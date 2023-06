“A ESPINOZA NO LE INTERESA PROTEGERNOS, Y NI SIQUIERA LE PREOCUPA QUE ESTEMOS PERDIENDO VIDAS DE NUESTROS VECINOS”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con el Concejal Eduardo ‘Lalo’ Creus pre candidato a intendente de La Matanza por el espacio de JUNTOS. Creus el sábado próximo pasado inauguró su sede central de campaña, desde donde lanzó su candidatura con la firme intención de ser el candidato a nivel local de Patricia Bullrich. En este mano a mano nos contó como se viene dando la interna en el espacio a nivel local, sin dejar de lado las problemáticas de los vecinos de La Matanza, y haciendo hincapié en las fuertes declaraciones que él mismo realizó en el discurso de inauguración sobre el intendente Espinoza y su gestión, esto nos decía:

QP: Creus, ¿cómo viene la interna en JUNTOS después de este anuncio de pretender ser el candidato de Patricia Bullrich en el distrito acompañándola en su carrera por la presidencia y acompañando a Grindetti en la provincia?

LC.: “Estamos bien, siempre con el doble esfuerzo, las conversaciones de la política partidaria y los acuerdos internos implica dedicarle tiempo y fortalecer las relaciones entre nosotros no nos distraiga de las emergencias que tiene la gente, los vecinos en todas las partes de La Matanza, por eso es el doble esfuerzo, y viene bien, el trabajo interno nuestro viene bien, nuestro espacio viene bien, nuestro espacio viene creciendo, llegamos hasta acá unidos y creciendo, por eso recibimos de la gente muchísimo reconocimiento, por todos lados, recuerdo en el 2015 y 2017 había mucho rechazo hacia nuestra propuesta, hacia nuestra presencia, y hoy por donde caminamos en La Matanza, nos encontramos con apoyo y con simpatías, que no significa que nos van a votar, aunque yo espero que sí, y que mucho de estos simpatizantes y vecinos nos van a votar, hoy el espacio tiene un reconocimiento genuino ya consolidado”

QP: ¿Por qué la decisión de acompañar a Patricia Bullrich y no a Larreta?

LC.: “Porque La Matanza tienen un flagelo principal, que es el que menciona y sufre la gente a donde vamos ya sea en Ramos, Virrey del Pino, Celina o en Rafael Castillo, en cualquier lugar de las 16 localidades existe el flagelo de la inseguridad, de las bandas vinculadas a todo tipo de delitos, desde las zonas liberadas que tenemos en La Matanza, eso hace que la gente lo primero que te pida, es resolver el problema de la inseguridad, y Patricia en eso ya mostró y sigue demostrando que sabe lo que hay que hacer”

QP: El sábado pasado en la inauguración de la sede política en San Justo lo acompañaron muchos referentes y candidatos tanto del Radicalismo como del PRO, ¿cómo se debe interpretar hacia afuera y hacia a dentro del espacio?

LC.: “Inauguramos nuestra sede central en San Justo, la localidad central de La Matanza, un municipio central de la provincia y el más importante, es un lugar muy emblemático, porque desde esta sede se van a coordinar todos los locales que tenemos y una serie más de los que vamos a abrir, y que nos hayan acompañado gente de diversas expresiones políticas del espacio de JUNTOS y mucha gente que no está en JUNTOS, sobre todo identificado con el peronismo.

Esto muestra hacia afuera que es posible enfrentar el aparato oficialista de Espinoza, y le muestra a la gente que no quiere vivir más como se vive en el distrito, y que es posible con todo respeto a la gente del PRO, del Socialismo, del UCR, de la Coalición Cívica, del Peronismo, de las Iglesias, y del propio Vecinalismo que es posible construir una fuerza como la que hace falta para cambiar La Matanza, demuestra una postura de una fuerza numerosa, solida, diversa, porque nuestro distrito en muy grande y muy diverso, y para representarlo bien tiene que formarse una fuerza con estas diversidades. Lo que pasó el sábado fue una muestra de eso, estaba un equipo del PRO y gente del PRO como Gustavo Ferragut, gente de Alejandro Finocchiaro, líneas internas del PRO, estaban gente de distintas líneas internas de la UCR, Enzo Gioia, precandidato a intendente por una línea del radicalismo, el Dr. Gustavo Barressi, Manuel Atencio, la Dra. Mariana González entre otro referentes de la UCR, y gente de otros espacios políticos, eso es a raíz de que desde hace muchos años cultivo el respeto y el trabajo de las construcciones políticas de los demás, y me gustaría que crezcamos mucho más, porque hay mucha gente que en el distrito ya no quiere más a Femando Espinoza y su gestión, que por alguna razón no pudo sumarse o acercarse a nuestro espacio. Yo quiero ser el candidato que haga que JUNTOS se abra a mucha más gente que tal vez no tiene acuerdos nacionales, o expectativas nacionales con nuestro espacio, pero si comparte con nosotros la decisión de que Matanza tiene que cambiar”

QP: Se viene un mes de definiciones tanto a nivel nacional, provincial y municipal, ¿Qué cree que va a traer aparejada la decisión de JUNTOS en CABA de llevar un solo candidato a las PASO, y como va a influir eso acá en el distrito?

LC.: “Lo que pasó en CABA, también pasó en Córdoba, creo que hay posibilidades de que nuestro espacio siga buscando síntesis, consensos, acuerdos, también creo que en algún ámbito eso no se pueda lograr y que la competencia no es mala, al revés, el que resulta apoyado por la gente en una competencia resulta para nuestro espacio el mejor candidato, así que eso es bueno. Está por verse que pasa de acá a las semanas que quedan, por lo pronto hay competencias en la provincia y en los municipios, pero para el interior de JUNTOS hay mucha gente pidiendo la unidad”

QP: ¿Pudo charlar con Patricia Bullrich en estos últimos días?

LC.: “Si, varias veces, anoche cuando ella estaba a punto de tomar su vuelo desde el Chaco, donde estuvo en una actividad de agenda de varios días en esa provincia, conversamos y quedamos en vernos en estos días para juntar a nuestros equipos, para empezar a programar la agenda de campaña. Matanza no es un municipio más, La Matanza tiene que ser una causa nacional, Patricia lo entiende, y vamos a programar esfuerzos especiales para el distrito que incluyen una dedicación de tiempo especial de parte de ella, y de Grindetti que es el candidato a gobernador. Estamos trabajando con Iguacel, Joaquín de LaTorre, tenemos muchísimas conversaciones con referentes de este espacio, pensando una campaña que muestre que Patricia quiere terminar con los feudos, y La Matanza es un botón de muestra importantísimo para dar esa señal”

QP: El tema de la seguridad ya sabemos que es un tema escabroso que atraviesa no solamente al distrito sino todo el conurbano y otros sectores del país, hace escasas horas mataron a un vecino en la localidad de Aldo Bonzi, y hubo rumores o comentarios de que esto está armado por JUNTOS o que es una ‘OPERETA’ como comúnmente la llaman, ¿Qué tiene para decir?

LC.: “Es lamentable que la gente que gobierna tenga una forma de negar la realidad tan escandalosa, porque no les alcanza con manipular las cifras del delito, por ejemplo en las estadísticas las personas que mueren relacionadas con un delito, pero no mueren en el lugar del delito, no son contabilizadas como muertes por delito, y pasan a formar parte de una estadística de una muerte en un centro de salud, eso es una forma de manipular las cifras reales de la inseguridad. No les alcanza con negar con propaganda la situación de zonas liberadas que tenemos, además necesitan buscar e inventar historias raras del tipo conspiraciones como cuando negaban que en La Matanza delincuentes pueden robar un auto y andar armados con armas de gran calibre y matar un colectivero, y así inventar una teoría conspirativa, por eso no me extraña que con cada muerte como lo hicieron con el kiosquero de Ramos Mejía intentan inventar y fabular cosas de este calibre. Es lamentable porque mientras ellos se siguen desentendiendo del tema y siguen conviviendo con todo este sufrimiento, y en parte siguen administrando todo este caos para generar todo tipo de cajas paralelas vinculadas entre la política y el delito, la gente está sufriendo y mucho. Aldo Bonzi es un claro ejemplo de que realmente no se quiere hacer nada para proteger al vecino, Bonzi es una localidad que tiene 4 accesos, no hay forma de entrar o salir de esa localidad si no es por esos 4 accesos, no es posible, y esta a 3 km de puente 12 donde está el ministro Berni, ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, del mismo color político de la gente que gobierna el municipio, no pueden convencer a nadie de que eso no se podía evitar o prevenir. En Aldo Bonzi no hay una sola cámara de monitoreo, no hay control de ingreso y egreso de la localidad, que con tecnología como en la mayoría de los municipio lo hacen, Bonzi no tiene una comisaria, tiene un destacamento, y hacen lo que pueden, pero lamentablemente a los policías que intentan trabajar los dejan solos frente a un escenario que les queda grande, necesitan recursos, inversiones, y el intendente Espinoza no se quiere hacer cargo de que él tiene una responsabilidad, que es la prevención del delito, Berni tiene que reprimir el delito y equipar a la policía bonaerense con más efectivos, más móviles, lo que haga falta, pero el intendente tiene que poner los lectores de patentes, cámaras, central de monitoreo, la guardia urbana en esas cuatro entradas a la localidad, hacer control vehicular, para eso tiene hoy 11 mil millones de pesos disponibles para el área de seguridad y no los usa, pero además tiene 63 mil millones de pesos al 31 de marzo en plazo fijo, a Espinoza no le interesa protegernos, y ni siquiera le preocupa que estemos perdiendo vidas de nuestros vecinos”

QP: El sábado en su discurso tuvo duras palabras para el Intendente Espinoza, diciendo que: ‘su banda y él deberían estar presos’ y que el mismo Espinosa tendría que aclarar algunas causas que tiene pendiente en la justicia de público conocimiento. ¿Ratifica o rectifica lo dicho?

LC.: “Quizá no fue la manera correcta de expresarme, pero sí creo que el intendente debe dar explicaciones sobre las causas de público conocimiento. También vamos a tener que hacer si somos gobierno; una auditoria muy profunda, acá hay una historia de una gestión a nivel nacional que esta a muy cuestionada de como administró los dineros públicos, y la obra pública, y la provincia de Buenos Aires se llevó el 40% de la torta nacional durante la gestión, y La Matanza se llevó el 40% de la torta provincial, el dinero que vino de más que se declara en el censo de 10 años el dinero y los fondos públicos que entraron al municipio, que son fondos multimillonarios y La Matanza que tiene emergencias de salud, seguridad, social etc. Los fondos que han venido y no sabemos qué se ha hecho, amerita una auditoria profunda y probablemente si hace falta ir a la justicia habrá que ir a la justicia. Por otro lado, el intendente ya tiene varias denuncias que le han hecho particulares, que la justicia espero este investigando, pero con respecto a la administración pública a mi me resulta muy cuestionable, fondos que deberían estar usándose para salvar vidas, estén en cuentas bancarias y bonos en dólares, y estoy dispuesto a ir a la justicia si puedo conseguir las pruebas y demostrar que eso es un delito”