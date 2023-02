“CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, CON TODOS LOS APLAUDIDORES DE TURNO, SE HAN LLEVADO PUESTO AL PERONISMO”

Entrevistamos a la Senadora provincial Claudia Rucci y a la Dra. Valeria Mottard que integran Encuentro Republicano Federal.

La Senadora Claudia Rucci expreso que “Desde el Kirchnerismo le han hecho creer a los pibes que ser revolucionario es hablar con E y nosotros creemos que ser revolucionarios es pelear por los derechos que te tienen que dar” y señaló que “qué bueno sería que el Gobernador agarre el Clío otra vez y empiece a recorrer la provincia de Buenos Aires porque la gestión provincial es un desastre”. Al ser consultada sobre si debería estar en el peronismo, por apellido y por historia de ese apellido, la legisladora enfatizó que “Estoy donde tengo que estar y tengo esa convicción”

QP: Claudia Rucci, ¿Cómo va su visita por el distrito matancero?

CR: “Bueno, estamos recorriendo toda la provincia, pero digamos que aunando fuerzas y tratando de poner énfasis en la tercera sección qué es donde creemos que tenemos que tener un trabajo más presente, más profundo y hablar más con los habitantes de esta sección que en definitiva son los que creo que van a tirar la elección para un lado o para el otro. Así que poniendo todo el esfuerzo y toda la militancia en esta sección y sobre todo en La Matanza.”

QP: ¿Cómo ve el ánimo de los vecinos, que ánimo tienen en la calle?

CR: “La gente está triste. Si yo te tuviera que decir la primera imagen es esa, de tristeza, angustia, de sentir que nadie los escucha, nadie le resuelve nada, que no hay un estado presente donde tiene que estarlo. Creo que también se sienten engañados, sobre todo los más humildes. Hay una posibilidad creo yo, después de muchos años de poder hablar con esa gente y que te escuchen y que sienten que le das una soga, esperanza que esto se puede revertir.”

VM: “Muchos se sienten usados, siente que el peronismo los ha usado.”

CR: “Los han usado y les han sacado de las posibilidades futuras y tristeza por esta angustia de no saber qué va a pasar mañana, esta sensación de anarquía que hay en el país, en la provincia de Buenos Aires se nota mucho más. Se siente que no hay rumbo, que todo el tiempo se está improvisando sobre la marcha, que nada soluciona nada, que aparecen queriendo solucionar algo y están haciendo las compras y el sueldo cada vez alcanza menos. Esta es la realidad. Pero bueno, hay que seguir hablando, hay que seguir, como digo yo, hay que predicar y decir que existe otra posibilidad de vivir mejor.”

QP: ¿Cómo evalúan ustedes la gestión provincial?

VM: “La seguridad es un tema. Está brava. La Matanza ni hablar todo lo que es El Mirador, Ramos Mejía, la verdad que está habiendo una inseguridad muy violenta.”

CR: “Y dónde está Berni uno se pregunta…”

QP: Parece que Berni habla nomas.

CR: “Y entonces no hay un plan con respecto a la seguridad que debe ser integral. Yo también creo que la seguridad debe ser abordada desde muchos lugares, sobre todo desde la educación, desde lo cultural. A mí me parece que esta elección es muy importante porque es una batalla cultural, además. Creo que el peronismo se ha llevado puesto todo, se ha llevado puesto los principios, la familia, la educación. Desde el Kirchnerismo le han hecho creer a los pibes que ser revolucionario es hablar con E y nosotros creemos que ser revolucionarios es pelear por los derechos que te tienen que dar, que es la educación pública, el derecho a la salud pública. Todo lo que toques es un desastre. Los hospitales son un desastre, no hay médicos directamente. Más allá de las infraestructuras que se caen abajo, las escuelas están peor que antes. Entonces no se ha hecho nada para solucionar los problemas de verdad a la gente, para hacerle la vida más digna, para hacerle la vida más fácil y de eso se trata. Venía escuchando la radio hoy y escuché que el ministro de interior inauguró una oficina de Anses, no recuerdo bien en qué lugar de la provincia, en el conurbano y dijo: terminemos un momento con la interna, hagamos y ocupémonos de las necesidades de la gente. Y yo venía sola en el auto y dije bueno, qué suerte, después de 3 años, que suerte que se estén dando cuenta de que la cosa pasa por eso, que los eligieron para eso, para que resuelvan los problemas de la gente.”

QP: El otro día me preguntaban cuál es el problema más grande que tenemos en Argentina y digo que, pensándolo bien, para mí es la corrupción. Acá se la chorean toda en todos los niveles. Municipio, provincia, nación, con diferentes porcentajes, pero se la chorean toda.

CR: “Mirá ayer hablaba con unos compañeros de San Vicente, todos dirigentes de todos los espacios que hacemos Juntos y yo le decía miren más allá de la batalla cultural que hay que dar con el pueblo, también hay que dar una batalla cultural con los dirigentes. Porque aquellos que concebimos la política de verdad, desde un lugar que debe transformar la realidad, para eso está la política, también está muy enviciados, también andan en autos polarizados con choferes, lejos de la realidad, aislados de la gente, sin empatía por el otro, porque te hace perder la empatía. Valeria te puede decir, yo ando sola por toda la provincia de Buenos Aires, manejo yo, me bajó yo, cargo nafta yo, me voy y eso te hace saber de verdad que es lo que le pasa a la gente, porque ves. El otro día por ejemplo paré en una estación de servicio y vi que un chico en una estación del Camino de Buen Ayre, un chico motoquero que laburaba porque tenía en la moto su caja, bajó a comprarse tres empanadas adelante mío, las pidió y cuando le dijeron que eran $780 las devolvió. Entonces yo, digo eso lo podés ver solamente si bajas a cargar nafta y a comprarte el sándwich de miga para llegar al otro distrito y no perderte de nada. Entonces nosotros también tenemos que cambiar la concepción de lo que es la política y ver de verdad lo que le está pasando a la gente y no alejarse de eso y porque cuando vos te alejas de la gente perdes la perspectiva y crees que el mundo es tu realidad. Y el mundo no es tu realidad, mucho menos la Argentina, mucho menos la provincia de Buenos Aires. En este contexto que te digo que estoy recorriendo mucho la provincia de Buenos Aires el otro día volvía de Pilar a las 7 de la tarde y agarré la ruta 25 creo es si no me equivoco, que de un lado es Moreno y del otro lado es José C Paz, y la basura que había, después te voy a mostrar fotos, pero vos no te imaginas, pozos de basura en la ruta donde la gente tira la basura y hay gente revolviendo la basura y cuando averigüe me dijeron que sí, que la pala pasa una vez cada 6, 7 meses a levantar la basura y cada vez como pasa la pala el pozo se hace más profundo, por lo cual cada vez entra más basura. Y yo hablando con una amiga, cuando le comentaba esto decía qué bueno sería que el Gobernador agarre el Clío otra vez y empiece a recorrer la provincia de Buenos Aires porque la gestión provincial es un desastre; además los que sufren eso, son los más humildes.”

QP: Usted fue legisladora nacional y, ahora, provincial, ¿en las cámaras cómo viven eso, la realidad de la gente? Porque vos ves los proyectos y son proyectos del día del mate. Y decís, che cuando llegan los problemas de la gente a las cámaras.

CR: “Bueno, es horrible tener que hablar de mi gestión, pero tampoco quiero hablarte mal de los diputados que creen en otro tipo de proyectos. Eso tiene que ver mucho con el senador o diputado de algún pueblo que van y le piden del día de tal cosa,”

QP: A mí me parece bien, pero también debería haber otro tipo de proyectos.

CR: “Yo creo que la mejor manera de hacer proyectos y lo digo todo el tiempo, es recorrer, es hablar con la gente, la gente te da la idea de los proyectos. Ayer por ejemplo que estuve en San Vicente me explicaron lo de la laguna que no tiene más agua, me explicaron la plata que bajó desde la provincia para hacer el dragado de la laguna, me explicaron que están pidiendo rendición de cuentas para ver cómo se gastó esa plata porque dragaron mal la laguna según lo que me explicaron los vecinos. Y bueno ya hablé con mi asesor y le dije, vamos a pedir un informe para ver qué pasó con la plata de la laguna, a ver en que se gastó. Me parece que ahí tiene que salir los proyectos, de la necesidad de la gente y eso sí estás encerrada en tu despacho no lo ves ni lo escuchas. Yo soy una senadora que recorre la provincia de Buenos Aires, sobre todo a la tercera sección electoral para que me diga la gente en que tengo que trabajar, cuál es su necesidad, porque para eso me votaron, para poder resolver sus problemas. Y yo creo que debe ser así.”

QP: ¿Cómo se lleva con nuestra ex intendenta Verónica Magario?

CR: “Bien, es muy respetuosa Magario la verdad, tiene muy claro lo que significa ser presidenta de una cámara y tiene claro que es la presidenta de todos los espacios y no la presidenta de su espacio y eso ya es un montón. Si vemos lo que pasa en la cámara de diputados nacionales ponele que tenemos esa presidenta que se cree que es la presidenta de su espacio nada más, me parece que en ese sentido ella lo tiene muy claro.”

QP: Y hablando un poquito de política partidaria, ¿estamos más juntos que antes o seguimos dispersos o estamos viendo si nos juntamos? Porque hay muchos candidatos, mucha movida, muchos espacios así mezclados.

CR: “No, no sé, nosotros la verdad desde nuestro espacio que es el Encuentro Republicano Federal, yo dónde voy hablo de ir juntos, que no hay otra posibilidad. Yo digo siempre que ganar o perder la provincia de Buenos Aires es casi como ganar o perder la Argentina. Porque es muy difícil gobernar a nivel nacional si no ganaste la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires se gana por un voto, no hay segunda vuelta por lo cual no podemos joder al respecto. Tenemos que dejar todas nuestras aspiraciones de lado, que cada uno esté donde se necesita y sostener la idea de ir juntos, porque nada que nos separe puede ser tan grave como las necesidades que tiene la provincia de Buenos Aires.”

QP: Coincido totalmente con usted, pero después nos encontramos en el armado de las listas los que dejan de lado sus aspiraciones son los que están siempre afuera y los que renuevan o son candidatos son los que están siempre renovándose.

CR: “Por eso te decía antes, que la dirigencia también tiene que hacer una batalla cultural para adentro. Cada lista tiene que ser representativa de todos los espacios, porque entonces si el habitante de la Matanza va a saber que está representado por alguien de ese espacio que eligió votar y que lo va a representar con sus características. Porque todos tenemos diferentes características, todos sabemos en qué lugar somos más escuchados, dónde tenemos más empatía algunos que otros, bueno todo eso se tiene que juntar y todos tenemos que trabajar en ese sentido. Y si no se respetan las listas esta vez, quiere decir que nadie aprendió nada.”

QP: Pichetto no es un improvisado de la política, es un hombre que sabe mucho y ha estado en lugares representativos muy importantes, como ser el bloque de senadores del Frente para la Victoria en ese momento que no es un lugar menor y ha demostrado algunas cualidades. ¿Cómo la tenemos hoy en la cancha, cómo está caminando y qué perspectiva tiene él?

CR: “Bueno, él forma parte de la mesa nacional de Juntos por el Cambio, está recorriendo todas las provincias, llevando el mensaje de nuestro espacio. Yo creo que es un hombre que sabe lo que quiere de Argentina y es lo que transmite. Pocas veces me pasó en la política de escuchar a una persona que pueda hablar del proyecto de país de acá a 10 o 15 años, que uno puede estar de acuerdo o no, pero que proyecta esa Argentina a 10 o 15 años. De la Sota también era uno de esos dirigentes que sabía lo que quería y sabía cómo hacerlo. El forma parte de la mesa nacional y todavía no decidió qué va hacer, si va a presentarse como candidato a presidente cosas que a nosotros sí nos dice, pero seguramente hará lo que convenga para el espacio, porque eso tiene Miguel también, que no se pone en primer lugar, si tiene que acompañar, también va acompañar, de eso estoy segura.”

QP: Esto es a nivel personal, contéstelo si quiere o no. Le deben haber dicho muchas veces esta pregunta, pero por apellido usted tendría que estar del otro lado y no en un sector donde todos dicen que es del liberalismo, neoliberalismo, como Juntos que están todos mezclados. ¿Cómo vive eso?

CR: “Estoy donde tengo que estar y tengo esa convicción. Yo creo que el Frente de Todos, que es lo que sugerís donde debía estar, no podría estar la verdad. Yo creo que el Frente, sobre todo Cristina Fernández de Kirchner, con todos los aplaudidores de turno se han llevado puesto al peronismo. No han levantado nunca la bandera de lo que significa, por lo menos para mí, en la casa que fui criada, lo que significa el peronismo, sino no habría en La Matanza la cantidad de pobres e indigentes que tiene si se hubiera hecho peronismo, y lo mismo la provincia de Buenos Aires. Yo creo que lo que han hecho es fomentar la pobreza, fomentar la falta de educación, porque es la única forma de ganarle el voto que tienen, que la gente no piense, que no pueda pensar, que no pueda tener futuro y piense que depende del Estado. Porque si el Estado no le da lo que tiene ellos no pueden generarlo. Y nosotros creemos y el peronismo, todos creemos que hay que dar las herramientas para que la gente se gane por lo menos lo que produce. Si esto hubiese sucedido, el país no estaría quebrado, no tendría la cantidad de pobres que tiene, no tendría el nivel educativo que tiene hoy en la Argentina los chicos, y hay que acabar con los Baradeles de la vida que dicen representar al peronismo y que atentan contra nuestros hijos. Para mí eso es el peronismo, es dar las herramientas para poder crecer.”

QP: La misma pregunta se la podría hacer usted.

VM: “Yo pienso totalmente igual que Claudia, por eso ya desde hace ya unos cuantos años estamos juntas en distintos proyectos políticos, pero siempre con el mismo pensamiento, con la misma ideología,”

QP: ¿Cómo ve la Matanza Dra. Mottard?

VM: “Yo creo que la Matanza cumplió un ciclo donde se necesita un cambio de verdad, un cambio de fondo que va a acompañar al cambio que se produzca a nivel nacional y provincial. Así que tenemos esta oportunidad, de esta elección para que la gente ponga su voto realmente por un cambio grande y un nuevo mote que no sea más que la Matanza es de terror, como siempre digo, sino que tengamos una posibilidad de ser un municipio como nos merecemos.”

QP: El espacio político que integra, en La Matanza ¿están juntos o todos dispersos?

VM: “Sí, yo creo que estamos todos tratando de lograr un consenso y tenemos que trabajar y seguir trabajando para que realmente sea un hecho en la próxima propuesta electoral que tengamos que hacerle a la población de Matanza. Así que creo que en eso se está trabajando y se está dialogando muchísimo.”

QP: La Matanza es muy grande, hay que fiscalizar, hay que contar todos los votos. ¿Se está armando la estructura, se está pensando? Tenemos una campaña muy costosa, ¿se está teniendo en cuenta todo eso para cuándo se empiece la campaña?

CR: “Sí, por supuesto, acá hay que fiscalizar, necesitamos un ejército de fiscales y gente comprometida, mucha gente que no son de política, que son vecinos que se van sumando y que quieren participar porque no aguantan más vivir esta situación. Mucha gente que se les están yendo los hijos del país y eso es muy doloroso. Hay una gran cantidad de jóvenes y bueno, es muy triste que los hijos tengan que elegir irse del país porque acá no tienen futuro, no tienen posibilidad. Hay estamos a la deriva y ciegos. Y encima con un presidente que le sigue echando la culpa a Macri al día de hoy cuando ya pasaron casi hay 4 años,”

VM: “A Macri, a la guerra, a la pandemia, etc.”

QP: ¿Qué le dio por volver a la política? Porque usted sufrió un par de agresiones, la tildaron de haber tapado un mural de Maradona cuando murió, un montón de historias que nunca se sabe de dónde salieron y en ese momento había manifestado dejar la política, no dedicarse más a esto sino a su carrera. ¿Qué la motivó a volver a la política?

VM: “Mirá yo soy una vecina de La Matanza principalmente que amo el lugar donde vivo, donde nací, donde me crie, y siempre desde mi lugar de servicio, porque mi profesión es un servicio, siempre tuve esa pasión de poder ayudar a la gente y poder hacer algo y dejar mi granito de arena. Desde que estoy en política, desde el año 2010 siempre intenté poder poner mi gotita en el océano, y bueno, cuando yo siento que esto no da para más y tengo un buen proyecto, que es el proyecto de Miguel, que nos nuclear junto con Claudia, que nuestra el referente de la provincia de Buenos Aires, donde me siento consustanciada, con la ideología, con las ganas, con lo que siempre quisimos, Anti-K o sea recuperar realmente lo que es el peronismo, se formó este espacio, Encuentro Republicano Federal dentro de Juntos por el Cambio, es un partido político a nivel nacional donde también con Claudia formamos parte del partido a nivel nacional, a nivel provincial y bueno ahora estamos dentro de Juntos trabajando para llevar toda la gente que piensa como nosotros políticamente para que podamos transformar en acción todas estas propuestas que presentó Pichetto.”

QP: ¿Hay aspiraciones personales, políticas o priorizamos el proyecto?

VM: “Yo particularmente estoy acompañando el proyecto de Juntos desde mi espacio Encuentro Republicano Federal y bueno, ojalá podamos lograr ganar la intendencia.”