TODO BIEN PERO…NO QUEDA BIEN

Por Prof. Joaquín G. Puebla

La titular del PAMI, Luana Volnovich, anda de vagancy por las paradisiacas playas de Cancún. Mientras tanto, nuestros jubilados, no la están pasando bien y eso hay que tenerlo muy en cuenta (https://www.perfil.com/noticias/politica/luana-volnovich-disfruta-de-unas-vacaciones-en-las-playas-del-caribe.phtml).

Como hemos sostenido en notas anteriores, la atención médica que brindan los prestadores a los afiliados al PAMI es muy deficiente pero, PAMI, tiene la atención médica que paga, es decir, les paga mal a las clínicas y a los médicos y, obviamente, reciben una pésima atención.

Me parece bien que se tome vacaciones y, si puede, que vaya a dónde se le ocurra pero, Luana, está al frente de un área muy sensible y que necesita, en forma urgente, que se ocupen de la misma.

Vemos cómo se hizo a nuevo la fachada del edificio del PAMI central, vemos cómo están arreglando las distintas sedes del PAMI en los diferentes lugares pero las mejoras para los jubilados no llegan. No habló de aumento en las jubilaciones, estoy hablando de la atención médica y, eso, no es un tema menor.

¡!!Buen descanso Luana¡¡¡

REPERCUSIONES

Las vacaciones de Luana han desatado una enorme ola de críticas por todos lados y hay desde pedidos de informes hasta pedidos de renuncias de la misma tropa de Luana (La Cámpora).

La titular del PAMI, Luana Volnovich, en lugar de hacerse la distraída y bajar el tono, sube la apuesta y, da la sensación, de que les toma el pelo a los jubilados a través de las redes sociales.

A modo de ejemplo podemos citar un polémico comentario suyo en la red social Twitter donde (https://twitter.com/luanavolnovich) puso: “Qué lindo ver a Yolanda y sus amigas encontrarse y disfrutar en las Termas de Colón y Mardel con #PreViajePAMI”.

Todo bien Luana pero te aseguro que no queda nada bien.