“TENEMOS QUE SER UNA OPOSICIÓN CONSTRUCTIVA, ABIERTA AL DIALOGO Y PROPONIENDO LA SOLUCIÓN”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Enzo Gioia dirigente, militante, hombre del radicalismo desde toda la vida, de lo cual está orgulloso y no piensa cambiar, según sus propias palabras, él mismo nos contó el presente del radicalismo en esta coyuntura política pasando de lo nacional a lo provincial y distrital, también tuvo tiempo de opinar sobre la gestión actual del Intendente de La Matanza Fernando Espinoza, y hacer un resumen de la gestión municipal de Gregorio de Laferrere, esto nos decía:

QP: Gioia, ¿cómo se está rearmando el radicalismo en esta coyuntura política que se vive en la actualidad?

E.G.: “Estamos en un proceso importante de renovación, en diciembre finalizó el mandato de Martín Losteau, y hoy el intendente de Venado Tuerto Lionel Chiarella, es el nuevo presidente del comité nacional que le ha dado más dinamismo y movilización, siendo intendente de uno de los más importantes distritos de Santa Fe, hombre ligado a Maximiliano Pullaro gobernador de Santa Fe. Con respecto a la provincia de Bs. As. Se arribó a un acuerdo interno entre los sectores más importantes del radicalismo, una lista de unidad, en donde el nieto de Ricardo Balbín, Emiliano Balbín legislador provincial, es el nuevo presidente del comité de la provincia, con representación en la nueva comisión y en los convencionales nacionales de los tres sectores internos que son el grupo Adelante Buenos Aires, donde esta Maximiliano Abad y Miguel Salvador, de ahí emerge Emiliano Balbín, el otro grupo es Evolución que es el grupo más cercano a Emiliano Yacobitti y Martín Losteau, y el otro es el Grupo Saladillo, al cual adhiero y participo activamente, junto a una parte importante de la tercera sección, entre los cuales está el diputado nacional Pablo Juliano, Miguel Fernández, Valentín Miranda, la dip. Prov. Alejandra Lordén, presidente del bloque de la UCR, esto nos da la oportunidad de comenzar una etapa importante.

Esto se complementa en La Matanza donde hemos logrado una lista de unidad entre los principales sectores, donde José Mira va a ser el presidente, yo voy a ser primer convencional provincial junto con los otros sectores integrados, tesorero Jorge Brugnolaro, Nadia Atencio, Alejandra Dulce Martínez, Dina Fosa histórica dirigente de Ramos Mejía, y un montón más con los cuales integramos esta lista con el afán de generar una alternativa distinta al pasado que se fue, el gobierno de Alberto, Cristina y Massa, y este presente gobierno de Milei que golpea durísimo al pueblo argentino haciéndole pagar todos los ajustes. Particularmente yo voy a militar para que esta alternativa crezca, porque entre los decepcionados de este gobierno y del anterior se puede intentar armar una alternativa más racional y moderna, republicana y con sensibilidad social, tenemos que tomar los errores de ambas experiencias y construir una salida reparadora, constructiva, tomando lo bueno y descartando lo malo, aunque a veces haya pocas cosas buenas, sobre todo del actual gobierno. Todos acordamos que las cuentas estaban desacomodadas, y que algo había que hacer, pero no este ajuste, dirigido a los jubilados, a los discapacitados, a los comerciantes, a las PYMES, a los desocupados, y a cada sector vulnerable de la sociedad, este ajuste nos atraviesa a todos, es cierto que no se pude gastar más de lo que entra, pero tampoco podemos ajustar a los sectores más vulnerables del pueblo un estado que ajusta salud, educación, está destinado al fracaso”

QP: El trabajo, los comerciantes, las PYMES no es un tema menor hoy en día

E.G.: “Es muy preocupante ver la falta de trabajo día a día cierran negocios, PYMES, muchos achican personal, fabricas trabajando al 30% de su capacidad productiva, la situación es preocupante, por eso no tenemos que repetir errores pasados ni estos errores que se están cometiendo en este gobierno que tenía una bandera muy importante que era sacar la corrupción del gobierno anterior, del proceso kirchnerista, y hoy están explotando casos de corrupción como el caso Libra, el caso Andis, el tema de Adorni, entre otros casos, que parecería ser que el mismo gobierno los tapa encubre a los protagonistas, estamos muy complicados”

QP: ¿Gioia que le dicen los vecinos, la gente común?

E.G.: “La gente está muy preocupada, vecinos que me cuentan que fulano se quedó sin trabajo, te cruzas con gente conocida que no veías porque trabajaban y ahora te los cruzas seguido, muchos vecinos me cuentan que no llegan a fin de mes, hay mucha gente que no puede hacer dos comidas al día, la caída del consumo es tremenda, lo charlo con comerciantes amigos y empresarios, se hace muy difícil pagar los alquileres y los servicios, la gente perdió la esperanza, esperanza que tenemos que renovar construyendo una alternativa superadora, y en eso estamos poniendo todas las energías. Los argentinos dimos un paso muy importante, este año se cumplieron 50 años del golpe militar, nosotros recuperamos la DEMOCRACIA que es un hecho importantísimo, lo pudimos lograr después de un golpe grandísimo que sufrimos, ahora tenemos la herramienta de la democracia y dentro de la democracia que significo un montón de dolores de cabeza por no tenerla, que significo persecuciones, desapariciones, muerte, violaciones a todos los derechos, hoy dentro de la democracia tenemos que encontrar soluciones, este es el gran desafío de los partidos políticos”

QP: ¿Cree que este gobierno de Milei es más afín a la dictadura, al autoritarismo que a la democracia y el dialogo?

E.G.: “Este es un gobierno claramente autoritario, negado al dialogo, trata mal a propios y ajenos a su partido, trata mal a los periodistas, no me gustan los gobiernos que no permiten la libertad de expresión, que no toleran la crítica de los periodistas, me parece que este no es el camino indicado, el insulto permanente, cerrar salas de periodistas hacer todo a escondidas, el que no piensa igual es una basura yo no comulgo con ninguna de estas actitudes que no tienen nada que ver con el espíritu democrático, gobernar de espalda al congreso, al congreso hay que mejorarlo, ni cerrarlo ni atacarlo, lo tenes que mejorar, al estado lo tenes que mejorar, no pulverizar, creo en un estado presente, más eficiente, el estado si o si tiene que estar presente, más salud, más educación, más promoción de industrias, al estado hay que mejorarlo y hacerlo cada día más eficiente, no eliminarlo”

QP: ¿Cómo ve el gobierno de la provincia Buenos Aires?

E.G.: “Lo veo con muchas dificultades, a nosotros nos llegan muchos reclamos, el gobierno tiene asignaciones pendientes, tiene un aplazo en materia de seguridad, la inseguridad en la provincia avanza a pasos agigantados, aplazo en áreas importantes como IOMA, si la gente se queja del PAMI, se queja tres veces más de IOMA, los que tienen la obra social la están padeciendo, tiene problemas en salud, y en materia de seguridad a nosotros que somos dirigentes provinciales, zonales, distritales, el tema del conurbano es una bomba, a esto hay que sumarle la situación económica, la verdad el panorama y la gestión de la provincia no es bueno, y a todo este panorama sumarle la interna feroz entre el gobierno de la provincia y la Cámpora en donde muchas leyes pasan meses y meses sin salir porque dentro del mismo partido tienen una interna permanente y no resuelta, creo que la gestión de Axel no es buena, y también entiendo que la provincia está sola con el gobierno nacional en contra que hace todo lo posible para que la provincia quede ahogada en esta coyuntura, un ejemplo el tema de las rutas intransitables de la provincia, al igual que las rutas nacionales que atraviesan territorio bonaerense, es claro el déficit tanto en la gestión de Kicillof como en la del presidente Milei”

QP: En este clima socio político ¿cómo ve la figura, la gestión del intendente de La Matanza Fernando Espinoza?

E.G.: “También la veo con muchas dificultades, a nosotros nos llegan muchos reclamos, y no solo de los cordones más necesitados, que son el segundo y tercer cordón, nos llegan muchos reclamos del primer cordón, los asfaltos del primer cordón hay localidades que parecen bombardeadas, a eso súmale los lomos de burro, las calles son intransitables, y el estado de estas calles favorecen a la delincuencia y la inseguridad de los vecinos, muchos vecinos nos dicen que suerte que el año que viene es electoral así arreglan algo, porque solo hacen cuando vienen a pedir el voto en tiempos electorales. La gestión del intendente Espinoza es deficiente, yo tengo vecinos que son peronistas y sin embargo me acompañan, es tanta la decepción con Espinoza que acompañan a un radical, y en eso soy absolutamente sincero, por eso creo que tenemos desde nuestro espacio crear una alternativa que represente a todos los vecinos, nosotros no podemos desertar como Toty Flores, mañana si me paso al oficialismo municipal, nadie me creería, y creo que me van a respetar más parado donde estoy parado siempre en el mismo lugar, tenemos que ser una oposición más responsable, leal, no nos podemos quedar en el videíto mostrando un basural, que es válido, también tenemos que proponer una alternativa, aceptando lo bueno y criticando lo malo, tenemos que ser una oposición constructiva, abierta al dialogo y proponiendo la solución, sin soberbia, sin egoísmo político, creo que el vecino es lo que quiere y pretende de nosotros como oposición y referentes políticos, en cada localidad de La Matanza”

QP: La inseguridad en la provincia y sobre todo en La Matanza, ¿lo ve como una batalla perdida?

E.G.: “A mí no me gusta decir lo de batalla perdida, sí que es una situación desbordada, fuera de control, bueno en mi familia tuvimos un hecho terrible hace dos años que es un antes y un después en mi vida, lo que ha pasado con mi madre que a 100 metros de la estación de Laferrere le entraron a la casa por el balcón, la molieron a golpes con 91 años, y no lo digo para hacer política ni prenderme de esta situación para llevar agua para mi molino, en esta materia estamos muy mal, no soy un experto en seguridad, pero estoy todo el día en la calle y puedo asegurar que los reclamos de la gente no son inventados, para nada, esto es real, está pasando, hay barrios donde apenas oscurece la gente no sale, y los vecinos te dicen las calles las ganaron los delincuentes”

QP: El intendente en sus redes sociales, anuncia las multas a los vecinos que son vistos por las cámaras tirando basura, si bien está bien no se debe tirar basura, creo que cualquiera con dos dedos de frente está más preocupado, por una entradera o un robo en la vía publica y vemos que todos los días matan a un vecino o les roban a mujeres y generalmente esas cámaras que muestran estos hechos son de los vecinos, ¿Qué opinión le merece?

E.G.: “Coincido con vos, las cámaras de seguridad generalmente son de los vecinos, el gobierno municipal también ha hecho y hace su esfuerzo no digo que no, se hacen cosas me parece bien lo de la basura que se hagan multas, porque se ve la basura en la calle, creo que el municipio debe trabajar con seriedad con la empresa recolectora y los vecinos, se tiene que poder mejorar el servicio. Los otros días un vecino me decía por una foto que postee, de las calles Varela y Ezeiza en Laferrere, y me decía los vecinos tiran la basura ahí porque la empresa de recolección no entra más al fondo, son cosas de la gestión diaria que tendría que reverse, y también coincido que hay que aplicar multas como dice el intendente a los vehículos que descartan basura en cantidades sobre ruta 21, en la calle de Chango más y el arroyo Don Mario, montañas de residuos de talleres clandestinos, que son ubicables, se puede buscar la forma de mejorar”

QP: Gioia Ud. es un hombre de la Ciudad de Laferrere que conoce de instituciones, fue dirigente del Deportivo Laferrere, conduce el Ateneo ‘Abel Amaya’ en la localidad, fue hace poco presidente de ‘Stella De Italia’ uno de los clubes más emblemáticos del centro de la ciudad, ¿Cómo ve la ciudad, y la gestión municipal de la misma?

E.G.: “Mi contestación es cortita: Nosotros seguimos recibiendo cada vez más reclamos, una gestión con falencias, y esto no es hablar mal del delegado y los subdelegados a cuales conozco y sé que son hombres comprometidos con la ciudad y que quieren hacer las cosas bien, se también que Laferrere es una ciudad compleja y difícil, pero la realidad es una, hay vecinos que no quieren vivir más en el casco céntrico de Laferrere, porque sufren todos los fines de semana, la noche de la ciudad es un descontrol, a pesar de los operativos que se realizan, evidentemente no alcanzan, la basura es un tema que recién hablamos no tiene control, las calles con la venta ambulante o manteros parece que nadie los ve, y con esto no quiero decir que hay que dejar sin trabajo a esta gente, digo que hay que trabajar al respecto, con los vendedores, con la cámara de comercio, con los vecinos, tema aparte La Noche y la mayoría sabe que la noche trae descontrol, y ese descontrol lo sufren los vecinos, la noche trae en el casco céntrico mucha delincuencia, alcohol y demás yerbas, creo que ahí hay que hacer un fuerte hincapié, y no solamente en Laferrere me comentaban que Atalaya, en casanova, es otro descontrol, lo que está pasando en la peatonal, hay más autos que vecinos caminando, no puede ser que en la peatonal no haya control, ahora después del asalto a la joyería que fue tan fuerte, se ve un poco más de control, hay muchas cosas para resolver en la localidad, acá hay que mejorar la gestión”