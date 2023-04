“SOMOS PERONISTAS Y, LOS PERONISTAS, NO NOS ABATIMOS, SOMOS POSITIVOS, LUCHAMOS Y VAMOS PARA ADELANTE”

Entrevistamos a Marisa Guerin, Sec. de la Tercera Edad del municipio matancero y, nuevamente, nos sorprendió al cristalizar algunas actividades que, en su momento, no le dimos tanta importancia.

Guerin habló de las actividades que están llevando adelante desde la secretaría y de los planes de trabajo para este año. También se habló de la política local.

QP: Marisa Guerin, yo el otro día estaba revisando las redes sociales y me encontré con un spot en el cual anunciaba un concurso literario que, en la última nota que hicimos, usted lo sacó como primicia en nuestro medio, que es el concurso literario Almafuerte. ¿Cómo viven eso? ¿Cómo lo están llevando adelante?

MG: “Bueno, esto fue una idea del año pasado de armar un concurso literario que se llama Almafuerte, donde le dimos las posibilidades a todos los centros de jubilados para que participen escribiendo. En estas reuniones que hacemos, las llamamos mesas de trabajo, por localidad, llevamos y servimos el té, llevamos propuestas de trabajo y una de las propuestas era el concurso literario. La verdad es que llegamos a juntar 101 cuentos (https://fb.watch/jq1L-rrLtc/).”

QP: Le comento y le soy sincero, cuando me habló de concurso literario, yo no le di mucha vida, me dije que la gente de tercera edad tiene otras prioridades como para sentarse a escribir un cuento y menos para participar en un concurso, me pareció que era una idea media en el aire, pero resultó ser un éxito.

MG: Un éxito va a ser cuando saquemos el libro, pero ya está todo encaminado y ya lo están corrigiendo. Ya tenemos la persona que nos hace la tapa, es un trabajo en conjunto con la Sec. de Cultura, porque el que va a sacar los libros va a ser Cultura. Los adultos mayores están felices, sus familias están felices. Hace poco vino una señora con su hijo, de Ciudad Evita, y el hijo vino a felicitarnos, la acompañó a la mamá porque la mamá vino a firmar la autorización para poder sacar su cuento y la acompañó el hijo y nos felicitó, que a la mamá le cambió la vida porque le estamos dando muchas actividades a los centros. Estamos muy contentos porque esto es un equipo, estamos muy contentos y creo que pronto tendremos el libro.”

QP: Al intendente se lo ve apoyando la acción de la Secretaría.

MG: “Si, todas las actividades, comenzando con el libro, con el concurso, todas las actividades no serían posibles sin el apoyo de nuestro intendente Fernando Espinoza. Justamente él se interiorizó, vio los borradores de los cuentos, hasta eso puedo contarte, vio los borradores y le pareció fantástico el compromiso que hay gente que ha hecho la historia en Matanza, que cuentan sus vivencias, muchos cuentos son vivencias de ellos en forma de cuentos, son los que construyeron La Matanza, también ayudaron a construirla.”

QP: Es recuperar la memoria colectiva de los distritos.

MG: “Tal cual, sí. Gente que muchos venimos de otras provincias, cuentan cuentos, qué sé yo, son cuentos algunos que pasó el personaje, que es el autor, en Tucumán, y todos estos cuentos de distintos lugares se juntan en esta querida Matanza, ¿verdad?”

QP: ¿Qué actividades está desarrollando la Secretaría? ¿Qué tienen programado para este año?

MG: “Bueno, este año hicimos un operativo tablets que se llama Conectando con Vos. En el ENACOM nos aprobaron casi 4.900 tablets para adultos mayores que las vamos a repartir en su momento, pero ya están aprobadas por el ENACOM. Eso lo trabajamos con la Sec. de Ciencia y Tecnología. Nosotros trabajamos mucho con otras secretarías.”

QP: No solo dan la herramienta, sino que le enseñan a usarla.

MG: “Todavía no hemos comenzado y ya en cualquier momento vamos a comenzar con ciencia y tecnología. Acá lo que quiere nuestro intendente es que trabajemos en conjunto las secretarías, y esa es la forma. Empezamos con los operativos de salud, ya empezamos en Laferrere y en Catán con un éxito importante, llevando las vacunas de la gripe y covid. Esto es junto con la Secretaría de Salud, por supuesto. Empezamos con las plazas recreativas. Yo sé que en Capital lo hace Larreta ¿no? En Capital se hace, pero vi un documental donde en China y en Japón, en las plazas, los adultos mayores hacen Tai Chi, que es una disciplina donde se le hace bien no solamente al cuerpo, sino al espíritu. Me pareció fantástico, nosotros tenemos un profesor importantísimo en Tai Chi, muchos no lo saben, que se llama Ramón y que tiene la escuela en Laferrere. Y lo llamé, nos reunimos y vamos a empezar con Tai Chi en las plazas. Ya comenzamos. Ahora, esta semana, el 24 hacemos la inauguración, por supuesto. Después vamos a seguir a la plaza y cuando venga el frío lo haremos en un club cercano. La gente responde, está contenta, porque todos están al tanto de lo que es el tai chi. Y después al otro día lo hacemos en Bomberitos, lo hacemos acá en la plaza, que va a venir gente de Ramos, Lomas del Mirador, e inauguramos las plazas recreativas.”

QP: ¿Están interactuando mucho con otras secretarías?

MG: “Sí, sí. Es lo que me pidió nuestro intendente, que trabaje con otras secretarías, que por lógica tenemos que trabajar. Y esta secretaría creo que se destaca en eso porque estamos trabajando en conjunto con otras. Con la secretaría de cultura también trabajamos. Estamos llevando jubilados a obras de teatro para ver en el teatro de Catán, en el teatro de Ramos, y en un teatro de Ciudad Evita. Llevamos a ver obras.”

QP: Eso es importantísimo.

MG: “También con cultura estamos trabajando. A mí me pareció, cuando me senté acá, tuve algunas ideas tal vez un poco delirantes, un poco extrañas. Pero cuando uno le pone ganas, fuerzas, y si uno es peronista y tiene un equipo como el que yo tengo, se pueden hacer. Nosotros ahora vamos a participar en los torneos Bonaerenses con folklore. Tenemos unas parejas que vamos a participar que también lo hacemos con cultura. Así que tenemos las salidas a los teatros locales, el concurso porque los saca cultura, nosotros escribimos el libro, pero los saca cultura y la participación en los Bonaerenses.”

QP: O sea, una tarea muy importante. No son pocos los otros centros de jubilados acá en Matanza.

MG: “No, no, no. Y ahora estamos por abrir tres más en Virrey del Pino, o cuatro. Estamos trabajando mucho en el territorio, se está trabajando muchísimo. Yo estoy feliz, estoy contenta que podemos construir desde esta secretaría, tenemos la tercera edad continuamente en movimiento. Por ejemplo, los viernes vamos al museo de veteranos, que es emocionante escuchar a los veteranos y vienen emocionados los adultos mayores. Estamos continuamente en actividad. Unos centros van a un lado, otros centros van a hacer otra actividad.”

QP: En algún momento uno puede llegar a pensar, no, es el mismo grupo que va a todos lados. No, son distintas localidades. Estamos hablando de un montón de gente.

MG: “No, son distintos centros, distintas localidades. Yo creo que en Facebook nosotros ponemos las localidades y los centros para que vean que no estamos trabajando en un solo lugar. Hace poco comenzamos el año, un poquito atrasado, llevamos a las Margaritas 1500 jubilados en tres grupos, porque es imposible. 500, son un montón. Entonces fuimos al teatro también a ver la diosa de la fortuna, el consejo del partido nos consiguió las entradas para cientos de jubilados.”

QP: ¿Tuvieron ciertos viajes en el verano también?

MG: “En el verano cierran los centros. Entonces en el verano no hubo actividades porque los centros como que descansan y cierran por el calor. Los adultos mayores como que paran. Pero después comenzamos a ir a este teatro en Capital. Fuimos a calle Corrientes, copamos calle Corrientes, fue una maravilla. Yo creo que es como la revolución de la tercera edad, porque mientras un grupo está yendo a un lado, otro grupo está haciendo otro, otro va al otro lado, otros se están vacunando, entonces es un continuo movimiento que tenemos, que se puede hacer porque está todo planificado. Acá cada chica que vos ves acá, tiene su grupo. Entonces hace un rato hicimos una mesa de trabajo nuestra a ver vos qué tenés planificado, qué hiciste, qué tenés para esta semana. A cada una yo le voy preguntando, a veces a alguna le digo, mira te falta un poquito más a vos por tal cosa.”

QP: Guerin, saliendo del tema. Estamos pasando una situación muy complicada con altos niveles inflacionarios y demás. ¿Qué se acerca a los abuelos, los jubilados a los centros para ver qué mano se les puede dar? ¿Y qué mano se les da del municipio a esa gente?

MG: “Bueno, desde acá, desde el municipio, nosotros estamos, por supuesto, que somos conscientes del momento que se está viviendo y estamos dando una ayuda alimentaria, que es una caja con artículos, estamos entregando casi 10.000 cajas, es una barbaridad, es una ayuda. Por supuesto que no tenemos la solución, no depende de nosotros, pero sí ayudamos a los jubilados, no solamente con recreación, no solamente con vacunas, sino con alimentos. También tenemos sillas, andadores, pañales. Y las sillas, si uno hace las gestiones en PAMI, lleva un tiempito. Mientras que acá, yo se las doy en comodato, por supuesto, que me la tienen que devolver cuando reciben de PAMI, ya sea a los andadores o a la silla. Acá estamos tratando de darle una mano en todo lo que podemos.”

QP: Es una importante puerta para venir a golpear, porque a veces en las instituciones específicas de ellos no tienen esta respuesta. Y después, ¿qué más siguen haciendo o tienen planificando?

MG: “Bueno, yo me reuní, fui al CCK, nos conectamos con el CCK y empezamos a conectar con ellos. Ya para el 24 de mayo tenemos entradas para llevar a jubilados de Matanza para ver la sinfónica nacional, un concierto en la Ballena Azul (anfiteatro del Centro Cultural Kirchner). Están fascinados, porque les gusta el concierto, por supuesto, entonces ya está la conexión como para seguir llevando en distintas actividades al CCK. Porque creo que la cultura también le hace bien al alma, si le hace bien al alma también le hace bien al cuerpo, ¿verdad? Entonces yo estoy muy enfocada en la cultura. Eso sería el 24 de mayo. Acá tenemos una cooperativa de cuidadores, que es bueno saberlo. Es una cooperativa, no son empleados municipales, son cuidadores, auxiliares de enfermería, donde se le hace un acompañamiento a un adulto mayor que cobra la mínima, van cuatro horas o cinco durante el día, lo bañan, lo cambian, le limpian la casa y todo lo que necesiten para ayudarlos”

QP: Es muy importante eso.

MG: “Es una cooperativa en la que la gente está muy comprometida con su trabajo. Y por supuesto tiene que ser, tiene que estar cobrando la jubilación mínima para darle esta mano porque todo es poco en la Matanza.”

QP: No, no, aparte es importantísimo porque es un servicio que a veces es prohibitivo por el costo

MG: “Sale mucho dinero, sí. Acá todo lo que nosotros ofrecemos es gratuito, totalmente gratuito y sí, tenemos estos 15 cuidadores cuidando a adultos mayores de Matanza.”

QP: ¿Están trabajando con otras secretarias del municipio?

MG: “Bueno, también con articulamos con la sec. de Juventud, con ellos vamos a pintar losa centros de jubilados. La sec. de Juventud nos da la pintura y el muralista y vamos a pintar murales. Entonces, ya te dije, trabajamos con distintas secretarías, con Juventud también, y ya tenemos elegidos los centros, porque por supuesto que no es para todo el mundo. Se elige quién necesita pintura y aquel que necesita pintura tienen la posibilidad de ser elegidos para este proyecto.”

QP: ¿Ayudan en cuestiones de infraestructura a los centros de jubilados?

MG: “Sí, nosotros el año pasado estuvimos ayudando con materiales de construcción y vamos a seguir este año porque hay centros que tienen muchas necesidades. Acá estuvimos ayudando con sillas, compramos nosotros, entregamos sillas. Pero también conseguimos materiales y damos una mano a los centros que necesitan. Por supuesto, el centro que necesita pide sus necesidades. Yo mando a una persona que conoce de construcción si realmente lo que necesita es así y ahí yo paso el pedido y hemos completado unos cuantos pedidos el año pasado. Estas reuniones las hacemos con Pedro Busetti, de Deuco. Pedro es un lujo tenerlo en las mesas de trabajo, porque el año pasado hicimos mesa de trabajo y este año cuando comenzamos nos dimos cuenta que estaba lleno de gente. El año pasado venían por centro una o dos personas, ahora vienen un montón. Y en las mesas de trabajo, desde el principio estuvo Pedro Bussetti, que no solamente habla sobre defensa al consumidor, también ayuda él con su equipo con la tarifa social. Para mí es un lujo tenerlo a Pedro en las mesas de trabajo.”

QP: Le quería preguntar, no nos podemos abstraer de la situación que estamos viviendo y estamos en un tiempo político que se ha inaugurado ahora y usted es una referente importante del distrito políticamente en la zona de Gregorio de Laferrere y demás. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué mensaje está recibiendo la gente en este tiempo político tan complicado?

MG: “Mire, yo milito en Laferrere. En otras épocas militaba en distintas localidades, pero ahora estoy en Laferrere solamente, pero sí soy enlace de Castillo junto con otros compañeros. Y lo que me llamó la atención en las reuniones de enlace, es que los compañeros están con todas las pilas, con toda la energía. Somos peronistas. Y los peronistas no nos abatimos y somos positivos, luchamos y vamos para adelante. Entonces, esta reunión que tuvimos con compañeros de Castillo fue para mí emocionante porque escuchar a los compañeros con entusiasmo a pesar de que las cosas no están bien, es bueno. Me di cuenta cuando salí de estas reuniones, yo dije qué bueno es reunirse con otros peronistas.”

QP: Y la gente así, que usted puede charlar en reuniones de los centros jubilados y demás, ¿Cuál es el mensaje que le transmiten? Porque últimamente hay un bombardeo constante sobre La Matanza, hablando todo lo negativo del distrito. De repente uno encuentra estos trabajos institucionales que por ahí no salen en Clarín u otros medios, salen los malos solamente.

MG: “No, no, yo en las mesas de trabajo habló lo que es Matanza, por supuesto que yo cuando me presenté el año pasado ya me conocen todos, que le dije yo no soy matancera, soy entrerriana, pero Matanza me adoptó y yo adopte a La Matanza, amo a La Matanza y les hablo a los jubilados realmente que, por supuesto habrá falencias. La Matanza es grande, pero hay que ver todo lo bueno también. Por supuesto que yo entiendo que es un año de elecciones, entonces salen a matarnos y a decir lo peor, pero no decir lo peor de lo que tenemos, muchas veces a inventarnos, que eso es lo que duele porque no es la realidad. Por supuesto que tenemos problemas, tenemos inseguridad como hay en todos lados. Yo tengo a mi hermana que vive en San Martín y no puede salir de la casa y vive en un chalet porque los vecinos se están cuidando mutuamente. Hablamos en las mesas de trabajo porque vivimos la realidad, somos ciudadanos, la tercera edad somos ciudadanos, que votan, que tienen que participar, participan y hablamos.”

QP: ¿Cómo lo ve el Intendente Espinoza en este momento tan crítico? Más allá de que la otra vez hizo un acto impresionante en Catán con un montón de gente, una demostración de fuerza que no he visto hacerlo a en ninguna otra fuerza política.

MG: “Yo a Fernando lo respeto mucho, lo admiro por su capacidad de trabajo, de gestión y tal vez no soy la persona indicada para hablar de Fernando porque yo soy una persona agradecida, siempre me tuvo confianza y me ha puesto en lugares, en este lugar, por ejemplo, que es tan, que es delicado, ¿no? Porque acá no trabajamos con expedientes sino con personas. Pero yo lo veo y es una persona que yo respeto muchísimo y valoro mucho su capacidad de gestión.”

QP: Hoy es un momento complicado para él, según lo que manifiestan otros medios nacionales y demás.

MG: “Por supuesto que todos los medios, el 99% están en nuestra contra, están contra el peronismo. Por eso uno lo entiende, cualquiera se da cuenta que el 99% de los medios están en nuestra contra. Pero bueno, nosotros lo sabemos y los vecinos de la Matanza lo tienen que saber.”

QP: ¿Ustedes sienten que vienen por la Matanza en esta elección?

MG: “Siempre quisieron a la Matanza, no han podido. Yo creo que siempre, hace tiempo que la quieren a La Matanza, pero no han podido, por algo será. Si somos tan malos, los peronistas, tan malos, ¿por qué ganamos? Porque acá, más en estos momentos que estoy caminando todo el territorio, no estoy caminando Laferrere solamente, estoy caminando todo el territorio. También salen charlas políticas y conversamos y los invito a la obra, por ejemplo, sale el tema de la inseguridad y es de terror, sí es mala, pero en todos lados, lamentablemente. Pero los otros días tengo una amiga que como se jubiló, vive en Ezeiza, viene a colaborar con el grupo de folklore. Entonces ella fue docente en la escuela 32 conmigo y se fue hasta Catán que bailaban, estaban practicando para los Bonaerenses. Me llamó maravillada, me dice, mira Marisa, me fui por Ruta 21 y no podía creer lo que es Laferrere, fui a Catán y no podía creer, alguien que no es de Matanza pero que conoce La Matanza, lo que cambió en tan poco tiempo. Entonces, hay que ver lo bueno. Y acá, los adultos mayores, lo peor que podemos hacer es sentarnos, jubilarnos y sentarnos frente a un televisor en un sillón, porque yo siempre digo, en la época de las cruzadas, la edad promediomedio eran treinta y pico, cuarenta años. A principios del siglo pasado eran 60 aproximadamente. Y ahora llegamos a 90 gracias a las vacunas, la ciencia, la alimentación. Y si tenemos un periodo tan chico de primera infancia, que son cinco años de la infancia, que es hasta los 11, 12, después la pubertad, después la adolescencia, la etapa más larga es de los 60 hasta los 90, edad promedio. Es la etapa más larga del ser humano, y está en nosotros elegir cómo quiero vivir esa etapa de mi tercera edad, que está mal dicha tercera edad, cómo la quiero vivir. Entonces, esta secretaría le ofrece un montón de actividades, salud, cultura, alimentos, dentro de nuestras posibilidades, por supuesto.”

QP: O sea, la idea de que el jubilado no se quede sentado mirando la tele.

MG: “No, no. Cuando invité a Las Margaritas que generalmente participa la comisión que es la que más trabaja. Actividades tienen por PAMI. Yo no tengo dinero para pagar profesores. Sí, empezamos con las plazas recreativas. Plazas de movimiento para la tercera edad. Entonces, aquellos centros que se preocupan, van a PAMI y tienen profesores de yoga, de folklore, de un montón de cosas, están activos. Y esta secretaría les ofrece un montón de otras cosas más. Y el centro que no participa, es porque no quiere participar, porque tiene un abanico de posibilidades.”