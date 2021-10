AEROCLUB DE LAFERRERE: RATIPOLICIAS AL ACECHO – CUIDAN A LOS “CHORROS” Y DEJAN INDEFENSOS A LOS VECINOS

Por Gustavo Bustamante y Prof. Joaquín G. Puebla

Desde hace un tiempo llaman a nuestra redacción vecinos que denuncian la desprotección e indefensión que viven en las cercanías del ex Aeroclub Argentino ubicado en Gregorio de Laferrere (http://wikimapia.org/428388/es/Ex-Aeroclub-Argentino).

El mencionado predio se ha convertido, según los vecinos (hecho que hemos podido comprobar), en un virtual “Aguantadero de chorros y desarmadero de coches” con la complicidad de los “Ratipolicias” que parecen que “Cuidan a los chorros y de olvidan de los vecinos”.

La situación del predio es caótica porque, por un lado, están las organizaciones sociales y un grupo político, solicitando que se cree una reserva natural y, por el otro lado, salió la licitación de PROCREAR para la construcción de 843 viviendas. A esto hay que agregarle los “chorros y revienta coches que se han adueñado del lugar”.

Es tan complicado el tema que, hace un par de semanas, se vivieron dos situaciones similares de alto riesgo pata los vecinos.

El primer caso fue una explosión, con el ruido, la humareda y la confusión que trae aparejado, sin contar con el susto de los vecinos. A los pocos días hubo otra explosión pero de mayor intensidad que hizo vibrar los vidrios de las casas ubicadas en un radio de dos o tres manzanas del lugar, ubicado en la calle Estanislao del Campo al 4500.

Ante esta explosión los vecinos llamaron a los Bomberos Voluntarios que acudieron con una autobomba; lo llamativo e irónico de la situación es que los bomberos no pudieron ingresar al predio por ninguna de sus entradas y se los vio ir de un lado a otro por Estanislao del Campo seguido de cerca por un patrullero de la Cria. 18º de Altos de Laferrere ubicada en Santa Rosa Nº 5083 a unas pocas cuadras del predio.

UN RECORRIDO BASTANTE MOVIDO Y REVELADOR

Después de recorrer la zona con algunos vecinos estos nos contaban lo que sucede en el barrio, “la zona en cuestión es el predio del ex Aero Club de Gregorio de Laferrere, donde funcionaria un desarmadero de autos robados, entre otras cuestiones”.

Dialogando con los vecinos y vecinas del lugar. Uno de ellos nos decía: “se ven entrar autos a toda hora y nunca salen, después se escuchan maquinas manuales como amoladoras y taladros, martillazos, explosiones y grandes fogaratas muchas veces los sonidos son como de explosiones de tanques de nafta”

Ante la pregunta: ¿hicieron la denuncia o dieron parte a la policía?, la respuesta fue contundente y al unisonó de casi todos los vecinos que contestaron lo mismo: “¿vos queres que nos maten?, si la policía trabaja para ellos, o ellos para la policía” y otro vecinos comentaba que “Acá cerca tenemos la comisaria de Altos de Laferrere, frente a la plaza que el municipio reconstruyó hace poco, son apenas unas cuadras, sobre la ruta tenemos otro destacamento que creo que es el comando de patrullas”.

“Siempre pasan patrulleros, a toda hora pero nadie hace nada, en la zona hay robos, rateros, estamos cada vez peor, y con mucho miedo porque vemos la cercanía de los policías con los delincuentes” relataba “María” una vecina conmocionada del barrio y señalaba que “Esta situación lleva meses y nadie hace nada ni ve nada, o mejor dicho hacen la vista gorda, seguramente recibirán su parte, no sé si el municipio está enterado de esto, suponemos que si, acá cerca, al lado del comando de patrullas, hay un corralón municipal que siempre hay actividades, no pueden decir que no ven el humo ni escuchan las explosiones, es una vergüenza, el intendente vive haciendo propaganda con el tema de la inseguridad, y la policía bonaerense cuida a los delincuentes en vez de cuidar al vecino”

En la charla que tuvimos con los vecinos se los notaban muy preocupados por el tema de la inseguridad, que es el denominador común en cualquier barrio del distrito, la realidad es que los vecinos están “Calientes y enojados con la gestión sobre este tema, se quejan de las calles intransitables, la falta de luminarias” y para ser sinceros debemos decir que realmente hay calles que no se pueden pasar si no tenes una 4×4.

Es sabido que en la localidad un tema “picante” es el robo de vehículos, esto es de larga data. Laferrere es una de las zonas marcadas en rojo con respecto a esta modalidad delictiva.

“Sin ir más lejos a un funcionario municipal le robaron, en el mismo año, dos veces la misma camioneta, que pudo recuperar gracias al veloz accionar de la policía, suerte que no tienen otros vecinos, que van a la comisaria y los hacen esperar horas hasta que los atienden” nos comentaba un vecino del lugar y remarcaba que “Vamos a la comisaría y tenemos que esperar a que se despierte el oficial a cargo, o el oficial que está en atención al público deje un rato el celular, nos guste o nos no guste es lo que pasa en las comisarías, al menos en la acá”.

“Para muestra un botón”, solía decir mi abuelita”; viendo las noticias a la hora del almuerzo, veo que en la localidad de Gregorio de Laferrere, un policía de la ciudad, que no estaba en servicio, mató a dos delincuentes que intentaron robarle el auto, quedando el herido de bala, ¿será casualidad, o coincidencia? No sabemos si este hecho delictivo está relacionado (https://www.lanacion.com.ar/seguridad/laferrere-un-policia-de-la-ciudad-resistio-a-los-tiros-el-robo-de-su-auto-mato-a-dos-ladrones-y-nid05102021/) con la banda que acciona en el ex AeroClub, lo que sí sabemos es que ocurrió y que hay dos delincuentes muertos, un policía de la ciudad herido e internado en el Hospital Policial “Bartolomé Churruca” y, la inseguridad en La Matanza, pareciera que se va de las manos de los que deberían proteger al ciudadano común.

Como para finalizar queremos comentar un hecho azaroso que vivimos. Mientras dábamos vueltas por la zona y sacando algunas fotos, fuimos intersectados por un patrullero que nos preguntó ¿qué estábamos haciendo? Sin muchas explicaciones seguimos nuestro recorrido pero me quedó la sensación de que si estábamos cometiendo un delito, el patrullero no habría aparecido.