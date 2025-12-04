“VAMOS A SEGUIR TRABAJANDO DESDE ESTAR & HACER, PORQUE ESTAR ES ESTAR AL LADO DE LA GENTE EN LOS PEORES MOMENTOS COMO AHORA Y HACER ES DEJAR EL VIRI VIRI DE LADO Y PONERSE AL FRENTE DEL PROBLEMA QUE TENGA EL VECINO”

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Desde hace muchos años que conozco a Jorge Lampa como dirigente político, cubriendo, periodísticamente hablando, las actividades que realizaba (en el marco de los inicios del PRO, allá por 2025) en el distrito. Personalmente me pareció meritorio cuando fue electo Concejal porque siempre fue un tipo que camino las calles, se metió en el barro, le habló claro a los vecinos e hizo desde el llano o desde su banca como Concejal cosas destacables que le dieron algunas de las respuestas que los vecinos necesitaban y reclamaban. Como Concejal siempre tuvo su puerta abierta al periodismo local (cosa poco frecuente en otros ediles) y eso es algo importante de remarcar. El próximo 10 de diciembre deja su banca de Concejal, pero no me cabe duda que seguirá trabajando, desde el llano, tanto o más como lo hizo como Concejal dado que esa fue siempre su marca distintiva,

QP: Faltan pocos días para que termine su mandato de Concejal. Ya tuvieron la última sesión. Ahora hay que esperar la sesión de despedida. ¿Cómo está viviendo este momento? ¿Misión cumplida, quedan deudas?

J.L.: “Sin autorreferenciarme, porque no es mi estilo, quiero agradecer a todos los concejales que participaron de las distintas comisiones en las que trabajamos juntos. Yo integré la Comisión de Salud y de Comunicación, Tránsito y Transporte, y presidí la Comisión de Desarrollo Humano y Promoción Social. Di lo mejor de mí, aunque siempre queda sabor a poco porque cuatro años no alcanzan para la inmensidad de La Matanza y la problemática que tiene su gente. Quiero felicitar y agradecer a todos los concejales que integraron esas comisiones, donde trabajamos con mucha responsabilidad pensando en el bienestar de los vecinos de La Matanza.”

QP: ¿Cómo fue convivir con el oficialismo desde la oposición? Porque al principio el oficialismo tenía una mayoría casi absoluta, aunque después los números se fueron equiparando. Pero siempre el oficialismo fue mayoría e imponía su proyecto. ¿Cómo fue hablar y negociar para poder impulsar proyectos?

J.L.: “Yo siempre fui un opositor racional y responsable. En ese sentido, fue un ida y vuelta muy bueno con el municipio, las distintas Secretarías, el señor intendente. Cuando había algunos proyectos trabados yo iba a hablar con las distintas Secretarías y tenía buen feedback; y podíamos avanzar y solucionar el problema del vecino siempre siendo una oposición racional, responsable y poniendo ante todo la problemática del vecino. En ese esquema me llevé muy bien. Nunca vi al intendente como un enemigo político, pero sí como un adversario cuando confrontamos en alguna elección. Pero siempre fue con mucha seriedad y respeto de ambos lados. La verdad que pude trabajar muy tranquilo, al igual que con las distintas Secretarías. También con la presidenta del Concejo Deliberante Liliana Yambrun, con quien coseché una buena amistad porque siempre que le llevé alguna problemática de algún barrio o vecino estuvo a la altura de las circunstancias y me dio soluciones.”

QP: ¿Cómo fue eso que hizo (que no es común) de llevar la banca a los centros de jubilados, a los barrios, a las casas? Los concejales no suelen estar muy presentes. Recordemos que son 25 concejales para los 2.500.000 de personas que viven en La Matanza; pero a usted se lo vio permanentemente reunido con vecinos, en los centros de jubilados. ¿Cómo fue esa experiencia durante estos cuatro años?

J.L.: “Para nosotros es una dinámica de trabajo. Desde Estar & Hacer, la agrupación que presido, tenemos un gran equipo de distintas Secretarías con las que trabajamos fuertemente con los que menos tienen y peor la están pasando que son los jubilados. Si bien este trabajo lo veníamos haciendo antes de ser Concejal, tener la representatividad y una banca en el Concejo fue una linda experiencia y a los vecinos les gustó. Generamos mucha empatía. De hecho, nosotros no paramos: el domingo tenemos actividades, los sábados tenemos actividades. O sea, trabajamos los siete días de la semana. Fue una linda experiencia y esperamos en un futuro tener una nueva oportunidad. Y si así no es estaré trabajando desde el lugar que me toque.”

QP: Usted fue Concejal representando a un partido dentro de un frente electoral y hoy ese partido prácticamente no existe porque fue absorbido por el oficialismo de Milei, lo mismo que el frente electoral. ¿Hoy pertenece a la Libertad Avanza de Milei, al PRO?

J.L.: “No. Yo pertenezco a un grupo de dirigentes que en agosto del 2023 perdió las PASO. Nos corrimos porque el PRO se fusionó con la Libertad Avanza, a tal punto que en las dos elecciones que hubo este año el PRO no fue con su sello. Fue con el sello de la Libertad Avanza. Esto marca que el PRO desapareció estructural y políticamente. Los dirigentes que eran del PRO fueron absorbidos por la Libertad Avanza. En ese esquema yo dejé de pertenecer al PRO porque estoy en las antípodas del gobierno de Javier Milei y su política económica.”

QP: Entonces; estamos en libertad política, no hay sello político detrás ni que respetar. ¿Sigue haciendo política desde una asociación civil, o desde qué ámbito?

J.L.: “Sí. Desde mi agrupación política que es Estar & Hacer seguimos trabajando junto al vecino, como muchos dirigentes que nos corrimos ante ese acuerdo del PRO y los libertarios. En realidad, la gente ya mide al dirigente político por sus acciones diarias y no por un sello político. Esto me lo dice la propia gente en la calle. De hecho, a mí me reciben los vecinos en sus casas. Me escriben a mis redes sociales porque tienen una problemática en el barrio y me invitan a desayunar a sus casas. Ese es el día a día que tenemos hoy de trabajo.”

QP: ¿Lo cambió, en lo personal, ser concejal?

J.L.: “No, para nada. Me dio mucha experiencia. Nos es fácil pasar de lo territorial a lo legislativo. Esto tal vez, para los nuevos concejales, les puede servir como una humilde opinión. No es fácil, hay que estudiar el reglamento interno, hay que estar a la altura de las circunstancias, hay que ocuparse 24 x 7 de la problemática de los vecinos porque con sus votos nos dan la oportunidad de que les llevemos soluciones. Como persona me enriqueció muchísimo, me dio mucha experiencia en lo legislativo y administrativo. Tengo que agradecerle, no sólo a Liliana Yambrun sino también a Carlos Orsingher que me ha enseñado mucho en hacer los primeros palotes como concejal.”

QP: ¿Qué deja legislativamente en el Concejo?

J.L.: “Dejo un montón de amigos, Primero me llevo la amistad y el cariño de los chicos de cafetería, de los empleados administrativos, de mesa de entrada, de los chicos de seguridad, de los chicos de limpieza. Después me llevo la tranquilidad de haber sacado una gran cantidad de proyectos para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Pero también me quedaron proyectos pendientes como el proyecto de los motochorros: regularizar la identificación y el registro de las motos que circulan por La Matanza para disminuir la alta tasa de robo con esta modalidad. Vamos a tratar que los concejales que asuman el día de mañana lo puedan cristalizar.”

QP: Tenemos el distrito más grande del país, con el municipio más grande del país y más habitado del país, y son pocos los representantes que eligen los vecinos. Eligen 25 representantes cada cuatro años. Cada concejal que se sienta en una banca representa a un tendal de vecinos. ¿Se siente eso cuando se sienta en la banca? Porque uno lo ve desde afuera de una manera, pero puede ser que estando adentro se vea de otra manera.

J.L.: “Sabiendo de ese número, yo lo sentí con responsabilidad. Hoy para ser concejal en La Matanza se necesitan 70.000 votos, que sería una intendencia en un distrito chico. En ese esquema yo asumí esa responsabilidad. Siempre digo que a La Matanza hay que provincializarla por la cantidad de habitantes, la extensión geográfica. La Matanza tiene una extensión geográfica de 324 Km2 mientras que Ciudad de Buenos Aires tiene 204 Km2. Es decir que La Matanza tiene 120 Km2 más de extensión, y esto hay que cubrirlo por más que haya zonas que no tengan una población intensa. También hay que patrullar y regularizar. Es mucho trabajo. Y nunca vi que el presupuesto para La Matanza sea algo equitativo a lo que tendría que ser. Por eso pienso que La Matanza tendría que ser una provincia, porque para ser gobernador en Jujuy se necesitan 170.000 votos y en La Matanza para ser intendente se necesitan aproximadamente 500.000 votos. Entonces, por qué nos miran como un municipio si somos una provincia y capitamos como un municipio chico.”

QP: La oportunidad de hacer la división de La Matanza ya pasó. Creo que dividir La Matanza era factible hace treinta años. Hoy no hay posibilidades de dividirla. Técnicamente es imposible.

J.L.: “Sería una locura. La Matanza tiene 370.000 jubilados afiliados a PAMI, para que tenga una idea. Es un distrito que tendría que ser mirado, en cuanto a recursos, por las autoridades nacionales y provinciales de otra manera. Más, teniendo en cuenta que el gobierno nacional le debe a la provincia una cantidad importante de billones de pesos (alrededor de 13 billones de pesos). Es una barbaridad los recursos que le ha quitado el gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires. Ni hablemos de las obras. La obra del cruce de la calle Illia con el ferrocarril está parada hace dos/tres años y seguimos en la dulce espera; con todo lo que perjudica en lo comercial, en la seguridad y en el barrio.”

QP: El PRO no. Milei no. Políticamente hablando, ¿cuál es el futuro?

J.L.: “Estamos trabajando con un grupo de dirigentes que nos corrimos del acuerdo con el gobierno nacional, donde confluye el PRO clásico (línea fundadora) y el peronismo clásico. Estamos construyendo una alternativa para el 2027.”

QP: ¿Qué perspectivas tiene?

J.L.: “Buenas. Si miramos la política económica de este gobierno no hay una salida, y físicamente no tiene un tiempo como para salir de esta crisis. Fíjese la cantidad de empresas que están cerrando: Philips, Whirlpool, Caromar, la fábrica de ollas Essen está reduciendo personal; y así 17.000 empresas cerraron desde que está este gobierno. No hay ni una inversión genuina del extranjero; y encima nos endeudamos con el Fondo Monetario y el Tesoro de Estados Unidos. Este gobierno no tiene tiempo físico, de acá al 2027, para que un programa económico nos saque de este problema. Y creo que acá está la responsabilidad de la oposición de generar en la oferta electoral algo que le mejore la calidad de vida a los argentinos.”

QP: Me he encontrado en estos días, en algunos medios, que la Secretaría de Promoción Industrial, la Secretaría de Comercio, las Secretarías que tienen que ver con todo el sector empresario en lugar de ayudar a que las empresas crezcan están asesorando cómo estirar el cierre de las empresas.

J.L.: “Claro. Al abrir las importaciones ya no se es más competitivo invertir y producir en Argentina. Por ejemplo: un comerciante, que tenía una Pyme con ocho empleados y fabricaba cartón corrugado en Lomas del Mirador, hace un año cerró. Se quedó con una secretaria y ahora es importador porque no puede competir con la importación. Es inviable esto, y lamentablemente, la cantidad de despidos cada vez va a ser más porque no hay fuente de trabajo. En mi actividad privada, yo pido un mozo o un cocinero y tengo dos cuadras de cola para un puesto de trabajo. Es doloroso, pero es la realidad que se vive en este país. Los abuelos de 80/85 años hacen changas (trabajan en Uber, cortan pasto) porque no llegan a mitad de mes, y no tienen un hijo o un nieto que le den una mano. Es muy difícil la situación.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

J.L.: “Agradecerle la posibilidad que me dio durante estos cuatro años de poder expresarme y poder visibilizar por su medio el trabajo realizado y comunicarme con la gente. Además; como siempre, vamos a seguir trabajando desda estar & hacer, porque estar es estar al lado de la gente en los peores momentos como ahora y hacer es dejar el viri viri de lado y ponerse al frente del problema que tenga el VECINO. A parte, no se necesita un cargo legislativo para que si uno va a golpear la puerta del municipio con un problema de un vecino le solucionen el problema. Eso lo he comprobado y debo decir que permanentemente hubo una cordialidad de trabajo. Eso va a seguir siendo así: yo, desde mi lugar como vecino, llevando las problemáticas a las distintas Secretarías para que solucionen los problemas.”