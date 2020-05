LOS INFECTADOS: ¿¿¿AXEL Y FERNANDO INFECTADOS??? (NO, PARA ELLOS DESINFECTARON, PARA LOS TRABAJADORES MUNICIPALES NI LAVANDINA)

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Las acciones, los dichos y los hechos siguen dejando, muy en evidencia, la falta de sensibilidad, liderazgo y compromiso del Intendente municipal de La Matanza, Fernando Espinoza.

Es vergonzoso porque día a día llegan infinidad de datos y acciones que realizan mal o, directamente, no se realizan y, las mismas, no se hacen por una enorme falta de incapacidad, de compromiso y sensibilidad de muchos funcionarios municipales y están dejando muy mal parado al Intendente Espinoza.

Los funcionarios municipales, en los cuales Espinoza se respalda, dicen hacer una cosa o, Espinoza les pide que hagan algo y no lo hacen o lo hacen mal o no le dan bola.

Esta situación la hemos puesto en evidencia en más de una oportunidad y siempre son los mismos. No es mentira lo que publicamos porque, desde el municipio, nadie nos desmiente y, en un par de veces que comenté esto con el Intendente Espinoza, él mismo admitió la situación pero, al no hacer nada al respecto, se nota su falta de liderazgo o su incapacidad de conducir un municipio en estado de emergencia.

LAS PAYASADAS MEDIÁTICAS SON PURAS MENTIRAS

En esta nota volvemos a tocar el espinoso tema de los que sucede en el COM (Centro Operativo Municipal de La Matanza), ya hemos mostrado la desidia de la gente designada para conducir dicha área municipal y es realmente lamentable lo que está sucediendo porque el municipio invirtió una enorme cantidad de recursos (municipales, provinciales y nacionales) para que, solamente, lo utilicen para la realización de spot publicitarios o para pavonearse ante autoridades provinciales o nacionales de los adelantos tecnológicos que la Municipalidad de La Matanza tiene en uso o, directamente, para mostrar a un Fernando Espinoza que es un campeón del mundo.

Hace una semana publicamos la nota donde informamos la filmación de un spot publicitario y la salida, en directo, de la visita del Gobernador provincial, Axel Kicillof por varios canales televisivos.

Como señalamos para dicha visita se “desinfectó todo el COM por personal de la empresa Martín & Martín (la empresa matancera de higiene ambiental)”. Dicha desinfección debería haberse realizado mucho antes de la visita del Gobernador y, también, después de dichas visitas porque hay familiares directos de varios empleados del COM han dado “Positivo en el testeo del Covid-19”.

Días antes de que decretara la cuarentena nacional y obligatoria, nuestro medio publicó la nota (antes mencionada) LA CORRUPCIÓN Y LA INSEGURIDAD VAN DE LA MANO, donde se ponía en evidencia varios desatinos cometidos por Vega Daniel (CRIO. MAYOR RETIRADO DE INVESTIGACIONES, su nombre fue sugerido por el Comisario General (r) Carlos Greco); desde ese día Vega no aparece por el COM bajo la excusa de ser “persona de riesgo de contagio” pero sin presentar ningún papel ni certificado médico que señale “patologías previas” para acceder a tal beneficio.

Al frente del COM, en ausencia de Vega, está un “Suboficial Mayor” a pesar que, en la misma estructura, hay personal policial de mayor rango. Esta situación fue avalada por el Subdirector de Seguridad, Comisario General (r) Carlos Greco. Esta extraña situación estaría relacionada con algunos “negociados que se realizan en compras fantasmas o la realización de mantenimiento que, obviamente, nunca se realizaron pero que siempre se facturaron”. Los oficiales no estarían dispuestos a avalar esta situación pero si, el “Suboficial Mayor” a cargo del COM.

Los 80 empleados municipales y los 9 supervisores (policías en actividad) le plantearon a Daniel Vega “cómo se iba a organizar el COM en medio de la cuarentena decretada por pandemia ocasionada el Covid-19” (esquema que se armó en todos los lugares de trabajo del municipio matancero). Vega, sin sonrojarse ni dar la cara comunicó, a través del “Suboficial Mayor” a cargo del COM, que: “Todos debían ir a trabajar y el que no iba Greco les cortaba el contrato”

El 16 de mayo y el 18 de mayo, dos operadores informaron que amigos y familiares directos (con los cuáles habían estado en contacto) les habían realizado el testeo para ver si tenían coronavirus y el mismo había dado positivo.

Ante esto, el “Suboficial Mayor” a cargo del COM reunió a todo el personal e indicó que “No pasaba nada y les pidió que está información no sea compartida por las redes sociales ni informaran nada”.

Parece que el “Centro de Monitoreo es una gran mentira” y que, solamente, “se usa para realizar publicidades”. Un claro ejemplo de esto es que: “Únicamente se fumigó el edificio cuando iba a ir el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof y el Intendente Espinoza”, sin importarle a los encargados del área que “Los trabajadores municipales y los efectivos policiales se encontraban en riesgo de contraer el Covid-19” por las denuncias que comentamos anteriormente.

A modo de corolario podemos decir que: “El día que Axel, junto a Espinoza, visitaron el COM se ordenó apagar los equipos de radiofrecuencia de la policía para que no generen ruido de fondo durante la filmación y para que no se escuche, durante la transmisión, en vivo, para varios canales de TV los pedidos de auxilio de los habitantes del distrito”. En definitiva, parece que, en La Matanza, nadie se ocupa de la seguridad de los vecinos

