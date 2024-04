“DENTRO DEL PJ DEBEMOS DISCUTIR Y ESCUCHARNOS, HAY QUE DEJAR DE ESCUCHAR A LOS APLAUDIDORES”

por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Mariano Borras Sec. Gral. De la agrupación política ‘Tercera Posición’, quien nos relató sobre el nacimiento de dicha agrupación y el porqué de la misma, esgrimiendo como eje central la doctrina peronista, y plantando la bandera del nacionalismo en el distrito, esto nos decía:

QP: Borras, ¿cómo nace, y porqué Tercera Posición en La Matanza?

MB.: “Nuestra agrupación ‘Tercera Posición’, es una agrupación principalmente Peronista y Nacionalista, que lleva como bandera los valores y la doctrina peronista, nuestro nacimiento no se origina en La Matanza. ‘Tercera Posición’ nace de la unión de distintas organizaciones peronistas dentro de la provincia de Buenos Aires. Nuestros referentes son Pablo Anzaldi, Marcelo Gullo, entre otros hombres del peronismo que son un orgullo dentro de la provincia y del país. Nuestro objetivo es bajar una línea de unidad y acción, en contra del liberalismo que propone el presidente Milei, y también en contra del cáncer encarnado en el progresismo que tanto mal le ha hecho al peronismo. Consideramos que los valores básicos están alterados, nuestro peronismo baja la línea de Perón, se refuerza sobre las palabras de Eva, se solidifican con el ejemplo de Isabel, y se nutren de las enseñanzas y las palabras que nos deja el Tte Seineldin: tenemos que fijar las bases en Dios, Patria y Familia, y que esto se haga carne en todo matancero, primero está la familia, solo se abandona la familia para luchar por la patria, y por encima de la patria ¡solamente Dios! Nosotros venimos a poner nuestro granito de arena en el peronismo de La Matanza, para librarse del progresismo, ese parasito que ataca continuamente, y que lo único que hace es tergiversar la doctrina, y nos aleja de Perón”

QP: En esta coyuntura actual, ¿se sienten representados por la conducción del peronismo matancero?

MB.: “Nosotros somos orgánicos, entendemos que hay un partido que es el PJ, que es la herramienta electoral históricamente del peronismo, si bien el General nunca fue a una elección con el sello del PJ, si todo aquel que se considera peronista ha incursionado en la política a través del PJ. Hoy la conducción del PJ es Fernando Espinoza si bien lo reconocemos como referente y conductor, también consideramos que necesitamos nutrirlo de esta parte del peronismo que no está accionando y no está funcionando que es el consejo hacia el conductor, todos sabemos que el conductor conduce, pero debe ser aconsejado por todas las facciones del peronismo, en nuestras cabezas y en nuestros corazones el peronismo es nacionalista, lo demás es tergiversar la doctrina, y lo que más necesitamos en este momento, hoy más que nunca, es refrescar en nuestra memoria y en nuestros corazones la doctrina peronista, que es el camino para la reconstrucción de la patria cuando pase esta tragedia que vivimos los argentinos con este gobierno liberal, que solo va a traer destrucción y sufrimiento a cada rincón de nuestra soberanía. Nosotros, como agrupación, estamos listos y preparados para trabajar bajo estos lineamientos, para generar en las nuevas generaciones el amor a la patria abrazando la doctrina peronista y el nacionalismo, para así poder representar a la totalidad del pueblo”

QP: ¿Considera que el triunfo de Milei se ha dado porque el peronismo se alejó de la doctrina y a su vez se alejó de la gente?

MB.: “Si hubiéramos hecho las cosas bien el pueblo nos hubiese elegido, no descubrí la pólvora con esto que digo, tenemos que aprender de nuestro errores y volver al camino, y los que conducen ser más humildes y escuchar a las bases, debemos trabajar por la unidad del peronismo, pero no solo para ganar una elección, sino para volver al camino de la doctrina de una forma ordenada donde todos los espacios del peronismo puedan expresarse sin miedo, ya tenemos de ejemplo el gobierno de Alberto Fernández un social demócrata que solo sirvió para ganar una elección, y no pudo consolidar un proyecto de gobierno peronista , y nos condujo a esta debacle que termina en el gobierno de Milei”

QP: ¿Hoy se encuentran como agrupación apoyando o trabajando con algún dirigente local?

MB.: “Si te réferis si algún político local nos financia, la respuesta es no, nosotros nos autofinanciamos, no aceptamos dadivas de ningún dirigente local, los recursos nacen de nuestra propia estructura, creemos en la capacitación y en la formación del ciudadano peronista y en la formación de cuadros peronistas, sabemos que es muy difícil este camino, pero consideramos que es el camino correcto y que nuestra tarea es sembrar la doctrina peronista para la grandeza de la patria y de nuestra patria chica que es La Matanza, no venimos con el peronómetro bajo el brazo, si venimos con la doctrina peronista y nacionalista, que estamos plenamente convencidos de que es lo único que nos va a llevar a buen puerto cuando tengamos que reconstruir la patria del desastre que va a dejar este gobierno liberal con Milei y su entorno”

QP: ¿Cómo ve la actividad política en el consejo del partido local?

MB.: “Hemos participado en algunas reuniones con poca posibilidad de dar un punto de vista ajeno a lo que viene bajando el PJ nacional, entendemos que ese lugar de debate se tiene que dar por el peso del trabajo en el territorio, y lo vamos a hacer porque estamos convencidos de que es la manera, creemos que esto también ocurre en el partido porque no tenemos un conductor nacional, y el conductor provincial no es el adecuado. La actividad del consejo del partido es una actividad superficial, creo que nosotros desde el nacionalismo podemos aportar herramientas necesarias para la pelea que debemos dar en esta coyuntura donde la sociedad se volvió un conjunto de individualidades y dejó de ser una comunidad que vela por el bienestar de cada integrante de la misma”

QP: ¿Ve real la unidad del peronismo matancero?

MB.: “No, la unidad del peronismo matancero es una acumulación, un amontonamiento, donde muchos no son peronistas, y esto no es hablar con el peronómetro, es la realidad, el peronómetro es un invento del progresismo para que nosotros no podamos definir que está adentro del peronismo y que no, si dejamos de definir a cada uno por lo que es terminamos aceptando a todos y en eso nos equivocamos, por ese motivo hoy gobierna el liberalismo. Como peronistas debemos trabajar para la unidad del peronismo, no podemos decirle al intendente, como conductor, que deje afuera de La Matanza a los organismos que no son peronistas, porque es el intendente de todos los matanceros, pero si le podemos pedir como conductor del PJ que no nos llene de agrupaciones de izquierda el peronismo, porque el peronismo es tercera posición, no es de izquierda ni derecha”

QP: ¿Ve al intendente como la cabeza de la resistencia a este gobierno liberal?

MB.: “Hoy el intendente tiene una enorme tarea, la de ser intendente de todos los matanceros creemos que el intendente se tiene que apoyar en el partido, donde se debe dar la discusión y el espacio a todos los peronistas que quieran construir, y organizar la resistencia, ‘dentro del PJ debemos discutir y escucharnos, hay que dejar de escuchar a los aplaudidores’. El intendente está llevando a cabo una tarea muy difícil y lo está haciendo de forma excelente, yo creo que la nación y la provincia tienen que entender que, si en La Matanza se gana por más del 70%, el distrito debe ser escuchado dentro del PJ nacional y provincial sin dejar de lado un sector tan grande que viene sembrando las base desde hace tiempo como el nacionalismo”