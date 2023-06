“FERNANDO TIENE ALREDEDOR UN MONTÓN DE OBSECUENTES QUE ESTÁN PRENDIDOS CHUPANDO LA TETA DEL MUNICIPIO; PERO QUE, DE LA POLÍTICA, DE LA MILITANCIA, DE LA GESTIÓN SE OLVIDARON”

Dialogamos con el Concejal (m/c) Adrián Verdini sobre la actualidad política nacional, provincial y, obviamente, local.

QP: Estamos a un mes y pico de cierres de los frentes electorales y del cierre de listas. ¿Cómo ve el panorama?

AV: “Al panorama lo veo complejo para la política, para la gente, para el vecino. Hoy, está dirigencia política, estamos viendo esos tiempos que no marcamos, sino que los va marcando la agenda en general. Antes (en la última elección presidencial) el protagonismo lo tenía Cristina que marcaba la agenda política; y hoy está marcando la agenda del Frente de Todos, que los tiene descontrolados, porque ves a los candidatos presidenciales que pretendía mandar de una manera que no le están respondiendo. Y en la otra fuerza, Juntos por el Cambio, está pasando exactamente lo mismo. Me parece que hay una gran disputa de poder en quienes son los que van a conducir a Argentina en los próximos cuatro años. Esto es complejo. Y esto también trae aparejado, cuando tenés tantos problemas en la dirigencia, que no hay quién conduzca, quién defina las políticas nuestras (del vecino, de la gente) de todos los días.”

QP: La situación económica está muy complicada y yo no veo que ningún funcionario en todos los estratos del Estado (nacional, provincial y municipal) traspire la camiseta para ver si se controla esto o por lo menos que no sea tan severo para el pueblo.

AV: “Coincido totalmente. Hoy ponés un canal de televisión y ves robo en tal lugar, mataron a tal persona, todas las realidades del vecino; y después ves las peleas de cartel de la dirigencia política. Entonces, no termina siendo muy claro lo que pasa y en el medio está la sociedad que se levanta todas las mañanas para ir a laburar, que los afanan en la esquina, que el sistema de salud no existe, que la educación está cada día peor. Pero, bueno, estamos en tiempos de definiciones de la política que creo que sólo lo ve la dirigencia política porque la gente no está pensando en esas cosas.”

QP: ¿Cómo ve esta actitud del Frente de Todos en que sólo Cristina y Máximo sean los que diriman quiénes van a encabezar la lista, si va a haber o no PASO dentro del espacio? Se lo pregunto cómo peronista.

AV: “Como peronista a mí me duele que muchos compañeros estén avalando esa situación de gente que no ha tenido nada que ver con el peronismo. Es estar de acuerdo o no con muchos compañeros. Hablando de nuestro propio intendente, lo que no se puede dejar de reconocer es la militancia. Yo le preguntaría a Fernando: ¿Quién te conduce? Vos sos el intendente del distrito más grande de Argentina. Ponete los pantalones largos, hermano. Te llevan cómo quieren, te arman lo que quieren.” Entonces, dónde está ese peronismo fuerte, el PJ bonaerense. ¿Dónde está nuestra historia que permite ver a quién se le ocurre a Cristina poner o dejar de poner? Lamentablemente, no sólo a Fernando sino a muchos dirigentes de la provincia de Buenos Aires que tienen mucha historia en el peronismo, hoy los llevan de narices.”

QP: Sí, el otro día lo planteaba en una nota: que el peronismo tenía ideas y el Kirchnerismo no tiene candidatos sino funcionarios. Entonces, hay algo que no funciona. En esta disyuntiva política actual veo que el esquema no cierra. ¿Usted ve que a nivel nacional se puede llegar a perder el gobierno?

AV: “Que el gobierno pierde a nivel nacional no es una sorpresa para nadie, y mucho menos para la gente del gobierno. Yo creo que acá la estrategia es presentar una lista, tratar de sacar la mayor cantidad de diputados nacionales y de senadores; y después entregar el país. Yo no veo hoy al Frente de Todos con posibilidades de gobierno, pero estamos en Argentina y todo puede pasar.”

QP: Hoy me decía fuera del micrófono que le vendría bien al peronismo perder. Pero el peronismo ya ha perdido con Macri, con Vidal en la provincia; y es como que no hubo un recambio dirigencial ante la derrota.

AV: “Exactamente. El peronismo ha perdido las últimas elecciones, y esos generales de la derrota siguen siendo los mismos que van a plantear la estrategia para la otra guerra. Entonces, ¿dónde está esa renovación de la que hablaba nuestro único y líder indiscutido General Perón cuando hablaba del trasvasamiento generacional, de que hay que renovar? ¿Todo lo dejamos para el discurso? El peronismo es otra cosa. El peronismo es discusión. Es como lo planteaba Cafiero: Vamos a discutir, vamos a la asamblea. ¿Dónde está el debate del partido justicialista de La Matanza? Cuénteme cuándo se va a debatir ahí, cuándo los peronistas vamos a poder ir a plantear nuestros acuerdos o desacuerdos. Me parece que ese es el gran problema que tiene el peronismo. Quizás necesite perder para que empiecen a florecer otros cuadros dirigentes.”

QP: Hablando de candidaturas, de estrategias y demás; en el espacio que conduce usted, ¿qué perspectivas tiene?

AV: “Nosotros vamos a participar. Eso es seguro porque somos militantes de la política; pero estamos evaluando con quién y para qué, que es lo que uno siempre plantea. Y hoy no hay definiciones. Estamos a fines de mayo, a veintiséis días del cierre de lista y a dieciséis días del cierre de los frentes electorales, y no sabemos quiénes son los candidatos a presidente. Hoy no se tiene claridad por parte de las dos grandes fuerzas políticas de quiénes van a ser candidatos a presidente. Por lo tanto, no se pueden ordenar los distritos.”

QP: Es decir, seguimos todos a la espera.

AV: “Estamos todos a la espera. Compramos pochoclos y miramos la serie para ver qué pasa.”

QP: ¿Y en este escenario cómo está viendo la gestión de Espinoza?

AV: “Yo no estoy viendo la gestión de Espinoza. No lo veo. Me parece que Fernando está en un laberinto al que lo lleva esta misma situación de la política de no querer quedar mal con la dirigencia de la provincia o vaya a saber con quién. Creo que un poco la gestión está abandonada. La realidad la marcan los vecinos.”

QP: El intendente habló del mega plan histórico de obras con más de 500 obras que se están ejecutando, incluso se está ejecutando una obra importante en Laferrere.

AV: “Fernando habla de un montón de obras. Me parece que si todas esas obras que dice son reales tendría que evaluar un poco su comunicación, que para mí es pésima. La Matanza tiene 325 Km2 y muchos no vemos esas obras. Entonces, si trabaja tanto y tiene tantas obras en el distrito tendría que reevaluar su sistema de comunicación. No está comunicando bien, y la política es comunicación.”

QP: ¿Al peronismo matancero le vendría bien perder?

AV: “Yo sostengo que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. No me parece bueno que el peronismo de La Matanza pierda la elección. Sí considero que tiene que darse una discusión interna real, y el peronismo (no hablo de una persona en especial) y el distrito tienen que hacer valer lo que es el peronismo en La Matanza. No podemos estar regalados y pidiendo la escupidera para ver qué nos van a dar o no nos van a dar. Me parece que el peronismo es discusión. Además, tiene que haber PASO y no hay que tenerle miedo. Si es como algunos dice que está todo tan bien, que hay tantas obras y que hay tanto trabajo; ¿por qué no podemos competir? Y la gente decidirá. Si somos un movimiento democrático por qué no podemos competir. Yo participaba en una fuerza que perdió una interna en el ´99 siendo gobierno, y tuvimos que ir a buscar espacios filoperonistas que nos den juego porque nuestro propio partido nos expulsó porque no nos dejaba competir. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Agachar la cabeza y hacer lo que la dirigencia quería o elegir con libertad políticamente dónde queríamos plantear nuestras cosas? Y así nos llevaron, porque estuvimos dentro del partido en el 2005 y se fueron. Se fueron y después volvieron. Es un ida y vuelta como pasó en el 2017. Usan al PJ para jugar por adentro y por afuera, a su gusto y piacere, y nosotros no tenemos la oportunidad de jugar.”

QP: Dicen que el peronismo está unido detrás de Fernando Espinoza ¿Ustedes lo consideran así?

AV: “No. Yo creo que detrás de Fernando Espinoza hay un montón de compañeros que necesitan el trabajo que tienen para vivir y alimentar a su familia. Lamentablemente hoy no lo veo a Fernando siendo el conductor que despierta pasiones. Me parece que Fernando tiene alrededor un montón de obsecuentes que están prendidos a los cargos, chupando la teta del municipio; pero que, de la política, de la militancia, de la gestión se olvidaron.”