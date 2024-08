“QUEREMOS SUMAR. QUEREMOS TRABAJAR PARA EL PUEBLO DE LA MATANZA. EL PERONISMO SURGIÓ DEL PUEBLO Y ESTAMOS JUNTO AL PUEBLO”

Entrevistamos a Silvio Vallejos, referente matancero de “Peronismo por La Matanza”, agrupación que tiene como referente a Víctor Santamaría Sec. Gral. del SUTERH y Presidente del PJ porteño.

Vallejos señala que vienen a sumar al peronismo matancero y plantea un análisis pormenorizado de la situación económica y social de los barrios matanceros.

Silvio Vallejos es un reconocido periodista matancero con muchos años de trayectoria y, a su vez, con una larga militancia en el Partido Socialista de La Matanza. Ahora sale a la escena política local como referente de “Peronismo por La Matanza”.

QP: ¿Cómo analiza la política económica de este gobierno nacional?

SV: “Como todo el mundo, estoy preocupado. En mi caso desde muy chico empecé haciendo periodismo en los barrios de La Matanza. Entonces, quienes tenemos contacto con los barrios vemos lo que está pasando en la región. Es horrible. Hay gente que no llega a fin de mes, y que ahora asiste a los comedores o pide mercadería a las organizaciones sociales. A la gente de los barrios, no le alcanza para llevar comida a su familia. Me parece peligroso que haya sectores que menosprecien, maltraten o hablen de forma peyorativa de los sectores populares, porque simplemente tratan de darle de comer a sus familias. Me preocupa que haya un sector político crea que el problema argentino son los trabajadores y la gente que no tiene un peso”.

QP: Irónicamente, ahora me siento que soy de la casta porque estoy pagando el ajuste, cuando teóricamente la casta era otra cosa.

SV: “El ajuste lo están pagando los jubilados, los trabajadores, la clase media. En realidad, lo está pagando el pueblo argentino. Los que se sienten en libertad son los grandes empresarios (no el almacenero de la esquina de la casa de cada vecino de La Matanza), son los tipos que lucran con los vecinos de La Matanza. Los que lucran son la gente que está relacionada con las empresas de electricidad, la gente de los cables, los grandes multimedios. Un montón de empresas están haciendo dinero con la clase media y los más necesitados. Ellos se la están llevando en pala. Los aumentos fueron brutales (aún en los barrios más humildes).”

QP: Hay muchas empresas que están cerrando, suspendiendo personal no sólo porque no hay trabajo por la recesión sino también por los altos costos de los servicios.

SV: “La Matanza es un lugar donde proliferaron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner las empresas de calzado. Todo eso se está viniendo abajo de una manera vertiginosa. Ya durante el gobierno de Macri se sintió el cierre de muchas de esas empresas, pero ahora la situación es peor. Creo que el gobierno nacional tiene un cuello de botella por los vencimientos de la deuda, debe cumplir con las obligaciones que tiene el estado nacional; pero los recursos no le alcanzan. Entonces, está apostando a que en algún momento le entre plata proveniente del Fondo o, en el caso de Estados Unidos, está apostando a que gane Donald Trump para ver si genera un vínculo con este candidato norteamericano y de esa manera consigue que le tire algunos dólares. Muchas veces los argentinos ignoramos de cómo funciona Argentina. Para sostener la moneda, para no tener inflación, hay que guardar en el Banco Central una buena cantidad de dólares, como hubo entre el 2003 y el 2015. Un gobierno que dejó su mandato con una inflación anual del 24,7 %. ¿Usted se puede imaginar lo que sería Argentina en este momento con ese porcentaje de inflación? Ese gobierno peronista, con el control que tenía de la inflación, con el control que tenía de lo que ganaban las grandes multinacionales, con lo que ganaban los vecinos y los trabajadores consiguió irse del poder con el salario y la jubilación más altos en dólares de Latinoamérica. Esto implica un bienestar para la población que no se había tenido en años y que no se tuvo hasta ahora”.

QP: La gente se está dando cuenta que le vendieron un buzón (más allá de la posición política de cada uno) porque Milei está cayendo en las encuestas, pero no se escuchan voces de la política ni del oficialismo ni de la oposición hablando de estas cosas.

SV: “Es preocupante. En alguna medida creo que empezaron a hacerlo. El gobernador de la provincia, Axel Kicillof, cuestionó seriamente al Gobierno y presenta como una opción frente al desgobierno de Milei. También lo hace el movimiento obrero organizado, Pablo Moyano, fue muy crítico en estos días”.

QP: Pero es el único que viene haciendo declaraciones desde el inicio.

SV: “Creo que el movimiento obrero se está poniendo el traje que le corresponde, que me parece que no debió abandonarlo nunca, y en cierta medida se está plantando. Aún algunos que tienen cierta afinidad con las ideas del menemismo (que retoma ahora Javier Milei) están diciendo que el salario está muy bajo. Un proceso que comenzó con el macrismo, y ahora a partir de la devaluación de Milei, empeoró de una manera brutal. Es un claro ejemplo de dirigentes que sólo piensan en política desde una planilla de Excel, sin perder un segundo en el bolsillo de los trabajadores”.

QP: Dentro del peronismo es como que hay un debate interno de cómo seguir de acá en más, de cómo posicionarse, y también están surgiendo nuevos espacios y referentes políticos como el caso de ustedes.

SV: “Aclaro, porque antes no lo hice, que pertenezco a una agrupación relativamente nueva en la provincia: Peronismo por La Matanza. Nuestra referencia más relevante es Víctor Santamaría. Un dirigente muy vinculado con el gremialismo (Dirigente del SUTERH). Estamos haciendo pie en la provincia de Buenos Aires. Y lo hacemos apelando a las ideas del peronismo original, pero con una mirada joven, o sea, un peronismo aggiornado para el siglo XXI. Creo que después de la derrota del 2023, lo que viene es el ordenamiento del peronismo, para elegir su conducción pensando en retomar el gobierno. En ese esquema, hay una enorme cantidad de dirigentes que se posicionaron en la última elección. El Gobernador Axel Kicillof es uno de ellos. Pero también hay muchos intendentes nuevos, y organizaciones que ganaron muchos municipios”.

QP: ¿Cómo ve el gobierno de Kicillof?

SV: “Creo que Axel es un excelente gestionador, y políticamente siempre pensó en el bolsillo de la gente. Un gran logro fue la cuenta DNI del Banco Provincia. El gobernador no solo es prolijo en lo administrativo, yo creo que además piensa mucho en el bolsillo de los trabajadores. La Cuenta DNI está pensada en ese sentido. Parece simple, pero es un logro enorme. Yo reivindico a la política porque resuelve problemas de la gente. Pero no todos lo hacen. Cuando aparece un dirigente de estas características, creo que hay que valorarlo”.

QP: ¿Cómo analiza el camino que hizo usted, que viene del socialismo?

SV: “Yo les decía a mis viejos compañeros que en La Matanza primero hay que ser peronista y después elegir el partido que uno quiera, sobre todo en épocas de neoliberalismo; porque, bien lo reconoció Cristina Fernández hace tiempo atrás, el peronismo no era un polo atractivo para aquellos que veníamos con una lógica nacional y popular. Entonces, mucha gente exploró espacios diferentes y después se sumó al kirchnerismo. Me acuerdo de alguien que una vez me dijo que a la izquierda del peronismo no hay nada. Hace unos diez años dejé ese espacio y me puse a militar en el peronismo. Venimos a aportar nuestras experiencias a la columna vertebral del movimiento nacional y popular; nuestro granito de arena”.

QP: ¿Cómo es caminar La Matanza en esta época de crisis con la bandera del peronismo?

SV: “Es reencontrarse con un montón de compañeros de militancia. Reencontrase con gente que uno quiere mucho, que admira. Yo sé que ha pasado mucha agua bajo el puente, pero el que no conoce el peronismo de La Matanza no conoce el peronismo. El peronismo de La Matanza tiene sus peculiaridades. Uno puede tener una mirada crítica con respecto a algunas cosas, pero no se puede negar que la dirigencia del peronismo de La Matanza representa a su base y tiene presencia en los barrios. Uno puede cuestionar actitudes, pero no se puede dudar que en los barrios son lo que son”.

QP: El peronismo está presente en todos los barrios.

SV: “Creo que sí. Fernando Espinoza, como otros dirigentes que tienen fuerte presencia en La Matanza, no son solo un intendente o no son solo dirigentes de agrupaciones aisladas de nuestros barrios, ellos conducen a la dirigencia de los barrios, son los comandos electorales. Se trata de los muchachos o las compañeras que en algún momento recorren los barrios para juntar firmas o para ver cómo están los vecinos. La dirigencia del peronismo es eso. Puede darse que no comparta algunas cosas; pero lo cierto es que uno no puede decir que no tienen la representación que se han ganado. Por ejemplo, en la última elección. Hay cuatro o cinco actores en la zona con mucha presencia: El movimiento obrero, la Universidad de La Matanza, el Ateneo Néstor Kirchner que conduce La Cámpora, la conducción del PJ que conduce Fernando Espinoza, las organizaciones sociales, etc… El peronismo de La Matanza, en cierta medida, termina siendo una síntesis de su pueblo, sobre todo cuando va a internas como en la última elección, en donde quedan expuestas las representaciones”.

QP: Hablando del peronismo, ¿cómo ve la gestión de Espinoza?

SV: “En algún momento lo charlé con Alberto Balestrini siendo yo periodista. Él me dijo que recibía los mismos recursos que cualquier municipio del interior, pero que tenía que darles servicios a los habitantes de una provincia. También me dijo que él era conservador de bolsillo y peronista de corazón. Me parece que esa manera de conducir La Matanza está metida en los funcionarios que se encargan del área de economía; y que, por supuesto, le defienden la espalda a Fernando Espinoza que muy inteligentemente sostiene esa conducción económica hace mucho tiempo. Axel Kicillof y los intendentes de la provincia, con los recursos que reciben, hacen milagros. Es más, me sorprendió mucho recorrer algunos barrios del distrito (el centro de González Catán, el centro de Laferrere, muchas plazas en la zona de Ramos Mejía, algunas partes de Virrey del Pino) y ver que han tenido un cambio tremendo. Por ejemplo, vayan a ver la estación de González Catán y vean cómo cambió la cara de ese barrio. En una época uno caminaba a la noche a unas cuadras de la estación y se perdía. Hoy es otra cosa. A pesar de la crisis, uno va a distintas regiones y puede observar una evolución en los centros urbanos más importantes. Después, hay mucha gente postergada y es cierto que hay regiones por donde no llegan algunos servicios esenciales. Hay muchas cosas para mejorar. Por ejemplo, hay que completar las descentralizaciones. Hoy hay dos regiones descentralizadas. Creo que eso hay que llevarlo a cada localidad. Tenemos una camada de jóvenes que se están preparando para modernizar el Estado desde una lógica peronista e inclusiva. Tenemos compañeros que pueden aportar mucho”.

QP: Este nuevo espacio que se está instalando en La Matanza, ¿viene a sumarse a Espinoza o lo viene a enfrentar?

SV: “Queremos sumar. Queremos trabajar para el pueblo de La Matanza. El peronismo surgió del pueblo y estamos junto al pueblo. Es decir, hubo un coronel que estudió las formas populares, que observó cómo se manejaba el pueblo argentino, se puso el traje de conductor y se transformó en un dirigente histórico. Perón dibujó la idea del peronismo pensando en el pueblo. Nosotros, en principio, queremos encontrarnos con los compañeros del distrito, y formar parte de una fuerza que vuelva a enamorar a la gente. En ese camino, estamos hablando con nuestros vecinos. Queremos saber qué piensan, qué necesitan. Es más, intuyo que perdimos la elección porque no escuchamos a toda la gente. O sea, creo que las diferencias a favor de Sergio Massa en el Conurbano debieron ser mayores. En cambio, hubo otros sectores que aprovecharon ese vacío, y a través de engaños y mentiras consiguieron apropiarse del poder político. No digo que cada dirigente vaya detrás de la gente como si fuera un encuestador, pero hay que dialogar. Hay que evaluar a la población, y trabajar para sus intereses”.