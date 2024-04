“PERDIMOS LA CALLE Y LA SENCIBILIDAD DE LO QUE ES EL PERONISMO.”

Entrevistamos el Consejero Escolar Daniel Jouan quien, a su vez cumple funciones en la Subsecretaría de Coordinación de Formación Profesional, a cargo de Ulises Delgado que articula con los Centros de Formación. Una tarea bastante complicada dado los tiempos que corren donde la economía es una preocupación constante para la gente y, conservar el empleo o conseguir un trabajo son cosas más que complicadas

QP: Usted está cumpliendo su función en el Consejo Escolar como Consejero Escolar y también en las oficinas de empleo del municipio. Son dos ámbitos importantes de cómo se está dando la situación económica. El gobierno nacional dejó de girar a las provincias fondos para las escuelas destinadas a determinadas actividades. ¿Cómo ha impactado esto en las escuelas de La Matanza?

DJ: “Obviamente el impacto es fuerte porque todo lo que tiene que ver con las refacciones, las ampliaciones y demás se hace con los fondos que da la provincia y también con fondos que gira la Nación. Al no tener los fondos nacionales la provincia está haciendo un gran esfuerzo. Pero también el municipio (porque es una decisión del intendente Fernando Espinoza), desde hace muchos años, pone muchos recursos para poder llevar adelante arreglos de emergencia o inicio de clases y demás.”

QP: ¿Hoy está garantizado el servicio educativo en La Matanza?

DJ: “Sí.”

QP: ¿Y el servicio alimentario?

DJ: “También.”

QP: También con un gran esfuerzo de la provincia y del municipio.

DJ: “Es un gran esfuerzo de la provincia y del municipio; y un gran compromiso de los docentes, de los directores y de los inspectores que van haciendo todo lo posible para que no haya suspensión de clases y para seguir sosteniendo los servicios pedagógicos y alimentarios.”

QP: ¿Cómo encontraron la situación al asumir? ¿Podría haber sido otra realidad cuando asumen como consejeros escolares?

DJ: “En realidad; nosotros continuamos la gestión de los compañeros que estuvieron antes, obviamente tratando de potenciar todo lo que estaba bien hecho y viendo lo que no estaba tan bien cómo mejorarlo y llevarlo adelante. Lo nuestro es una continuidad de gestión; de hecho, compañeros que conducían el Consejo Escolar siguen estando adentro del Consejo porque tienen dos años más de mandato. La verdad es que no es cuestión de la gestión anterior, pero todo lo que tiene que ver con lo edilicio de las escuelas cada año se va complicando; y encima con falta de los recursos del gobierno nacional la situación es bastante compleja.”

QP: ¿Aumentó la matrícula en el sistema educativo matancero?

DJ: “No hubo una gran caída del sistema privado al público en estos meses. Hemos charlado con gente del sistema privado y se vio una migración de escuelas más caras a escuelas un poco más económicas, pero todavía no hubo gran variación de lo privado a lo público. Todavía no han impactado servicios como la luz, el gas y el agua. Recién van a impactar este mes y estamos esperando ese cimbronazo.”

QP: Hay una fuerte decisión del gobierno nacional de echar a muchos empleados estatales, como de ANSES, PAMI, Ministerio de Trabajo, etc. ¿Ustedes han visto esta situación? ¿Se han acercado los empleados de esos organismos a hablar con ustedes?

DJ: “Dentro de la Secretaría de Producción está la Subsecretaría de Trabajo, donde está Alejandro Moreira que tiene que ver con la articulación de esos temas. Se ha creado una Subsecretaría de Coordinación de Formación Profesional que articula con los Centros de Formación. Lo que tiene que ver con los empleados públicos del gobierno nacional que son de La Matanza no hemos articulado directamente pero obviamente que la oficina de empleo está abierta ante esta necesidad laboral. Nosotros no hemos trabajado directamente con lo que ha pasado en el sector público, nosotros hacemos la articulación con la falta de empleo en general. Trabajamos con una bolsa de empleo, articulamos con las empresas que necesitan mano de obra calificada. Si la mano de obra está dentro de la bolsa de empleo consultamos con las personas y las presentamos a las empresas. Si la mano de obra calificada no está dentro de la bolsa de empleo articulamos con colegios técnicos o con Colegios de Profesionales o con la Universidad o con Centros de Formación. También, como le dije antes, el intendente tomó la decisión de armar una Subsecretaría de Coordinación de Formación Profesional con la idea de coordinar los 25 Centros de Formación que existen en La Matanza, que tienen un abanico de formación profesional amplio (va desde lo que tiene que ver con carpintería, arreglo de aires acondicionados, electricidad, calzado, textil, arreglo de motos, mecánica y demás), y están ubicados a lo largo y a lo ancho de La Matanza sobre todo en el primer cordón lamentablemente. Estamos trabajando para poder abrir subsedes en el segundo y, sobre todo, en el tercer cordón que es donde hace más falta. Además, vamos a empezar a vincular la demanda de las Pymes y las empresas con las formaciones para que la persona que se forme tenga trabajo. Por otro lado, vamos a comenzar a proyectar capacitaciones con salida laboral rápida (herrería artesanal, todo lo que tiene que ver con lo gastronómico y demás).”

QP: Yo le preguntaba por el empleo público nacional porque es algo que se viene dando y en algún momento va a impactar de lleno en La Matanza. Vamos a tener una enorme cantidad de desocupados del sector público nacional y quería saber qué política el municipio va a implementar para absorber o tratar de ubicar a esa gente; porque la mayoría posiblemente no tenga reinserción en el mercado laboral.

DJ: “La política que vamos a llevar adelante va a ser la misma que llevamos con toda la población. Es poner todas las herramientas del Estado municipal y la articulación que vamos a tener con el provincial para capacitar, para articular con las Pymes, para poder mejorar sus perfiles laborales y poder vincular con las posibles fuentes de trabajo. No tenemos nada puntual para los que queden cesantes del Estado nacional. Obviamente que va a ser un impacto grande porque son personas que quedan sin trabajo de un día para el otro, y en realidad no es la persona individual sino la familia en general.”

QP: Claro. Y hay demanda de todos lados no sólo de la parte laboral sino también de educación, del tema de alimentos, del tema de salud; cuestiones que tenían muy cubiertas con su trabajo.

DJ: “La decisión de Fernando es tener muy aceitado y enfocado todo lo que tiene que ver con desarrollo social, con educación, y con educación profesional dada en los Centros de Formación que dan las herramientas para mejorar sus capacidades y habilidades para poder conseguir trabajo. Después el trabajo va a depender de si las Pymes toman gente o no. Y la verdad, que el contexto nacional, la apertura de importaciones, los aumentos de los servicios y las flexibilizaciones que se están dando apuntan a que las Pymes no estén tomando gente ni vayan a tomar porque están viendo qué es lo que pasa y cómo pagan los servicios. El aumento de la luz a muchas Pymes les ha afectado directamente en la producción.”

QP: Todos los anuncios, que son muy negativos en la economía diaria de uno no han impactado de lleno todavía. ¿Ustedes esperan un impacto que lleve al cierre de fábricas, de Pymes y demás?

DJ: “Totalmente. De hecho, hay algunas empresas que están teniendo suspensiones, que están planificando suspensiones. Hay empresas que están muy complicadas.”

QP: Como ACINDAR que es una de las más grandes del distrito.

DJ: “ACINDAR es una de esas. Obviamente que el Estado municipal, y sobre todo los estados municipales peronistas, siempre tienen armada una red de contención. Son la última red de contención de las personas. Como decía usted recién, hay vecinos que quizás trabajaban en distintos lugares del Estado nacional y se quedaron sin trabajo o personas en general que trabajaban en distintas empresas o en distintos lugares y se quedaron sin trabajo. Ellos tienen como último sostén al municipio, que los va a sostener desde lo social, la salud. Mucha gente se queda sin obra social, y esto tiene impacto en la salud pública. Por eso es importante que la gente comprenda la necesidad y la importancia del Estado en lo que es la salud, la educación, el sostenimiento en estas emergencias. Lo vivimos en las distintas emergencias que fueron pasando en los meses anteriores, donde nosotros tuvimos más o menos un Estado municipal muy presente trabajando codo a codo con los vecinos.”

QP: ¿Cómo es este doble rol de ser Consejero Escolar y trabajar en Desarrollo especialmente en capacitación, que es el área donde está usted?

DJ: “Lo que tiene que ver con empleo sigo colaborando con el equipo de la secretaria Débora Giorgi para continuar con un trabajo que se venía haciendo cuando se reinauguró la oficina de empleo. Pudimos articular con el Ministerio de Trabajo distintas formaciones. También pudimos fomentar capacitaciones en más de 8.000 jóvenes el año pasado, y otro tanto el anteaño. Y, lo que tiene que ver con Consejo Escolar (más allá de algunas funciones específicas del Consejo) yo estoy trabajando con lo que tiene que ver con escuelas técnicas y Centros de Formación. Esto está muy vinculado con lo que es la formación y el trabajo. El Consejo Escolar también está vinculado con la Subsecretaría de Coordinación de Formación. Están las prácticas profesionalizantes de las escuelas técnicas, que consisten en que los alumnos en el último año (es decir, en 7° año) tengan un paso por un ámbito laboral (que puede ser el Estado o una empresa). Nosotros, a través de la Secretaría de Producción y la articulación con el Consejo Escolar vamos hablando con las empresas para poder abrir los espacios para que los chicos puedan capacitarse. También estamos planificando algunas acciones de los chicos de las escuelas técnicas para con sus mismas escuelas, como por ejemplo trabajar en algunas roturas de las escuelas o haciendo planos. En las escuelas técnicas de Maestro Mayor de Obra la idea es que podamos tener los planos de las escuelas, que podamos trabajar sobre los 720 edificios que tenemos donde no todos tienen sus planos hechos. Entonces, ahí hacemos una práctica profesionalizante quedando un trabajo plasmado en el Consejo Escolar. En resumen, están bastante vinculadas las cosas que hacemos en un lado y en el otro.”

QP: Cuando se dé el impacto de todas esas medidas que están pululando por ahí, ¿cuál es el escenario que ve en La Matanza en un futuro cercano? ¿Cierran empresas? La Matanza es un distrito pujante en al desarrollo industrial, ¿piensa que ese trabajo se va a parar? ¿Va a haber mayor desocupación? ¿Vamos a tener una crisis importante en el distrito?

DJ: “Yo se lo puedo decir desde una opinión personal. Creo que va a haber un impacto muy grande sobre todo en las Pymes, en sectores muy puntuales como el textil, el calzado y demás, con la apertura de importaciones, el aumento de los servicios, la no posibilidad de importar materias primas en algunos sectores. La Matanza va a hacer afectada, pero nosotros tenemos una red de contención muy grande desde lo social para poder acompañar y ayudar. Obviamente es una ayuda social y no la justicia social que da el trabajo, que sería lo ideal. En este sentido, vemos que va a venir muy complicado.”

QP: ¿Cómo ve al peronismo en La Matanza? Porque si bien acá se ganó bien la intendencia en el balotaje Milei anduvo bien en el distrito.

DJ: “Creo que nosotros, como peronismo de La Matanza, hicimos una gran elección. Milei no es una casualidad y, como siempre digo, la gente nunca se equivoca. El peronismo en general ha tenido muchísimos errores a nivel nacional, provincial y municipal. Tenemos que fomentar una fuerte autocrítica, que no la tuvimos en el 2015 ni en el 2019 ni ahora. Me parece que tenemos que reorganizar lo que tiene que ver con la política en general y el peronismo en particular. Tenemos que saber bien cuáles son nuestros objetivos, que hablando a grosso modo pareciera que todos sabemos cuáles son los objetivos. Pero no alcanza con tenerlo en la cabeza si no que hay que generar la unidad de concepción en todo lo que es la estructura política. El peronismo en La Matanza obviamente está golpeado como están golpeados el peronismo nacional y el provincial; pero con la diferencia que tenemos un gran conductor que es Fernando y que sabemos que hemos dado todo en el distrito para acompañar la buena elección que hizo la provincia, aunque no nos alcanzó para lo que pasó a nivel nacional. Pero tenemos muy en claro que tenemos un gran conductor; y en ese sentido creo que estamos un paso delante de la nación y la provincia.”

QP: Yo comparto una frase de Cristina en cuanto que hay funcionarios que no funcionan, a la cual agrego que hay militantes que no militan; y en algunas partes, en algún sentido, eso se sintió en La Matanza. ¿Coincide usted con esto?

DJ: “No. Creo que la militancia en La Matanza es especial. El militante de La Matanza va a ayudar al vecino dándole lo que no tiene. Creo, en este sentido, que los militantes han dado todo. Lo que me parece es que no ha habido a nivel nacional una conducción, no ha habido construcción, no ha habido posibilidades; y recayó todo sobre el militante. Quizás lo que falte sea darle al militante las herramientas para que pueda militar. Más allá que la militancia es la construcción de las posibilidades, es necesario tener los recursos para hacerlo. Para mí la política es la organización popular, es cuando uno se juntó con 30 vecinos para una acción concreta en un barrio. Eso es política, no se necesita bajar con recursos. Yo no le echo la culpa a la militancia. Creo que tenemos la mejor militancia.”

QP: Tal vez haya que modificar la frase y no decir militantes sino dirigentes. Es decir, dirigentes que funcionen.

DJ: “Ahí coincido un poco más. Creo que tenemos compañeros que están un poco cansados, compañeros que no entendieron que la sociedad cambió, que la política cambió. Como dije antes, para mí la sociedad no se equivoca. Después puede gustar o no lo que elige, pero no se equivoca. Cambió la política, la sociedad. Nosotros seguimos haciendo política en forma analógica (no hablo de una cuestión tecnológica) y la sociedad es digital. Cambiaron la sociedad, los reclamos. Los reclamos son constantes, dinámicos, diarios. Al día siguiente de que lo eligen tiene que seguir trabajando para que lo sigan eligiendo todos los días. La gente no lo elige y le da carta blanca. Quizás en décadas pasadas pasaba eso, pero hoy ya no pasa. Le pueden dar la mano por una cosa que gustó, pero lo pueden criticar por otra cosa que no les gusta; que haga algo bueno no significa que todo lo que haga esté bien. Y eso a veces la política no lo entiende.”

QP: La política en La Matanza ha enfrentado una serie de crisis continuas que han afectado un poco la calidad de la política. Tuvimos la pandemia, la necesidad de Estado, cubrir las necesidades de los que estaban encerrados, la militancia social (unidades básicas, militantes sociales) que armó ollas populares para que coma la gente (esto no lo vi en otros distritos), la inflación, etcétera, etcétera. Como que ni los militantes ni los dirigentes han tenido respiro ante los nuevos tiempos y reclamos.

DJ: “Coincido. Nos han pegado muchas cosas y todas juntas. Salimos de una batalla y entramos en otra. Es el dinamismo de lo social. Me parece que antes la política era más estática. Había una bajada de línea y era eso. Los cambios eran más largos. Había un cambio importante cada 8 o 10 años; en cambio, hoy los cambios son cotidianos. La pandemia fue un quiebre terrible en lo social. Fue positivo porque adelantó un montón de procesos tecnológicos y sociales, pero mostró un montón de miserias y de posibilidades. Cada año que pasa los cambios son más dinámicos, más rápidos en el mundo. En Argentina tenemos cambios de una semana a la otra. La política tiende a ser conservadora en algunas cuestiones. En cambio, la militancia acciona por un sentimiento (porque ser peronista es una forma de vida: simple, práctica, popular, profundamente humana y profundamente cristiana. Me levanto siendo peronista, me acuesto siendo peronista, duermo, sueño y vivo siendo peronista). Cuando ve la necesidad del otro le afecta y acciona. Esa es la militancia peronista, y ni hablar la de La Matanza. Entonces, estamos siempre en el mismo momento que la necesidad. La política es un poco distinta a la militancia, por más que parezca algo encontrado porque tiene otros tiempos y otros procesos. Entonces, siempre va detrás de la necesidad. El militante va junto con la necesidad; en cambio, la política va detrás. Y la sociedad está reclamando que la política sea la vanguardia de las necesidades, no puede venir detrás. Nosotros siempre estamos detrás de las necesidades planteando soluciones desde un escritorio, y planteando soluciones integrales a problemas puntuales. En cada barrio hay un problema; y ese problema se resuelve con soluciones autóctonas de ese lugar.”

QP: ¿Cómo ve al peronismo de La Matanza? ¿Unido detrás de Fernando, juntos o amontonados detrás de Fernando?

DJ: “Junto a Fernando y unido por una misma vocación de poder lograr las tres banderas: una economía libre, una patria justa y una soberanía política. Pero también viendo y opinando sobre algunas cuestiones que hay que ir modificando. Quizás hay algunos dirigentes que no se adaptaron a estos cambios, pero atrás viene la militancia pisándoles los talones.”

QP: ¿Vislumbran un futuro sin Fernando? Porque él no puede renovar como intendente.

DJ: “No. Pero Fernando es el conductor de La Matanza. Ya ha sido diputado, ha sido jefe de asesores.”

QP: Antes tuvimos a Verónica como figurita para que él pudiera volver. Pero no sé si Verónica quisiera volver porque el que fue Papa no quiere volver a ser obispo.

DJ: “Desde mi postura le digo que Fernando viene construyendo este proyecto, que obviamente inició Balestrini, pero lo continuó Fernando. Verónica fue intendenta, pero dentro de un proyecto que es de Fernando. No veo un futuro inmediato sin Fernando en la conducción del peronismo.”

QP: Fernando no es intendente y el que elige él no va a generar conflicto.

DJ: “Fernando es el que conduce. Después abajo podemos tener entre los compañeros diferencias metodológicas no ideológicas, pero el que termina definiendo por dónde y cuándo es Fernando.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

DJ: “Me parece que es importante empezar a adaptar a la política a las necesidades reales de la gente. Creo que desde algunos sectores estamos un poco alejados de lo que la gente necesita. Hemos perdido el contacto cotidiano. Hemos perdido la unidad básica como yo me crie: que sabía qué necesita la señora de la vuelta, la de enfrente, la del costado, la de dos cuadras; sabía cuántos pibes iban a la escuela, si les faltaban zapatillas, si comían o no. Y era el canal de la necesidad y los recursos. Esa acción concreta en el barrio profundo la hemos perdido. Por eso perdimos la calle y la sencibilidad de lo que es el peronismo.”