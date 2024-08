“SI LOS TRABAJADORES MUNICIPALES DE LA MATANZA NO ESTAMOS JUNTOS Y UNIDOS, LAMENTABLEMENTE, PERDEMOS TODOS”

Entrevistamos a Daniel Troncoso, Sec. Gral. del STMLM respecto al aumento salarial (10%) acordado con el Departamento Ejecutivo local y los problemas que está afrontando la obra social del gremio.

Troncoso señaló lo complicado de la situación económica que se está viviendo hoy y del enorme costo de mantenimiento de los hoteles y propiedades del gremio y la obra social. Hasta ahora las estrategias empleadas para reducir costos no han dado resultado y se ha comenzado a idear la venta de algunas de las propiedades mencionadas. Obviamente esto despertó la interna municipal que está tomando temperatura.

QP: Troncoso, ¿cómo están las discusiones paritarias del gremio?

DT: “Bueno, empezaron con un compromiso de que nosotros teníamos un 10% por sobre la inflación, o sea que estábamos debiendo plata, los trabajadores municipales, estábamos debiendo plata al ejecutivo. De ahí, bueno, empezaron a cobrar cierta seriedad a la discusión y llegamos a un acuerdo de un 10% de aumento.”

QP: ¿Con qué mes de referencia es? ¿Hacia el mes de marzo? ¿Hacia el mes de junio?

DT: “Este mes, este mes. Nosotros tuvimos en el mes de marzo un 20% de aumento, en el mes de mayo un 15% y ahora en julio tuvimos un 10%. O sea, llevamos sumado hasta ahora un 45% en lo que va de la paritaria, que las paritarias de nosotros empiezan en marzo. De marzo a la fecha llevamos un 45% de aumento del sueldo.”

QP: ¿Sigue atrasado el tema de la negociación de los pases a planta y las corridas administrativas?

DT: “Sí, sí, totalmente. Sí, otro de los compromisos que bueno, ya igualmente el lunes, ayer hubo reuniones, hoy hay una reunión del el ejecutivo y representante del área de salud, que está muy atrasada también la categoría de salud y de muchos lugares. Y bueno, también el compromiso de agilizar este tipo de reuniones donde no solo los pases a planta, sino el tema de las corridas de categoría, sino muchos problemas que hay en los lugares de trabajo diversos, de tocar esos temas para solucionarlos lo antes posible.”

QP: Yo tengo una duda que, por ahí, es algo que como no soy municipal no estoy bien informado, pero las corridas administrativas no le generan gasto extra al ejecutivo, porque las partidas están en el presupuesto, lo mismo que los pases a planta, ¿puede ser así?

DT: “Es así. O sea, el pase a planta sí, es como que tiene que erogar una mayor cantidad de dinero el municipio cuando pasan a planta por el tema de los aportes. No así, y tenés razón vos, con las corridas de categoría. Yo tengo una persona que es jefe de división y jefe de departamento y director, el director se jubila, el jefe de departamento asume la responsabilidad y por ende cobra el sueldo de director y así sucesivamente el resto de las corridas. Y te diría más, hasta es un ahorro porque después tardan un montón de tiempo o no, o directamente no toman a otra persona en el lugar de trabajo como para que empiece de nuevo desde abajo la carrera. O sea, están pagando un sueldo menos después.”

QP: ¿Cómo está el tema de la obra social? Se estaba hablando mucho de algunas ventas de activos, de la obra social

DT: “Nosotros, bueno, esto nos trae aparejado un problema a nivel municipal-provincial, tenemos problemas a nivel provinciales con el IPS, la crisis es general, yo hablo con otros gremios hermanos y se habla de rebajar el sueldo, se habla de despidos. Nosotros tenemos un gremio de 4.800 afiliados que lo tenemos hace mucho tiempo con una estructura enorme, con viviendas, con casas, con centros que valen mucho dinero y desgraciadamente hoy tenemos tres hoteles de los cuales no tenemos ningún tipo de movimiento porque calcula que nosotros, para intentar arreglarlos, para tratar de equiparlos y para compartirlos con otros gremios hermanos, firmamos un convenio con la UOM para que los hoteles tengan un movimiento y se puedan, no sé si autoabastecer, no estoy diciendo de ganar dinero, pero no sé si autoabastecer y hoy tenemos dos hoteles en funcionamiento que son el de Córdoba y el de Mar del Plata, el de Punta Mogotes y vacíos, o sea, están funcionando y están vacíos, o sea, está la luz prendida, está la calefacción.”

QP: Venimos de vacaciones de invierno. ¿Estuvieron vacíos esos 10 días?

DT: “Claro, y ni hablar de las vacaciones de invierno, bueno, vos sabés más que yo y habrás leído y habrás escrito inclusive sobre el tema de lo que bajó el consumo, de lo que bajó el viaje. Hoy un trabajador municipal de La Matanza, un trabajador de la UOM u otra persona que quiera ir a los hoteles nuestros, que tiene la posibilidad, no lo hacen porque realmente lo que sale hoy un pasaje en micro, lo que sale movilizarse una pareja o una familia de cuatro o cinco compañeros, lo que sale cargar cinco veces un tanque de nafta, es imposible cuando se está hablando de subsistir, cuando se está hablando de poder pagar los impuestos, de poder lograr que no te corten la luz en tu casa. Entonces esos hoteles hoy están dando una pérdida importante en lo económico. No se olviden que nosotros tenemos casas en González Catán, tenemos casas en Laferrere, tenemos casas en Castillo, tenemos acá en San Justo un gran frente con lo que es el sindicato, con lo que es el centro cultural, lo que es la parte de auditoría médica, cuyos impuestos son, por ejemplo, de luz de acá, un millón ochocientos mil pesos. Y nosotros estamos para cuidar el salario de los trabajadores, o sea, el aporte de los trabajadores, y creo que principalmente, y me parece que el tema enfocado, lo tenemos que tener en la salud. Porque, como decís vos, hay compañeros que dicen: uy, che, pero el tema de los hoteles; pero repito, hoteles que están vacíos y que el compañero mismo que lo dice no sé cuánto hace que no va al hotel. El de Gesell que está cerrado diez meses por año porque no tiene calefacción, al no tener calefacción, diez meses por año está cerrado, y se abre solo dos meses, y que aparte no se lo puede mantener, porque si yo quiero hacerle una manutención al hotel de Villa Gesell, qué sé yo, ir a arreglar las cortinas, las estufas de la cocina, la heladera, tengo que dejar de comprar un stent (endoprótesis vascular), tengo que dejar de pagar una internación, tengo que dejar de pagar tantas cosas que se faltan para la salud y los tratamientos oncológicos, porque como fachada uno ve un hotel, como fachada uno ve una casa, como fachada uno puede ver cosas que fueron y que son muy lindas, pero cuando viene el compañero y se sienta en la obra social o se me sientan acá frente mío para hablar por los remedios que tienen que ver con la diabetes, con los remedios que tienen que ver con un cáncer, con estudios que tienen que ver con distintas patologías, es muy difícil afrontarla. El ingreso del trabajador municipal de la provincia ya sabemos cuál es, el de Matanza ya sabemos cuál es, nosotros recibimos un porcentaje de ese dinero que hoy oscila en los 14.000 pesos por afiliado, repito, 14.000 pesos por afiliado para darle salud a toda la familia, pero aparte con ese dinero y con el dinero del sindicato hay que sostener, repito, hoteles que no están utilizándose por la cuestión económica general del país. Porque si esos hoteles tendrían hoy movimiento, se autoabastecen, pero bueno, hoy no se están autoabastecido, hay que poner una cifra importante de millones de pesos para sostenerlo mensualmente y es el dinero que los trabajadores municipales aportan. Entonces la pregunta a los trabajadores municipales es: ¿quieren seguir aportando dinero y que ese dinero sea utilizado para sostener estructuras que en este momento no están siendo utilizadas o tratar de ver la forma de darle una mayor prestación o una mayor concentración de dinero a la parte de salud? Porque el dinero que tenemos es el mismo, o lo ponemos en salud cuando un municipal está desesperado y va a internar al hijo o va a una guardia a ver al hijo o seguimos tirándola o poniéndola en otras cosas.”

QP: ¿Debe ser doloroso dar este paso atrás?

DT: “Yo no creo que es un paso atrás, yo creo que es un momento donde hay que darles una prioridad a ciertas cuestiones. Primero tiene que subsistir la institución y la salud de los compañeros. Creo que ahí tenemos que enfocar. Ahora sí las condiciones están dadas y si nosotros tomamos medidas, esas medidas se pueden llevar adelante. Eso es otra cosa, pero doloroso es que estén echando también trabajadores en toda la República Argentina, doloroso es que hayamos todos los argentinos cambiado nuestra forma de vida, ¿no? Desde la alimentación, desde la ropa, desde el sistema de cable que teníamos de televisión, los impuestos, de la luz, o sea, hoy para prender una lamparita para alumbrarte pensás desde qué hora hasta qué hora y parece que estás pensando en un gasto en vez de algo que es un servicio que tendríamos que tener, el agua, el gas, todo lo que está pasando, todo es muy doloroso. Y te digo más, es doloroso la salud a nivel provincial, es doloroso la salud a nivel nacional, lo que está ocurriendo realmente es lamentable en los hospitales públicos, en las empresas privadas de salud y en las obras sociales, o sea, se ha dejado de proveer insulina, se han dejado tratamientos, conozco un montón de compañeros que están haciendo tratamientos a través de otros sectores, digo compañeros que por distintas cuestiones, como tener chicos con algunas dificultades especiales y que bueno, que el gobierno se los proveía y ahora dejó de proveerlos. Entonces es una situación lamentable, es una situación que todos tenemos conocimiento. En lo cotidiano, cuando vas a cargar nafta, cuando vas a la carnicería, en el caso de la nafta el que pueda, el que tenga el auto todavía, vas a comprar un repuesto, vas a la carnicería, vas a la verdulería, vas a pagar un impuesto, este es para todos, repito, en este edificio vino 1.800.000 pesos de luz, imagínate el resto de los impuestos de los hoteles, de las casas que tenemos, y después también yo estuve, no nos olvidemos, en el proceso cuando fue de las compras, de la inauguración, entonces sí que es doloroso, sí que es doloroso y eso cuesta formas de pensar y tratar de tomar medidas y tomar otra y tomar otra y tomar otra para no llegar a tomar ese tipo de medidas. Pero cuando ves que tenés inmuebles que no hay ningún tipo de servicio que estén prestando y por otro lado se te siente un compañero adelante y vos mirándolo a los ojos, el compañero te habla del tratamiento que necesita, de la prótesis y lo que cobra hoy una clínica una noche de internación, internarse, una guardia, solamente una guardia, el otro día nuestro secretario de la obra social decía una caja de anticonceptivos vale más que el aporte de un afiliado a la obra social. Entonces por más que yo quiera, por más que no quiera, hay que buscar un cambio de estructura para que el gremio sea lo más fuerte posible, concentrar toda la energía en sostener la institución y concentrar toda la energía en la salud, viendo qué va a pasar de aquí a los días próximos, porque no sabemos tampoco cómo sigue la historia del país.”

QP: Hay espacios sindicales opositores, ¿se han acercado a dialogar o a ofrecer propuestas para resolver los problemas que se están dando?

DT: “Mirá, yo con los compañeros que son afiliados a nuestro sindicato, hablo con todos, trato de charlar con todos, yo hablo con la comisión. A veces es muy difícil llegar a tener este tipo de conversaciones porque hoy lo maneja mucho el celular, entonces te sacan una foto por celular de algo y te dicen, bueno, incluso insultos y demás, sentados de una computadora, que es la forma más fácil, que menos energía necesitan, yo lo que le pediría a esos compañeros, que muchas veces lo han hecho, de venir a sentarse, hablar, charlar y dialogar, y explicarles cuál es la situación y cuáles son los gastos y cuál es el ingreso que tenemos, y lo entienden perfectamente, y te digo más, de los compañeros afiliados, que podíamos llegar a decir que en algún momento fueron oposición, estamos teniendo diálogo con ellos, porque han entendido que si los trabajadores municipales de La Matanza no estamos juntos y unidos, lamentablemente, perdemos todos. Entonces bueno, escuchamos, hablamos, dialogamos, incluso estamos llevando proyectos en forma conjunta, hay un proyecto que tiene que ver con algunos problemas que también surgen a través de los problemas económicos que tiene el IPS, y bueno, que también lo dialogamos con compañeros que eran en otro momento de otra agrupación y hoy nos sentimos todos trabajadores municipales, afiliados, y como que realmente la seriedad que merece este momento, hablando de la salud y de la vida de los afiliados y de la vida de nuestra institución, hay que dejarse de pavear o de poner algunas cosas en las redes sociales, eso es fácil, cuando me parece que hay que dar la cara, hay que venir, hay que sentarse, hay que decir: che, ¿por qué están haciendo esto? Mirá, pasa esto, esto, esto y esto, bueno, y explicarlo, hablarlo, y si tienen una propuesta superadora, bienvenida sea. Pero bueno, lo haremos, pero hasta ahora nosotros hemos probado, y no te olvides que el ejercicio que tenemos, y esto quiero que lo destaques, el ejercicio que tenemos fue haber sobrevivido cuatro años la primera gestión con la pandemia, por ende, subsistimos la pandemia sin ningún tipo de apoyo de ningún lado, y con todos los mobiliarios a cuesta pagándolos, que tampoco funcionaban, porque en pandemia tampoco funcionaban los hoteles, bueno, ahí utilizamos una gran cantidad de dinero, ahí hubo una gran inversión, ahí hubo que pagar esas cuestiones de a poco, porque fueron muchísimos, muchísimos los compañeros municipales que estuvieron internados en terapia intensiva. Algunos con drogas especiales, unos muchos días, y fueron millones de pesos, y lo pudimos superar, y tardamos en poder pagar esa deuda, pero bueno, ¿quiénes lo saben? Y los compañeros que estuvieron internados, los familiares de los compañeros que están internados, y eso lo sabe el que sufre un problema de salud. Parece que de la obra social no nos tenemos que acordar solamente en el momento dramático, tenemos que acordarnos siempre, y hoy por hoy, hablar de la obra social, te repito, una caja de anticonceptivos sale más caro que un aporte municipal. Nosotros el aporte municipal que tenemos es bajísimo, con eso hay que darle salud a toda la familia municipal, pero aparte tenemos que mantener toda la infraestructura que tenemos, y mantener toda la infraestructura que tenemos y dar salud es imposible. O sea, no hay forma, entonces bueno, somos un gremio de 4.800 afiliados, somos, por características, primero somos un gremio municipal, por ende, los ingresos de los trabajadores y los ingresos de nuestra casa sindical son bajos, como todos los municipales de la provincia, como todos los municipales de la República Argentina. Lograr una paritaria y tratar de sacar un 10% es, después de muchas reuniones, después de mucho esfuerzo, y bueno, tratar de seguir y de recomponer y de seguir para adelante y de hacerlo fuerte, tal vez más chico, pero fuerte sí a la institución, porque ya vendrán en algún momento, esto va a tener que cambiar. Va a tener que cambiar sí o sí, porque si no es una Argentina, creo yo, sin futuro, y con argentinos que ya están hace mucho tiempo sufriendo condiciones paupérrimas de vida. Hoy ya nos está tocando a nosotros con sueldos de indigencia, así que bueno, a hacernos fuerte, sostener esto, tratar de conseguir lo que podamos conseguir, lo máximo de lo que podamos conseguir y tratar de defender la institución.”