¡!!Y ARRANCAMOS NOMÁS¡¡¡

By Quinto PoderLA MATANZA, notas, QP POLITICA, QP SOCIEDAD

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Después de masticarlo bastante hemos decidido, con la producción en conjunto con el Nacional de Matanza y “Quinto Poder TV”, comenzar un programa por streaming para brindarle un canal más de información a los vecinos matanceros ante las elecciones que se aproximan.

El programa se llamará “Quinto Poder TV” e irá todos los lunes de 12 a 14 Hs. Por el canal de Youtube https://www.youtube.com/@elnacionaldematanza

La idea del programa es que los vecinos sean los protagonistas del mismo, comunicándose con los invitados, a través de los medios que daremos a conocer oportunamente, y aprovechar para preguntarles sobre sus ideas, planes y proyectos.

La conducción del programa estará a cargo de Roberto Annocaro y del Prof. Joaquín. G, Puebla; nosotros solamente vamos a conducir y queremos que los protagonistas del programa sean los invitados y los vecinos que se comuniquen con nosotros.

Personalmente quiero agradecerle a la gente del Nacional de Matanza por ponerse a disposición de nosotros para que este proyecto salga adelante.

Simplemente los esperamos el LUNES DE 12 a 14Hs y veamos cómo sale.

Y como siempre digo: Gracias por acompañarnos y, principalmente, ¡!!GRACIAS POR EL AGUANTE¡¡¡