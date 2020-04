ESPINOZA ANTE COVID-19: LA POLÍTICA BARATA EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN

Por Prof. Joaquín G. Puebla

“¿Qué es lo más difícil de todo? Lo que parece más sencillo: ver con nuestros ojos lo que está adelante de ellos”. Goethe – Filósofo y escritor alemán

Muchas veces uno se encuentra ante la disyuntiva de diferenciar lo importante de lo urgente, establecer las prioridades y su desarrollo temporal.

En el caso particular de la política, todo esquema de trabajo se complica, los tiempos nunca son los adecuados : es decir, o es todo urgente y ahora, o hay tiempo hasta que se acaba el tiempo y hay que hacer todo a las corridas y con apuro, los objetivos iniciales cambian constantemente (la política es dinámica, cambia constantemente los escenarios, pero eso no implica cambiar los objetivos) y los tiempos de ejecución están más relacionados a la inspiración personal o a esos arranques de hiperactividad que tanto caracterizan a los políticos.

Cuando se comienza a hablar de poder pero el camino al poder tiene muchos vericuetos y tentaciones, el Gral. Perón decía: “…El dirigente político suele recibir muchas tentaciones del destino, aconsejándole hacer tal o cual cosa y sirviéndole, muchas veces, ocasiones tentadores en bandeja. Uno debe dejar que esas tentaciones se les acerquen, pero no puede ser que esas tentaciones se conviertan en las dueñas de la voluntad. Cada vez que la suerte llama a la puerta, debe salir la voluntad a recibirla, porque uno sólo debe dejarse llevar por el destino y por uno mismo...” y es un dato importante a tener en cuenta en este momento justo.

Los políticos que juegan en primera (parafraseando una frase futbolera) y más allá que uno sea un gran jugador, a la cancha sale a jugar un equipo. El político es el capitán del equipo, estableces las estrategia, delineas la táctica e impulsas y sostiene el juego del equipo, es decir, el político lo conduce, pero se necesita un equipo y el equipo debe entrenar, se debe conocer, debe saber qué lugar va a ocupar cada uno en la cancha y que jugadas pueden hacer individualmente y en grupo.

Cuando se toma una decisión o cuando se acumulan elementos para tomarla, llega el punto de máxima soledad en que no consulta ni se escucha a nadie. Esto es bueno para un político solitario, pero no para un político que, teóricamente, tiene un equipo político; porque en un equipo político, a cada integrante no se lo puede poner a nivel de un empleado; en momentos de toma de decisiones o para delinear un rumbo se debe agudizar la intuición de esponja, se debe ser capaz de absorber hasta el más mínimo matiz de los dichos de los interlocutores.

El Intendente matancero, Fernando Espinoza parece que se ha dejado dominar por las tentaciones del destino y eso lo confunde a la hora de diferenciar lo urgente de lo importante. Esta mezcla mezquina de objetivos personales incumplidos y cediendo a todas las tentaciones del destino le ha impedido, en los últimos años, conformar un equipo sólido de trabajo, tanto político como institucional.

Nadie puede resolver solo los problemas; la única forma de resolver o, al menos, intentar de resolver los enormes y graves problemas de La Matanza, es hacerlo con un equipo de trabajo institucional y político fuerte y cohesionado que le permita, al conductor, visualizar la evolución de los escenarios a más largo plazo y no quedarse enroscado en el día a día.

Un conductor político debe estar atento al día a día pero esa agenda debe trabajarla un equipo cohesionado. Lamentablemente Espinoza no ha constituido un equipo de trabajo ni institucional ni político. Individualmente el gabinete municipal tiene funcionarios capaces y capacitados pero al funcionar en forma no coordinada no existe la posibilidad de que resuelvan ninguno de los problemas que se han presentado en esta crisis médica que estamos viviendo.

Esto es un gravísimo error del Intendente Fernando Espinoza; es más, es un error recurrente en él porque no arma equipos de trabaja, siempre arma conjunto de funcionarios sin funciones con la mirada puesta en la interna del PJ matancero pero sin fijarse en la realidad y las necesidades de los vecinos del distrito.

Espinoza prefiere que todos los “caciques” (reales o presuntos) estén dentro del municipio, cobrando un sueldo pero no cumpliendo funciones. Los nombra, les da un par de nombramientos, les da una reducida “caja chica” pero nada más, no les permite diseñar ni ejecutar políticas públicas.

Hoy tenemos un gabinete municipal de casi 50 integrantes (entre secretarios y subsecretarios) pero dicho gabinete no trabaja coordinadamente, ni siquiera se reúnen frecuentemente; cada uno hace lo que quiere o lo que puede y si se pone la mochila al hombro para laburar los demás le mandan aún más laburo para dejarlo exhausto y sin respuesta.

UNA CRISIS SIN PRECEDENTES NI RESPUESTAS

Hoy los argentinos enfrentamos una crisis sin precedentes en nuestra historia moderna y, los matanceros, estamos, a su vez, enfrentando una doble crisis: el COVID-19 y el Dengue (171 casos confirmados y 151 casos probables – https://noficcionweb.com.ar/dengue-la-matanza-y-tres-de-febrero-con-la-mayor-cantidad-de-casos-en-el-oeste/?fbclid=IwAR0xVHKvxIv-Kuwr9Ce1cczhlgjNPFGMPm-RXXUlTFFgM8Ks1Db51UXRCzg – ). Ante esto no se ve la mano de la secretaría de Salud municipal, solo se ven fotos pero no hay una política de fondo para enfrentar ambas crisis.

No hace mucho (un par de días antes de la declaración de la cuarentena por el COVID-19) le comenté (personalmente) al Sr. Intendente la situación de la Unidad Sanitaria “Juan Manuel de Rosas”, ubicada en Ruiz de los Llanos al 200, en Isidro Casanova. Dicha Unidad Sanitaria lleva 10 meses (http://semanarioquintopoder.com/?p=24752) cerrada por cuestiones estructurales (se inunda cuando llueve). Espinoza tomó nota y me dijo que se iba a encargar del tema. No fue un pedido personal sino más bien una sugerencia en el marco de una charla informal sobre variados problemas del distrito.

Hace unos días me enteré que la mencionada sala la están desmantelando y llevando muebles y derivando los profesionales que prestaban servicio a la Unidad Sanitaria “17 de Marzo”, ubicada en Gavilán y Don Segundo Sombra que estaba sin funcionar luego de un incendio. Dicha Unidad Sanitaria fue reparada y ahora los recursos de la Unidad Sanitaria “Juan Manuel de Rosas” están siendo derivados hacia la Unidad Sanitaria “17 de Marzo”.

En una palabra, tapan un bache cavando otro bache para utilizar esa tierra para tapar el primero. No creo que Fernando Espinoza haya dado la indicación de realizar esta operación cruzada, creo más bien que dio instrucciones para resolver el tema pero al no estar trabajando el gabinete municipal en forma coordinada aparecen estás situaciones que son más que enojosas.

El Intendente Fernando Espinoza comete el pecado de la credulidad, por decirlo de alguna manera, da una indicación y espera que dicha indicación se cumpla pero no vuelve sobre el tema para constatar si se resolvió el mismo.

La administración municipal matancera sigue corriendo detrás de los problemas que se presenta y, cuando se adelanta, realmente queda muy mal. Dos días antes de la apertura de los bancos para que los jubilados cobren sus haberes, nuestro medio adelantó que el orden que propalaba autoridades (http://semanarioquintopoder.com/?p=27001) municipales era una puesta en escena para los medios. Toda la puesta en escena se hizo a las apuradas pero cuando realmente se necesitaba que funcionase el operativo anunciado, nos dimos cuenta que era todo mentira. Por dicha nota recibimos muchos comentarios, con adjetivos muy despectivos hacia mi persona y hacia el medio, pero la realidad superó (lamentablemente) todo lo dicho en la nota. La indignación popular se hizo sentir y, nuevamente, el Intendente matancero quedó en conflicto entre su análisis de la realidad y la realidad misma.

¿Cuántos se contagiaron ese día? Nadie lo sabe, dentro de unos días sabremos si la tasa de contagio de COVID-19 crece en el distrito y, esos nuevos contagios, es responsabilidad directa de las autoridades municipales porque promocionaron algo que no hicieron.

La tentación de “hacer política barata” con los servicios que presta el gobierno municipal es muy grande y, Fernando Espinoza, se deja vencer la tentación.

El pasado 12/04 el Intendente matancero, Fernando Espinoza, anunció que “supervisamos la preparación de camas de aislamiento. En La Matanza estamos instalando 4.000 nuevas camas de aislamiento, en instituciones y polideportivos municipales, como el Juan Domingo Perón y la sede de la Universidad de González Catán, que se suman a las 2056 camas de internación que tenemos entre el sector público y privado”.

Estamos totalmente de acuerdo con este tipo de anuncios pero lo vemos a Espinoza junto al Dr. Horacio Tur, ex Jefe de Gabinete de la secretaría de Salud del municipio; lo raro es que el Dr. Tur se jubiló y es persona de riesgo (aunque sabe mucho de montajes de clínicas – http://semanarioquintopoder.com/?p=21818).

Más allá de este detalle vemos que el municipio (según el video, las fotos y los comunicados de prensa) puso el dinero para preparar todas las instalaciones que anunció por los medios pero nos llama poderosamente la atención que entre todo el dinero invertido no tengan unos mangos para cambiar unos de los tantos inodoros rotos del Hospital Materno Infantil “José Equiza” de González Catán.

El pasado lunes 13/05 un móvil de C5N estuvo todo el día estacionado en la Plaza San Martín de San Justo y saliendo, en vivo, en diferentes programas del canal de noticias registrando diferentes operativos que realizaba el municipio matancero. El martes 14/05 un móvil de canal 13 estuvo transmitiendo, en vivo, el operativo de vacunación antigripal para adultos mayores. ¿Saben la plata que sale eso?, porque los móviles en directo no son baratos y, la noticia, no es tan importante como para mover un móvil en directo. Solo le falta salir en Paka – Paka interpretando la historia no oficial de nuestro país.

MENOS TELE Y MÁS LABURO

Hoy la militancia peronista y los trabajadores municipales matancero son los verdaderos héroes de la lucha contra el COVID-19, más allá del enorme reconocimiento al personal sanitario, la policía y los hombres del Ejército Argentino.

Muchos están poniendo el hombro y arrimando ayuda para que los vecinos matanceros puedan sortear está cuarentena de la mejor manera posible.

No lo hacen frente a las cámaras de TV, ni los flashes de los principales periódicos. No hablan por las radios ni se rasgan las vestiduras en las redes sociales tratando de mostrar pergaminos de dudosa procedencia; solo van u laburan. Lo hacen por espíritu solidario y militante, por convencimiento personal y doctrinario. Ellos son los héroes anónimos que merecen nuestro reconocimiento, nuestro respeto y nuestro agradecimiento.

Muchos de ellos padecen los mismos problemas de los vecinos que ayudan pero van a pelar papa y demás tareas a las cocinas que instaló el Ejército en diferentes ubicaciones. Son ellos son los que reparten la comida, casa por casa, o entregan los bolsones de mercadería. Son ellos que se han puesto a fabricar barbijos caseros y los entregan en forma gratuita.

Reitero, son héroes y, la mayoría, no quieren recompensa ni exposición mediática; solo quieren ayudar y tener los elementos necesarios para poder hacerlo.

Hoy el municipio de La Matanza destina una enorme cantidad de recursos para pagar a los grandes medios masivos de comunicación para mostrar lo que se está haciendo pero el único rostro que se muestra es de Fernando Espinoza. ¿Acaso él es el mayor héroe?, ¿será qué su exposición personal es un enorme sacrificio en pos del bienestar de los matanceros? No lo creo, me parece más cercano a tratar de sacar un rédito político que ponerse al frente del trabajo que se está realizando.

A modo de ejemplo y sin ánimo de polémicas, me gustaría resaltar necesidades que pocos le están dando bola. Se trata del asentamiento y/o B° San Matías, al lado del B° Rodolfo Walsh. Ese barrio no está censado ni recibe ayuda de ningún estamento del estado (ni municipal, provincial o nacional). Necesitan de todo y no reciben nada. Algunos vecinos del B° Walsh le están acercando algunas porciones de la comida que entrega el Ejército o alguna que otra bolsa de mercadería. Hay muchos chicos con reales carencias, hay adolescentes embarazadas; chicas, jóvenes y adultos discapacitados. Son invisibles al estado y, realmente, necesitan del auxilio del estado en este momento tan crítico.

Estaría muy bueno que la Municipalidad de La Matanza deje de alquilar, por un par de días solamente, las cámaras de TV que transmite en directo las buenas obras de Fernando Espinoza y, destine, ese dinero para darle una mano a estas personas. Es simplemente una sugerencia.

¿COLABORAR O COLABORACIONISMO?

La palabra colaboracionismo deriva del francés collaborationniste, término atribuido a todo aquello que tiende a auxiliar o cooperar con el enemigo. Entendida como forma de traición, se refiere a la cooperación del gobierno y de los ciudadanos de un país con las fuerzas de ocupación enemiga

Sinceramente no creemos que el silencio ayude en esta época de crisis, mientras más se hable y se haga conocer algunos “chanchullos” ayuda a que los políticos se pongan las pilas y hagan las cosas cómo deberían hacerse.

Desde nuestro medio ponemos el hombro pero no somos el estado y, por eso, no tenemos la responsabilidad del estado ante una crisis sin precedentes. Nosotros debemos informar, sin condiciones ni censura, las cosas que vemos e investigamos y, cada nota, está respaldada por testimonios, documentación, fotos, etc.

Sabemos que nuestras notas le molestan a muchos, principalmente a los denominados “dirigentes sin dirigidos” o “funcionarios sin funciones”. Aparecen en las redes sociales criticando y censurando nuestras publicaciones. Tienen todo el derecho de hacerlo pero, los vecinos matanceros, también tienen el derecho a estar informados sobre las mentiras de estos “dirigentes sin dirigidos” o “funcionarios sin funciones”.

No somos el mejor medio periodístico de La Matanza pero sí, somos uno de los más leídos. A nuestros lectores no les prometemos trabajo, ni bolsas de mercadería, ni ninguna prebenda para que nos lean. Nos leen porque durante todos los años de existencia de Semanario “Quinto Poder” nos ganamos algo que es muy importante: somos creíbles.

Muchas de nuestras notas generaron importantes controversias pero a la larga o a la corta, la realidad nos dio la razón. No nos interesa tener razón, no queremos generar pánico ni nada parecido, no hay un anunciante escondido que nos paga para desprestigiar. No “pegamos” (como se dice en el ambiente) buscando puestos de trabajo o prebendas del poder. Cada vez que el poder nos ofreció “algo” (ese algo incluye muchas cosas) siempre rechazamos esos ofrecimientos.

Tanto con Verónica Magario (cuando era Intendente del distrito) o Fernando Espinoza (actual Intendente municipal y jefe político de La Matanza) cuando nos hemos sentado a dialogar siempre hemos fijado nuestra posición, que es muy clara. La misma se puede reducir en el siguiente razonamiento: nuestro negocio en que nos lean, ellos (por Magario como por Espinoza) son noticia. Si ellos no hablan, por una cuestión transitiva, nosotros tenemos que hablar de ellos, La cuestión es así de simple.

En esas charlas hemos pedido algún que otro favor pero, ¿saben una cosa?, nunca pedimos nada para nosotros, siempre le hemos hablado de alguna institución que necesita una mano o de algún vecinos a o trabajador municipal que la está pasando mal.

Ni Magario ni Espinoza pueden salir a decirnos, públicamente, que mentimos por el simple hecho que, en ninguna de las notas que publicamos, hemos mentido. Nos hemos equivocado, hemos errado en algún análisis pero cada vez que pasó eso lo dijimos y publicamos las disculpas del caso.

“Nunca llegarás a destino si te paras a tirar piedras a cada perro que te ladre” dijo Winston Churchill, político y estadista británico, conocido por su liderazgo del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial (1874-1965). Nosotros no nos paramos a tirar piedras a los perros que ladran, seguimos adelante tratando de trabajar.