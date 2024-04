“QUEREMOS REFORZAR LA UNIDAD DEL PERONISMO MATANCERO”

Dialogamos con el Dr. Emiliano Hernández parte integrante del FUP (Frente de Unidad Peronista). Si bien la crisis que estamos es esencialmente económica, la política es la única manera de resolver la misma. Es bueno hablar con profesionales que militan y son esencialmente militantes políticos.

QP: Doctor Emiliano Hernández, están armando en Matanza el FUP ¿Qué significa y qué orientación tiene?

EH: “Bueno, la realidad es que cada organización tiene su historia, su recorrido. En mi caso me toca representar el Movimiento de Unidad Peronista y ahí nos juntamos con distintas organizaciones y decidimos conformar lo que es el Frente de Unidad Peronista. Volver a los preceptos filosóficos de Perón, de la doctrina: Primero la patria, después el movimiento y por último los hombres y mujeres. La finalidad de esto es que en esta construcción nadie se puede parar por arriba del movimiento. ¿Qué es lo importante de esto? El análisis, como decía el General, sensibilidad, imaginación de lo que está viviendo nuestro pueblo y qué es lo que necesita el peronismo en esta actualización doctrinaria. Esto no se va a poder llevar adelante si no hay formación de cuadro político en la cosmovisión de cómo la vida va cambiando y entendemos también de que hay una crisis que no es solamente material en lo político sino también que es desde lo filosófico, ético moral, lo espiritual, no concebimos la política sin la fe y el peronismo justamente es eso, es la fe y la esperanza hecha un partido, un movimiento.”

QP: No hubo recambio dirigencial en La Matanza, en la provincia y a nivel nacional y los dirigentes siempre se acomodaron a quien gobierna, entonces eso produjo, como lo veo yo, un faltante de compromiso de la dirigencia hacia las bases populares en cuanto a la doctrina política. ¿Lo ven más o menos así ustedes?

EH: “Bueno a ver creo que el resultado de Milei y Macri es justamente para hacer mea culpa con la gente. Nosotros somos militantes y conseguimos desde la construcción con lo que es la Patria es el otro y el Cuervo Larroque de construir un peronismo de abajo para arriba donde verdaderamente la militancia empieza a tener un rol y un protagonismo.”

QP: Una pregunta, no la tome a mal ¿Ustedes son peronistas o son oficialistas a nivel local?

EH: “Nosotros somos peronistas y obviamente entendemos en Fernando la conducción del peronismo de La Matanza. La Matanza es tierra santa y formadora de cuadros políticos en toda la historia y es el único distrito en Argentina que es el Bastión Invicto. Obviamente que la idea nuestra es conservar los principios y valores de nuestra mística, de nuestra historia del peronismo y bueno, apoyar a Fernando y a Verónica también.”

QP: ¿Cómo ven la gestión del municipio?

EH: “Bien, la veo bien dentro de las posibilidades económicas obviamente que los recursos son finitos, pero bueno se está haciendo todo lo posible también entendiendo este contexto económico que lo que ha generado Milei con las provincias entendiendo que de 10 pesos que gasta la provincia, 7 son de la nación entonces lo que está haciendo el gobernador también es muy importante porque se está poniendo al hombro un montón de cuestiones que está haciendo magia con la economía en sí y entre la provincia y el municipio o sea, están garantizando lo básico que es la alimentación de los barrios.”

QP: A eso iba, ¿Cuál ha sido el impacto de las políticas de Milei en las bases, en la gente de menos recursos?

EH: “Es que es muy cruda la realidad de la militancia y el peronismo tiene eso, que es un poco lo que pregona el Cuervo Larroque, que la patria es el otro, o sea, el que más necesita es el que más ayuda y hoy el pueblo está, si hablamos de los jubilados de comer o comprarse los medicamentos o se compran los genéricos y van alternando la medicación, la familia hoy no llega a pagar los servicios y la alternancia también de la alimentación. Es muy complejo en todos los aspectos. Hoy el trabajador está en una crisis en todos los sentidos, el trabajador, el comerciante, las pymes.”

QP: Usted tiene un trabajo territorial que está más circunscrito a un barrio ¿Cómo ve el impacto en el barrio, en la vida cotidiana de la gente?

EH: “En el barrio justamente se ve el consumo como baja semana a semana, mes a mes y que bueno es una clase laburante que le da vergüenza reconocer que está en una situación de pobreza porque hoy no todo el mundo gana 600 mil pesos por mes, pero bueno, creo que todo tiene su tiempo y su proceso y esto va a terminar como decía el General: cuando el pueblo se agote y haga tronar el escarmiento. Por eso es importante que el peronismo se reorganice para conducir este nuevo proceso.”

QP: ¿Usted cree que el peronismo matancero está unido detrás de Fernando o está amontonado o junto detrás de Fernando?

EH: “Hay una unión y esa unión representa la organización, o sea, la elección de nuestro Intendente Fernando Espinoza marca el resultado de la elección y también aportó La Matanza nada más y nada menos que el 50% de los votos al gobernador y a la vicegobernadora, o sea, creo que siempre hay cosas para mejorar, pero hay una unidad del peronismo.”

QP: ¿Usted tiene una proyección local y provincial?

EH: “Claro, nosotros estamos nucleados con el compañero Andrés Cuervo Larroque en lo que es La Patria es el Otro y obviamente que la relación del Cuervo con Fernando es construir, generar musculación política y obviamente que queremos reforzar la unidad del peronismo matancero.”