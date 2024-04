“ALGUNOS PIENSAN QUE VAN A VIVIR ETERNAMENTE, O QUE VAN A SER LOS REFERENTES PÓSTUMOS DE LA LOCALIDAD”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con un militante histórico del peronismo de Gregorio de Laferrere, Omar Ferreyra ‘El Negro’ como todos lo conocen. Con la excusa de la inauguración del nuevo local donde funciona la UB “Tte. Gral. Juan Domingo Perón”, charlamos un poco sobre la realidad del peronismo de la localidad, y sobre la coyuntura política que atraviesa el país con el nuevo gobierno, esto nos decía:

QP: Ferreyra el viernes 12 reabrieron la UB “Tte Gral. Juan Domingo Perón” que conducía su hermano Lucio Ferreyra militante de base de la localidad

OF.: “Si el viernes después de dos postergaciones, porque la intención con los compañeros y compañeras era reinaugurar el nuevo local el 24 de marzo, pero a raíz de la cantidad de actos que se realizaron en recuerdo de esa fatídica fecha en nuestra historia, se había programado para el viernes siguiente y sucede el accidente del compañero Daniel Barrera en donde el compañero pierde la vida de forma trágica, y con nuestro más sentido pésame lo pasamos para el viernes 12 de este mes. El pasado viernes a pesar del clima y del corte de luz procedimos a la reapertura de la UB en nuevo local y brindar un humilde homenaje a los compañeros que ya no están físicamente entre nosotros, pero permanecerán para siempre en la memoria de la militancia peronista de Laferrere”

QP: Ferreyra, ¿cómo ve la situación actual del país con este gobierno liberal que encabeza el presidente Milei?

OF.: “La verdad que en el contacto permanente con el resto de los ciudadanos de la localidad, no solo los compañeros militantes, sino los vecinos sin tinte político, lo vemos con una tremenda preocupación, porque estos tipos, más allá del presidente, el entorno maldito que lo acompaña, que es lo peor que le puede pasar a un pueblo, que las 10 empresas más poderosas de la Argentina sea su consejo asesor, que lo peor de los medios informativos sean su medio de propaganda, y que para los hombres y mujeres de nuestra generación no es nada nuevo, lo único que estos tipos en cuatro meses han hecho mucho más daño de lo que hicieron los bombardeos, los golpes de estado, y lo que hizo su padrino del 2015 al 2019, este tipo hizo mucho más daño en cuatro meses”

QP: Ferreyra como militante peronista de toda la vida, ¿Cómo ve el peronismo de la localidad?

OF.: “Los compañeros de nuestra generación, los que elegimos la militancia peronista antes del retorno del General y antes de la asunción de Héctor J. Cámpora allá por el año ’72, ’73, lo tomamos como una elección de vida, y es como dice esa canción que entonan los compañeros más jóvenes, ‘desde la cuna hasta la tumba’, en mi casa, en la cocina si había una foto de Perón y de Evita, nosotros fuimos engendrados en un vientre peronista, por cojones peronistas. La situación del peronismo en la localidad, no en si el peronismo, sino del PJ, nosotros tenemos una mirada crítica, pero una crítica constructiva, leal, frontal. Porque vemos que no se cumple el poema de Leopoldo Marechal que dice en este poema, palabras más, palabras menos: ‘el peronismo es un viento que arrulla ramas secas buscando nuevos frutos’, y vemos que no está sucediendo, porque no afloran los nuevos cuadros adoctrinados, no al menos como tendría que suceder con dirigentes que se abocaran a la tarea de adoctrinamiento y la formación y preparación de los nuevos cuadros, hoy no se ve en la totalidad de los hechos, el peronismo tiene que entrar en el trasvasamiento generacional, porque la liberación de la patria no es tarea de una sola generación, sino de varias, y esto no está sucediendo, no digo nada nuevo, digo las frases y las directivas del Gral. Perón”

QP: ¿Cree que la conducción política de la localidad esta en un aletargamiento, o se encuentran aburguesados en sus puestos de lucha?

OF.: “Yo creo que ven desde una posición mucho mas cómoda que los compañeros militantes, y de esa forma tienen otra visión del panorama, porque aparte la gran mayoría están abocados a su responsabilidad institucional de la función, la cual no voy a criticar. Acá lo que tiene que haber es un resurgimiento de las convicciones y principios que hicieron grande al peronismo; convicciones y principios que tienen que ser rectores de nuestra vida cotidiana, de nuestra tarea permanente y constante, que es dedicarnos de lleno a la formación y preparación de los nuevos cuadros, porque a todos nos supera la etapa biológica, y pareciera que algunos piensan que van a vivir eternamente, o que van a ser los referentes póstumos de la localidad, y acá los únicos que son póstumos son Perón y Eva Perón”

QP: ¿Cómo ve la gestión municipal de estos últimos años en la localidad?

OF.: “A pesar de las limitaciones a lo que se refiere a herramientas para el desarrollo municipal, puedo decir que nací en Laferrere, mis viejos vinieron a vivir acá cuando yo tenía dos años, y la verdad pensé que me iba a morir, sin ver el asfalto en mi barrio, sin las cloacas, sin el agua corriente, sin ver las cámaras de seguridad, sin ver esta compleja modernidad que en tiempos atrás ni pensábamos en estas cosas, imagínese que desde Watt y Estanislao del Campo, el domicilio de mi casa paterna, desde allí se veía la estación de tren, el viejo bodegón del ‘Negro Luna’, la pizzería del loco Enrique, lo vi a mi padre irse trotando a la madrugada a tomar el tren para ir a laburar, entonces de ese recuerdo de mi infancia, al día de hoy ver la peatonal, los tótem de seguridad, las cámaras, la iluminación led, las alarmas, los bajo a niveles, el centro comercial que es uno de los más importantes de la provincia, lo que avanzó el lado sur, yo le pediría a la sociedad de Gregorio de Laferrere, a nuestros vecinos; que hagan este repaso de la memoria habitacional de nuestra localidad, lo que ha crecido la población de la localidad es extraordinario, por eso tenemos que tener memoria u hacer una lectura del tiempo, porque todo esto comenzó allá por el 2003, cuando asume el gobierno nacional, el querido Néstor Kirchner, el compromiso con el intendente de aquel entonces el gran Alberto Balestrini, era obras para La Matanza, y esto se cumplió aunque ambos no hayan podido ver sus sueños hechos realidad. Y porque digo esto, porque tenemos la obligación de hacer culto de la memoria por estos hechos, creo que los habitantes de nuestra localidad debemos estar profundamente agradecidos por estos últimos 25 años, y al mismo tiempo dejar de lado la hipocresía del individualismo, y actuar de otra manera con esa impronta que nos tiene semi acorralados hoy, como ser la inseguridad, la basura, y demás yerbas, y cambiar la actitud, no echarle la culpa siempre al otro, en definitiva cuidar nuestra localidad para hacer de nuestro lugar un lugar digno de ser vivido”

QP: ¿Qué se debería hacer desde el PJ, desde el peronismo, para revertir la situación actual?

OF.: “Es una receta bastante complicada, pero todo tiene un punto de partida, hay cuestiones dentro de lo partidario que el ciudadano común la desconoce, y otros porque tienen dos días en el peronismo piensan que se las saben todas y son los dueños de la verdad, los verdaderos representantes de la militancia son los congresales nacionales y provinciales del peronismo, que son elegidos en una interna, creo que eso es volver a Perón o volver a las fuentes, y que cada localidad o distrito tenga sus representantes debidamente elegido por el voto del afiliado, acá hay muchos compañeros a los cuales no les costó nada, ocupar el lugar que ocupan, estas cuestiones se tienen que rever y nos tienen que representar los compañeros y compañeras que tienen en claro de que se trata todo esto, ser congresal no es solo ir levantar la mano y decir si wana, los congresos partidarios son para debatir”

QP: ¿Ve al intendente Fernando Espinoza encabezar la resistencia al gobierno liberal de Milei?

OF.: “Lo veo a él y a la compañera Verónica, como lo hicieron en los 4 años de Macri, ellos encabezaron la resistencia, y estuvieron los cuatro años bregando por la unidad del peronismo, no del PJ, la unidad del peronismo”

QP: ¿Esta unido el peronismo de Laferrere?

OF.: “El peronismo de la localidad esta siempre unido, solo falta un gesto de grandeza de algunas mujeres y algunos hombres que manejan los destinos del PJ de la localidad tengan un gesto de humildad, y tirar por la borda esa hipócrita actitud del individualismo, hay mensajes de Perón hablando de este tema, yo no profeso nada por boca y mente mía, lo único que hago es proceder a repetir o intentar practicar en los hechos esa rica y maravillosa herencia que nos dejaron Perón y Eva Perón con el ejemplo, y los máximos referentes que tuvo el peronismo de La Matanza Alberto Balestrini y Federico Pedro Russo, no solo en lo teórico, sino en la práctica y en el estilo de vida”