“TENEMOS QUE AVANZAR A UNA NORMALIZACIÓN QUE INCLUYA A TODOS”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Mariano Borras, socio normalizador del “Centro de Profesionales Técnicos de La Matanza”, quien nos contó que están en la etapa final rumbo a la normalización definitiva de dicha institución, también nos relató sobre la actualidad de los técnicos en el distrito y como se vive la crisis económica en la familia de los técnicos; esto nos decía:

QP: Borras, ¿cómo está el tema del centro de profesionales técnicos de La Matanza, se pudo regularizar?

MB.: “En estos momentos tenemos una excelente noticia para los socios y futuros socios del centro, hemos logrado pasar al último tramo de normalización, con un empadronamiento abierto a todos los técnicos que se quieran venir a asociar. Del 1° de agosto al 31 de agosto tuvimos un empadronamiento, basado en la última normalización que dejaron caduca, o que no termino la comisión que lo tenía que hacer. Nuestra comisión hizo lo que tenía que hacer en cuanto a sanear, tanto legal, como económicamente al centro a la fecha de su normalización definitiva, hoy estamos en condiciones de decir que en breve tenemos un centro abierto a elecciones democráticas, que no se realizan hace más de 30 años. Si bien avanzamos en algunas cuestiones relacionadas a personería jurídica, a normalizaciones que iban en paralelo a la nuestra, en denuncias que tuvimos que hacer porque desconocíamos las intenciones de quienes vienen a normalizar un centro y no participan, hoy hemos avanzado y dejamos en claro que hay un solo centro de técnicos, todos los nombres y las intenciones se hacen a un lado cuando la institución corre riesgo, y fuimos lo suficientemente maduros, para darnos cuenta de que no podemos ser contemporáneos a una comisión que desaparece la casa del técnico en La Matanza”

QP: ¿Hoy cómo está conformada esa comisión?

MB.: “Estamos en vía al armado de una comisión directiva, con gente que este capacitada para el cargo, y que por sobre todas las cosas que tenga el tiempo y la vocación para ejercerla. Tuvimos comisión normalizadora, tenemos socios colaboradores, dentro de los cuales tengo el honor de poder ser en la historia del centro, un normalizador, y eso queda asentado en actas a futuro, para el que quiera ver que cuando corrió riesgo la institución, hubo una persona que se plantó e hizo lo que tenía que hacer, para que esto que es la casa del técnico no se pierda. Nuestro espacio, si se quiere decir político, porque no es político, es profesional, lo que va a hacer es afirmar que se va a presentar una comisión directiva para las elecciones, vamos a presentar lista, y ahí el técnico va a tener la responsabilidad de elegir qué es lo que quiere para el futuro del nuestro centro”

QP: Si bien esta comisión normalizadora se centró en la parte legal para normalizar el centro, el mismo no dejo de funcionar y no dejaron de trabajar con los técnicos.

MB.: “Nosotros seguimos trabajando con los técnicos codo a codo, si bien bajamos un poco el ritmo de trabajo social, porque nos enfocamos en sacar adelante la normalización, hay que tener en cuenta, que esta normalización se hizo de forma abrupta, porque hubo un grupo de técnicos con la excusa de que esto se perdía, fue a personería jurídica, cuando nosotros estábamos mal asesorados por un letrado, que nos estaba diciendo las cosas mal, y que haya habido una normalización por detrás del trabajo que veníamos haciendo perjudico internamente al centro, cuando podrían haber venido y decir normalicemos al centro juntos y formemos una comisión normalizadora sola, de esa forma nos hubiésemos organizado de manera diferente, para no frenar el crecimiento del Centro”

QP: ¿Hoy estas cuestiones fortalecieron al centro?

MB.: “En lo legal nos fortaleció, porque íbamos en vía de tener problemas con la personería jurídica, que era lo que no queríamos tener, venimos de experiencias en otras instituciones donde han perdido espacios por problemas de personería jurídica, nosotros tenemos un espacio que es estratégico, y es importante dentro del territorio matancero, y lo primero que hicimos fue cuidar el espacio de todos los técnicos del distrito, porque no es nuestro, es de todos los técnicos. Cuando pensamos y vemos, como estábamos antes y como estamos ahora, yo personalmente, prefería el centro antiguo que teníamos en aquella época, antes de empezar con esta normalización, donde teníamos comisiones y objetivos claros, esta normalización lo que vino es a dar lugar a gente que en realidad del lado de afuera, siempre ha hablado mal del centro de técnicos, entonces te termina sentando a la mesa con ex presidentes que han usado el centro de técnicos como casa particular, que hemos tenido que ir a pagar arreglos en el ministerio de trabajo, por empleados que amenazaban con denunciar de forma penal, por abuso, por tenerlos en negro, con ex presidentes que en acuerdos con ARBA usaban esto como oficinas para hacer reevalúos, solamente su estudio técnico, dejando fuera de la posibilidad laboral a todos los técnicos que ejercían su profesión es ese momento, por eso si nos van a poner a la misma altura nosotros salimos a diferenciarnos con nuestro trabajo. Hay cosas para defender y cosas que no, si parte de una normalización va a defender a un presidente corrupto, no tenemos nada que hacer con ellos, si vienen a trabajar, elegimos trabajar juntos, porque bueno, si vamos todos por un objetivo, que es un centro saneado, económica y legalmente como lo tenemos hoy, de esa forma estaremos hablando el mismo idioma”

QP: ¿Hay fecha para elegir las nuevas autoridades?

MB.: “Ya tenemos fecha para el empadronamiento general, y se va a hacer una convocatoria abierta a todos los que tengan ganas y la capacidad de asociarse a la institución, tal como dice nuestro estatuto; cualquier persona recibida en escuela técnica, con característica en construcciones y que tenga la capacidad legal de poder matricularse en el colegio de técnicos. Pensando en voz alta en diciembre estaríamos haciendo la asamblea general, ya con un padrón normalizado, lamentablemente la normalización anterior no se pudo dar porque las personas que estaban interesadas en esto, irrealmente mostraban una preocupación de la boca para afuera, pero en el momento en el cual tenían que venir a empadronarse, no vinieron, siendo estas las personas que figuraban en el padrón de la normalización, estamos hablando de un padrón de 30 personas, hoy nosotros tenemos una base de datos de técnicos que participan, o participaron de casi 300 personas. Creo que el aval, del buen o del mal trabajo institucional, en estos casos lo da la gente, y si la gente cuando la convocas responde es porque tan mal no estamos haciendo las cosas, tenemos que avanzar a una normalización que incluya a todos, a los que están de acuerdo y a los que no están de acuerdo, pero quieran venir a participar y tengan ideas nuevas, son todos bienvenidos”

QP: Saliendo un poco del tema de la normalización del centro, ¿Cómo está la familia del técnico en esta coyuntura político/económica que está viviendo el país?

MB.: “La actualidad del técnico no escapa a la realidad del país entero, hoy la gente no piensa en invertir, arreglando o remodelando la casa, o ampliando, hoy eso se va en pagar la luz, el gas y el agua, sin olvidarse del transporte. No podemos evitar estar en medio de una comunidad que hoy está sufriendo una crisis, entendemos que la cabeza del comitente no está en ampliar, sino en ver cómo sobrevivir el mes a mes, porque sabemos que los sueldos quedaron prácticamente congelados y las cosas subieron estrepitosamente, hoy no se puede hablar de crecimiento en ninguna área, con respecto a La Matanza creo que los técnicos necesitamos tener más dialogo con el municipio. Nos estamos preparando para lo peor, sabemos que lo peor de la crisis no lo vivimos, estamos tratando de hacer un trabajo territorial de generación empleo, y presentación de proyectos para que se abra el abanico y el técnico tenga más herramientas laborales a la hora de salir a la calle”

QP: ¿Cómo afecta la situación de la inflación a la hora de presupuestar, hubo cambios en eso?

MB.: “Se está empezando a implementar, que es poner fecha de vencimiento a cada presupuesto, no podemos congelar montos de materiales que suben día a día, gastos que aumentan día a día, inclusive la misma mano de obra, hoy se tiene muy en cuenta cuando uno empieza la obra, hoy La Matanza está atrasada en lo que es aprobación del plano, y eso hace que uno presupueste un plano para realizar la obra y lo termine realizando mucho tiempo después, esto perjudica sobre todo al técnico que está presupuestando una obra que va a empezar dentro de tres meses”

QP: Haciendo un paralelismo con el año pasado a esta fecha, ¿cómo estaba y cómo está el técnico en la actualidad, digo la actividad?

MB.: “Nosotros tenemos un parámetro que es el visado de obras en el colegio de técnicos, donde cada matriculado debe colegiar el contrato, es visado ha bajado considerablemente mes a mes, y con respecto al año pasado bajó un 40%, es decir de cada 100 obras que son 100 técnicos más el trabajo satélite a esta obra hay 40 familias de técnicos que están sin trabajo, esto es realmente lamentable”