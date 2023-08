“DESDE EL PERONISMO DE LA MATANZA TENEMOS BIEN EN CLARO LO QUE FALTA HACER PORQUE VENIMOS HACIENDO”

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Hace una parva de años que conozco a Daniel Barrera y siempre, desde el lugar que le toco estar puso el hombro a la gestión municipal. Tuvo varios cargos (Concejero Escolar, Concejal, Senador provincial y varios cargos en la gestión municipal) pero dichos cargos nunca se le han subido a la cabeza. Barrera es muy bajo perfil y eso nos molesta a los periodistas porque vive rechazando los reportajes que queremos hacerle.

En estas elecciones Daniel Barrera es candidato a segundo Concejal y estoy más que seguro que no lo toma como un peldaño más en su carrera política porque ha ocupado, anteriormente, cargos de mayor responsabilidad institucional; esta ahí porque fue una indicación de la conducción, está ahí porque es un hombre del proyecto que fundó Alberto Balestrini y hoy conduce Fernando Espinoza.

Barrera señaló que “El vecino de La Matanza tiene en claro hacia dónde vamos por lo que hemos venido haciendo, pero principalmente porque no le hemos ido al vecino con una propuesta mentirosa” y remarcó que “El pueblo de La Matanza siempre ha sido agradecido y lo ha demostrado su apoyo a través del voto”

QP: Daniel Barrera, ¿cómo han trabajado en esta campaña?

DB: “Ha sido una campaña complicada. En realidad, más que complicada ha tenido una dinámica diferente porque las circunstancias de estás internas nos has generado muchas más actividades y más movilidad en cierto sentido. Nosotros nos poníamos en modo campaña en los últimos tramos de la misma dado que por uso y costumbre nosotros siempre priorizamos el hecho de gobernar y darle respuestas a los vecinos y compañeros; porque hay que llevar adelante las tareas inherentes a la gestión y no podemos distraernos demasiado en cuestiones electorales. Hasta ahora creo que vamos bien porque en La Matanza contamos con el invalorable acompañamiento de la militancia peronista de La Matanza que hace posible muchas cosas y que permite, con su esfuerzo y militando que se siga enarbolando las banderas de Perón y Evita en el distrito. Teniendo ese trabajo militante de los compañeros las cosas siempre se hacen más sencillas”.

QP: No recuerdo una campaña política, en los últimos casi 20 años, que el peronismo matancero se someta a la voluntad popular con un bagaje de obras tan importantes como en esta campaña

DB: “Los vecinos han manifestado un apoyo y un reconocimiento, ante lo que se está haciendo, que es enorme. Es parte del deber cumplido, más allá de que hacen falta muchas más cosas. Desde el peronismo de La Matanza tenemos bien en claro lo que falta hacer porque venimos haciendo, nadie nos tiene que venir a contar nada porque, reitero, nosotros sabemos lo que falta porque venimos haciendo. Aquel que está esperando de que llegue la obra que necesita, no crea que no sabemos o que somos un gobierno inactivo o distraído o descansando; todo lo contrario, estamos trabajando en hacer y en planificar lo que falta. Nuestro distrito tiene tantas necesidades que necesitamos siempre el acompañamiento y el respaldo económico de nación o de la provincia para financiar esas obras y eso trae aparejado un tramiterio burocrático enorme y, a su vez, hay que tener en cuenta que no somos el único municipio que está solicitando el acompañamiento y el respaldo económico para llevar adelante una obra. Hay obras enormes que son caras y llevan mucho tiempo de planificación y eso implica un trabajo previo de mucho tiempo”.

QP: En estos tiempos de campaña hay un contacto más estrecho con los vecinos, ¿qué mensaje está recibiendo del vecino matancero?

DB: “En general y en su mayoría reconoce el esfuerzo y el sacrificio que se está haciendo para cristalizar las obras que estamos terminando pese a que aún falten obras importantes o de menor cuantía como podría ser un asfalto. A pesar de eso, sentimos un enorme acompañamiento del vecino matancero y que nos estamos ocupando de los temas importante del distrito. Después están esos sectores que aun siendo beneficiarios de las obras que se hacen no comulgan ideológicamente con nosotros o nuestro gobierno municipal. El pueblo de La Matanza siempre ha sido agradecido y lo ha demostrado su apoyo a través del voto”

QP: Hoy el gobierno municipal (aclaro que es una apreciación personal) va a las elecciones con una mochila enorme de cuestiones que no tiene mucho que ver con la gestión municipal. Me parece que la gente va a ir a votar pensando en el bolsillo (por la inflación) y la inseguridad; ante esto ¿cómo han elaborado una estrategia y un discurso de campaña?

DB: “Nosotros no hemos elaborado un discurso de campaña tratando de explicar lo que no tiene explicación; si bien es cierto que se nota un ensañamiento de los grandes medios de comunicación en contra de La Matanza, al transmitir en forma reiterada y constante algún hecho de inseguridad. Nosotros no tapamos el sol con las manos, el hecho de inseguridad existe y tratamos de trabajar para que las autoridades competentes resuelvan el mismo. En La Matanza no solo ocurren hechos de inseguridad, esto se da también en todo el conurbano. Desde el gobierno municipal estamos colaborando y aportando un montón a las fuerzas de seguridad; no nos ponemos en víctimas nos esforzamos, junto al pueblo de La Matanza, para ayudar a las fuerzas de seguridad puedan combatir el delito. El esfuerza se ve y se nota en la compra de patrulleros que se lo damos en comodato a la provincia y lo hacemos con dinero del presupuesto municipal. Hacemos lo mismo con el combustible y la reparación de los móviles. El gobierno municipal trata de ayudar en todo lo que sea necesario para que la policía de la provincia de Buenos Aires pueda cumplir con su cometido; obviamente no alcanza por la enorme población que tiene La Matanza, pero hacemos un enorme esfuerzo en esto y solicitamos continuamente la elaboración de políticas de seguridad, tanto a nivel nacional como provincial orientadas a que la situación de inseguridad vaya mejorando. La preocupación del gobierno municipal es constante en lo que se refiere a este tema y no hemos elaborado un discurso de campaña sobre esto porque trabajamos sobre las cosas que están pasando. Nosotros reconocemos el problema porque el primer paso es reconocer la enfermedad para encontrar la cura. Nuestro interés es trabajar en conjunto para resolver estás problemáticas”

QP: Si bien el municipio no tiene, bajo su órbita, la conducción de las fuerzas de seguridad, pero en alguna medida, es corresponsable de lo que sucede

DB: “Circunstancialmente es así porque el municipio está en la trinchera y es el primero en dar la cara ante un hecho de inseguridad. Los vecinos al primer lugar donde reclama es al municipio. Las fuerzas de seguridad están bajo el mando de los ministerios tanto nacional como provincial; nosotros somos respetuosos de eso, pero tanto las áreas de seguridad, tanto provincial como nacional, son los responsables directos de proyectar las políticas necesarias para combatir la inseguridad. Nosotros no vamos a trabar nada de eso, muy al contrario, colaboramos con todos nuestros medios a disposición. Tanto Fernando como Verónica hacen sentir su parecer en los ámbitos correspondientes. Nosotros acompañamos activamente y no nos sentamos a ver cuáles son los resultados”

QP: Nuevamente candidato a Concejal, ¿a qué se debe?

DB: “Soy un hombre del proyecto, voy a seguir acompañando este proyecto que fundó Alberto Balestrini y lo llamó Proyecto Matanza. Estoy acompañando este proyecto hace 23 años y lo seguiré acompañando desde una lista o desde sea. En realidad, lo acompaño desde la tarea cotidiana; por las circunstancias puede ser que lo acompañe desde una lista o desde un espacio fuera del distrito, pero jamás esos lugares podrían dejar que abandone mi compromiso con el territorio. Mi salud no ha hecho que abandone mi compromiso con el territorio, cosa que debería cuidar y prestarle atención, no porque me quiera transformar en un mártir o cosa que se la parezca. Tengo un compromiso con la gestión, pero principalmente tengo un compromiso con el peronismo y, a partir de eso, todo aquello que represente al peronismo yo voy a estar dónde deba estar. La conducción de este equipo y de este proyecto político, que es Fernando, determino que yo vuelva a estar en Concejo Deliberante y ahí estaré, pero en la medida de quién conduce me asigne tareas que yo considere que las puedo cumplir las estaré haciendo; cuando quien conduzca me asigne una tarea que yo vea que no pueda cumplir no lo voy hacer porque lo que menos necesita la Argentina hoy es un político que consiga becas por las funciones sino lo que necesita son funcionarios que funcionen, como escuche decir una vez por ahí”.

QP: En estas elecciones hay una enorme cantidad de boletas, ¿cómo lo ve usted; cómo una crisis política o cómo una crisis de representatividad?

DB: “La presentación de algunas listas son producto de apetencias personales. No voy a criticar, cada uno tiene todo el derecho de querer Intendente de La Matanza o Gobernador de la provincia o Presidente de la nación. Pero me parece que algunas cosas son injustas. Cuando hay que salir o hubo que salir a tomar el toro por las astas en La Matanza como cuando hubo inundaciones, temporales y otras cuestiones que requieren el acompañamiento de recursos humanos, todos estos que aparecen en algunas listas, a las 3 de la madrugada donde hay que correr a sacar a algunos vecinos de sus casas inundadas en los barrios no estaban ni están. Cuando hay que ir a armar en las escuelas centros de evacuados y poner el hombro para atender al vecino en cuanto a comida, abrigo, etc., no estaban ni están. Esto no me hace ver que tengan un compromiso con el territorio ni con el vecino. Muy al contrario, queda en evidencia que están buscando un beneficio personal y, a mí, eso me desagrada. Por lo visto esta gente no lo considera de esta manera y consideran que para hacer algo necesitan un cargo”

QP: Con respecto a lo que dice, en varias oportunidades señalé justamente esto y, también, señalé que durante la pandemia la militancia política del peronismo y, en menor medida, de otros espacios políticos junto a muchos militantes sociales, se pusieron la crisis al hombro y abrieron en sus locales o en alguna esquina ollas populares para darle de comer a sus vecinos, con o sin acompañamiento del municipio

DB: “Concuerdo con usted y respeto el deseo y la legitimidad de querer estar. En esto quiero ser claro y remarcar que trato de ser lo más objetivo posible: cuando Fernando Espinoza pasaba más de una noche sin dormir pensando resolver alguna urgencia o pensando en alguna obra pública, en ayudar a resolver el tema de la desocupación en La Matanza o en el tema de la inseguridad; en fin, todos los problemas que debe meditar y resolver todos los problemas que tiene la responsabilidad de gobernar La Matanza. Cuando Fernando se quedó sin dormir tres o cuatro noches pensando en esto, estos candidatos estaban durmiendo a pierna suelta y roncando en sus casas. Yo no vi a nadie de estos candidatos preocupados o trabajando en el territorio para solucionar cosas. Esto me parece injusto, que se pongan al mismo nivel de los que trabajaron para el vecino matancero, cuando lo único que buscan es un resultado electoral favorable para conseguir un empleo rentado”

QP: ¿Qué esperan de la elección del domingo?

DB: “Esperamos que el vecino de La Matanza revalide mayoritariamente la gestión de Fernando Espinoza. El vecino de La Matanza tiene en claro hacia dónde vamos por lo que hemos venido haciendo, pero principalmente porque no le hemos ido al vecino con una propuesta mentirosa. No puedo negar que haya vecino que estén insatisfechos con la gestión municipal por cuestiones que todavía no se han resuelto, pero nadie puede negar lo que se ha hecho y los que vamos a seguir haciendo. Nosotros nunca le fuimos a golpear la puerta a un vecino para contarle una mentira para conseguir su voto. Nosotros creemos que hay que ir con la verdad a la gente y decirle que esto se puede hacer y que esto otro no. Nosotros, desde el peronismo matanceros, somos conscientes de cuál es la tarea. Nosotros, los peronistas, no entendemos esto de la grieta, a nosotros el Gral., Perón nos enseñó que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino por eso no entendemos esto de la grieta”