?

DT: “Esa fueron una de las denuncias que hicimos ante el Ministerio de Trabajo, el tema quedó asentado y, en estos días, deberíamos estar reuniéndonos pata empezar a tocar esos temas porque son temas urgentes”

QP: Daniel Troncoso, ¿cerraron las negociaciones paritarias del 2025 y empiezan las del 2026?

DT: “Nuestras negociaciones paritarias van de marzo a marzo; para marzo faltan unos cuantos meses en un país que hoy es muy inestable y con un futuro muy incierto. Nosotros no damos, para nada, finalizadas las paritarias. Además, todos los temas que hemos planteado el departamento ejecutivo solo habló de lo económico y no de las otras cuestiones que son muy importantes también, entre ellos el estado edilicio de los edificios municipales que ponen en riesgo la salud de los trabajadores municipales y la vida de los vecinos matanceros”

QP: En este dialogo que mantuvieron, ¿participó el Intendente Espinoza de las reuniones?

DT:En la última reunión, donde se llegó a este acuerdo, sí participó y se comprometió a seguir trabajando

QP: De acá en más, ¿qué perspectiva tienen?, ¿creen que algunas actitudes van a cambiar? Porque estás negociaciones se dieron al borde de una medida de fuerza

DT: “No sé, porque no es la primera vez que ocurre. Nosotros vamos a insistir en seguir dialogando, vamos a llamar por teléfono, nos vamos hacer presentes; no vamos a bajar los brazos. Si no nos atienden o no nos dan el espacio para dialogar vamos a seguir insistiendo y se producirá, nuevamente, una escalada que terminará en las medidas de fuerza que tengan que terminar

QP: ¿El departamento ejecutivo tuvo voluntad política para el dialogo o se sentó a dialogar por la presión que ejercieron?

DT:Nos costó muchísimos sentarnos a hablar, nos costó muchísimo llegar a un acuerdo. Si te cuento las primeras propuestas que tuvimos del ejecutivo municipal fueron vergonzosas. Este aumento del 10% y el pase al básico del 30% del bono de $100 mil, nos costó muchísimo. Algunos funcionarios municipales estaban totalmente en desacuerdo. Quiero aclarar que esto no salva a nadie, es el principio de un proyecto más amplio y abarcativo. No sabemos si hay buena voluntad o no, pero nosotros vamos a seguir apostando al dialogo para conseguir los objetivos que planteamos