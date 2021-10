“FUE UN LLAMADO A LA REFLEXIÓN… MUCHOS MINISTERIOS Y DIRIGENTES SE QUEDARON EN LA OFICINA”

Semanario “Quinto Poder” entrevistó a Juan Carlos Estévez, histórico dirigente y referente de Gregorio de Laferrere.

Estévez, analizó los resultados de las elecciones PASO y señaló que “Los movimientos sociales son importantes, las agrupaciones somos importantes, los militantes somos importantes, pero el vecino es el más importante de todos. Y ese es el que tiene que tener respuesta”

QP: Estévez, ¿Cómo analizó los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y de la Matanza?

CE: “Y yo creo que bueno, fue un análisis que la gente hizo de la gestión y también de las necesidades. Partiendo de la base que todo el mundo sabía que el tema de la pandemia, más los cuatro años de Macri, pero también faltó esa parte social, la parte comunitaria, la parte de comunicación con el vecino, ese tipo de relación es lo que faltó. Y es como que se sintieron huérfanos. Entonces es como que fue un llamado a la reflexión. Yo no creo que haya sido ningún voto castigo ni que, mucha gente, no ha ido a votar, y si, la gente -por lo que pude charlar con algunos amigos, vecinos, compañeros- mucha gente no fue por no querer votar en contra, no tener otra alternativa y no querían otra alternativa. Y creo que ahora, con lo que se está armando, con este nuevo grupo de trabajo, con más experiencia, la gente ve que hay una posibilidad de cambio y algunas cosas ya empezaron a hacer en el interior de la provincia de Buenos Aires, el tema de Julián Domínguez con compañeros de distintos lugares de Brandasen, varios lugares de Bahía Blanca, lo ven un tipo como un profesional y lo ven a Aníbal que es un tipo que está preparado, tiene autoridad para hacerlo y ver como que acomoda las cosas. Y en lo social, faltaría un poco más, más allá de la ayuda que del estado, en la administración que no ve la gente. Los planes sociales los da el Estado, son del Estado y lo tiene que administrar el Estado. Los movimientos sociales son importantes, las agrupaciones somos importantes, los militantes somos importantes, pero el vecino es el más importante de todos. Y ese es el que tiene que tener respuesta.”

QP: ¿Usted cree que hay chances de revertir esta situación en las elecciones generales de noviembre?

CE: “Yo creo que sí porque fue un llamado a la reflexión. A veces se piensa que la gente es como el ganado, se arría y van. Y no es así. La gente piensa, porque tiene sus necesidades. A veces las grandes estructuras no ven lo que son las bases, que la base de la política es el pueblo. Y yo comenté el otro día lo mismo. Que vean cómo viaja la gente nuestra, que viene cansada de laburar, por muy poca plata y tener que viajar dos horas, y llegar a tu casa con la necesidad que tenés la luz, el gas, la comida, los remedios, las zapatillas, y vio que algo le faltó a eso. Y esa comunicación es del Estado. Y ahí en el Estado creo que tendría que haber otro tipo de actitud, más allá de las estructuras municipales, creo que también hubo falencias en las estructuras provinciales y en las nacionales. Porque en el interior, que son menos cantidad poblacional, tienen más acceso y más diálogo. Para dar un ejemplo, el de Seco, Fassi, intendentes de que están permanentemente con la comunidad, y conviven, y a veces lo que necesita la gente es que la escuchen. Y eso quizás nos faltó un poco a todos. Que la gente tenga una relación más directa con los que son funcionarios, que son los que le dan el voto de confianza para que les puedan ir mechando los inconvenientes o los problemas que tengan y quizás eso es lo que se va a revertir ahora con los nuevos cambios. Acá hay un solo gobierno, es un frente popular. Ya lo he avisado a Cristina en el año 2020, hay que empezar a tener convicción, hay que hacer el derrame. El derrame es cuando uno esparce lo que tiene. Entonces, muchos ministerios y dirigentes se quedaron en la oficina. Entonces tiene que haber un relevamiento. Porque a veces la gente ve que trabaja, ayer casualmente hubo corte en todos los puentes de acceso a la Capital y lamentablemente son gente que tienen todos planes sociales porque necesita y porque el Estado se los da, pero el Estado tiene que ser controlador sobre eso y ahí tiene que estar un funcionario, ver cómo se puede manejar la contraprestación que tiene. Fíjate a veces hablan del tema de las cooperativas pero en Matanza, las cooperativas con el plan Detectar y el laburo que hacen en las calles, en los espacios públicos, está a la vista que están trabajando, están haciendo. Pero hay otros entes que fueron parte del frente que no dan la misma situación, no le dan la misma situación al vecino que gana 40, 45 lucas y a veces no puede llegar porque tiene que viajar dos horas para ir, dos horas para volver, laburar diez horas con todos los problemas que tiene y eso es contraproducente. Lo que tendría que hacerse, me parecería a mí, tendría que haber un relevamiento por localidad de la gente que nos cuestiona a nosotros qué son los planes sociales, que no son planes sociales, son ayuda del Estado. Entonces el Estado tiene que estar presente, tiene que administrar, tiene que controlar, tiene que supervisar. Y los acuerdos políticos, arreglos de las agrupaciones y que se yo, quede al costado. Acá lo que primero es prioridad para que haya un cambio, y creo que lo va a haber, es que la gente vea, que con su llamado de atención, cambiaron estas situaciones y ahora va a estar ese voto de confianza de vuelta.”

QP: A nivel local el oficialismo obtuvo un rotundo triunfo con una diferencia de más del 25% pero a su vez nos encontramos que fueron casi 240 mil votos menos en esta última elección ¿Qué análisis hace usted?

CE: “Es lo que te decía al principio: el ciudadano común, el vecino, el que tiene mediana identidad política con nosotros ,es como que hizo un llamado de reflexión y los que están más acercados con nosotros, que tienen afinidad con del peronismo y qué sé yo, es como que le costó. Porque si vos me decís este fue uno de la familia que son siete, fue uno pero hay familias enteras que no fueron a votar. Pero por no tener otra opción. No iban ni querían votar en contra. Iban a hacer un llamado de reflexión al gobierno que votaron para que a esto lo saquen adelante. Entonces ahí tiene que estar el tema. Ver qué los cambios que se hagan ahora, tienen que ser en beneficio común de abajo hacia arriba. Que la gente vea lo que ellos interpretaron con su voto, ahora están dando cuenta de que es la realidad. Y creo que por ahí pasa la cosa y creo que se va a revertir esto. Más en La Matanza, siempre el peronismo ha tenido buenas elecciones. No fue un caso puntual del gobierno nuestro, sino que fue general, hubo mucho voto castigo. Pero, ¿Por qué? Es lo mismo, la función, el acercamiento, la comunicación, el derrame del estado, de la provincia, de la nación, de los municipios, de los funcionarios, es estar permanentemente al contacto con la gente. Yo hice una nota que voy a presentar en la Cámara de Diputados. Porque puede ser que los Diputados Nacionales qué son de distintas provincias, quisiera saber si se comunican con los diferentes Diputados Provinciales de cada provincia. Y si esos Diputados Provinciales se comunican con los Concejales y los Intendentes de cada localidad o de cada partido. Si hay una comunicación directa de las cosas que hay para hacer, lo que se puede hacer y lo que falta. Y yo creo que no ha pasado eso. Lo mismo con los funcionarios que están en el en el ejecutivo es un poco la realidad entonces vos decís: Y, pero ¿qué pasa?. Pasa que las asociaciones de civiles hoy las perdimos y fueron siempre nuestras, las dejamos de lado, no las integramos, no las hacemos participar. Podemos tener un grupo, pero estoy hablando de lo general, no de La Matanza. Hay entidades que no has ido ni convocadas, ni consultadas. Por lo menos que sean parte de lo que está pasando en cada sociedad, en cada comunidad y que ellos que son protagonistas también acompañen la gestión y que sepan realmente transmitir a la gente las cosas que se pueden hacer y las cosas que no se pueden hacer y por qué motivo no se pueden hacer y eso es lo que estaba faltando. Y eso es lo que va a surgir de ahora en adelante.”

QP: Los cambios del Gabinete Nacional y Provincial, ¿Se debió a una interna política o al debate interno a partir del resultado electoral?

CE: “Yo creo que venía de arrastre, porque vos fíjate cómo antecedente en el 2020, Cristina le mandó un mensaje a la sociedad, pero también a los funcionarios. Muchachos esto es para trabajar con convicción, con valor, y el que no está dispuesto, que se busque otro laburo. Y acá es así. Acá no se trata de conseguir un espacio, cerrarlo y que sea para uno. Ese espacio es para que la gente tenga la interpretación de lo que es un gobierno y yo creo que un poco, más allá de que puede haber diferencias entre un grupo y otro, yo creo que el conjunto entendió lo que estaba en falencia y entendió el mensaje de la sociedad. Entonces ahora se están dando cuenta de que a veces cuando te llama la atención tu viejo porque vos te portas mal, hoy la sociedad le dijo: ‘Muchachos, hagan las cosas bien. Nosotros le dimos el voto de confianza para qué tengamos soluciones’. Más allá que sabemos de los cuatro años de gobierno de Macri, más allá de la pandemia, reitero: es la comunicación, es la participación, es la integración. Y la gente lo que necesita es tener comunicación. Comunicación ¿qué quiere decir? Que haya diálogo entre lo que somos funcionarios y los que son ciudadanos, que pagan sus impuestos, que tienen un montón de problemas, y alguien quisiera comunicárselos en un montón de cosas. Eso me parece que es lo que tienen que empezar a revertir. Más allá que Matanza es un distrito muy grande. Siempre digo lo mismo cuando hablo con algún compañero. Acá es un desafío para Fernando son más de 2 millones de habitantes muchachos. Hay municipios de 50, 60 mil habitantes, la tienen de taquito, pero acá hay muchas necesidades sociales, muchas facetas distintas con el presupuesto que tenés. Pero acá la gente está en contacto permanente con alguna compañera de las agrupaciones. Quizás faltaría un poco más los Concejales, qué sé yo. Creo que se tiene que revertir, pero con calma, pero más allá de la visión de lo que puedan ser las elecciones de noviembre, también el proceso hasta el 2023 de un gobierno que pueda satisfacer las necesidades de la gente, que es lo que quiere.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

CE: “Tengo mucha fe y siempre digo lo mismo. Tengo fe en Dios, tengo fe en la gente, el pueblo Argentino, que es un pueblo divino, tiene muchas falencias, tiene mucha penetración ideológica de afuera, los medios que no son nuestros, que no son imparciales cambia mucho la mentalidad. Pero el interior, el común, el medio con el que estoy hablando ahora, y muchos medios más que tienen contacto con la sociedad, que representa lo que dice la gente y dan la posibilidad que pueden expresarse, yo creo que eso va a cambiar mucho en las cosas, va a andar todo mucho mejor”