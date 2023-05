“TRABAJO PARA QUE SERGIO MASSA SEA PRESIDENTE”

Entrevistamos a Daniel Novoa, Presidente del ferrocarril Belgrano Sur. Dialogamos sobre todo lo que se está haciendo y sobre lo que viene, como la electrificación de este importante ramal ferroviario.

Obviamente también hablamos de política y Novoa soltó un par de definiciones importante, al sostener que “No tenemos que tenerle miedo al debate”

QP: Quería comentarte que estoy algo asombrado con lo que está pasando en el Belgrano sur. Yo hacía mucho no usaba el tren, lo vi muy bien

DN: “Si, la verdad que es un lindo desafío y creo que esta línea, era de todas las líneas, la más retrasada en obras, en infraestructura, de todo lo que es el AMBA, era como la hermana más chica. Y cuando yo asumí, asumí con el desafío de proyectarla, de que crezca, de potenciar esta línea y cuando vos lo haces junto con un equipo, en este caso con Martín Marinucci y siempre con los distintos ministros, con Mario, después con Alexis y hoy con Giuliano, se hace fácil. Y cuando tenés a un conductor político que te escucha y te banca se hacen estas cosas. Veníamos trabajando casi un año y medio con el Banco Mundial para lograr que se electrifique la línea, que es algo que se viene buscando hace muchos años. El último presupuesto que teníamos, evaluando distintos costos y todo, implicaba un aporte de 600 millones de dólares del Banco Mundial y un aporte del tesoro de 75 millones. Y cuando estaba Batakis de ministra, por esta reducción de gastos y tratar de bajar el déficit, se sacó una resolución que el tesoro nacional no aporta más. Entonces se nos cayeron esos 75 millones que eran parte de la electrificación y se caía la electrificación. Hablamos con Sergio y ahí, a través de Sergio conseguimos que el Banco de Desarrollo francés pusiera 79 millones. Y por eso ya se está sacando la licitación. Se labura mucho, los objetivos están claros y hay un acompañamiento de la conducción política en cuanto a conseguir los fondos para poder hacer, porque todo, por lo menos la mayoría del ferrocarril es volver un poco a lo que fue. Hace 100 años atrás, un poquito más de 100 años atrás teníamos una extensión ferroviaria que se mantuvo entre 50 y 60 años y a partir de la época de los militares se empezaron a cerrar algunos ramales y después en la época de Menem se terminó de destruir todo o casi todo.”

QP: Una pregunta primero, ¿cuándo llegaría el ferrocarril a Constitución? Y dos, si tienen alguna fecha de inicio para la electrificación.

DN: “Lo de Constitución, hoy están empezando a trabajar ya en la entrada de Plaza Constitución, las obras. Ya se está construyendo la estación Buenos Aires, ya se puede subir por escalera a los andenes de la nueva estación Buenos Aires. Está en un 60% de avance esa obra. Estimamos que en un año más o menos se va a terminar, finalizar. Ahí hubo varios cambios que pedimos nosotros como operadora de lo que era el pliego, que son muy técnicos, si querés te los cuento, de guía banalizada, de señalamiento, que van a ser para que podamos mejorar el servicio, porque normalmente siempre tenés algún tren que tiene algún desperfecto o algún pasajero o algo y todo eso que pedimos es para poder resolver esos inconvenientes que se generan habitualmente en la operación y poder resolverlo de otra forma y eso hizo que tardáramos cuatro o cinco meses más la obra porque tuvieron cambiar todos los materiales que estábamos comprando. Que parte del viaje que hice el otro día tiene que ver con eso, con las nuevas tecnologías que estamos implementando que dan más seguridad a la circulación de trenes.”

QP: ¿Cómo es esto de abrir ramales cerrados de hace años que la gente había perdido esperanza?

DN: “Y es ponerle muchas ganas y por suerte acá en la línea me encontré con un grupo de trabajadores y un grupo de gremialistas que acompañan y que quieren al ferrocarril, más allá de su labor de defender a los trabajadores también tienen su corazón dentro del ferrocarril y acompañan estas locuras, como le digo yo, de hacer trabajos que normalmente en cualquier otra parte se contratan empresas especializadas y con maquinaria. Y nosotros tenemos una cuadrilla de vía que sabe mucho, la comanda Luis Pacheco, que tiene 40 años de ferroviario, y que la conoce a la vía porque laburó toda su vida sobre esa vía, manteniéndola. Y entonces hoy podemos cambiar durmientes, cambiar fijaciones, cambiar algunos rieles y recuperar esa vía para servicios de pasajeros con trenes livianos que no rompen esa vía. Si nosotros pusiéramos un tren pesado con una locomotora no lo podríamos hacer.”

QP: ¿Cómo recibe la gente esto de que están abriendo ramales cerrados durante tantos años?

DN: “Con alegría, con esperanza. Hace un mes atrás fuimos con el camión de vía, que no es un tren, es un tren de trabajo. Fuimos hasta Mercedes y la gente venía, sacaba fotos, saludaba y no habíamos anunciado nada. Los pueblos crecieron al lado del ferrocarril y tuvieron un desarrollo muy importante. Había comercio, había industrias, funcionaba el movimiento social y económico a través del ferrocarril. Cuando se cortaron esas vías o ese servicio en Navarro, hoy hablaba por la mañana con el intendente, estamos planificando para junio, fines de junio, primeros días de julio, llegar ya con un tren a Navarro los domingos, desde el ¿78 que no llega un tren. Lo mismo pasa con Mercedes, desde el año ‘78 que no circulan trenes de pasajeros.”

QP: No solo se trabaja en las estaciones cabeceras, que es donde más se ve, sino también en los pueblitos, las estaciones donde pasan. Da mucho aire a la gente todo eso.

DN: “Mirá, a mí me pasó algo que bueno, uno planifica las cosas y después la realidad por ahí te sorprende en otro sentido y en el buen sentido. Cuando extendimos el servicio a Marcos Paz, nosotros pensábamos cómo hacían los vecinos de Marcos Paz para viajar a Capital, cómo hacían los vecinos de Marcos Paz para llegar a Matanza y a Capital. Y la realidad es que hoy tenemos 12.000 pasajeros que viajan en ese ramal de González Catán, hoy es hasta Villar, pero el ramal de González Catán, Marcos Paz tiene 12.000 pasajeros y el 60% es gente de Matanza que va a trabajar a Marcos Paz. El mayor caudal lo tenemos hacia Marcos Paz y nosotros cuando planificamos el servicio lo habíamos planificado al revés, que la gente de Marcos Paz iba a venir o a Matanza o a Capital.”

QP: Y se encontró con esa sorpresa de que era al revés.

DN: “Que es más la cantidad de gente que va desde Matanza o Capital a laburar a Marcos Paz, es un 40 a 60% y abrimos a un montón de vecinos de acá de Matanza la posibilidad de ir a laburar en Marcos Paz. Y ahí lo que hicimos fue modificar los horarios como para que a la gente los combine y les sirva mejor el servicio. Y a medida lo vamos corrigiendo, con encuestas que vamos haciendo con los pasajeros, y después a través de la tarjeta sube, viendo cómo se va desplazando, cómo viaja la gente, y amoldar los servicios de transporte a esa necesidad del vecino.”

QP: Uno de los graves problemas que tenía esta línea era el tema de seguridad. Y hoy se viaja tranquilo.

DN: “La verdad es que venimos poniendo mucho esfuerzo. Es esto mismo, el equipo que estamos en trenes argentinos, es parte del equipo que en su momento acompañó a Sergio Massa en Tigre con el centro de monitoreo, Centro de Operaciones Tigre y eso se está replicando en trenes argentinos. Ya está inaugurado el centro de monitoreo del Mitre y el centro de monitoreo del Roca. Nosotros estamos construyendo el centro de monitoreo del Belgrano Sur en Laferrere, en la estación. Si alguno pasa allá va a ver el edificio vidriado, va a estar todo abierto para que la gente pueda ver lo que pasa también ahí. Y si Dios quiere, en un par de meses ya eso va a estar inaugurado. Más allá de que hoy tenemos un centro de monitoreo más chico y actuamos en consecuencia porque tenemos la división Belgrano Sur de Policía Federal, tenemos seguridad privada, tuvimos durante muchos años gendarmería, pero en el caso del ferrocarril el sistema de monitoreo es indistinto que vos tengas gendarmería, policía federal o seguridad privada porque son los chicos del centro monitorio que detectan algún hecho de inseguridad y automáticamente se activan todos. Son en el momento y se actúan en el momento y ahí resolvés con la fuerza de seguridad que tengas. Entonces hay toda una conectividad que hace que muchas veces lo vemos en la televisión ante algún arrebato, ante algún robo de celular o algún abuso, actuamos enseguida y eso hace que nuestros vecinos hoy puedan viajar tranquilos dentro del ferrocarril. Es más, nos pasa muchas veces que, ante hechos de inseguridad, cerca de las estaciones, la gente se acerca a la estación a buscar seguridad.”

QP: Son cosas que antes no tenían. También hay una cuestión que es a nivel personal e institucional muy importante, que es cambiarles la vida a las grandes ciudades del distrito. Y una de las cosas de ser es Laferrere que creo que es el centro comercial más importante del conurbano por la cantidad de gente que vive ahí. Y ustedes iniciaron dos obras que le cambia el rostro a Laferrere por siempre. Está el municipio que hizo lo que tenían que hacer y están ustedes que están haciendo los pasos bajo nivel.

DN: “Los pasos bajo nivel van a cambiar todo el tránsito y te voy a dar una primicia, Ahora en un ratito te voy a pasar un documento que me lo aprobaron ayer o antes de ayer, del banco mundial, en una tercera etapa, para hacer un túnel ciudad a ciudad a ciudad de Laferrere con centro comercial. Para sacar todo eso de ahí, la gente tiene que, hoy, con estas obras que estamos haciendo de los bajos a nivel, el vecino va a tener que usar la estación para tomar un colectivo, porque los colectivos van a circular de los dos lados de la estación. Entonces, como el proyecto de electrificación, ir por puentes, hay que subir seis metros y es mucha la distancia para subir, es más versátil para el vecino que sea por túnel. Pero tenemos la experiencia de que los túneles son lugares inseguros, oscuros, entonces planteamos la necesidad de reformular con un centro comercial abajo, con locales, que va a hacer que el lugar se vuelva más seguro, más allá de que va a estar el centro del monitoreo al lado, que va a haber cámaras continuamente de vigilancia y seguridad que brindamos arriba del tren también en esos lugares.”

QP: Estamos hablando de todo este tema y uno dice: el Belgrano sur está trabajando estrechamente con el municipio, dado que su mayor trayecto pasa por el municipio de La Matanza. ¿Es así o cada uno anda por su lado y después se coordina?

DN: “No, lamentablemente no hay ningún tipo de coordinación; de haberla podríamos avanzar más rápido. Sí está la formalidad del caso y por lo menos yo en el caso mío vengo hablando mucho más con los delegados locales que con el municipio. Pero sí, sé que hay una buena relación con el Secretario de las obras públicas, pero no estamos bien alineados, no estamos mal, pero podríamos avanzar mucho más rápido. Hay muchas cosas que a veces se vuelven complejas. Que no me pasa así con el municipio de Marcos Paz o con las Heras, que hablo continuamente con los intendentes y enseguida resolvemos los problemas.”

QP: Usted fue concejal. Es imposible no preguntarle cómo se quedó como único referente de Massa en el distrito y el otro día hizo un lanzamiento de la mesa política el Frente Renovador justicialista que provocó ruidos y provocó muchas preguntas en el oficialismo. ¿Usted está alineado en el proyecto? ¿siguen todos en el Frente de Todos?

DN: “Sí, sí. En el Frente de Todos estuvimos muy claros y el Frente Renovador Justicialista es parte del Frente de Todos. El Frente Renovador Justicialista surge de un grupo de compañeros que habitualmente nos juntamos a hablar de política, que es lo que nos gusta, y ver cómo damos ese debate de mejorar, porque más allá de ser dirigentes políticos también somos vecinos que laburamos y vivimos en Matanzas y sufrimos las mismas necesidades que cualquiera de nuestros vecinos, vivimos juntos y uno que por ahí también milita hace tiempo, tiene un grupo de compañeros que lo acompaña y que te marcan las necesidades que están pasando en los barrios, porque los caminamos y lo vemos, no es solo en el ferrocarril. Y vemos que, en muchos casos, desde el Frente de Todos, no sólo acá en Matanza, viene pasando a nivel provincial y a nivel nacional, no existe esa mesa de debate, esa mesa que siempre se quiso conformar, esa discusión de encontrarle la mejor solución a problemas de los vecinos. Entonces cuando vos no tenés un espacio donde juntarte, donde debatir, te juntas y empezás a debatirlo extraoficialmente, en un boliche, en un bar, y llegó el momento cuando dijimos che, esto le tenemos que dar algo de organización, porque por lo menos los peronistas tenemos uno de los hechos que dice que la organización vence al tiempo. Entonces nos organizamos y planteamos esto y de ahí surge la presentación de este Frente Renovador Justicialista con algunos compañeros de distintas agrupaciones, con algunos compañeros del movimiento obrero que planteamos esto, es plantear cómo generamos el debate de respuestas a los problemas que hay, cómo encaramos los problemas, no estamos planteando qué es lo que está mal, sino diciendo, che, está esto, vamos a hacer esto para arreglarlo, vamos a hacer esto otro para arreglarlo, lamentablemente no hay una coordinación, no hay un espacio de debate dentro del oficialismo local que nos permita discutir esto.”

QP: ¿Ustedes le han planteado esto al intendente o no han tenido, ni siquiera, la oportunidad de hacerlo?

DN: “Sí, por lo menos yo personalmente se lo he dicho, sé que también en alguna reunión que he tenido con los gremios, se lo han transmitido también, pero bueno, él es el intendente, elegido por los vecinos, es Fernando Espinoza y él se maneja de esta forma. Yo creo que más allá de eso creo que el peronismo tiene que volver a generar ese debate, esa discusión. Hoy el Consejo del Partido Justicialista no abre los comandos, no tienen un debate, no tienen una discusión, no hay una mesa política para debatir los problemas de la sociedad. Sí vemos que se hacen estos plenarios de la militancia, donde es un acto político más que una mesa de debate. Lo que nosotros estamos planteando es, creo que la situación en la que estamos atravesando el país es bastante complicada como para no tomarlo en serio y empezar a generar ese debate de ideas que pueda darle certeza y seguridad a nuestro vecino. Porque hay muchas cosas que dentro del gobierno se están logrando y que por ahí la gente no lo conoce en su profundidad. Vos bien me hablabas del ferrocarril y ves toda la transformación que se está llevando adelante en estos últimos tres años y medio en el ferrocarril. Pero el vecino que vive, por decir un ejemplo en Lomas del Mirador, y va a trabajar a Ramos Mejía, y que no utiliza el sistema de ferrocarril, viaja en auto o en colectivo, y no viaja por el Belgrano Sur, desconoce todo lo que estamos haciendo dentro del ferrocarril. Y así en muchos sectores del gobierno, hay muchos sectores de distintos ministerios que están consiguiendo muchas cosas que son buenas. La industria automotriz tuvo un empuje muy fuerte y hoy estamos produciendo vehículos y exportamos, que son divisas que entran para el país, en una cantidad muy grande que nunca se dio y por ahí mucha gente no lo sabe y como eso, hay un montón de otras medidas que se están tomando. A mí me sorprendió hace un mes atrás, más o menos, que íbamos con el tren este de trabajo que te contaba a Mercedes y ver los caños del gasoducto ya cruzando por Luján. Para lo que nosotros tenemos como Argentina una obra que se termine tan rápido y que pueda estar en funcionamiento en tiempo récord, era impensable. Pero bueno, se invirtió, se consiguió gente idónea que sabía hacer el trabajo y hoy es una realidad. Estamos próximos a inaugurar ese gasoducto. Y eso nos va a permitir ahorrar miles de millones de dólares que vamos a poder utilizar en otras cosas.”

QP: Todo lo que me está diciendo de la parte política antes de esto, es lo mismo que ustedes plantearon en su momento para la creación del Frente Renovador. Falta de debate interno, el partido cerrado, etc. En ese momento se utilizó como argumento para armar el Frente Renovador y enfrentar al oficialismo. Y hoy están prácticamente diciendo lo mismo, pero están dentro del mismo

DN: “Sí, pero con la experiencia,”

QP: ¿Sigue en pie el proyecto de Massa presidente o es solamente resolvemos las complejas situaciones y después vemos?

DN: “La decisión, si Sergio va a ser candidato o no, seguramente es de Sergio. Si vos me preguntas a mí, yo quiero que sea candidato. Y yo trabajo para que Sergio Massa sea presidente en algún momento. Porque lo conozco desde hace muchísimos años y sé que es una persona que en cada lugar que estuvo tiene un montón de logros para mostrar. Creo que ahora con la economía no le fue tan bien, pero creo que, si no hubiera agarrado Sergio ya, el gobierno sería otro y estaríamos en otra situación. Es algo complejo, pero cuando uno mira para atrás y ve lo que hizo en Tigre, lo que hizo en Anses, lo que hizo en la Cámara de Diputados, como presidente de la Cámara de Diputados, creo que como Ministro, por ahí tenemos el inconveniente de la inflación, pero después hay un montón de otras medidas más como esto del gasoducto, como toda la Argentina irrigada que nadie por ahí se enteró, que hay un proyecto para canalizar y sumar miles, no sé si son miles o millones, no me acuerdo ahora, de hectáreas al sistema productivo, que hoy no se siembra porque no tienen agua. Todas esas cosas que se ejecutaron y que están palpables, o sea no es que son anuncios que dijimos vamos a hacer, que se hicieron, van a generar para los próximos años un montón de riquezas para el país y creo que ese es el camino. Por ahí muchas veces nos quedamos en: che, pero la inflación dio 7%, si está bien, es una realidad y la reconocemos, pero también no es sólo bajar la inflación sino también es generar las condiciones que te generen divisas para que vos puedas enfrentar más adelante el problema que venimos sufriendo. En 1796 Belgrano decía: dejemos de exportar cuero e importar zapato. Pasaron 200 años y seguimos exportando cuero e importando zapatos. Tenemos que darnos los argentinos ese debate de si potenciamos realmente la industria nacional, si le damos valor a nuestra riqueza como país, si dejamos de exportar trigo y empezamos a exportar los productos. Y eso es una bandera que Sergio, el Frente Renovador, la viene levantando desde su creación para empezar a potenciar la generación y la industria nacional y el trabajo argentino en nuestro país.”

QP: ¿Massa estaría pensando en presentarse como candidato o primero hay que gestionar la crisis y ver cómo se entrega el gobierno?

DN: “Sé que Sergio está abocado a estos problemas, de política no está hablando, es más, públicamente ayer o anteayer hizo referencia a que tenemos tanto quilombo que no nos entra un quilombo más y está abocado a resolver estos problemas que generan angustia y generan tristeza en la gente, ¿no? Cuando vas a comprar y no te alcanza para lo que ibas a comprar seguramente la gente se siente mal. Ahora somos políticos, hacemos política y se vienen los tiempos electorales. Te hablo como Daniel Novoa, yo soy partidario de que tiene que haber un debate, tiene que haber una interna de dos candidatos porque no es malo el debate. El tema es que tiene que haber reglas de juego claras y creo que para esta elección no la tenemos, porque sería descabellado que en Estados Unidos no haya una primaria entre los republicanos o los demócratas, o no hubiera un debate presidencial, pero están las reglas de juego claras puestas. Acá la ley electoral y las leyes electorales partidarias que se hacen para las primarias tendrían que tener una modificación para que sea más transparente y cualquier persona que tenga realmente intención de participar pueda. Y hoy es bastante complejo querer, si no hay una decisión política, poder tener una lista en las PASO para enfrentar a un gobierno local oficialista.”

QP: Claro, es un poco lo que hablamos hace un rato. Si el intendente no abre la puerta para que se puedan sentar a charlar y construir política de conjunto, construir una herramienta para enfrentar a una elección, una elección PASO en una interna, es muy complicado también.

DN: “Bueno, pero ahí, a ver, esto viene pasando en distintos municipios y con distintas realidades. Cuando vos te encontrás en la elección anterior, dirigentes de Frente de Todos que, en su distrito, se dieron cuenta de la realidad, cuando fuimos a las PASO y reaccionaron y cambiaron y tuvieron una apertura hacia otros sectores que no estaban participando y empezaron a modificar esa actitud, la sociedad se dio cuenta que habían cambiado y tuvieron el acompañamiento y subieron muchos, un gran porcentaje de votos entre las PASO y la elección de octubre en la elección anterior. Y hubo otros que vivieron los mismos votos o bajaron. Entonces cuando vos sacaste 560.000 votos y después sacaste 360.000 y perdiste 200.000 votos y no haces nada para cambiarlo, creo que si no cambias vas a tener el mismo resultado.”

QP: Una pregunta que no sé si usted quiere contestar o no. ¿Seguimos con los pies dentro del plato o los sacamos y hay libertad como para armar una estructura y enfrentar al intendente?

DN: “No, no. Seguimos dentro del Frente de Todos y vamos a pelear. Por lo menos yo en mi caso voy a insistir en que haya internas y que haya la posibilidad de participar, pero mi historia personal ya ese camino lo hicimos en su momento con De Narváez, después con Sergio Massa, con Lavagna, y la verdad que hoy con el diario el lunes viendo todo ese camino nos dimos cuenta que tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos para estar hoy en el Frente de Todos, o llamémoslo peronismo, y por el otro lado, Juntos por el Cambio y el Radicalismo, tienen que tener su debate y tenemos que dar una discusión para que esos dos partidos o esas dos estructuras vayan creciendo democráticamente y vayan permitiendo el debate interno. No tenemos que tenerle miedo al debate. Pero creo que la Argentina está dividida entre esos dos sectores y si logramos en algún momento armar una mesa en común para debatir políticas de Estado indistintamente del sector que gobierne creo que ahí es donde Argentina realmente va a despegar y va a hacer potencia nuevamente. Pero no sirve irse, no sirve sacar los pies del plato. Si estoy en un lado y estoy convencido que esas ideas están, más allá de que por ahí las circunstancias de este momento uno no pueda participar, a ver, uno tiene que seguir estando y seguir reclamando. Pero eso que vos planteás ya, por lo menos en mi caso, lo he hecho. En el 2005 con Duhalde enfrentando a Cristina, en el 2007 con Lavagna, en el 2009 con De Narváez, en el 2013 con Sergio. Y el mismo Sergio, en el 2013, en el 2015, en el 2017, participamos dentro del Frente Renovador, enfrentando al Frente de Todos nos dimos cuenta que el debate es por dentro, que la pelea es por dentro. Y por eso es Frente de Todo, porque tenemos que estar por lo menos todos adentro discutiendo indistintamente del lugar que nos toque a cada uno. Y sí reclamar el tema de la participación, del debate y la discusión.”