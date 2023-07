“NOSOTROS LE GANÁBAMOS A ESPINOZA”

La candidatura a Presidente del ex Gobernador Daniel Scioli había generado mucha expectativa y, en torno de la misma, se estaban aglutinando muchos peronistas. En La Matanza el armado que encabezaba el Concejal (m/c) y Director Deportivo de la UNLaM, Adrián Verdini, estaba generando mucha expectativa.

Verdini dialogó con nuestro medio y afirmó que “fue una traición muy grande hacia Daniel Scioli, de su propio socio político”, y señaló que “en un tiempo en el peronismo se daba la medalla de la lealtad y yo creo que no hay movimiento en la tierra donde tengamos más traidores”

QP: Adrián Verdini, ustedes no han podido presentar listas por falta de sello partidario, ¿Cómo vivió todo esto y qué expectativas tiene ahora? ¿Cómo se siente?

AV: “Bueno, a ver, yo creo que el cierre de listas no fue una película, sino que me parece que fue una serie de varias temporadas. Y cada día era una temporada nueva, arrancabas con un capítulo a la mañana y terminabas con el capítulo 10 a la noche. Y así sucesivamente estos últimos días. Yo con vos y con otros medios venía hablando de que no estaba buena esta posibilidad de no competir o de que no se hagan las PASO. Creo que la democracia es eso, ¿no? Es elegir y poder elegir. Pero para eso también tiene que haber libertad para uno postularse y para poder entrar en este juego de una elección. Nosotros teníamos un cierre político importante con Daniel Scioli, con candidatos importantes de acá del distrito, en la lista nacional como en la lista local y veníamos armando una lista de concejales potente, representativa realmente, porque a diferencia del sector oficial, nosotros sí consideramos que hay que involucrar a todos, a todas las partes. En nuestra lista tenía empresarios, estaba representada por los gremios, gente de la comunidad en general, militantes de la política. Pero bueno, después pasó lo que pasó esa tarde noche del viernes, cuando, lo digo yo, fue una traición muy grande hacia Daniel Scioli, de su propio socio político. Y bueno, tuvimos que resignar todas nuestras PASO y todas nuestras candidaturas.”

QP: ¿Le quedó un gusto amargo? ¿Ustedes se consideraban con chances de hacerle fuerza a Espinoza?

AV: “No tengo la menor duda de que en el correr de la campaña, primero con los compañeros que estábamos integrando el frente y llevando a Daniel Scioli como candidato a presidente contra Wado de Pedro más los compañeros locales que nos iban a acompañar en el distrito, no tengo dudas que la opción para octubre para el pueblo de La Matanza íbamos a ser nosotros, eso no tengo duda. Y cada vez que pasan más los días y se va acercando la campaña y uno va viendo lo que pasa, menos dudas, creo que la diferencia iba a ser aplastante. Nosotros le ganábamos a Espinoza. Iba a ser una lista completa, una lista de compañeros peronistas, como de gente de nuestra sociedad, de La Matanza. Y le ganábamos a todos.”

QP: ¿Y cómo ve el escenario que ha quedado ahora en las PASO y octubre?

AV: “No, yo en general todavía no se está viendo nada, solo un poquito de campaña sucia entre todos los candidatos en general dentro de Unión por la Patria. Junto por el Cambio, me parece que todavía no saben qué hacer esos candidatos. Quizás estarán esperando que se acerque un poco más la fecha de la elección para empezar a actuar, a mostrarse. Para mí sería importante, más allá de las chicanas de la política, que nos cuenten a los matanceros qué quieren hacer. Yo esto lo vengo diciendo desde el minuto cero. Uno cuando se postula o quiere ocupar un espacio o un cargo se debe a la sociedad que lo vota. Los que somos peronistas ya sabemos de qué se trata. Se gobierna para el pueblo. Entonces, estaría bueno que nos empiecen a decir qué Matanza quieren. Tanto las dos listas que van a la interna de Unión por la Patria, como Junto por el Cambio, como el resto de los candidatos que tiene el distrito, que hay un montón me parece.”

QP: El peronismo tiene una regla de oro, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Ustedes no pudieron jugar. ¿Qué postura van a tomar?

AV: “No, a ver, el peronismo tiene un montón de reglas de oro, lamentablemente no se terminan cumpliendo. Mirá, lo que vos decís, en un tiempo en el peronismo se daba la medalla de la lealtad y yo creo que no hay movimiento en la tierra donde tengamos más traidores y Perón premiaba la lealtad y hablamos del 17 de octubre de la lealtad. Bueno, esto lo vimos, fue claro en el día del cierre de lista. Así que lamentablemente estos apotegmas del peronismo hoy no lo vemos en la realidad. Vienen al peronismo a usurparlo, a usar a Perón, a usar a Evita, a usar la causa, a usar a los militantes, que es lo más triste. Pero después, hoy el peronismo no nos representa, a mí en lo personal no me representa a ninguno, el peronismo que uno considera del que se crio, del que conoció, con mi viejo, con mi abuelo, no. Así que nada, iremos charlando, sí con las diferentes agrupaciones que integran nuestro frente y resolveremos más adelante qué es lo que vamos a hacer.”

QP: Más allá de tenerse fe, había algo que era una realidad constante, era el armado que se estaba haciendo de gente que estaba fuera del oficialismo, peronista, pero fuera del oficialismo, y que había dejado la política porque ya no se sentía representada. De repente era como un aluvión que venía

AV: “Mucha, mucha gente. Mucha gente que son peronistas, que estaban fuera del oficialismo. Yo creo que hoy el peronismo tiene muchos cuadros en La Matanza que esta gestión jubiló, mandó a la casa, a cuarteles de invierno, como decimos. Creo que eso es un problema de inseguridad que tiene la gestión actual y que con nosotros se estaban sumando, estaban viniendo y también mucha gente que hoy está en el oficialismo y venían a plantear que, si éramos nosotros, jugaban con nosotros, parece que también hay un hartazgo hoy en el oficialismo local, que ya no tiene más. Yo más allá del resultado electoral, creo que este es el principio del fin. Y vos me preguntabas qué íbamos a hacer, nosotros no somos los dueños de los votos, ni tampoco yo me considero dueño de los compañeros, de las compañeras que uno conduce. Lo charlaremos después. Lo que sí estamos seguros que dentro de dos años vamos a jugar, nos vamos a presentar, vamos a pelear el medio término y dentro de cuatro vamos a ir por el municipio. Yo te lo digo hoy, 4 años antes, porque la política no se construye 10 minutos antes de un cierre de lista, estamos convencidos de eso, vos, una candidatura o un espacio para gobernar un distrito como La Matanza o generar un espacio de poder político, lo construís en el tiempo. Y es lo que venimos haciendo. Nos proscribieron ese mismo, como vos decís, ese mismo partido, ese mismo peronismo que proscribió Perón, hoy sigue proscribiendo a la militancia, sigue proscribiendo compañeros. Pero bueno, ya le llegará su tiempo, Perón decía que va a llegar la hora de los pueblos. Yo creo que a estas conducciones berretas ya le llega la hora.”

QP: Sacando ya el tema partidario, sino como una visión política de un político con experiencia como es el caso suyo. ¿Cómo ve el cierre general de Provincia-Nación? En el cual, por primera vez desde el ‘83, La Matanza no tiene candidato a legislador nacional, ni candidato a legislador provincial, se lo ignoró totalmente al principal distrito electoral del país, el principal municipio del país.

AV: “Creo que es el distrito más grande del país y hoy no tiene representantes. Bueno, pero eso te habla de quién conduce. Se dudaba de la fórmula si Verónica Magario iba a integrar la fórmula como vicegobernadora. Esto creo que en otra nota que hemos hecho con vos, lo hemos hablado. Yo creo que a Fernando se le rompió la brújula, no sabe cuál es el norte, está tan mareado. Y eso me parece que es el costo que pagó La Matanza, porque acá no es un tema de castigar a Fernando, castigan a los matanceros. Porque La Matanza necesita tener representación legislativa, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la nación. Ahora, por inoperancia de quienes nos están conduciendo, llegamos a esto. Pero a veces, esto como uno dice, se hacen el macho dentro de cuatro paredes adentro de las oficinas y cuando tienen que patear las puertas nacionales y provinciales no se patean. Y eso es lo que hoy le falta a La Matanza, quien conduzca de verdad, no de pico.”

QP: ¿Hay más peronistas afuera del oficialismo local que adentro?

AV: “Pero sin ninguna duda. No sé cuántos compañeros realmente están adentro. Me parece que hay muchísimos más compañeros afuera. Hay muchos, que yo respeto, que trabajan con Espinoza y trabajan de verdad. Ahora después hay muchos funcionarios que no funcionan. Me parece que está muy alejado de la gestión. Por eso estamos en la situación que estamos, no nos vendan Suiza.”