“NO VAMOS EN CONTRA DEL COLEGIO, ESTAMOS CONVENCIDOS QUE TENEMOS UN PROYECTO SUPERADOR PARA TODOS LOS TÉCNICOS”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Mariano Borrás presidente del Centro de Técnicos de La Matanza quien nos contó cómo están las cosas en el centro después de un intento de toma, también hizo referencia al trabajo que viene realizando esta nueva comisión directiva, y sobre las elecciones que se avecinan del Colegio de Técnicos de la prov. de Bs. As. Esto nos decía:

QP: Borrás, ¿cómo quedo el tema del intento de toma del Centro de Técnicos de La Matanza?

MB.: “A raíz del intento de toma del centro de técnicos, quedó conformada una comisión provisoria que convocará a una asamblea para la elección comisión directiva definitiva. Esto se debió a una denuncia en personería jurídica donde esta gente decía tener derechos sobre la institución, sin participación desde el 2012. Ahí quiero separar dos tipos de actuaciones, ahí tenemos dos colegas que han participado de buena fe, sin conocer el presente del centro, y tal al espíritu de la gestión lo que buscamos es que esto no nos separe, sino que una todas las iniciativas que tengan como objetivo el cuidado de la institución, tratando de sumar a estos dos colegas dentro de la estructura y el trabajo del día a día, y que sientan devuelta ese sentido de pertenencia que los llamo a ir hasta La Plata a preocuparse por la institución y ver como estaba jurídicamente. Estamos esperando que la denuncia que hemos hecho tome rumbo, se defina y así poder armar la normalización definitiva, hoy estamos reconocidos en asamblea de socios por voto unánime como una comisión provisoria que esperamos que pronto se haga una asamblea definitiva para ser una comisión conformada. Para aclarar un poco la dialéctica jurídica, el centro de técnicos no tiene dada de baja su personería jurídica, por el contrario, su personería jurídica esta activa, los balances que reclaman desde personería jurídica, están hechos y dentro del plazo legal, estamos esperando que se resuelva el conflicto entre las dos presentaciones para hacer la presentación definitiva, se pueda llamar a asamblea y de una vez por todas luego de mucho tiempo, ser el presidente del centro de técnicos que lleve a elecciones democráticas, y de ahí que gane la mejor propuesta para el centro. Estuvimos trabajando en relevamiento y encuestas con el padrón de socios activos, y la verdad los resultados fueron gratos, cosa que nos da la espalda y la alegría de poder ir a una asamblea con una lista propia, esta misma comisión va a ser presentada en elecciones para ser comisión definitiva. El consejo que le doy a quien no tenga el título de técnico, y que quiera tener una oficina, que se presente en alguna inmobiliaria de las tantas que hay, y que pida una cotización, porque el Centro de Técnicos de La Matanza, no es un centro que realice o regale oficinas para ningún instrumento institucional ni jurídico, queremos avanzar y lo que hacemos lo hacemos por y para el bienestar del Técnico de La Matanza, no lo hacemos para ningún partido político ni para prestar las oficinas a ningún candidato que aterrizan en La Matanza y se crean con derechos a poder avanzar sobre las instituciones vivas”

QP: ¿Cómo siguen trabajando con el centro en la actualidad del día a día?

MB.: “En estos 6 meses de gestión hubo un ordenamiento interno, donde si bien el centro siempre estuvo en funcionamiento estamos tratando de digitalizar la parte contable, digitalizar el padrón y poder hacer un centro dinámico y accesible para el técnico, seguimos con el asesoramiento a los nuevos técnicos, sumamos una comisión más, que es la de técnicos en seguridad e higiene, llegamos en el asesoramiento en el día a día, sumamos el buen funcionamiento de la comisión de construcción de martes y jueves de 9 a 14hs.

Donde la comisión está presente, y estamos avanzando en la puesta a punto de la institución en lo edilicio, teniendo en cuenta que el 18 de Mayo cumplimos 76 años, la edificación es muy vieja y la estamos tratando de llevar adelante, eso de puertas adentro del centro, de puertas afuera el objetivo de la gestión es volver a ser un centro de puertas abiertas hacia las otras instituciones vivas de La Matanza, así pudimos enlazar con el centro de comerciantes con un buen gesto de su presidente que es Daniel Dauria, en gestionar cualquier tipo de reunión para poder hacer enlaces y acuerdos, pudimos ingresar en la FEM, como centro de técnicos tenemos las puertas abiertas para poder ingresar como integrante definitivo en la Federación Empresarial de La Matanza, seguimos trabajando con la juventud sindical, con el secretario Federico Cantenis en un acuerdo de enlace sobre los derechos de los trabajadores técnicos, estamos articulando con la secretaría de planeamiento urbano, la secretaria de planificación operativa, y la secretaria de ciencia y tecnología de La Matanza, en un buen recibimiento del oficialismo de la Matanza que nos ha abierto las puertas con gestos de que escuchan lo que estamos pidiendo los técnicos del distrito, tenemos un trabajo muy fuerte hacia nuestras raíces en lo que es capacitación a los técnicos recién recibidos, en el 2022, hicimos 43 capacitaciones, y en lo que va de 2023 vamos por la novena, quiere decir que en promedio vamos a superar las capacitaciones que hicimos en 2022, y eso es un orgullo para la gestión, porque lo que estamos tratando, es que el técnico corte esa brecha generacional, y que cuando los chicos salgan de la técnica, puedan nivelarse y puedan salir rápido al campo laboral para poder competir de igual a igual con cualquiera de los técnicos que ya están en carrera hace años, tenemos un objetivo que es mejorar el Colegio de Técnicos y presentar una propuesta superadora, presentar a nuestros representantes colegiados en una lista que será presentada oportunamente para mejorar nuestro colegio, cuando hablamos de mejorar nuestro colegio, es porque hay muchas cosas para mejorar”

QP: Este año hay elecciones en el Colegio de Técnicos, ¿están trabajando en eso?

MB.: “Nuestra postura como centro es mejorar el colegio para que la vida profesional de los técnicos del distrito sea cada vez mejor, este año hay elecciones y nosotros tenemos a nuestro candidato, que es Daniel Díaz que cuenta con el apoyo de nuestro padrón y cuenta con el apoyo de nuestra institución, ese apoyo se traduce en una propuesta y en un proyecto, desde nuestra institución apoyamos el proyecto y ponemos a la cabeza a la persona que está más capacitada para poder llevar el proyecto adelante, hoy Daniel Díaz es la persona mejor capacitada para llevar el reclamo del técnico hacia adelante, basándonos en su carrera como vocal, y lo que ha propuesto dentro del colegio de técnicos, y todos los reclamos que hizo a favor de los técnicos, desde un lugar donde los técnicos lo llevaron a ocupar, eso no quiere decir que vayamos en contra del colegio, nosotros vamos para mejorar el colegio, para generar un proyecto que sea superador al que está establecido hoy, tenemos la capacidad y las personas adecuadas para poder cambiarlo, no vamos en contra del colegio, sino estamos convencidos que tenemos un proyecto superador para todos los técnicos”

QP: ¿Cambio algo con respecto al manejo del colegio desde la elección pasada a esta que se aproxima?

MB.: “Cuando nosotros armamos una plataforma colegial era porque el colegio era la nada misma, mentiría si dijera que sigue siendo la nada misma porque no lo es, pero si es un proyecto que no incluye las necesidades territoriales, y nosotros somos territorio, si uno tiene fallas en el territorio y no va a las bases y las instituciones que deben arreglar, relacionarse, enlazar y poder dar soluciones, termina siendo algo que no sirve y al matriculado no le llega, no es el mismo colegio que en 2019, mejoro en ciertas cuestiones, mejoro en otras, nuestro centro de técnicos va más maduro a esta elección, eso no quiere decir que vamos a ser menos combativos, sino que vamos a hacer un trabajo de escuchar mejor al técnico y gestionar lo mejor para el técnico en La Matanza, por eso el centro va a representar a La Matanza, porque entendemos que nuestra necesidad es hacer que el centro crezca y así pueda crecer el técnico del distrito, porque somos de La Matanza y el proyecto apunta a eso a generar beneficios y hacerle la vida más fácil al técnico de nuestro distrito que es donde nos tenemos que enfocar y trabajar juntos”