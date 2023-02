“UN MUNICIPAL NO COBRA NI EL 50% DE LO QUE CUESTA LA CANASTA BÁSICA”

El panorama para los trabajadores municipales matanceros no viene con buena cara, ante esto entrevistamos a Daniel Troncoso, Sec. Gral. del STMLM.

Troncoso habló del estancamiento de la discusión salarial, con el ejecutivo matancero, sobre el aumento que se debería dar para enero y febrero. También hizo referencia a los pases a planta permanente y las corridas administrativas que no se dieron, todavía, en la cantidad acordada. Señaló la falta de personal y del peligro que corre la carrera municipal por la enorme cantidad de jubilaciones que se están dando en el municipio.

QP: Daniel Troncoso, ha habido corridas administrativas y algunos pases a planta, ¿cómo es el tema? ¿Es lo acordado o no con el departamento ejecutivo?

DT: “Sí, pero antes que nada quiero felicitar a los compañeros que pasaron. Pero sabemos que hay otra cantidad importante de compañeros que tienen una antigüedad importante 14, 15, 18 años en el municipio y que todavía no han pasado a planta. Sabemos que la 14.656 dice que no debe haber personal contratado en el municipio, así que es un gusto agridulce, estamos muy contentos por los 100 compañeros que han pasado planta, pero también hay un montón de compañeros que tendrían que estar en ese listado. Y eso es en lo que insistimos y abrimos una mesa de diálogo para llevar adelante estas negociaciones. Y por otro lado llegamos a algunos acuerdos que después tampoco son cumplidos. Los pases a planta, estábamos trabajando ahora fuertemente el tema de las corridas de categoría, pero habíamos quedado y habíamos firmado en un acta que en diciembre íbamos a abrir nuevamente estás interminables paritarias para ver qué ocurría el mes de enero y febrero.»

QP: ¿Ustedes esperaban un aumento salarial, un ajuste para estos meses? Era lo conversado.

DT: “Claro, nosotros a partir del mes de marzo a la fecha tenemos un 83% de aumento, logramos un 83% de aumento. Falta para ver el anual nuestro que es de marzo a marzo, enero y febrero. Eso lo íbamos a arreglar de acuerdo al acta que firmamos con el intendente de la Matanza en diciembre. En diciembre nos reunimos entre Navidad y Año Nuevo, nos estamos reuniendo a full, pero bueno esas reuniones después no tuvieron efecto. Nos reunimos en enero y tuvimos varias reuniones después con Claudio Lentini (Jefe de Gabinete), con el cual se tocaron temas como el aumento de sueldo y la frenaron esperando a ver cuál iba a ser la inflación en enero y febrero. Obvio que nosotros vamos a pedir un aumento de sueldo para los meses de enero y febrero o un reajuste salarial o cómo se quiera llamar retroactivo al mes de enero y febrero para terminar con el aumento anual y ver que aumentó vamos a lograr de marzo a marzo.

La semana pasada tuvimos reunión de comisión directiva viendo que no tenemos respuestas positivas con respecto a esto, hoy volvemos a tener reunión con la comisión directiva y posiblemente esperemos que se reanude rápidamente y tener la respuesta rápida que ya la tendríamos que haber tenido sobre este tema y si no bueno, veremos los pasos a seguir con todos los compañeros de la comisión y con los referentes de cada uno de los lugares de trabajo. Estamos haciendo ese tipo de trabajo y te repito esto es desesperante lo que estamos viviendo hoy los argentinos que tiene que ver con el salario, que tiene que ver con el aumento de sueldo, que tiene que ver con poder sostener la obra social, poder seguir dándole salud a todos los compañeros. Porque pasó lo que pasó con la inflación, pasó lo que pasó con el dólar y es realmente una situación dramática para muchos argentinos y en especial, de los que tenemos la suerte de tener trabajo, para los municipales bonaerenses realmente la estamos pasando muy mal y nosotros, en este caso, tenemos que hablar de los compañeros municipales de la Matanza. Así que tenemos mesas de diálogo en algunas cuestiones, pero urge ya el tema de un aumento de sueldo, porque sabemos que la carne está $2000 el kilo y un compañero municipal está cobrando de básico $33000. Un compañero categoría 13 de 30hs cobra $33000 de básico. A eso se le empiezan a sumar las bonificaciones con lo cual algunas son más altas del sueldo básico con lo cual el sueldo se va incrementando, pero básico sin las bonificaciones, las extensiones es de $33000.”

QP: Y ahora en marzo tendrían que estar arrancando las paritarias de este año. Terminaron el año con casi un poco más del 10% abajo de lo que fue la inflación anual. Hay una decisión política en todos los niveles municipal, provincial y nacional de que el aumento no sea más del 60%. ¿Ustedes cómo van a encarar eso?

DT: “Primero aclarar que el 95% que se estima como inflacionario anual es de enero a enero. Nosotros el cálculo que hacemos es de marzo a marzo porque empezamos las discusiones en ese mes. Como bien vos decís estamos en el 83%, estamos por debajo de eso. Pero también hay que destacar que ese porcentaje es un porcentaje mentiroso, porque ese porcentaje es una estadística que se saca de determinados productos y vos si pones aparte, por ejemplo, el tema de salud, es mucho más alto que esa inflación que se marca. Los alimentos, la ropa, son elementos vitales para poder subsistir y son mucho más caros. Entonces nosotros antes de empezar a conversar, antes de pensar lo que vamos a hacer en el mes de marzo tenemos que ver primero cómo termina este partido que es de marzo a marzo. Tenemos un 83% y tenemos que pelear enero y febrero para estar mejor posicionado para el mes de marzo y yo confío y tengo fe de que estas mesas que sirvieron para otras cuestiones que también servirán para poner en claro lo que está pasando con los trabajadores municipales. Los sueldos que tenemos que están muy por debajo de la canasta básica que, si nosotros haríamos estas cuestiones solamente como vos muy bien marcas, de hablar de las estadísticas, también tendríamos que hablar de los $152000 de la canasta básica y ese dinero un municipal no cobra ni el 50% de lo que cuesta la canasta básica. Tenemos que arreglar sí o sí lo mejor posible enero y febrero desde el sindicato y desde el ejecutivo municipal qué va a representar y que representan al peronismo nada más y nada menos.”

QP: ¿Cómo nota que la actitud del departamento ejecutivo, tiene voluntad de diálogo, de acercar posiciones?

DT: “Voy a ser reiterativo, en muchas cuestiones sí, pera hay algunas cuestiones sin sentido y le pedimos al ejecutivo municipal que paren un poco de jubilar a los compañeros, porque están jubilando compañeros a montones”

QP: Eso iba a preguntar

DT: “Claro, están jubilando muchos compañeros municipales y en vez de ingresar compañeros municipales entran monotributistas, entran cooperativistas, entran algunos tipos de contratos, por lo cual los compañeros dejan de pertenecer a la carrera municipal, no tienen la posibilidad de estar afiliados al sindicato, a la obra social, entonces bueno, a nosotros los ingresos se nos reducen, la carrera cada vez está peor, los compañeros que están en los centros de salud, en las oficinas, cada uno de los lugares de trabajo tienen menos personal. Tenemos por ejemplo los compañeros del centro de promoción nº1 de Villa Recondo que le dan de comer, por la situación económica, cada vez a más cantidad de vecinos de la zona de Villa Celina. Antes le daban de comer a los chicos, hoy les dan de comer a las familias y quedan cinco compañeros municipales donde antes había un plantel de 30 compañeros municipales para darle de comer para un grupo de 60-70-80 chicos, hoy le están dando de comer familias enteras. Son cinco compañeros municipales y no reciben los medios necesarios los alimentos. Entonces los mismos compañeros municipales con el mismo salario que tienen van al mercado central, van a distintos negocios, van a distintos mayoristas a pedir, a manguear como se dice, aceite, papas, azúcar, yerba, para poder darles de comer. Ahora si esos compañeros no llevarían este trabajo adelante, seguramente mañana mismo tendríamos en el Centro de Promoción nº 1 algún tipo de inconveniente, algún tipo de manifestación de parte de todos los vecinos que van a comer. Entonces es inentendible que estos compañeros que necesitan el apoyo del municipio, que necesitan los materiales, los medios para dar de comer, como hay otros que están intentando dar salud y no tiene los medios para dar salud o no tienen profesionales médicos o tienen profesionales médicos como en Villa Dorrego, que tienen un equipo, considerando hoy la situación de los lugares que prestan saludo del municipio. Villa Dorrego tiene por ejemplo una cantidad de profesionales importante pero no tiene personal administrativo. Carecen de personal administrativo, carecen de personal de estadística o sea las estadísticas son fundamentales. Con las estadísticas sabes cómo se maneja la salud en el lugar, cómo hacer los pedidos de provisiones para atender a la población, etcétera. Y bueno, no hay. Y en otros lugares como los maternos, donde no hay pediatras. Entonces hay cuestiones en las que estamos avanzando y otras en las que estamos retrocediendo y están poniendo en riesgo nada más y nada menos lo que es la carrera municipal. Y sí ponen en riesgo la carrera municipal, pone en riesgo al vecino de la Matanza.”