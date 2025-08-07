¡!!Y ARRANCAMOS NOMÁS¡¡¡

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Después de masticarlo bastante hemos decidido, con la producción en conjunto con el Nacional de Matanza y “Quinto Poder TV”, comenzar un programa por streaming para brindarle un canal más de información a los vecinos matanceros ante las elecciones que se aproximan.

El programa se llamará “Quinto Poder TV” e irá todos los lunes de 12 a 14 Hs. Por el canal de Youtube https://www.youtube.com/@elnacionaldematanza

La idea del programa es que los vecinos sean los protagonistas del mismo, comunicándose con los invitados, a través de los medios que daremos a conocer oportunamente, y aprovechar para preguntarles sobre sus ideas, planes y proyectos.

La conducción del programa estará a cargo de Roberto Annocaro y del Prof. Joaquín. G, Puebla; nosotros solamente vamos a conducir y queremos que los protagonistas del programa sean los invitados y los vecinos que se comuniquen con nosotros.

Personalmente quiero agradecerle a la gente del Nacional de Matanza por ponerse a disposición de nosotros para que este proyecto salga adelante.

Simplemente los esperamos el LUNES DE 12 a 14Hs y veamos cómo sale.

Y como siempre digo: Gracias por acompañarnos y, principalmente, ¡!!GRACIAS POR EL AGUANTE¡¡¡