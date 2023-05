“SI QUEREMOS QUE ESTA REALIDAD CAMBIE TENEMOS QUE CAMBIAR AL INTENDENTE”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Eduardo “Lalo” Creus, Concejal de JUNTOS y pre candidato a intendente por el distrito, quien nos relató como está el espacio de JUNTOS en La Matanza, como avizora la interna en el espacio. También habló de temas actuales como la inseguridad, y lo que recibe de los vecinos en plena campaña, además nos dio una visión de un futuro distinto en caso de ser intendente si el pueblo de La Matanza lo acompaña en las próximas elecciones para el municipio más populoso del país; esto nos decía:

QP: Creus ya prácticamente dedicado a la campaña, aunque todavía no se definieron las listas, ¿cómo viene en La Matanza?

LC.: “Es verdad, el calendario electoral se nos precipita, y es un doble esfuerzo tratar de mantenerse en los barrios, en todas las localidades. Matanza es muy grande, muy poblada, muy compleja, muy sufrida, además todos los días hay dramas que uno no puede desconocer y que obligan a involucrarse, y al mismo tiempo está rodando ya la carrera electoral y por la tanto estamos en conversaciones con referentes viendo como nuestro espacio se consolida y crece con la suma de nuevos actores a nuestro frente, en La Matanza estoy convencido de que hay mucho más para sumar un montón de gente que se desencantó del oficialismo después de tantos años de maltrato, y que está buscando un lugar, por eso es muy intensa la conversación en ese aspecto tanto interna como externa, la posibilidad de las candidaturas, los acuerdos electorales, las conversaciones con los actores partidarios, todo eso también demanda mucho tiempo”

QP: Hablando de candidaturas, ¿se está hablando de una lista única, o está firme la interna en las PASO?

LC.: “La verdad que firme no hay nada, el estado de ánimo de la gente, el humor social cambia permanentemente, entonces nuestro espacio está registrando de manera muy importante el ida y vuelta con la gente en todo el país, está muy claro que la gente tiene agendas dramáticas y emergencias que ya no soporta más y quiere un cambio político, pero también esta claro que no quiere que los dirigentes de nuestro espacio estemos boludeando detrás de nuestros cargos, o nuestros lugares, eso es una presión sana, que obliga hacer esfuerzo por la unidad, y eso está abierto, es verdad que hay candidaturas lanzadas, pero ninguna conversación está cerrada, en estas horas vimos una foto muy importante en Córdoba, donde estaban tanto Patricia como Horacio juntos, y otros referentes de nuestro espacio, creo que en la provincia de Buenos Aires la trampa con la que está amenazando el gobernador Kicillof, obliga a no ser necios y pensar la mejor manera de enfrentar eso, y en La Matanza la división del oficialismo, las internas que atraviesan su espacio, el desangre electoral que viene teniendo el intendente Espinoza y la pésima imagen que tienen ante la población, nos da una oportunidad donde deberíamos esforzarnos por ir unidos y fortalecidos”

QP: ¿Cree que en La Matanza se deben una charla entre todos los precandidatos del espacio?

LC.: “Si, probablemente una charla más formal, lo que es conversar, conversamos todos, con los candidatos del PRO, de la Coalición Cívica, del Radicalismo, del Peronismo, todos estamos en una muy buena relación, y eso esta bueno, nuestro espacio hoy no tiene nada roto entre los que somos representantes de algún sector, eso es novedoso porque siempre se ha visto en La Matanza divisiones dentro de la misma oposición que nos debilitaba, y nosotros estamos al final de un proceso donde todos los concejales de nuestro espacio siguen siendo de nuestro espacio, que el oficialismo no pudo dividir, ni comprar la voluntad de nadie, cosa que en La Matanza vimos durante mucho tiempo, así que estamos unidos y conversando tal vez están llegando las horas de buscar alguna conversación un poco más formal, pero eso todavía depende un poco de la conversación o definiciones a nivel nacional y provincial”

QP: ¿Cómo avizora el tema a nivel nacional y provincial dentro del espacio de JUNTOS?

LC.: “En primer lugar cuando hay posibilidad de consenso no puede prevalecer el interés de un dirigente, porque al final somos un instrumento, hay un proyecto, hay una visión y una misión que nosotros abrazamos por la cual ya nos desprendimos de un montón de cuestiones y entregamos parte de nuestro tiempo personal y de nuestra familia, no se puede tirar ese proyecto por la ventana por una cuestión egoísta, a veces los consensos no se dan porque las visiones son distintas, entonces es necesario saber cuál de los proyectos representa mejor el interés de la población, y ahí la votación te da el resultado más competitivo. Hay cosas que se podrán consensuar y cosas que no, yo no sé si tendremos una formula única, y en que instancia la tendremos y en cual no, sé que ello se está intentando”

QP: ¿Cómo es esta charla que tienen con los vecinos cuando recorre las localidades y los barrios del distrito con el Lalo móvil?

LC.: “Primero es algo que disfruto mucho porque al encontrarte cara a cara con la gente te das cuenta que hay esperanza, los vecinos están sufriendo y están hartos buscando en quien confiar y depositar su esperanza, creo que para alguien que le gusta la política como a mí, es motivarte mucho, porque la política es un instrumento que puede servir para el bien tanto como para el mal, depende de quien este, pero yo creo en una política hecha con la gente, entonces si la gente está buscando y yo creo en la política, entonces es la combinación perfecta para que la política se vuelva vecinal, y ahí ni siquiera se trata de ver a quien querés como presidente, se trata de ver cómo hacemos para resolver la agenda nuestra, la del vecino, como resolver los problemas en tu cuadra, en tu barrio, y en tu localidad, y eso se puede hacer con los vecinos que votan a tal o cual candidato, eso lo podeos hacer entre todos juntos, porque hoy todos los vecinos estamos abandonados por igual. Después otra cosa que sabe todo el mundo y a todos nos atraviesa, el drama, el miedo, el principal flagelo que es la inseguridad en todo el distrito, es tremendo como el caso del barrio Las Antenas donde me reuní con un grupo de vecinos fuera del barrio, y ellos vinieron con un miedo tremendo porque sienten que no los va a defender ni el chapulín colorado, pero fíjate que contradictorio, la gente se encuentra sola y cree incluso que el intendente tiene responsabilidad en esa cuestión y tiene miedo, pero así y todo encapuchados se animan a buscar y a moverse para encontrar una solución, eso está pasando en los barrios del distrito. El miedo está presente en los empresarios, en los comerciantes, en la gente, en los asentamientos, en cada barrio y en Ramos Mejía, miedo primero a la delincuencia, a la inseguridad, y también miedo a las represarías políticas por decir algo contrario a lo que piensa o dice el intendente Espinoza, sin embargo ese miedo presente no está paralizando a los vecinos, sino todo lo contrario, tengo conversaciones con empresarios y comerciantes, con vecinos, algunos públicamente y otros a escondidas, pero la gente se cansó y está buscando alternativa”

QP: ¿Por qué cree que el oficialismo, sigue gobernando La Matanza, a pesar de que elección tras elección viene perdiendo caudal de votos?

LC.: “Por una incapacidad que hemos tenido los que no estamos de acuerdo con lo que pasa acá, soy respetuoso y no quiero sonar arrogante, pero la mitad de la explicación de porque gobiernan los que gobiernan es merito de lo que hicieron en su gestión, incluso en esa forma que rechazo de hacer política usando las necesidades de la gente, hasta ahí la mitad de la explicación, pero la otra mitad es que, del otro lado, hay una historia de fracasos, gente que en la oposición se mantuvo de forma honesta, pero estéril, sin comprometerse, sin involucrarse, sin caminar en la totalidad La Matanza; hablando en La Matanza con un lenguaje que no es el nuestro y con una agenda que no es la nuestra, con las mejores intenciones pero con una forma totalmente equivocada de construir representación en el distrito, Yo a los vecinos les hablo del país y de la provincia, pero el 90% habló de los problemas de la gente de La Matanza, y de qué forma se pueden solucionar, y que tienen que ver con la gestión según quien gobierne. La oposición, en la cual me incluyo, durante muchos años no fuimos capaces de entender al matancero lo suficiente como para darles propuestas que le interesen y en el idioma y la idiosincrasia nuestra, y creo que hoy eso cambio y se ve reflejado en cada recorrida por los barrios de las diferentes localidades. El vecino tiene que entender que se puede cambiar la forma de gobernar el distrito independientemente de quien gobierne la nación y la provincia, que hay responsabilidades que son de la gestión municipal y que se pueden trabajar para buscar una solución entre todos, no podemos naturalizar que salir a tomar el colectivo o llegar a tu casa con el auto, o salir del colegio y caminar a las 5 o 6 de la tarde camino a tu casa sea una actividad de riesgo, y riesgo de muerte hoy entrar con el auto a tu casa en Ramos Mejía o San Justo es una actividad de riesgo de vida al igual que tomar un colectivo en Virrey del pino, Laferrere o Castillo a las 4 o 5 de la mañana para ir a trabajar, y el miedo por tus hijos es en todo el distrito, y cuando se acerca una moto vas a sentir pánico, en Catán, en Ramos, o en Celina. La Matanza esta así, esta liberada y librada a la suerte de lo que te toque y esto es una decisión política, por eso hago cargo al intendente de que prefiera invertir los fondos multimillonarios de seguridad en los plazos fijos y no gastar hasta el último peso de esas partidas en defender la vida de la gente, e incluso destinar partidas para otras cosas con dinero que es para seguridad, hoy ese es el problema a resolver que ocupa el primer lugar para los vecinos”

QP: ¿Puede definir a La Matanza en pocas palabras?

LC.: “La Matanza es una tierra muy fértil con una población muy valiosa, que la han postergado en el tiempo, le han impedido desarrollarse en plenitud, es un lugar con muchas ventajas tiene extensión territorial, diversidad regional, y tiene una reserva de suelo, y una conectividad de accesos que le dan privilegio como municipio, y sin embargo le han impedido ese desarrollo, y la han construido como una fábrica de necesidades, de conflictos y de problemas”

QP: ¿Cuáles son las primeras tres medidas que tomaría en caso de ser elegido intendente?

LC.: “La primera; lo que tenga que ver con seguridad y salud, hay que imitar lo que están haciendo otros municipios, que gobierna el FdT o otros JUNTOS, incluso experiencias fuera del país, que pueden ser tomadas como ejemplo, porque los fondos están y se puede realizar, se puede terminar con el municipio liberado que hoy tenemos, en salud traer el SAME invertir en todo el sistema de salud municipal de prevención, que está abandonado, eso tiene que ver con un fuerte trabajo en las salas de salud, pagarle a los trabajadores de la salud un sueldo competitivo, para que quieran trabajar en el distrito, quedarse o venir a trabajar acá, y lo otro para mi tiene que ver con el largo plazo, y son dos medidas, una es un proyecto que planifique a La Matanza, estudie su inserción regional, es un proyecto productivo, creo que La Matanza después de los ‘90 cuando empezaron a cerrar las grandes empresas, automotrices y textiles, La Matanza jamás tuvo un plan de qué hacer con este territorio, y cómo insertarnos en la provincia, en el país y en el mundo, creo que se podría hacer un plan a diez, quince años de desarrollo productivo que pueda aprovechar las ventajas comerciales que nos brinda ser vecinos de la CABA, pero también las ventajas comerciales que nos brinda estar en la cuenca del salado como Virrey del Pino, es la localidad que es la entrada a la cuenca del salado, podemos ofrecer, muchos servicios, muchos bienes y mucha producción, mucho empleo y riqueza genuina. Y la otra medida a largo plazo tiene que ver con la educación y la cultura que están tan dañada que tenemos hoy un problema social enorme donde todo está degradado, donde el espacio público esta degradado, las escuelas están degradadas y la cultura totalmente ausente, en educación es en donde tenemos que invertir fuerte, en cultura y deportes, llevar a los barrios, no solo los corzos, llevar a escuelas de música, llevar ofertas cultural real, desarrollar la cultura como un canal de resistencia al sufrimiento que la gente está teniendo, como un canal de liberación para tanto daño de la autoestima que se ha generado”

QP: ¿Por qué el vecino tiene que votar a Lalo Creus?

LC.: “Porque creo que es la hora de que vayamos al frente, de que nos la juguemos, los que vivimos acá y tenemos familia, mi familia esta acá, la familia de mi hijo esta acá, mis amistades está acá, mi arraigo esta acá, y no me quiero ir del país, y no me quiero ir de La Matanza, creo que la gente se canso y por eso me animo, pero sin la gente no voy a poder, sin el apoyo del vecino no voy a poder, por lo tanto necesito el apoyo y la fuerza de cada vecino que se canso y que durante cuarenta años fue traicionado, usado, defraudado, se anime una vez más, que se involucre, que ayude con su voto o fiscalizando y que me apoye para juntos vayamos al frente en cada barrio, en cada localidad y en el municipio contra todos esos tipos que nos tienen atemorizados, con esas mafias que con la droga o el delito están dominando el territorio y que nos están robando las vidas de nuestros pibes, o directamente asesinándolos en cuotas como es el paco, o con el delito y los robos que estamos viviendo, pido eso porque soy de acá, me la quiero jugar y entiendo que nuestro municipio y nuestra gente es muy valiosa, pero si queremos que esta realidad cambie tenemos que cambiar al intendente”