“SE INICIA EL CAMINO DEL CAMBIO DE GOBIERNO EN LA MATANZA”

Entrevistamos a Gustavo Ferragut, Director Nacional de Control de Fronteras e Hidrovías en Ministerio de Seguridad de la Nación quién nos comentó el trabajo que se viene realizando y los proyectos que tienen en carpeta. Obviamente hablamos también de la política matancera donde se tienen mucha fe para dar un batacazo en las próximas elecciones.

QP: Gustavo Ferragut, en cuanto al trabajo que está realizando en las fronteras y demás, el gobierno ha sido criticado hace pocos días por la cantidad de efectivos que han puesto en la frontera con Bolivia y otros países.

GF: “Bueno, el tema de la frontera es un tema que hay que analizarlo profundamente. Muchos hablan de oído porque no conocen o se hacen eco de algunos comentarios que forman un cliché y van diciendo. La frontera es un lugar muy extenso, cuando nosotros llegamos al gobierno no tenía absolutamente ningún control por desinterés. No solo control policial, sino también habían dejado caer todo lo que es el tema de los pasos fronterizos y todos los mecanismos que lleva eso en la infraestructura. Después de un año trabajamos mucho y hoy tenemos la frontera norte con el mayor operativo que se dieron en muchos años, donde afrontamos la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado con cinco planes desplegados en toda la frontera norte. Hoy estábamos en el plan Güemes I en Orán y Aguas Blancas, con el plan Güemes II en Tartagal, Huaray y Salvador Maza. El 26 de mayo vamos a dar inicio al plan Guasurari, que es en la zona de Misiones, en los pasos Hipólito Yrigoyen y alrededores. Y después estamos trabajando en la frontera de Chaco, Corrientes, Paraguay y la zona norte de Formosa.”

QP: La incorporación del ejército a los controles fronterizos, ¿cómo se hizo? ¿Está bajo la órbita de gendarmería o son independientes?

GF: “La Policía de la Seguridad de la Frontera es del Ministerio de Seguridad de la Nación, con las fuerzas federales, que son Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, la Policía Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario, cinco fuerzas federales. Lo que se ha establecido es que el ejército va a prestar colaboración logística y de despliegue en zonas no urbanas, que la frontera por supuesto necesita, en esos lugares que son selváticos, de monte. Y allí vamos a trabajar en coordinación con ellos, con el apoyo que nos van a brindar para poder tener un vasto territorio controlado. Así que es la primera vez, en muchos años, que hay un plan ampliamente desplegado en la frontera, como nunca se hizo en una frontera extensa como la Argentina.”

QP: ¿Y el tema de los aviones? En algún momento se habló de un plan de poner radares en toda la frontera.

GF: “El control de la frontera incluye parte terrestre, que es la más extensa, incluye la parte fluvial, incluye la parte de hidrovía, y también incluye la parte aérea, con el control de los vuelos de transporte aéreo irregular, que muchos lo conocen por TAI. Donde, ahí sí, conjuntamente con el Ministerio de Defensa, trabajamos en coordinación ya hace muchos años, en un lugar que muchos conocen con el apodo Pozo de Merlo, donde confluye toda la radarización de la Argentina. Es un lugar que está como si fuera un edificio, pero cinco pisos bajo tierra, porque está programado para resistir ataques, y ahí se confluye toda la información de lo que son los vuelos en todo el país. Y funciona el sistema de 2D. Uno es la detección, que es lo que hace la Fuerza Aérea cuando el avión está en el aire, y otro es la detención, que es cuando logramos hacerlo aterrizar, o aterriza forzadamente, y ahí sí actúa las Fuerzas Federales en el terreno. Una vez que toca tierra, pasa a ser responsabilidad del Ministerio de Seguridad. Y en este caso, como generalmente son todos temas que vienen de la frontera, confluyen en nuestra área. Así que estamos tratando de trabajar conjuntamente para ampliar el abanico que, como nunca, hoy estamos trabajando en conjunto.”

QP: O sea, cuando se decía, la frontera es un colador, estamos dejando de ser un colador.

GF: “Pero por eso digo, es una frase cliché que le queda bien a todo el mundo, incomprobable, porque la verdad que hoy, vos me decías muy bien, Bolivia se está quejando porque militarizamos la frontera. Bueno, eso quiere decir que estamos. Si no, no habría esa queja. Que nosotros estamos trabajando en forma, a lo mejor, determinada, donde ponemos foco en el narcotráfico, en la trata y en el terrorismo, no quiere decir que el contrabando lo dejemos de costado. Si no, al contrario trabajamos, sobre todo, pero entendemos que el contrabando lo que tiene es un límite fino, donde hay que determinar el contrabando y el trabajo local. Entonces, el que va a la frontera y compra 12 pares de media, ese no hace contrabando. Ese va y viene con mercadería que tal vez consume en la zona. Ahora, el contrabando es que pasen 30 aire acondicionados, 500 cartones de cigarrillos. La cantidad es el contrabando. Puede ser contrabando hormiga o puede ser contrabando contundente. Entonces, es una línea delgada que la investigación es uno de los puntos fundamentales de la lucha contra el crimen organizado, tiene que determinar. Y sobre eso trabajamos.”

QP: ¿Y la hidrovía cómo encaja en todo eso cuando se ha convertido en parte?

GF: “Bueno, la hidrovía, estamos viviendo un proceso de nueva licitación de lo que va a ser esta autopista en el agua, que significa la hidrovía, la confluencia de Paraná Norte con el Paraná Sur, desde el límite con Paraguay hasta la salida en los puertos de Buenos Aires al océano. Estamos trabajando. Nuestra intensificación en el trabajo que tampoco existía como método fue dando resultados. Hace poco se detectó, a través de todas las agencias que trabajan en la hidrovía, un buque con 469 kilos de droga en sus heladeras de la cocina. Esto llevó a una investigación donde hay más de 20 personas detenidas, tripulantes del barco, para determinar dónde se cargó esa mercadería. Pero lo que está claro es que estamos presentes. Y uno de estos planes que yo te decía, el que vamos a trabajar en la provincia de Chaco, Corrientes, del límite con Paraguay, también vamos a trabajar con un sector, porque ahí inicia nuestra hidrovía con el límite de Paraguay, reforzando un plan que ya estaba en marcha, pero lo vamos a poner en valor para tener el control de la hidrovía y que no haya posibilidad de infección de barcazas que después llegan a los puertos de Rosario para nutrir a los buques de gran porte. Con esto te reitero, es todo aquello que dice en ese cliché de la frontera permeable, hoy estamos trabajando como nunca se trabajó en la Argentina, con presencia en estos lugares.”

QP: Sí, se habla mucho de que Rosario, Zárate, Campana, son puertos muy importantes para el narcotráfico, trabajan mucho en esos tres puertos.

GF: “Bueno, nosotros tenemos el control sobre el tema del agua, la transitabilidad del agua, y después los puertos, la responsabilidad aduanera de poder revisar las cargas, pero estamos trabajando en conjunto, estamos empezando a tener investigaciones en conjunto, porque aduanera tiene un área de investigación criminal, y nosotros también, ahora estamos los que nunca trabajaban en conjunto, hoy empezamos a tener información y por eso pudimos dar con este buque rápidamente infraganti con la carga arriba.”

QP: ¿Qué proyección tiene, qué planes tiene a partir de ahora para continuar reforzando esto o ampliando?

GF: “Bueno, yo creo que la frontera tiene que cambiar la metodología arcaica de control de hace 40 años. Hay que ir a un sistema nuevo, modernizado y de agilización del movimiento vecinal. Ya no hay que controlar en la línea de frontera, sino que hay que separarse un poco de la línea de frontera para generar una circulación vecinal que no genere la inutilidad de muchos trámites que saturan el sistema. Y si nosotros nos retiramos de la frontera y hacemos un embudo y controlamos lo que va a entrar a la Argentina y no lo que circula entre esas dos vecindades, que a lo mejor compran el pan rallado de un lado y la milanesa del otro, vamos a mejorar mucho. Por supuesto hay que apostar a la tecnología, a la inteligencia artificial, salir del mito de que la persona es controlada con la utilización de los sistemas faciales. Todo eso agiliza los trámites de frontera. Vos podés hacer un montón de trámites online y solo porque te vea la cara de la frontera ante una cámara, y soluciona en segundos una papelería que hoy dura a veces 15 o 20 minutos en el paso de cada persona. Entonces se hacen colas de horas para poder cruzar de un lugar a otro.”

QP: No, porque hay lugares en la frontera Argentina con otros países que es una avenida.

GF: “Exactamente, hay lugares donde hay límites físicos y hay lugares, por ejemplo, en esto que yo te nombraba del paso Hipólito Yrigoyen que hay una plaza donde si vos querés hacer footing en la plaza, cuando pasás por una vereda es Argentina. Das la vuelta, por si fuera paralela de esa misma plaza es Brasil. Y así sucesivamente estarías dando vuelta, entrando y saliendo, entrando y saliendo de Brasil a Argentina. Así que es un tema complejo, no es un tema que solo se aborde con el tema de seguridad, con el tema del policiamiento, sino que también hay otros organismos como aduana, migración, la CNRT, salud de frontera, infinidad de organismos que tenemos que coordinar y estar de acuerdo con la misma política de control.”

QP: Esto a nivel personal se lo pregunto, su presencia en la gestión, permanentemente en la semana viajando a distintos puntos del país para poner en marcha cosas, controlar y todo eso, ha cambiado el sistema en eso

GF: “Bueno, por eso digo, es una tarea de voluntad política que arranca de un apoyo del presidente de Milei a la ministra Patricia Bullrich, que conoce el tema, que ya lo habíamos abordado en otra gestión de ella, y un apoyo de ella a nuestra gestión, y cuando uno asume el compromiso en el área de la ministra Bullrich es 24 por 7, y es estar en el momento que hay que estar, sin mirar el sueldo, sin mirar las horas, sin mirar, aceptaste el cargo y tienes que hacerte cargo, y esto es lo que estamos haciendo, nos caracteriza que siempre estuvimos poniendo el cuerpo en cada área que nos tocó, y en esta, que es una área crítica, por ejemplo, en estos días estuvo la elección de Salta y Jujuy, que estamos controlando esas dos elecciones en la frontera, porque después hubo otras, Tucumán y San Luis, pero estas dos que nos tocan la frontera estuvimos dando otra vez otro hecho inédito donde estamos controlando la elección y la frontera.”

QP: Fue noticia, no hace muchos días, que se afilió a la Libertad de Avanza.

GF: “Bueno, todo es un proceso, ¿no? Nosotros trabajamos mucho por la candidatura a presidente de Patricia y el mismo día que se pierde la elección general y vamos a una segunda vuelta entre Javier Milei y Sergio Massa nos reunimos al otro día con Patricia y ella tomó la decisión inmediata de decir perdí, no es lo que yo quería, pero la ciudadanía decidió que quiere un cambio e inmediatamente se decidió a apoyar el cambio o sea, apoyar la candidatura en la segunda vuelta a presidente de Javier Milei y así lo hicimos, y como siempre, cuando se toma la decisión no lo hacemos a medias tintas, vos podés estar con diferencias, con el equipo de Patricia, con ella misma pero nadie puede negar que cuando toma una decisión va a fondo y así fue, fuimos a fondo, trabajamos a fondo para que Javier Milei sea presidente, porque muchas de las cosas que nosotros decíamos estaban incluidas en las decisiones políticas del nuevo presidente. Hace dos años que venimos apostando firmemente en el acompañamiento, con la apuesta de políticas y el cuerpo fundamentalmente en el Ministerio de Seguridad y por eso no había otra alternativa que seguir fortaleciendo un camino que la sociedad había elegido y esto significaba también, no solamente fortalecer la gestión sino fortalecer el espacio político y nosotros creímos que el espacio político se fortalece siendo parte y así lo decidimos, por eso con un grupo de militantes de nuestro espacio en La Matanza, terminamos afiliándonos, venimos charlando con Luis Ontivero, con la concejal Lorena Ramos y charlando y charlando hasta que decidimos confluir y hacer la afiliación para ser parte del partido.”

QP: Esta elección es atípica, tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires. En la ciudad se enfrenta el Pro contra la Libertad Avanza y en la provincia están buscando un acuerdo para ir juntos acuerdo que rompió un poco más el Pro porque muchos legisladores se fueron del partido por no querer participar.

GF: “Esto es lo que pasa siempre, o los acuerdos los genera la política o los acuerdos los genera la sociedad. La política es la representación de la sociedad si la política entiende lo que la sociedad quiere, va en buen camino ahora, cuando la sociedad te empuja a realizar estos cambios se hacen en forma ilegal y hay actores políticos que lo entienden más rápido y hay actores políticos que los maduran después, entonces esto es lo que está pasando hoy. Hay actores políticos del Pro que entienden que hay que hacer un camino juntos y hay actores mezquinos del Pro que dicen no, nosotros tenemos que ir a una negociación y si no negocian con nosotros, no nos juntamos, pero eso no es una buena decisión porque los votos los tiene la sociedad, no los tienen los políticos y por eso muchos dirigentes están tomando decisiones individuales que debilitan al Pro pero porque el partido no le da una contención de resolución de una estrategia política y esto es lo que está pasando. Dirigentes que se están pasando individualmente porque creen que la sociedad ha marcado un rumbo y lo quieren seguir representando esto es lo que está pasando.”

QP: ¿Usted cree que el Pro va a desaparecer? ¿que la Libertad Avanza a absorber al Pro?

GF: “Mirá, yo te voy a dar un ejemplo yo no sé si eso va a pasar, pero yo te doy un ejemplo de lo que pasó y de lo que pidió Mauricio Macri en su momento. Cuando el espacio de Patricia Bullrich, que era Unión por la Libertad, integraba un acuerdo con el Pro en un momento de, más o menos para esta época de casi mitad de mandato Mauricio Macri le pide a Patricia fusionar su partido para generar un solo músculo bueno, esto es lo que está pasando ahora y Mauricio no lo quiere hacer, no lo entiende. Lo que pidió hace un tiempo atrás hoy no lo acepta entonces es un poco de la incoherencia que ve la sociedad. Patricia, en su momento, ni dudó dijo: hay que fortalecer un único espacio político y lo hicimos y nos fusionamos y hoy esa herramienta que se solicita que se incorporen todos a un mismo espacio Mauricio Macri no lo ve.”

QP: ¿Cómo se está armando la Libertad Avanza en La Matanza para enfrentar a un intendente fuerte como Fernando Espinoza?

GF: “Yo creo que está muy bien en un camino en dos partes. En la parte política generando las referencias políticas necesarias, hoy la conducción de Luis Ontiveros como coordinador de la Libertad Avanza está teniendo un trabajo interesante, fructífero nosotros acompañamos ese espacio y en lo que es digamos, administrativamente o tácticamente, Hay un trabajo silencioso muy bueno que va a traer una gran sorpresa en la elección con el armado de la fiscalización con el armado del control con el armado de identificar nuevas referencias en cada localidad, me parece un trabajo muy interesante que se está dando y a la cual acompañamos”

QP: ¿Cómo lo ve a Fernando Espinoza para la próxima elección? Dado que el enfrentamiento no va a ser el primer candidato a concejal que presente la Libertad Avanza sino va a ser Milei – Espinoza.

GF: “Yo creo que cuando un intendente tiene que ponerse como primer candidato a concejal como candidato testimonial para sostener su espacio político hay una debilidad marcada, primero para que nadie saque el pie del plato, porque hay muchos que están pensando en que si la Libertad Avanza, a nivel nacional, sigue dando estos pasos firmes de controlar la inflación, de achicar el Estado de controlar el déficit, muchos dirigentes peronistas están viendo que ese es el camino y para retenerlos solo lo puede hacer encabezando una lista de concejales pero la verdad es que no generar nuevas representaciones el Peronismo de La Matanza está debilitando la gestión del intendente.”

QP: ¿Y cómo ve la gestión del intendente?

GF: “Yo la veo a La Matanza muy mal, creo que es un proyecto agotado el de Fernando Espinoza, que merece del otro lado tener alternativa creíble y confiable que ese es nuestro desafío, pero está muy mal. El tema de seguridad de La Matanza es realmente desesperante, ya no sabés cuándo te va a tocar, que te roben, es más la sociedad está incorporando que te roben, bueno, está bien, que no te pase nada, que no te maten, que no maten ningún familiar, ninguno de tus allegados, ese es el único anhelo que tiene no es que no te roben, sino que no te maten y eso en una sociedad no sé cuánto tiempo más lo puede aguantar. Yo no sé cómo no lo entiende la dirigencia política que conduce el distrito hoy porque es un hecho desesperante y después no hay progreso, no hay inversión. Hay empresas que se están yendo porque les cobran impuestos o tasas irrisorias que la verdad sería más frutífero dejar de cobrarlas y que lleguen inversiones al distrito que cobrarlas, que no que no generan nada en las arcas municipales y dejar que se vayan. El banco Nación se está yendo, sucursales del banco se están yendo y empresas esto tuvo notoriedad el banco porque es un área financiera pero muchas empresas que han ido a parques industriales de Pilar, de Ezeiza, de Echeverría todos municipios alrededor de nuestro que no están teniendo ningún incentivo para generar trabajo en el distrito.”

QP: ¿Qué perspectivas tienen ustedes para las elecciones?

GF: “Yo creo que va a ser una búsqueda de respaldo al camino iniciado, creo que la sociedad está haciendo muchos esfuerzos y no va a tirar por la borda el esfuerzo que se ha logrado y yo creo que el gobierno va a tener un respaldo en las urnas para poder seguir avanzando en el camino de una Argentina diferente.”

QP: ¿Piensan en un batacazo en La Matanza?, ¿la posibilidad existe?

GF: “Nosotros creemos que sí, que se inicia el camino del cambio de gobierno en La Matanza yo siempre dije que los cambios o las posibilidades de cambios no se generan en la elección de intendente, se genera en la elección anterior que es legislativa como esta. Lo pudimos hacer cuando fue Pinky candidata, no solo hizo una elección brillante en la de intendente, sino que es una elección brillante porque en la legislativa anterior se logró una elección brillante que fue más o menos parecido los resultados lo que recuerda la legislativa del ‘97 fue muy parecida a la de intendente del ‘99 con casi un empate técnico entre la oposición y el oficialismo, así que yo veo ese escenario, una preparatoria importante en esta elección para el cambio en el 2027 del gobierno municipal en mano de la Libertad Avanza.”

QP: A eso iba ¿En La Matanza va el Pro y la Libertad Avanza o va la Libertad Avanza solo?

GF: “Yo creo que la sociedad divide entre quien puede ser la fuerza de cambio y hoy la fuerza de cambio es la Libertad Avanza, por supuesto que nos gustaría tener al Pro acompañando decididamente, pero están entre la duda entre seguir siendo un partido para negociar cargos y apoyar el gobierno y se va a ir desgranando y desganando hay muchos dirigentes que ya han salido y han anunciado su salida del Pro porque no hay conducción, ¿Quién es el referente del PRO de Matanza? No existe, ya no están. Lo que Avanza es la Libertad avanza como espacio para poder disputar el poder. Yo creo que hay que fortalecerlo por eso nosotros tomamos la decisión de sumarnos y acompañar este espacio y creo que hay que formar dirigentes que puedan dar esa discusión en el distrito.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

GF: “Espero que esta construcción que se está haciendo con racionalidad y muchas veces hay que mirarla sin mezquindad es la oportunidad. Si perdemos la oportunidad porque los dirigentes no nos ponemos de acuerdo, porque el ego, por X motivo la sociedad no nos va a perdonar, porque Matanza tiene esta única oportunidad que es empezar el proceso de cambio en esta elección y si en esta elección nosotros hacemos una muy buena elección para poder decir que estamos en capacidad de poder competir en el 2027, va a ser el momento y no va a ser el momento de un solo dirigente, es el momento de muchos dirigentes que se pongan de acuerdo para lograr resultados.”