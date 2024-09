“CON VERÓNICA TENEMOS ALGUNAS COINCIDENCIAS, PERO NO HAY ACUERDOS”

Entrevistamos al Concejal (m/c) Adrián Verdini y le consultamos su opinión sobre la política nacional, provincial y municipal. También le preguntamos de la reunión que mantuvo con la Vicegobernadora Verónica Magario.

Verdini sostuvo que “El Peronismo Bonaerense, queremos elecciones internas” y remarcó, con respecto al gobierno municipal que “hay muchos funcionarios que no funcionan y hay otros que funcionan, pero no precisamente en beneficio de la gente”

QP: Anduvo dando vueltas el rumor de una reunión de Usted con la Vicegobernadora, Verónica Magario, ¿en qué contexto se dio la charla y por qué?

AV: “Con Verónica tenemos una relación desde hace muchos años y fuimos Concejales juntos. Siempre hemos mantenido un dialogo interesante, a veces más fluido y, otras veces, un poco más acotado, obviamente supeditado a las actividades de cada uno. Hemos estado charlando sobre la situación política en general y, por supuesto, hablando de los temas del distrito que es lo que nos une”

QP: ¿Llegaron a alguna coincidencia en el análisis de la política provincial?

AV: “Más o menos, dado nuestra posición y, de los compañeros que conformamos el espacio provincial del Peronismo Bonaerense, queremos elecciones internas. En unos días estamos haciendo una presentación al Presidente del partido para qué ratifique o rectifique sobre lo dicho sobre las elecciones internas porque nuestro espacio quiere participar y, ella considera que esta bien, que debe abrirse espacios para el desarrollo de la política y que la interna permita definir la nueva conducción del peronismo. Venimos de una derrota electoral muy fuerte y, como he dicho en varias ocasiones, los generales de la derrota deben dar un paso al costado. Si no quieren correrse deben abrir el juego y ratificar su conducción en una elección interna y, en eso, Verónica coincide totalmente”

QP: En cuanto a la política local, ¿tuvieron coincidencia en el análisis?

AV: “No del todo, ella tiene una visión desde el lado del oficialismo y, la mía, es una mirada real y crítica sobre muchas situaciones y acciones desde la gestión. Tal cual lo dijo Cristina y se lo repetí a ella: hay muchos funcionarios que no funcionan y hay otros que funcionan, pero no precisamente en beneficio de la gente. Esta es una realidad y de público conocimiento. Me parece que es muy importante sostener al peronismo en el distrito, pero oyendo las críticas y corregir lo que tienen que corregir. No siempre coincidimos, pero en la mayoría vemos algunas cosas de manera coincidente. Con Verónica tenemos algunas coincidencias, pero hay acuerdos”.

QP: Teniendo en cuenta la situación política actual, ¿cree usted que corre peligro la gobernabilidad en el distrito?

AV: “Sin ninguna duda. Más allá de los vaivenes de la política nacional; hoy el peronismo no tiene jefe y el peronismo nació con un jefe. Es muy necesario que haya elecciones internas partidarias y elecciones internas para elegir candidatos porque es imprescindible definir quiénes son los nuevos líderes del peronismo tanto a nivel nacional, como provincial y en el distrito”

QP: Hablando un poco de política nacional, ¿Milei hace lo que quiere por qué no hay una oposición fuerte?

AV: “Milei gobierna a su manera, es el Presidente de la República; por ahí él cree que tiene razón y para uno está equivocado. Lo votó el 56% de los argentinos y está con ese mandato; pero creo que el problema no es Milei, sino que la oposición no tiene líderes; por esto no hay quién se le pare a Milei y le haga los planteos necesarios para rectificar su política o para plantear otra estrategia, otro rumbo, otro proyecto de país. ¿Dónde están esos líderes? No hay, pero no solo en el peronismo sino en todos los partidos. ¿Quién es el líder opositor a Javier Milei?, no hay, no lo tenemos. Hasta que esto no se solucione, Milei va a seguir gobernando como lo viene haciendo. En el peronismo esto se discute en una interna y no hay otra manera. Algunos plantean la unidad, pero me pregunto: ¿la unidad de quién?, ¿quién construye o maneja esa unidad? Hoy si salen con el tema de la unidad, el objetivo es para que el peronismo vuelva a perder. El peronismo necesita discutir, los compañeros en los barrios necesitan discutir; ya no se puede seguir manejando todo con el dedo y, lamentablemente, todos estos últimos años el dedo fue el gran elector; porque le tienen miedo a la discusión, le tienen miedo a la interna. Creo que eso se terminó y hay que dar la discusión dónde hay que darla y que después la gente decida”

QP: Verdini por su actividad laboral es un hombre que viaja mucho al exterior, ¿cómo ven a la Argentina en todo este proceso que estamos viviendo por la gestión de Milei?

AV: “He notado que en el extranjero nos miran con mucha expectativa y, a la vez, sorprendidos por tener un gobierno libertario, según se autodenomina este gobierno. También me han señalado la falta de líderes opositores. A la única que referencian como líder opositora es a Cristina (por la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner) y todos sabemos que si Cristina es la líder opositora es negocio para Milei; lo sabe el mundo y, la mayoría de los argentinos”

QP: ¿Cómo ve al gobierno de Milei?

AV: “Yo soy peronista y, obviamente no nos gusta la gestión de Javier Milei. Ahora estamos trabajando en el tema de la financiación de las universidades y vemos lo mal que la están pasando los compañeros tanto los docentes como los no docentes. Creo que es un enorme error de este gobierno. Uno puede ser crítico o no de la política de este gobierno, pero tengamos en cuenta que ellos tienen su legitimidad y desde esa legitimidad generan las políticas que ellos quieren. Se verá, en las elecciones del próximo año, si la gente ve si hicieron las cosas bien o mal, la gente debe expresarse. Esta situación impacta muy fuerte en la situación interna del peronismo porque no tenemos líderes que puedan presentarse ante la gente y mostrarles que hay otra opción”

QP: por lo que hablamos tiene una posición política que lo referencia como opositor al gobierno nacional y al oficialismo del peronismo

AV: “No soy opositor, en cuanto al peronismo, soy crítico. Al peronismo lo han cerrado en estos últimos 20 años. No ha habido internas partidarias ni tampoco internas para elegir los candidatos. No nos han dejado participar como peronistas. Muchos dirigentes tuvimos que buscar otras alternativas y, seguramente, es lo que haremos el próximo año porque no nos van a dejar participar en las elecciones internas, pero ahora hay una gran diferencia: somos muchos los dirigentes de todo el país que se siente fuera del peronismo oficialista. Nosotros no queremos más el dedo de nadie que digite el armado de las listas para las elecciones. Los líderes surgen cuando ganan elecciones; hoy tenemos muchos dirigentes que muestran chapa de líderes y nunca ganaron ninguna elección. Personalmente he sido y soy muy crítico al gobernador Kicillof, pero él ganó la elección para ese cargo. Nosotros planteamos que debe haber líderes legitimado por los votos. Estamos cansados de estos líderes que no han ganado nada, que no tienen ni idea los que es militar en los barrios o de la opinión y necesidades de los militantes en los barrios. Estos líderes son los que usufructúan el laburo de los compañeros que caminan los barrios y ya es hora que esto se termine”

QP: Le reitero una pregunta, ¿cómo ve al gobierno de Milei?

AV: “Milei tiene un esquema y un discurso que con los peronistas no tiene absolutamente nada que ver, esta es la realidad. Este es un gobierno liberal que quiere terminar con el estado y nosotros vemos las cosas totalmente diferentes; creemos en un estado presente, un estado que regule, un estado fuerte, pero no un estado intervencionista al 100%. Nosotros queremos un estado que lleve adelante las políticas y los lineamientos del peronismo. Últimamente la gente se confunde cuando hablamos de un estado peronista porque lo asocian con lo que pasó en estos últimos 20 años, pero eso no tiene nada que ver con un estado peronista. Desde lo personal no hay ninguna coincidencia con el gobierno nacional, hoy la situación es grave porque la pobreza ha crecido exponencialmente y la gente la está pasando mal, los empresarios la están pasando mal. Literalmente la gente se está cagando de hambre y estás son consecuencias de la política que lleva adelante estás políticas del gobierno nacional y Milei no demuestra ninguna empatía”

QP: ¿Cómo ve la gestión del gobernador Axel Kicillof?

AV: “La gestión de Kicillof no es tan buena como uno quisiera. El gobernador tiene un gran problema en su gabinete de gobierno porque tiene la gran mayoría de sus integrantes no le responden políticamente al gobernador. Cuando pasa este tipo de cosas es muy complicado y difícil llevar una buena gestión adelante. Kicillof recibe fuego amigo desde dentro de su gabinete y, a su vez, debe enfrentar las políticas del gobierno nacional que intenta, permanentemente, ahogar financieramente a la provincia. No creo que los bonaerenses estemos en una buena posición”

QP: En varios reportajes anteriores cuando le preguntaba respecto a la gestión de Fernando Espinoza, usted siempre me decía que no veía ninguna gestión

AV: “Sigo sin ver ninguna gestión; hay un gabinete muy amplio con muchos secretarios y muchos subsecretarios que están encerrados en sus oficinas y aferrados a sus escritorios y eso no genera ninguna gestión. Esta es la realidad, no ven la realidad de los vecinos del distrito al no caminar La Matanza. Este gobierno municipal tiene demasiados funcionarios que no funcionan y eso repercute enormemente en la gestión de gobierno”

QP: La charla con la Vicegobernadora Magario ¿fueron solo plantear coincidencias o solo fue una charla política más?

AV: “Fue una charla política importante, pero no podría especificarte cuántas coincidencias o disidencias podemos tener; para mí lo importante es el dialogo y que Verónica escuche los que dice alguien que no tiene que ver con el gobierno municipal y no solo a los obsecuentes que la rodean. Rescato la posibilidad del dialogo porque fue una charla importante que duró bastante tiempo y ella pudo escuchar la descripción de otra realidad que no tiene nada que ver con lo que le pueden contar algunos funcionarios”