“TENEMOS EL DEBER DE CONSTRUIR UNA ALTERNATIVA PARA LA MATANZA”

Entrevistamos a Gustavo Ferragut, Director Nacional de Control de Fronteras e Hidrovías del Ministerio de Seguridad de la Nación. Durante la charla se abordaron bastantes cuestiones cómo el trabajo que se viene haciendo para tener un control más estricto de las fronteras ante la posibilidad de un atentado, la cuestión del narcotráfico y del narcoterrorismo. También lo consultamos sobre los problemas políticos que están sufriendo actualmente el gobierno nacional, sin dejar de preguntarle sobre la política local, especialmente sobre la asunción de Héctor “Toty” Flores como funcionario municipal.

QP: Gustavo Ferragut, hemos hecho varias notas durante todo este tiempo sobre el trabajo intenso que se viene realizando para ordenar y que las fronteras del país sean más seguras. Hoy hay una guerra casi internacional, en la cual Argentina se ha convertido, por ahí, en un objetivo para el terrorismo. ¿Usted que todo el trabajo previo que hicieron ahora los ponen en capacidad de generar inteligencia para evitar algo?

GF: “Bueno, principalmente el tema de la frontera es un tema que, para este gobierno, el presidente Milei, y en el transcurso de que la ministra Bullrich fue ministra, y ahora quien la sucede, Alejandra Monteoliva, la ministra de seguridad, el tema de la frontera siempre fue un tema de múltiples aspectos como el narcotráfico, el contrabando, etc. Entre ellos, para nosotros, es muy importante el análisis del tema del terrorismo. Y nosotros, desde hace ya dos años que estamos en la función pública, venimos trabajando en esos aspectos. Nuestra preocupación, que ha dado un resultado importante en este último tiempo, convirtiendo en las estadísticas a la Argentina en el país más seguro de Latinoamérica, es porque tocamos distintos aspectos, no solo la migración preocupante porque ingresen personas que vengan a delinquir a la Argentina. No solo el tema las rutas del narcotráfico o de lavado de dinero, sino que también le pusimos énfasis a la alerta de algunos llamados de atención de terrorismo en otros países que trabajamos incansablemente para evitar que se instalen en la Argentina, como es el tren de Aragua (El Tren de Aragua es una megabanda venezolana transnacional originaria del estado homónimo de Aragua. Tenía como base la cárcel de Tocorón y la lidera el pran Héctor «Niño» Guerrero.​ Según InSight Crime, ha sido la organización criminal más poderosa de Venezuela, teniendo un importante incremento en sus actividades en el extranjero desde el año 2020) en algún aspecto, con varios detenidos que hemos tenido, que son desprendimiento de eso de esa célula, como las maras en Brasil. Hemos trabajado mucho en contener esto, y hoy, en conflicto que hay en Medio Oriente, también el tema de la consecuencia de lo que es el régimen de Irán en sus relaciones con células o grupos terroristas, que la Argentina ya ha sufrido dos atentados desde ese lugar.”

QP: Después de este trabajo que han hecho en tantos puntos de la frontera, ¿han podido tener diálogo con los países vecinos para generar inteligencia?

GF: “Sí, hoy trabajamos en cooperación con los cinco países limítrofes, como un primer anillo, lo que es Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile y Bolivia, pero también hay un segundo anillo, que puede ser Venezuela, Colombia, México, Perú, Panamá, donde estamos trabajando, aunando esfuerzos de cooperación para que, no es solo un problema de Argentina, porque para que lleguen a Argentina, seguramente habrá un primer paso en algún otro país de escala para llegar Argentina. O al revés, si Argentina no brinda como hasta ahora el acceso al terrorismo, se instalará en algún otro país de la región, por lo cual es un problema que nos inquieta a todos, y para eso trabajamos en conjunto. Estamos seriamente trabajando en ese equipo de cooperación, y es una alerta que tenemos para que esto no llegue a nuestro país. Así que no hay que trabajar solo cuando tenés el problema, sino que hay que anticiparse para que no llegue.”

QP: ¿Usted cree que el narcoterrorismo podría participar en algún momento?

GF: “Es que, indefectiblemente, por lo menos en esta zona del hemisferio, el terrorismo es financiado con dinero, y el dinero se logra de alguna manera, que es a través de los delitos transnacionales, como es el narcotráfico, como es el contrabando de mercadería, que termina siendo una pata de financiamiento a ese último escalón que podría llegar a ser el terrorismo.”

QP: ¿Ustedes están en estado de alerta?

GF: “Sí, nosotros estamos en un estado de preocupación constante, no por los hechos de ahora, sino por suerte, porque lo hemos planificado desde el primer día que llegó el gobierno del presidente Milei, en tener miradas sobre esta problemática. Entonces, hoy no arrancamos de cero, arrancamos ya con un camino desarrollado que nos permite estar con las alertas vigentes.”

QP: Ustedes han trabajado mucho en los pasos fronterizos, ahora me dice que van a abrir otra zona de investigación, otro punto.

GF: “Bueno, nosotros estamos trabajando mucho en la frontera más caliente, que es la frontera norte, llámese Salta, Jujuy, Misiones, Corrientes, Formosa. Bueno, nosotros hemos ya hemos desplegado cinco planes en la frontera, vamos por un sexto para ya casi abarcar la totalidad de la frontera norte. Eso significaría que nos permite tener un panorama de información, de despliegue en los lugares que tenemos que abarcar en la frontera norte. Nosotros hoy tenemos un lugar controlado, que es un corredor que entra por la zona de Tucumán, que hoy ya estamos planteando ahí un trabajo permanente, y dentro poco vamos a hacer algún anuncio sobre eso, lo que es Tucumán, subiendo Chaco, Formosa. Así que ahí estaríamos como dando un completo arco en la frontera norte, que nos permita tener información y un control más preciso de lo que veníamos teniendo, teniendo en cuenta que venimos de un gobierno anterior que había abandonado todo lo que es el tema fronterizo. Y venimos hace dos años construyendo de a poquito, desplegando distintos planes para ir encausando por dónde puede entrar delito organizado, el contrabando, el narcotráfico y el terrorismo. Con esto estaríamos en condiciones de tener ese mapa de control sobre la frontera norte.”

¿UN GOBIERNO EN CRISIS?

QP: ¿Usted cree que el gobierno está en crisis con todos estos escándalos que se están dando últimamente?

GF: “No, de ninguna manera, no veo que el gobierno esté en crisis. Sí es un llamado de atención a que, cuando uno llega a la función pública, tiene que mostrar un sentido de la responsabilidad, que cada error puede ser algo que la oposición pueda tomarlo como como un caballito de batalla. No es un tema, digo, yo creo que lo que ha pasado con los últimos temas en este tiempo es que son errores que hay que corregirse, que no pueden volver a pasar, pero que de ninguna manera comprometen al gobierno ni a la credibilidad del gobierno.”

QP: Estamos lejos de las elecciones, 2027. Pero a la vez, los tiempos políticos se aceleraron y están hablando de posibles candidaturas, lanzamiento de mini campañas y demás. ¿Cómo ve la esto, en ese aspecto, desde La Libertad Avanza?

GF: “Bueno, creo que se está trabajando, no solamente para que el presidente Milei sea reelecto, sino que para que la Argentina tenga un nuevo período de esta política de salir adelante. Entonces, no es una ambición personalista, sino el presidente Milei está convencido de que la Argentina, con un segundo período, consolidaría el cambio de rumbo que venimos planteando en esta gestión. Así que todos estamos convencidos de eso, y que no es una cuestión de que alguien se perpetúe en el cargo que, por supuesto, quienes lideran tienen que seguir estando en ese lugar, pero no es solamente ese el tema, es el tema que la Argentina necesita consolidar un período más de este cambio, jugando con el juego de palabra, y poder enterrar algunas cuestiones que han pasado en otros períodos que avanzamos y retrocedemos, según el gobierno que viene. Por ejemplo, en el caso de la frontera, en 2015- 2019 habíamos avanzado sobre una mirada de protección de la frontera, cuando vino el gobierno de Alberto Fernández y Cristina, desarticularon todo y retrocedimos diez años para atrás. Hoy tuvimos que volver a empezar desde atrás, y lo estamos consolidando. Nosotros creemos que con un período más de gobierno, las fronteras van a estar mucho más controladas y afianzadas. Porque no es solo un tema de seguridad, sino un tema de concepto y cultura, para que la gente entienda que nosotros y los países limítrofes entiendan cuál es la necesidad de tener fronteras protegidas.”

QP: ¿Y las candidaturas?, ¿es tiempo de hablar de las candidaturas o centrarse bien en la gestión?

GF: “Es lógico quienes quieran empezar a mostrarse como candidatos, yo lo veo razonable, pero la verdad que es a destiempo, porque el hueso del trabajo tiene que estar pensado en la gestión de un gobierno que vaya consolidando resultados, que la economía haya dado una gran batalla y ganado una gran batalla a la inflación y que se tiene que dar día a día y constantemente, nos tiene que llevar el 90% de la atención de un gobierno. El cambio cultural en lo que son la industria, el comercio en los desarrollos a futuro nos tiene que ocupar también la mayor parte de la materia gris que tienen los funcionarios y toda la política para una Argentina que salga próspera. Hoy nosotros tenemos que tener en este conflicto que nadie hubiese querido tener, es una oportunidad para la Argentina porque es uno de los países que tiene petróleo, si Medio Oriente falla con la provisión de petróleo, Argentina y otros países van a tener la gran oportunidad de crecimiento y para eso no se puede desarrollar del viernes al lunes, esto se viene desarrollando hace dos años, quienes hacen el paneo de lo que sucede en el mundo, hay muchas empresas que están invirtiendo en Argentina, por eso Vaca Muerta es un tema muy importante para poder abastecer de petróleo al mundo, el tema de la minería, los minerales que producen energía también es un tema muy mirado en la Argentina y si nosotros no damos ese salto de calidad, de no encerrarnos solamente en que nada hay que tocar, pero nada podemos producir, no podremos competir ni con Chile, Chile en la minería produce 50 veces más que la Argentina y Chile no ha contaminado sus lagos, no ha contaminado sus ríos, no ha contaminado su salida al mar y ha producido muchas divisas para el crecimiento económico que es bastante sólido hoy de Chile, te diría más que la Argentina. La Argentina está en un proceso que lo va a superar en muy corto tiempo, pero es lo que ha sucedido, han sabido explotar lo poco que tienen de su espacio territorial dándole divisas a su país, Argentina también lo tiene que hacer. Nadie quiere que no existan más los glaciares, nadie quiere que la minería sea irresponsable. Lo que hay que hacer es legislar sobre estos temas y poner a producir mejoras para la Argentina, tanto económica como demográficamente.”

LA ECONOMÍA

QP: Hay una caída de consumo evidente, se nota, se ve, se percibe, que genera desempleo, ¿esto es coyuntural o es un resultado del plan económico?

GF: “No, yo creo que es parte de un proceso que yo siempre lo ejemplifico de una manera, si vos tenés un tumor y lo dejas, te vas a morir, ahora si tenés un tumor y te operas tenés muchas chances de salir adelante, ahora para hacer el proceso de operación te tenés que internar, te tienen que abrir, esa herida de apertura tiene una recuperación y después vas a ver el resultado de que vas a estar mejor. Entonces este proceso está pasando hoy en la Argentina, estamos en la etapa de que el gobierno ha intervenido en una operación y estamos en el proceso de recuperación de esa herida que nos produjo extirpar ese tumor, que nosotros llamamos un tumor político, que nos trajo más de 30 años de retroceso, que fue el kirchnerismo, peronismo, como quieras llamarlo, que nos llevó a un deterioro económico y social, que hoy la Argentina, por suerte, no tocó fondo y estamos empezando a salir.”

QP: Hablando un poco de La Matanza, un distrito clave. ¿Cómo lo ven, más allá de los nombres que tiene la Libertad Avanza como concejal y consejeros escolares?

GF: “Siempre he hablado, desde hace mucho tiempo, que en el mapa político de La Matanza, más allá de la cuestión nacional y provincial que ayudan mucho, hay que construir una alternativa de recambio a este kirchnerismo que gobierna La Matanza hace 40 años. Entonces, esa es la tarea compleja y difícil que tiene hoy, sobre todo, la Libertad Avanza, que es el partido que gobierna la nación. Todos los que integramos la Libertad de Avanza debemos tener esa responsabilidad de construir esa alternativa en La Matanza, y para eso no sólo hace falta tener un buen candidato, sino hace falta construir equipos de trabajo. Porque por ahí no es tan difícil ganar, lo más difícil va a ser gobernar una Matanza que está totalmente destruida, totalmente rota su cadena de valores potenciales de economía, de industria, de comercio, de socialización de los barrios. Hoy los barrios, si pudieran, harían frontera para que no pase un vecino de un barrio a otro por el tema de la inseguridad, o harían fronteras entre municipios y municipios para que no se cruce uno de un lado a que trascienda el delito de La Matanza. Así que es una tarea que hace muchos años yo vengo pregonando, que más allá de buscar la mejor candidatura, que es importante, hay que tener un diseño de trabajo para cuando se pueda ganar. Hay dos caminos paralelos que se juntan en distintos momentos, que es la cuestión candidatura política y la cuestión de que la sociedad tenga claro cuál va a ser el plan de gobierno. En este caso la Libertad Avanza ganando La Matanza y pudiendo conducir los destinos de los vecinos de La Matanza. Qué pensamos en el tema de industria, cuál es el desarrollo que necesita La Matanza para construir y generar recursos para poder invertir en La Matanza, cuál va a ser el desarrollo económico, cuál va a ser el desarrollo educativo para esto, cuál va a ser el desarrollo educativo para que los chicos que salgan a las escuelas puedan trabajar en las nuevas industrias que se instalarían en La Matanza. Hoy tenemos una brecha abismal de lo que se enseña en La Matanza, a los trabajos que demanda el mundo laboral. Entonces hay que pensar en eso, hay que pensar en desarrollo cultural. Nosotros tenemos una gran participación de comunidades extranjeras limítrofes que también hay que generar un desarrollo, hay que ordenar el tema habitacional en La Matanza y para ordenar el tema habitacional hay que pensar en la obra de los servicios básicos, asfalto, luz, cloaca, recolección de basura, de todos esos temas hay que ocuparse antes que ganar la elección. Habrá algunos que se ocupen de tener el candidato y hacer la campaña política y habrá otros que tendrán que pensar en el trabajo que hay que hacer para el desarrollo de cuando ganemos en el ‘27 de La Matanza.”

QP: Algo más doméstico por ahí. ¿Cómo ve este cambio del Toty Flores asumiendo como funcionario del Intendente Fernando Espinoza después de haber sido un opositor en dicha gestión?

GF: “Bueno, yo creo que el oficialismo tiene estas cosas donde puede seducir dirigentes, en muchos casos con soluciones laborales, digamos. Yo creo que todos estos cambios son soluciones laborales. No creo que sean cambios ideológicos ni que tampoco tengan una injerencia para acompañar el modelo que tiene Espinoza en La Matanza. No van a cambiar nada. Van a ser absorbidos por el modelo. No es que van a venir a enriquecerlo. Van a ser absorbidos. Creo que la bandera que más fuerte y de más altura cayó al piso es la de Toty Flores. Porque de venir llevando junto a Carrio un tema de denuncia de la corrupción, de la municipalidad paralela, de todas estas cuestiones, hoy se suma a convalidar esta cuestión. Pero bueno, las personas toman decisiones en cada momento de la vida. No sé si Toty Flores necesitaba un trabajo después de ser concejal. Tal vez sí, no conozco su vida personal. Tal vez sí, tal vez no. Lo que queda claro es que algunas convicciones no llegan hasta fin de mes.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

GF: “No, siempre digo que es una oportunidad que tenemos hoy para poder construir una alternativa posible para que los vecinos de La Matanza elijan este cambio. Estamos en un momento muy oportuno en que la sociedad de La Matanza va tomando una maduración en la política y en la elección. Así que tenemos el deber de construir esa alternativa para La Matanza”