COVID-19: HECATOMBE EN LA POLÍTICA MATANCERA

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Si bien la cuarentena por la Pandemia del COVID – 19 puso en pausa la actividad política del distrito, la misma, igual se sigue cocinando a fuego lento.

Ante de decretar la cuarentena las cosas, en cuanto a política, no le estaba yendo tan bien a Fernando Espinoza y, a principios de marzo de este año, había empezado una serie de reuniones con diferentes actores políticos matanceros para fortalecer el oficialismo local.

El peronismo oficialista estaba detrás de él apoyándolo en las fotos y actos pero, por lo bajo, muchos eran los que rumiaban su disconformidad y estaban empezando a ver la cosas de otra manera hasta el punto de comenzar a reunirse para hablar de las posibilidades políticas que había para enfrentarlo.

Se podría decir que la cuarentena no solo salvó vidas en el distrito sino que le dio un respiro político al Intendente matancero porque, sin acciones directas ni expresiones públicas las broncas de dirigentes y militantes los estaban cercando por varios lados.

La tarea de volver a alinear a la tropa se la delegó en la Diputada Nacional, Liliana Yambrún; en la Presidente del HCD local, Liliana Pintos y, en menor medida, en el Concejal Daniel Barrera y en el Secretario del Honorable Concejo Deliberante, Sergio Landín.

Las charlas y reuniones que se fueron dando no tuvieron los resultados previstos por varios motivos. En algunos casos los interlocutores no fueron los correctos (principalmente en el caso de Yambrún que no daba la talla para sentarse a negociar nada), en otros no tenían la palabra final porque todos los convocados pusieron como condición la de dialogar, mano a mano, con Espinoza y, éste, no estaba disponible ni tenía ganas de hablar con nadie para sellar ningún tipo de acuerdo o pacto.

En función de esto las cosas se fueron alargando y, ahora, es casi imposible lograr que Fernando Espinoza hable con nadie.

Quedaron mucho a la espera y, algunos están evaluando que la cuarentena es una excusa para seguir estirando definiciones. Los acuerdos que están a la espera de ser sellados a partir del dialogo con el jefe político del distrito son variados. Entre ellos está el posible ingreso a un cargo, dentro del departamento ejecutivo, de un joven Concejal que hace poco dejó su banca. Hubo un par de charlas y ofrecimientos varios pero la cuarentena lo ha dejado en lista de espera. También hay algunos, ya designados, que esperan dialogar con Espinoza para acordar políticamente algunas cuestiones que tienen que ver con los lineamientos del trabajo que van a desarrollar.

Uno de los que están a la espera, señaló que “Quiero hablar con Fernando para ver si me va a dar bola en las propuestas de trabajo que tengo en carpeta. Le agradezco a los compañeros que se acercaron a dialogar conmigo pero quiero hablar con Fernando y me aclare algunas cosas importantes” y remató diciendo que “Si no me va a dar bola, no hay ningún problema pero quiero que me lo aclare porque estoy cansado de laburar al pedo”.

El clima ha empeorado mucho después de estas reuniones porque, ante el requerimiento de los compañeros oficialista de juntarse con el “Cabezón”, Espinoza se negó a dialogar con la excusa de la cuarentena

Como señalé anteriormente, un sector muy importante del peronismo no oficialista está que trina con Espinoza y, el enojo, viene de lejos. Hace años vienen juntando rencores y desplantes y empezaban a darse una orgánica, para funcionar en conjunto, cuando se estableció la cuarentena.

La mayoría de ellos no están, ni quieren estar, entre los “funcionarios sin funciones” más bien son muy críticos del accionar municipal.

“Nos comimos el verso de Verónica cuando la apoyamos. Pensamos que algo iba a cambiar pero no cambio nada y, en las últimas elecciones, apoyamos a regañadientes en pos de la unidad del peronismo para derrotar a Macri. Fernando se comprometió, al convocarnos, seguir trabajando unidos por el peronismo de La Matanza, pero el tipo de volvió a cagar en todos nosotros” y agregó que “Fernando, con esta crisis, está tomándose un respiro. Hoy las prioridades son otras pero, si Dios quiere, cuando termine esta emergencia pública pase lo vamos a enfrentar”.

No solo el peronismo matancero lo está mirando feo a Fernando Espinoza sino que también, otras agrupaciones políticas, estaban barajando acciones independientes para enfrentarlo. Obviamente la cuarentena dejó todo en “stand by” pero esos sectores, muy allegados al kirchnerismo, solo están esperando para ver cómo se resuelve esta crisis sanitaria para que, una vez que pase, salir a armarle en contra.

“Fernando gestionó muy mal la unidad del peronismo; liquidó todo aquello que armamos en función de sus intereses personales y políticos” aseguró un kirchnerista muy reconocido en la política matancero y señaló que “Vamos a esperar porque primero está la gente pero no vamos a ceder en nada nuestra convicción de enfrentarlo y, aún más, después de ver como hace política muy barata con la salud y las necesidades de los vecinos. Lo respaldamos ante esta situación muy complicada pero después va a tener que sentarse a explicar más de una cosa que han hecho durante esta pandemia que nos afecta a todos”.

El dirigente kirchnerista afirmó que “Estamos al tanto de las travesuras del entorno de Fernando como la de querer gestionar los arreglos que se están haciendo en el Htal. Favaloro, para favorecer a un par de empresarios amigotes suyo, a tal punto llegó su cinismo que, públicamente, hizo autobombo de que fue él quien elevo el reclamo por la apertura de ese hospital cuando todos sabemos que fue Máximo Kirchner el que habló con Alberto del tema. También estamos al tanto de cómo están pasando la gorra entre empresarios, de distintas ramas, para que los autoricen a abrir sus puertas y laburar”

y añadió que “Nos está dañando a todos los peronistas pero a él no le importa porque su única prioridad es su futuro personal y político y, en el altar de sus ambicionas, se caga en todos aquellos que hicimos la unidad para sacar el país, la provincia y el municipio adelante”.

UNA INTERNA A FUEGO LENTO

La interna de “Juntos por el Cambio” está cocinándose a fuego lento; bajaron un poco el ímpetu que venía tomando la crisis interna pero la cuarentena decretada por el COVID – 19 bajó la actividad pero no la ganas de romper todo.

El Dip. Nacional, Hernán Berisso está en la picota y lo sabe. Fue el gran derrotado de las últimas elecciones o, mejor dicho, el “Gran Ganador” (como publicamos en la nota: ‘ESCÁNDALO DE PRO – PORCIONES: ‘SE QUEDARON CON LA PLATA DE LOS FISCALES’” – http://semanarioquintopoder.com/?p=26081) por algunos comentarios que se filtraron después de las elecciones.

Si bien el frente con los radicales matanceros está casi dado de baja (más allá de la opinión de las autoridades partidarias a nivel nacional y provincial), “Juntos por el Cambio”, cosméticamente, sigue funcionando por el posicionamiento del único Concejal radical, Guido Goluscio pero la mayoría de la dirigencia y militancia radical del distrito no quieren saber nada con sus socios del PRO (el partido dominante en la alianza).

A nivel interno, el PRO se está partiendo a pedazos porque la mayoría de la militancia de ese espacio anda bastante desilusionada con lo que consideran, una “terrible traición por parte de Berisso y Compañía” pero, más allá de eso, hay otras hipótesis que estaría desgarrando al PRO en forma interna.

El Concejal Eduardo “Lalo” Creus es una piedra molesta en los zapatos de los dirigentes del PRO porque no saben cómo controlarlo, a pesar de que “Lalo”, hasta ahora, no mostró actitudes rupturistas sino que todo lo contrario, está poniendo la cara junto ante los vecinos, cosa que enerva a más de un “remilgado del PRO”.

Esos remilgados nunca tragaron la incorporación del Concejal Eduardo “Lalo” Creus en la cabeza de la lista local y están haciendo ingentes esfuerzos “para que Lalo rompa y se vaya a otro espacio”. A Creus le causa gracias estos cuestionamientos porque, los mismos, no se basan en cuestiones políticas sino en las apetencias personales de otros dirigentes locales del espacio.

Notoriamente el que está a la cabeza de todo esto es el Dip. Nacional, Hernán Berisso, que el próximo año debe (y quiere) renovar su banca pero estaría chocando con las aspiraciones del ex Ministro de Educación y último candidato a Intendente del espacio, el Dr. Alejandro Finocchiaro, quién estaría analizando la posibilidad de candidatearse a Diputado Nacional.

Perceptiblemente Finocchiaro lleva las de ganar porque Berisso no es un hombre muy querido a nivel provincial y son demasiados los dedos que lo señalan como el responsable del espantoso armado local de las últimas elecciones.