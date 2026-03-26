“VOLVEMOS A DECIR NUNCA MÁS A LA DICTADURA Y A UN PLAN ECONÓMICO DEVASTADOR COMO ES HOY EL DE MILEI”

Comunicado de Prensa

A 50 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico-militar, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, participó, junto a miles de jóvenes, de la histórica y multitudinaria marcha a Plaza de Mayo en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, donde destacó la importancia de sostener la memoria colectiva y fortalecer la democracia.

En ese contexto, el presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) expresó: “La dictadura generó un plan económico devastador. y es lo mismo que hoy está pasando en la Argentina con este gobierno de ultraderecha”. “Venimos a homenajear a los 30 mil compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, y la lucha de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo que es un emblema en nuestro país”, expresó Fernando Espinoza y agregó: “La Argentina está a la vanguardia en la lucha por los Derechos Humanos (DDHH) en el mundo”; durante la movilización que comenzó con una visita a la Casa de las Madres de Plaza de Mayo junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, e intendentes bonaerenses, para luego continuar la marcha con la gran columna de La Matanza.

“La dictadura militar implementó un plan económico devastador que hizo que los ricos se hicieran más ricos, que las multinacionales se llenaran de millones de dólares, mientras que los trabajadores sufrían la pérdida de salario más grande de la historia”, advirtió Fernando Espinoza y remarcó: “Por eso teníamos que estar en la calle, tres generaciones de argentinos, nuestros padres, nosotros, nuestros hijos, para decirle Nunca Más a las dictaduras y Nunca Más a planes económicos devastadores, y a un genocidio social, como el que hoy estamos viviendo con Milei”.