19 GIRASOLES PARA UN HÉROE

Por Prof. Joaquín G. Puebla

No somos amigos pero siento un especial afecto por José Marcelino Rodríguez hermano de un leal amigo. Marcelino no es un tipo cualquiera es uno de los Héroes que defendió a la Patria en nuestras Islas Malvinas.

Hace algunos años estaba preparando un suplemento especial sobre la Guerra de Malvinas que, lamentablemente, no pude publicar por razones de salud. La idea era rescatar los testimonios de nuestros Héroes matanceros que estuvieron en Malvinas.

Buscando esas historias conocí a muchos de nuestros soldados matanceros; escuche sus historias y, en más de una oportunidad, me hicieron lagrimear. A pesar de no haber podido publicar el suplemento me hice amigo de muchos de los entrevistados, quienes me siguen honrando con su amistad.

Entre esas historias de guerra, mi amigo Javier me comentó que su hermano, Marcelino, era uno de esos jóvenes que volvió de Malvinas pero no me quiso contar su historia porque lo emocionaba mucho. Ahí nomás me puso en contacto con otro familiar que si me contó de cómo regresó Marcelino a su casa en Gregorio de Laferrere; pero la presente nota no se refiere a esa historia (la cuál algún día tendré oportunidad de contar) sino a la pasión de literaria de José Marcelino Rodríguez.

Hace poco tiempo salió de la imprenta la Antología “19 Girasoles” que pertenece a la Colección “Café con Letras”; la misma es un Antología internacional con escritores de 13 países de la editorial “Vuelta a Casa” y, entre ellos, está nuestro Héroe matancero.

Un relato breve y un poema es el aporte de José Marcelino Rodríguez en esta Antología Internacional y publicamos los mismos en la presente edición.

¡!!Gracias Marcelino por compartir con nosotros¡¡¡