“NOSOTROS HABLAMOS MÁS DE LAS IDEAS, MENOS DE LAS COSAS Y NADA DE LAS PERSONAS”

Las elecciones del STMLM son el año entrante, pero la carrera en pos del mismo ya se largó. Varias listas y frentes se están armando y presentando a sus candidatos (menos el oficialismo que, hasta el momento, no difundió nada), en un momento muy complicado de la organización sindical y de su respectiva obra social.

El pasado 8 de noviembre se lanzó el MOVIMIENTO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE LA MATANZA, con el Dr. Emiliano Hernández como figura principal; por tal motivo lo entrevistamos a él, a Ángel Vera y a Juan Bordón.

QP: Dr. Emiliano Hernández, algo que llamo poderosamente la atención es el lanzamiento del MTM.

DH: “Ante todo buenas tardes, como siempre agradecerte por darnos la oportunidad de expresarnos y darle un saludo a sus lectores. Mirá nosotros con respecto al 8 de noviembre, que fue el lanzamiento del MOVIMIENTO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE LA MATANZA. Esto se inicia hace cuatro meses atrás, donde, un grupo de compañeros, como Juanelo, Angelito y otros tantos compañeros que no solamente tienen una relación histórica con el sindicato municipal, sino también de lo afectivo, de lo espiritual, que le han dado toda su vida a nuestra organización sindical. Y al ver, tristemente, lo que está pasando con el desguace del patrimonio del sindicato y la obra social, con un plan sistemático donde hoy decimos falta de transparencia, no podemos enrolar ningún tipo de acusación que no corresponde, y por eso hemos decidido salir a caminar los lugares de trabajo, autodenominado MUNICIPALES EN DEFENSA PROPIA, eso fue tomando volumen, y, bueno, desembocó en el 8 de noviembre, donde nace una fe, una esperanza para la familia municipal, y en esa directriz volver a recuperar ese vínculo de lo que era la familia municipal y llevarlo a materializarlo mediante MTM para llegar a las elecciones, presentarnos, y, bueno, si los trabajadores y los jubilados lo deciden, vamos a transformar la realidad de toda la familia municipal.”

QP: Hoy tenemos una doble crisis en el sindicato: una son los bajos salarios, y la otra, la crisis institucional del sindicato, que pasa por el tema financiero, que están vendiendo propiedades y demás. ¿Cómo perciben eso ustedes, o tienen algún tipo de solución para ver cómo avanzar en eso?

DH: “Mirá, la realidad es que solución con respecto a este tema, nosotros, estando en una composición de organización, concepción hacia el futuro electoral, es una situación muy delicada lo que está pasando a nivel nacional, a nivel provincial, y en lo local, obviamente que todo lo que es en materia de impuestos, tasa y contribuciones ha bajado, porque ha bajado el consumo y un montón de factores, pero, bueno, está la responsabilidad netamente del sindicato, de saber los números objetivos del patrimonio del estado municipal, y ver realmente cómo generar una discusión real y objetiva sobre mejorar los salarios, no solamente de los activos, sino también de los jubilados.”

QP: Ángel Vera, usted ya es jubilado municipal, pero siempre fue muy activo políticamente del peronismo matancero, en el sindicato y demás, ¿Qué le llevó a usted a tomar una posición contraria a lo que históricamente venía trabajando y apoyando, como es en el caso de este nuevo movimiento sindical?

AV: “Mirá, cuando has trabajado un montón de años, política y gremialmente, y bueno, es una lucha de un montón de compañeras y compañeros que vinimos desarrollando, acompañando en el gremio, y a través de los aportes, tanto de los activos como de los jubilados se pudo lograr todo este este beneficio social para todos los trabajadores municipales. Y hoy veo, con gran tristeza y dolor, que toda la lucha que tuvimos para mejorar la calidad de vida de todos los trabajadores municipales lamentablemente pareciera que fue un trabajo, una lucha en vano. Y como nosotros no bajamos los brazos, tenemos el sentimiento como militantes, entonces nos juntamos con un grupo de compañeros para volver a protagonizar esa lucha y volver de vuelta a recuperar todo lo que se ha perdido en este tiempo.”

QP: ¿Usted cree que hay chance de recuperar, lo que se llamó en su momento, la familia municipal?

AV: “Yo creo que sí, que hay chance. La base fundamental es la honestidad, la humildad de los compañeros que integramos este grupo del Movimiento de Trabajadores Municipales de La Matanza, porque creemos firmemente, tenemos la fe, la esperanza, y llevamos todo eso a los distintos lugares de trabajo con verdadero sentimiento, con valores, con principios, con amor a lo que es la familia municipal. Entonces, creo que estamos en condiciones, trabajando siempre con humildad, con honestidad, recuperar todo lo perdido.”

QP: Juan Bordón, ¿Cómo ve el panorama? ¿Qué les comentan los municipales, tanto activos como jubilados, que se acercan y hablan, supongo, en este comienzo del camino?

JB: “Principalmente preocupación, ven los muchachos que no tienen respuesta en cuanto al tema que se indica, la problemática que tienen en cada lugar de trabajo. El gremio se alejó realmente de los compañeros. No fueron, como se hacía antiguamente al trabajo a ver los problemas que tenían. Esperan que alguno venga a traer algún problema y ver si puede hacer algo. Yo creo que hubo un alejamiento, pero, básicamente, a los muchachos los lleva a enojarse por falta de conocimiento. No fueron capaz de transmitir lo que pasa en nuestra organización sindical ni con nuestra obra social. Es desconocimiento, y no tienen ganas, aparentemente, de explicar por qué llegamos a esta situación. Yo hago mi propio análisis. En cuanto se permitió que se partiera nuestra organización en dos, con razones o sin razones, los otros compañeros en un rato de enojo rompieron la organización. Eso nos lleva a tener menos afiliados. La obra social es un sistema solidario, que todos aportamos para que todos usemos lo que tengamos que usar. Entonces, cuando tenés menos y no haces nada para recuperar eso, vemos cómo se va desdibujando. Yo la última vez que hablé con el secretario general, hace dos años por lo menos, le transmití mi preocupación. Entonces, no teníamos idea de que tenemos capital que se vinieron acumulando durante tantos años. Una de las propuestas fue sacar un préstamo del Banco Provincia, préstamo grande y de conocimiento. Bueno, decía que tenía cincuenta, setenta empleados, que había que pagar los sueldos, por otros que no son municipales, y bueno, esta gente en algún momento esta condición lo trae, hace más de 35 años que están al frente del sindicato. En el año ‘90, el secretario ya estaba inscripto el gremio, trabajando y militando. Yo lo que vi es que no escucha, piensa que tiene la verdad revelada. Eso me llevó a alejarme. Es más, el año pasado me pidieron documentos para subir algo al sindicato, en dos oportunidades. ¿Cómo no me voy a alejar? ¿Que pidan documentos al tipo que militó, trabajó y puso el pecho tantos años por el gremio?”

QP: ¿Qué lo llevó a volver a militar fuertemente en una lista opositora?

JB: “Me lleva a militar, porque conocimos tiempos mejores y Emiliano es el más genuino que puede liderar el sindicato. Viene de familia municipal. Sus padres se jubilaron como municipales, él es municipal, de chico, muy chiquito, bien llegó a la municipalidad se sumó al sindicato, siendo un chico de dieciocho, diecinueve años a interiorizarse con lo que pasaba en el sindicato. Trabajó, estuvo al frente de la juventud, se capacitó. Me parece que el producto más genuino que dio nuestra organización a la fecha. Y lo hace sentir, porque tiene su vocación, tiene su título, podría dedicarse a otra cosa, pero le gusta esto. Y sé que es una persona honesta, capaz y sé que hay posibilidades, porque hay un montón de propuestas, un montón de propuestas que son muy factibles, son sencillas, simples, escuchar al otro, trabajar por la unidad y volver a ser un solo sindicato. La propuesta más simple y sencilla.”

QP: Con respecto a la unidad, Doctor Hernández, se ve complicado con respecto a lo que habla él. Ya hay dos listas o dos frentes, ¿Ustedes se van a dar alguna política de unidad para estar todos juntos?

EH: “Mirá, nosotros hablamos más de las ideas, menos de las cosas y nada de las personas, o sea, somos tolerantes, respetamos lo que piense cada compañero y compañera, más allá que podemos estar diametralmente en posiciones distintas, cuando el bien común es uno para todos y todas. Nosotros, con respecto al tema de la unidad, consideramos que, tanto dentro del gremio, como el otro sindicato, hay muchos compañeros y compañeras que son muy valiosos, valiosas, pero la unidad monolítica, esa unidad tiene que ser de abajo para arriba, donde verdaderamente se generen nuevos emergentes, nuevos cuadros sindicales, acompañado de la experiencia, como Juanelo, Angelito, para no nombrar a todos y todas que van a acompañar en este proceso de guía. Como en la antigua Grecia, ¿no? El Consejo de los Sabios. Nosotros tenemos la humildad de aprender y de escuchar, pero, sobre todas las cosas, creemos que todos los que están hoy en el oficialismo y algunos que están por fuera, por acción o por omisión hay un nivel de responsabilidad, por lo cual nosotros estamos dispuestos a formar una nueva base, una nueva dirigencia, una nueva organización y un solo sindicato para que vuelva a aglutinar a la familia municipal. El nivel de vida que hoy tenemos los trabajadores y los jubilados se debe al nivel de diligencia que hemos tenido estos hombres.”

QP: La obra social está muy mal, cambian de clínica todos los meses, que convenio acá que convenio allá, ¿Están viendo cómo contener eso, hay algún llamado a juntémonos todos para ver cómo podemos resolver esto antes de que los municipales se queden sin obra social?

EH: “La verdad es que no hay ningún contacto, creo que no solamente con nosotros, con nadie, con respecto a este tema. Es un tema muy complejo y particular, porque el servicio cada vez es peor, y se van desafiliando cada vez más compañeros y compañeras que van buscando otros nortes, pero vos tenés entre siete mil y ocho mil municipales que no están afiliados ni al sindicato ni a la obra social. Ese es el gran problema. Hoy el sindicato y la obra social son dos instituciones del siglo XX, hay que modernizarlo, y eso implica dar mejor servicio. Ahora, si no se seduce a los afiliados para dar una mejor calidad de salud, es imposible. Hoy, teniendo en cuenta que tenemos la obra social gerenciada por el abuelo sin auditorías. Esto no arrancó ahora, esto arranca desde el grupo La Torre para acá, donde, obviamente, se ha generado un montón de factores con respecto al no control de la otra parte para defender el patrimonio y la salud de los afiliados. Ese es el gran problema que tenemos.”

QP: La política partidaria municipal indefectiblemente se mezcla con la política gremial – sindical municipal porque, vamos a ser sinceros, serían muy pocos empleados municipales que han entrado a trabajar por algún anuncio en el diario. Son todos por militancia política. ¿Cómo lo manejan eso? Ustedes sentarse ante la patronal, que a la vez es el representante político para el cual trabajan muchas veces.

EH: “Si, mirá es la idiosincrasia natural, por eso también es parte de la discusión de que en estos últimos veinte años esta gestión ha ingresado a los compañeros y compañeras a los distintos sectores de trabajo, y la realidad es que, a ver, hay que ser esclavo de la ley, ¿no? Y sobre los fundamentos éticos y morales, donde realmente se pueda generar en reciprocidad las relaciones políticas institucionales, gremiales, no hablo de política partidaria, sino desde la política en sí para resolver el desafío que viene hacia el futuro en un Estado que se va a encontrar una economía de guerra, que a su vez también se va a tener que modernizar el Estado en materia digital, y a su vez va a necesitar dar servicio el Estado a la comunidad. Entonces el futuro es municipal y el futuro es la carrera de los trabajadores y trabajadoras municipales. Yo creo que va a ser un trabajo natural, en conjunto, y que eso es lo que se debería garantizar por el bien común del Estado, del pueblo y los trabajadores, trabajadoras, jubilados o jubiladas.”