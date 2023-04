“ESPINOZA ESTÁ MÁS PREOCUPADO PORQUE CARGO PUEDE OCUPAR FUERA DE LA MATANZA QUE DEL PUEBLO MATANCERO”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Ricardo Viera dirigente de Alternativa Vecinal que es parte de JUNTOS, ladero del concejal Eduardo “Lalo” Creus, quien nos relató cómo están trabajando en los barrios, particularmente, en el sur del distrito, pasando por los temas más picantes como la inseguridad, y la salud, dos temas que preocupan mucho a los vecinos de los kilómetros, esto nos decía:

QP: Viera, ¿cómo están trabajando en esta campaña?

RV.: “Venimos trabajando mucho y, la verdad, que no hemos parado. Los vecinos, siempre predispuestos, toman muy bien nuestra propuesta, se comunican mucho mediante las redes y en las reuniones que organizamos, son cada vez más los vecinos que se suman y quieren una alternativa nueva. Los vecinos están cansados de la gestión actual, se sienten estafados, defraudados y nos lo dicen en cada charla, incluso vecinos que reconocen haber votado al FdT. Estamos con una campaña de afiliación muy fuerte, la gente misma lo demanda, se ofrecen para ser fiscales, y para sacar a Espinoza de la intendencia, la verdad que esto nos da más fuerza para seguir, por eso hay muchos referentes de distintos espacios que se suman a charlar con nosotros, escuchar nuestras propuestas, el espacio es cada vez más grande, amplio y diverso, donde convivimos todos los sectores políticos, con un solo fin, que es sacar a La Matanza del lugar de abandono y desidia en el que se encuentra desde hace décadas”

QP: Recién mencionaba “campaña de afiliación” ¿cómo viene ese tema?

RV.: “Estamos con una campaña muy fuerte desde fines del año pasado, lo hacemos con la participación de los vecinos que se ofrecen y ponen mesas en sus casas, y afilian a los vecinos de cada barrio, donde se organizan reuniones en cada barrio y hablamos de nuestra propuesta y los vecinos nos cuentan sus inquietudes y nos hablan de sus problemáticas que llevan, en muchos casos, décadas sin resolverse. Estamos trabajando con operativos para que la gente pueda realizar trámites y tengan asesoramiento, esto es acercar gestión que le corresponde al estado, ANSES, y tratamos de que al vecino le sea más fácil y aliviar el tema de pasar una noche a la intemperie para conseguir un turno, o solucionar un tema de una beca, o cualquier beneficio social que muchas veces para los vecinos es engorroso el tramite, o son mal asesorados, por ejemplo, en el tema de pensiones. También tenemos un equipo que se preparó para trabajar en los barrios, organizamos una reunión en la casa de algún vecino y desde ahí se trabaja alguna problemática que lleva años sin resolver por el estado municipal, y desde las herramientas que tenemos tratar de solucionar entre todos los problemas, y eso el vecino lo ve y lo reconoce”

QP: La inseguridad es un tema preocupante en todo el conurbano, y La Matanza no escapa a eso, ¿cómo está este tema en los kilómetros o sur del distrito?

RV.: “Yo soy un convencido que la inseguridad en La Matanza es un tema de gestión y decisión política de que esto este así, son responsables de que el delincuente se anime a más y vaya por más, porque ante los reclamos del vecino el estado municipal no hace nada. Hoy en las calles de La Matanza te matan sin necesidad que te resistas, lo vemos a diario o semanalmente, y está muy claro que es una decisión política dejar el distrito liberado a los delincuentes, a los narcos, a la venta de droga, los barrios en los kilómetros ahora que llega la temporada invernal las calles las ganan los delincuentes, súmale que hay barrios enteros sin alumbrado, sin calles asfaltadas e intransitables, un caldo de cultivo para los malvivientes, y a esa situación el poco material policial, y la escaza o nula patrulla urbana, que en los barrios no saben que son y si existen, se está viviendo, o mejor dicho; sobreviviendo muy mal en las barriadas matanceras que están a los márgenes de la ruta 3.”

QP: Ud. dice que la inseguridad es un tema de decisión política, hoy tenemos el gobierno nacional, provincial y municipal del mismo color político, ¿de quién es la decisión?

RV.: “Antes se le echaba la culpa a Macri, a Vidal, siempre el otro era el responsable, hoy creo que si el intendente no articula con el gobernador y el presidente, es porque claramente no tiene intención de solucionar el tema, claramente son todos de la misma bandera política, son todos del mismo partido, fueron todos elegido por el voto popular, y los funcionarios que están a cargo de esas carteras están dejando mucho que desear, tanto Berni en provincia, como Aníbal Fernández en la nación creo que son personas que no están aptas para ocupar ese cargo, y está demostrado que hacen agua a cada rato con cada medida, que son solo parches y que corren tras el crimen o actúan cuando el problema ya paso, no prevén nada. Y lo peor de todo es que el intendente Espinoza está haciendo la vista gorda con respecto a este problema, lo que pasa si tenemos un intendente que no vive en La Matanza eso nos da un parámetro de cómo vivimos acá o no quiere escuchar o realmente la información que le llega es errónea, lo que si no tiene idea de lo que ocurre en el distrito, Espinoza está más preocupado porque cargo puede ocupar fuera de La Matanza que del pueblo matancero”

QP: Sé que una de la preocupación del vecino de los kilómetros es la salud, ¿mejoró en algo el tema en las salas de alud en esta zona?

RV.: “ El tema de la salud es deplorable, cada vez peor y más diezmada, casualmente esto se vive en carne propia o de allegados y familiares que viven en el distrito, tengo un primo que es diabético y tuvo que ir la semana pasada por un turno 3 veces al hospital del km 32, el Simplemente Evita, primero fue a las 5 de la mañana para conseguir un turno, no lo consiguió, después fue a las 3 de la mañana, no lo consiguió, y después fue a las 10 de la noche para poder conseguir un turno para el diabetólogo. Esto es un manoseo, un maltrato para el pueblo de La Matanza, a eso súmale que no hay lugar donde esperar cómodo, súmale el frio en esta época, la inseguridad de andar de noche, nos tratan como ciudadanos de segunda o de tercera y no podemos resignarnos a esto, para el intendente somos descarte, al no tener ni consideración por parte del gobierno con nuestros enfermos, que encima de tener una afección sufren este maltrato, imagínate esta situación, vivís en un barrio donde no entran colectivos, tenes que caminar 10 cuadras hasta la ruta, esperar en la ruta el colectivo en plena oscuridad, enfermo, con miedo de que te lastimen y roben lo poco que tenes, después esperar de forma inhumana en el hospital a que te den un turno que muchas veces conseguís el turno y el día que vas el profesional por diferentes razones no está ¿Qué es esto? Si no es maltrato decime ¿qué es? Esto es una burla, una denigración hacia la persona enferma, esto demuestra que no le importamos ni al intendente ni al gobernador ni al presidente, demuestra que el sistema está obsoleto y nadie quiere cambiarlo ni hace nada por cambiarlo, esto es simplemente una anécdota como las hay miles, el intendente no se pone en la piel de los matanceros que necesitan un sistema de salud que funcione, y que trate con respeto y empatía a los vecinos. Las salas de salud, en su mayoría, están cerradas, sin guardias, sin insumos, sin personal, algunas atienden muy pocas horas, y esto no es hablar mal del personal profesional de estas salas, sabemos que están mal pagos, que son tan ninguneados como los vecinos de parte del ejecutivo municipal, y también tenemos que dar gracias que son excelentes médicos y profesionales y que dan todo lo que tienen en pos del vecino y que siempre están al pie del cañón como lo estuvieron en plena pandemia, los profesionales de las salas son un vecino más porque conviven a diario con nuestros vecinos, el tema no son ellos, el tema es la nula gestión municipal”

QP: ¿Han tenido algún tipo de respuesta del municipio a los reclamos que acompañan a los vecinos con el concejal Creus en los distintos barrios?

RV.: “La verdad es que no, y es una pena porque el perjudicado es el vecino y nosotros como vecinos del distrito, porque vivimos y tenemos nuestra vida, familias y amigos acá en La Matanza, el tema es que acá se mide todo a nivel político y de a nivel de los políticos, cuando tendría que ser lo primordial el bienestar del vecino, la calidad de vida del vecino del distrito. Nosotros tenemos un equipo que tratamos de solucionar algunos temas en los que podemos, como cortes de pastos, limpiar algún incipiente basural, vamos con nuestras herramientas y entre todos le damos solución, ahora me decís necesitamos un asfalto, cloacas, y ahí no tenemos ni la potestad ni las herramientas. Pero en estas fechas se ve que están haciendo algunos asfaltos porque se aproximan las elecciones, y esto no lo digo yo es lo que repiten los vecinos en los distintos barrios donde hay innumerables reclamos por diferentes problemáticas, vivimos de parches en parches cada dos años, siempre en época electoral, y durante dos años nada, es lo que repiten y repiten en cada barrio los vecinos”

QP: ¿Cómo ve la interna de JUNTOS, la ve con varias listas o una lista de unidad?

RV.: “Acá en el distrito me gustaría que quienes tienen la decisión, que son los que tienen la última palabra, tendrían que darse cuenta hacer una interna en este momento no beneficia, si queremos ganarle a Espinoza tenemos que elegir un candidato, y hoy el único candidato que está a la altura de la circunstancia es el concejal Lalo Creus, es una persona que vive, conoce y tiene la idoneidad para ganar y gobernar este distrito, creo que sería un grave error ir con varias listas, tenemos que unificar y que todos los candidatos apoyen a uno solo, eso sería lo más acertado desde mi punto de vista”

QP: En sus caminatas con el concejal Creus ¿cómo lo reciben los vecinos?

RV.: “Tenes distintas percepciones, te encontras con mucha gente que esta descreída de la política, y es ahí donde tenemos que trabajar más, ese sector es el que define la elección, y es ahí donde tenemos que persuadir con nuestra propuesta y demostrar que no todos los políticos son malos, la realidad dice que son malos los políticos que están en el ejercicio cumpliendo funciones que no cumplen y no benefician a la vida común del ciudadano de a pie, y por culpa de estos que hacen las cosas mal, la gente descree de la política, y la política es sanadora, la única herramienta que tiene el ciudadano para cambiar la realidad es el voto, es poder elegir quien conducirá el destino del distrito en los próximos 4 años, por eso creo que tenemos que dar el voto de confianza a alguien que piensa distinto y que es distinto como el concejal Lalo Creus”

QP: ¿Por qué Lalo Creus, ¿qué tiene de distinto?

RV.: “Primero y principal, la mayoría de los candidatos que están peleando por ser intendente de La Matanza, no viven en La Matanza, si analizamos que el intendente no vive en La Matanza que la mayoría vive en barrios privados, o cuando empiezan en la función política se mudan de distrito, es un primer paso. En Lalo podemos encontrar que vive en la misma localidad, en la misma casa, en un barrio de La Matanza, sigue caminando los barrios, porque él es parte de estos barrios, y eso la gente lo ve, hoy nos llaman para reunirnos de todos lados, la gente está cansada de Espinoza”