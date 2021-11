“TENEMOS QUE FIJAR NUESTRA POSICIÓN OPOSITORA Y NO DEJAR QUE NOS VENDAN ESPEJITOS DE COLORES”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Mariano Borrás Sec. Gral. Del “Centro de Técnicos de La Matanza”, quien nos contó sobre cómo se maneja el “Colegio de Técnicos de la prov. de Buenos Aires”, para con los matriculados, también nos habló sobre el desamparo que sienten los técnicos con respecto a las políticas del colegio y el pedido a todas las sedes a movilizar a la Ciudad de La Plata el “5 de Noviembre en la asamblea anual del concejo superior”; esto nos decía:

QP: Borras continúan en esta tarea de crecimiento con el Centro de Técnicos, ¿cómo están trabajando ahora con esta nueva etapa de apertura post cuarentena?

MB.: “Muy contentos, comprometidos con la institución y el técnico, la presencialidad nos da la posibilidad, de estar más cerca del técnico que necesita una mano, y una ayuda a todos los técnicos que se están iniciando en este camino, la mayoría son jóvenes que están haciendo sus primeros pasos en esta carrera, asesorando a los nuevos técnicos electromecánicos e instaladores que están empezando a trabajar y que tienen dudas, desde nuestro departamento de electrotecnia, estamos asesorando a los MMO, en todo lo que tenga que ver con aprobación de planos, ordenanzas y todo lo que incumbe con esta materia, y sobre todo, todas las semanas, desde nuestro trabajo presencial le damos atención remota a todo lo que sea contrato y colegiatura”

QP: Ya paso un tiempo de las elecciones en las que participaron por el colegio de técnicos de la prov. de Buenos Aires, ¿qué balance hacen desde el centro?

MB.: “De parte del centro de técnicos tenemos un gran avance, en el cual logramos posicionar dos representantes los cuales cuentan con nuestro apoyo, que son Nicolás Páez, y Daniel Díaz, lo que podemos decir del colegio es que vemos siempre la misma actitud, la falta de trabajo, la falta de representación, la falta de proyectos que involucren al técnico y le faciliten las tareas al mismo técnico matriculado. Hace muy poquito habilitaron las comisiones de trabajo llenos de promesas, y sobre todo de mentiras a lo que exponen en congresos donde generan falacias sobre acercamientos que no existen, o sobre proyectos que parecen muy ambiciosos, pero en realidad se tendrían que haber realizado mucho antes. Estamos hablando de un oficialismo en el colegio que viene desde hace muchos años atrás del mandato colegial, nosotros no podemos decir que hoy se dieron cuenta que al electromecánico le falta tal cosa, o que al MMO le falta representación municipal, no podemos decir hoy nos dimos cuenta cuando desde hace 12 años que son gobiernos, y conducen los destinos del colegio, es en este momento que tenemos que analizar si somos bien representados y todas nuestras quejas, consultas y petitorios son escuchadas por nuestros representantes, ‘tenemos que fijar nuestra posición opositora, y no dejar que nos vendan espejitos de colores’. No podemos subirnos a este tren que sabemos a dónde va, con un montos de deudas a los técnico que tendrían que haber hecho hace un montón de años, salimos de una pandemia donde salimos solos, caminamos solos en esta post pandemia, donde seguimos solos sin el apoyo del colegio, hoy no nos pueden comprar con promesas, tienen que mostrar hechos, estuvieron en pandemia pensando y sin trabajar, tuvieron el tiempo más que suficiente para generar proyectos, y resoluciones que pudieran favorecer al matriculado, después de dos años donde estuvimos parado, hoy van a venir con propuestas y proyectos, consideramos que es tarde, hoy necesitamos soluciones, los proyectos se hacen antes de asumir”

QP: Todo este desamparo del colegio también se noto mucho en plena pandemia con el covid, sobre todo por los técnicos y las familias que sufrieron esta enfermedad que nos puso en jaque a todos

MB.: “Realmente estuvimos desamparados y solos, sin el apoyo del colegio, nos dieron en forma de subsidio una suma irrisoria de 2500 pesos para los 8 meses que estuvimos frenados, y los más de 12 meses, en los cuales, los MMO no pudimos presentar planos, lo que hicieron es faltarle el respeto al técnico como persona, faltándole el respeto a todas las personas que fueron literalmente falleciendo por causa de este maldito covid, los cuales también fueron abandonados ellos y sus familias, porque no estuvieron pagando los subsidios por fallecimiento, amparados en una resolución que así mismo tiene un art.13 donde habla de que puede haber revisión sobre esa cuestión, y ninguna causa de estas fue puesta a revisión de nuestro distrito, que hoy se lavan las manos sabiendo que hay grandes diferencias en esas decisiones”

QP: ¿Están planeando accionar contra estas cuestiones, para poner en conocimiento del técnico, sobre todo desde el centro?

MB.: “Lo que te comentaba es y son las razones que nos llevan a estar en estado de alerta y movilización, estamos planteando una movilización el 25 de noviembre, que no es una fecha al azar, ‘el 25 de noviembre es la asamblea anual en el concejo superior, ahí es a donde a nosotros no nos van a dejar entrar, si bien las asambleas son abiertas al matriculado, siempre las mantienen en un ámbito secreto entre ellos, para votar lo que les parezca conveniente’, ‘estamos convocando a toda la provincia a que movilice desde sus sedes a La Plata, y allí pedir explicaciones en la puerta de esa asamblea’, la idea es que nadie se olvide de las personas que nos ayudaron y que por diferentes motivos fallecieron, y que fueron olvidadas por nuestra conducción distrital y provincial”

QP: ¿Existe el dialogo con el colegio?

MB.: “Hubo un acercamiento desde el centro hacia el colegio, por una petición nuestra, la cual tardaron un mes y medio en contestar, una reunión donde nos escucharon y no hubo ninguna solución a todo lo que planteamos, hoy estamos a 20 días de la reunión y no tuvimos respuesta alguna a todo lo planteamos, desde ese lugar nos causan irritación, por eso mismo nos consideramos opositores a todas estas prácticas burocráticas que al técnico no le facilitan las cosas en nada, en cambio ellos no pueden decir que se tuvieron un acercamiento hacia nosotros porque eso nunca existió, en realidad el acercamiento lo tienen que tener con el matriculado, si bien somos el centro de técnicos, tenemos en nuestras filas muchos matriculados activos que aportan al colegio y muchos técnicos jóvenes que en un futuro estarán trabajando y aportando al mismo colegio”