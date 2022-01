“RESULTA QUE LOS DELINCUENTES SOMOS LOS TRABAJADORES Y HAY HIJOS DE FUNCIONARIOS QUE SON LADRONES, LOS CUBREN Y LES DAN CARGOS EN OTRAS SECRETARÍAS”

Semanario “Quinto Poder” entrevistó a Guillermo Enrique, Delegado gremial (STMLM) de la oficina de Fiscalización de Obras (ex Obras Particulares).

Enrique le envió una carta al Sr. Intendente municipal, Fernando Espinoza donde dice que “Le solicito que se revea la situación de la oficina. Hay gente de carrera que no está cumpliendo funciones y hay coordinadores políticos que no saben ni para qué están, como la Directora” y afirma que viene reclamando, desde hace años, la corrida administrativa que les corresponde para cubrir las categorías vacantes, según la carrera municipal.

QP: ¿A qué se debe la nota que presenta al intendente?

GE: “Después de tantos años me cansé de aguantar tanta persecución de parte de la Directora General, de los Coordinadores que pusieron (que según ellos son un equipo), a través del señor José Lino Dattoli y de la Secretaria de Planeamiento (que en su momento fue Edith Viani y ahora es Edith Polverini). Ellos desconocen mi situación gremial: que estuve trabajando administrativamente y que durante esta etapa (donde ellos están ocupando los cargos) estoy sin funciones.”

QP: ¿Usted fue electo Delegado y lo dejaron sin funciones directamente?

GE: “Sí, señor.”

QP: ¿Qué significa estar sin funciones?

GE: “Significa que no te dan trabajo administrativo. Es decir, yo no soy inspector, no soy profesional. Lo declaro porque hay funcionarios que no son profesionales y están ocupando cargos de Directores Generales y firman cosas que no tienen que firmar. Son licenciados, no son arquitectos o maestros mayor de obras o ingenieros.”

QP: Estar sin funciones en una oficina qué implica, ¿Manejar algún expediente o quedarse sentado en un escritorio?

GE: “Quedarse sentado en un escritorio. No tocar ningún expediente, porque los Coordinadores que están a cargo de eso en todo momento me vigilan si toco algo o estoy haciendo algo.”

QP: ¿Qué antigüedad tiene usted en el municipio?

GE: “Voy para 30 años.”

QP: ¿Cuánto hace que fue electo Delegado gremial?

GE: “Ya hace 10 años. Voy por el cuarto mandato.”

QP: ¿Y esta situación desde hace cuánto se da?

GE: “Desde que asumió esta gente. El señor Dattoli, cuando tuvimos una reunión con Sluga, nos trató de ladrones sabiendo que su hijo también era ladrón porque él vendía los registros y nadie hizo nada

(por Facundo Dattoli hijo de José Lino Dattoli – https://semanarioquintopoder.com/chorro-vigilante-buchon/). Lo cubrieron, mientras que a nosotros Dattoli nos trató de ladrones y se fue de la reunión. Esto le fue dicho también a Lentini, en un momento en la reunión por los temas de los cargos: Resulta que los delincuentes somos los trabajadores y hay hijos de funcionarios que son ladrones, y los cubren, les dan cargos en otras Secretarías.”

QP: También, en su momento, le hicimos una nota porque habían echado a un compañero de ustedes de la oficina.

GE: “Sí, echaron a dos compañeros. Este año hicieron lo mismo con una compañera que tenía parte de enferma. Con nueve años de contrato te echan sin decirte nada. Te mandan la carta documento a tu casa y brinda con la carta documento.”

QP: ¿Sin ningún motivo?

GE: “Sin ningún motivo, por orden de la Directora General. Cuando no le gusta una persona o no le cae bien o, como dice ella, no es del equipo te echa. Parece Menotti, si no estás en el equipo de ella no podés seguir trabajando en la oficina.”

QP: Y es un área con muchas irregularidades, con muchas denuncias. Nosotros hemos hecho muchas notas.

GE: “Sí, han hecho notas de muchas denuncias de edificios que han pedido demoliciones y todas esas cosas, y no se han cumplido. Hoy por hoy, a un chico que no puede pagar el alquiler, le piden que demuela la casa 30 metros. Te viene llorando o te lo manda un amigo o un vecino conocido y no podés hacer nada. Hay situaciones que son dramáticas.”

QP: Hay grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas; y todas se quejan del área. Hay algunas que pueden construir cualquier cosa y otras que no pueden hacer un arreglo a una casa. ¿Es así la situación?

GE: “Es así la situación. El que está a la cabeza no sabe dirigir o no sabe hacer un ordenamiento o no sabe (por ahí) las ordenanzas, y tiene un abogado o Coordinadores que son arquitectos pero que tampoco saben cumplir con las ordenanzas. Nosotros tenemos gente de carrera que sabe, y la tienen sentada en el banco de suplente sin hacer nada. ¿Me entiende lo que le quiero decir?”

QP: ¿Usted qué le solicita al intendente?

GE: “Le solicito que se revea la situación de la oficina. Hay gente de carrera que no está cumpliendo funciones y hay coordinadores políticos que no saben ni para qué están, como la Directora. La Directora General no sé para qué ocupa el cargo de Directora General si necesita un arquitecto al lado. No puede firmar nada porque no es profesional. Sin embargo, está avalada por otra señora que es Edith Polverini. Digamos que está avalada por el equipo que vino de Morón: Edith Polverini, Nancy Torres, Pécega que es la Coordinadora de Aprobación de Planos, y otra chica que la echaron tres o cuatro veces. Esta chica iba y volvía hasta que una tía militó con el Concejal Mario Solano y la pusieron de nuevo, y ahora está como Coordinadora. Hay un equipo armado que puede ocupar todos los cargos sin saber o sin tener capacidad en temas administrativos, de ordenanzas, de decretos y todas esas cosas; mientras que los de carrera no pueden ocupar funciones.”