A UN PASO DE LAS PASO: GANA FERNANDO

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Estamos ahí nomás de las elecciones PASO y, para algunos, hay un clima de incertidumbre que los tiene muy tensos y ansiosos.

Un rato están eufóricos porque tienen la certeza de ganar y, casi al toque, se desinflan porque temen un empate o una derrota.

El oficialismo matancero está en esta situación; no Espinoza sino sus funcionarios y algunos dirigentes. Más de uno, con muchos años de experiencia, sostiene que “La Colo” Cubria puede llegar a ganar la interna.

Fernando Espinoza esta fuerte, nadie puede ignorar esto y, eso, traducido en votos estamos hablando de 300 mil votos o más. Uno que camina la calle y habla y escucha a la gente, no percibimos que Cubria este sumando votos de una manera arrolladora que permita una ola victoriosa que supere los votos de Espinoza.

La calle aún no la conoce y si alguno vio algo de ella por los medios nacionales y no termina de convencerlos porque no la conocen; eso sí, si la asocian con Emilio Pérsico (su marido) está al horno con papas porque inmediatamente desaparece toda empatía que podría haber despertado.

Hoy la campaña del oficialismo matancero está en la calle, Fernando Espinoza anda recorriendo los barrios matanceros y hablando con los vecinos y, eso, es lo mejor que le sale y le rinde mucho, electoralmente hablando.

Patricia “La Colo” Cubria cambió su táctica electoral y ahora se centra en una campaña en los medios nacionales sacándose las fotos de rigor y trabajando mucho las redes sociales que están muy contaminadas por las campañas nacionales de todos los partidos, hecho que provoca una confusión tal que ni les cuento y, si a esto, le sumamos la longitud de la sábana las cosas empeoran notablemente.

LA VOZ DEL RIOBA

Uno hay veces que se siente formado y capacitado en los saberes políticos como para emitir una opinión certera, pero hay momentos que hay que escuchar a la gente; es por eso que salimos a la calle y hablamos con vecinos de distintos barrios y localidades del distrito e intentamos que los mismos no tengan identidad ni pertenencia partidaria.

JJ., del B° San Nicolás de San Justo nos comentó que “El Colo Santilli es un candidatazo, Larreta no tanto porque no conecta bien con la gente. Santilli conecta rápido y bien con la gente” y agregó que “En La Matanza toda la atención está muy centrada en la interna del peronismo porque es ahí donde se discute el poder. Entre Espinoza y Cubria se instaló la polarización; esto, a su vez, permitió que figuras como Lalo Creus creciera,

a tal punto que Toty Flores y Josefina Mendoza no tengan capacidad de traccionar votos locales por arriba de la tracción de la sábana nacional y provincial. Estos dos van colgados de la sábana mal. El único que ha trabajado bien la calle y los medios es Creus; el riesgo es que Bullrich no gané en lo local porque Santilli está muy fuerte y será una fuerza de tracción muy concreta a la hora de conseguir los votos” y explicó que “Bullrich le lleva 4 o 5 puntos a Larreta, pero Santilli supera ampliamente a Grindetti. Con esa fuerza es capaz de dar vuelta la elección en Matanza y, por ahí, le alcanza para darla a nivel provincial y nacional”

MA. de Isidro Casanova aseguró que “Si Larreta gana en La Matanza para las generales se quedaría sin el mejor candidato que es Creus que esta con Bullrich, esto implica que Larreta se queda con dos candidatos sin mucha fuerza local, es decir, no le sumarían votos o estructura en la elección de octubre” y señaló que “No hay encuestas serias hechas en el distrito, hay muchas variaciones entre unas y otras, algunas son diametralmente opuestas; eso significa que son chapuceras y mentirosas”

EM. de Ciudad Evita sostuvo que “A nivel provincial creo que Santilli le gana a Kicillof, ahora o en octubre” y explicó que “Kicillof hizo una mala gestión y la principal espina que tiene en el lomo es Berni. Nadie atacó, hasta ahora, su mala gestión. Todos miran a Berni, pero no lo asocian con la gestión de Kicillof, en eso el gobernador ha sido muy hábil. Juntos por el Cambio no ha hecho ni una campaña coherente ni fuerte. No tocaron a Kicillof siendo que esté es una galletita mojada, lo tocas y se desarma. En ligar de mostrar las debilidades del contrincante muestra las debilidades propias”.

GS. de Oro Verde de Virrey del Pino, manifestó que “Algunos andan suponiendo que La Cámpora tiene peso territorial y arrastra votos, eso es una falacia de acá a Luján; lo que tiene La Cámpora es poder institucional porque todos son funcionarios y hace mucho que lo son, perdieron la mística militante y eso le resta fuerza en la calle donde está la campaña” y agregó que “Hay algo que se debe tener muy en cuenta: los intendentes están muy enojados con La Cámpora y con Máximo porque esté los dejó afuera de las listas nacionales y provinciales. Eso les molesta mucho a los muchachos y no sería de extrañar que entreguen la provincia a la oposición. No nos olvidemos que a los intendentes no les fue mal con Vidal y si gana Santilli saben que pueden tener un dialogo coherente con él, mucho mejor del que tienen ahora con Kicillof. Mientras los intendentes logren mantener sus distritos no sería descabellado que estén analizando la posibilidad de entregar la provincia”.

Realmente los vecinos consultados tienen una opinión política bastante definida y eso era lo que buscamos para ver, también, hasta qué punto está politizada la comunidad; quiero aclarar que nos costó bastante hallar tres opiniones tan definitorias, pero esa búsqueda nos da la impresión de la falta de ganas o voluntad del vecino de ir a votar. Muchos de los consultados nos preguntaron si era obligatorio ir a votar en las PASO y, más de uno nos aseguró que no iría.

Un reconocido analista político que nos acompañó en la recorrida, sostuvo que “Por lo visto en estas últimas semanas creo que Fernando Espinoza va a ganar y en forma contundente, la interna de Unidos por la Patria. Cubria no me parece que haga una buena elección (si comparamos la inversión económica que hizo con la cantidad de votos que obtendrá), pero para ella y su marido, Emilio Pérsico, es una apuesta a futuro” y remarcó que “Estas elecciones es un ensayo para ver hasta dónde pueden llegar, su objetivo es ganar la minoría para posicionarse a futuro y competirle, más adelante, a Espinoza realmente la interna” y explicó que

“Juntos por el Cambio y Javier Milei van a hacer una buena elección el domingo, pero no hay números claros en las encuestas por la complejidad de la interna de Juntos por el Cambio. Milei es un misterio, no tiene presencia ni armado político que le cuente los votos (no nos olvidemos que no gana el que tiene más votos sino el que los cuenta)”