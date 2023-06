ARGENTO SE ALEJÓ DE MILEI

Entrevistamos a Antonio “Tony” Argento que estaba trabajando en el armado de Javier Milei en La Matanza. Por falta de seriedad y al no dejarlo participar activamente en el armado político del espacio, decidió alejarse del espacio.

QP: Argento, usted estaba participando en el espacio de Milei en La Matanza. ¿Qué sucedió para que se dé esta decisión de alejarse?

AA: “Bueno, el motivo principal fue que no me han invitado las mesas, donde se hacen todas las reuniones, donde se tienen que realizar los trabajos y el trabajo de territorio, porque lo único que me han manifestado, que era lo único que les interesaba era llevar los avales, tratar de conseguir voluntarios para fiscalizar, pero sin tener el conocimiento de quién iba a ser candidato.”

QP: Ahora Mile designó al cantante Dipy como candidato. ¿Cómo lo toman ustedes?

AA: “Yo me enteré quince días antes de que iba a ser el Dipy, porque empecé a presionar, participar en reuniones, como te dije, me pedían avales, fiscales, le digo, si no conocemos el candidato, ¿cómo vamos a trabajar a ciegas? Es como comprar la rifa del burro muerto y comprar algo que no sabes, y cuando me enteré que era el Dipy digo: bueno, hizo lo mismo que es José Luis Ferro. A dedo puso el candidato. Yo no tengo nada con el Dipy, porque si bien sé que tiene una radio, hace una radio en Rivadavia después de las doce de la noche, que no lo escucho. Hace show, canta, que tampoco lo escucho, pero bueno, me da la sensación de que Javier, en términos generales me gusta su propuesta, tiene un buen plantel, está formando un buen plantel a nivel nacional, con personas muy interesantes, buenas personas, como Mondino, Son buenos profesionales, pero eso no implica que sean buenos políticos, Son eso: buenos profesionales en general, pero a nivel territorio, a nivel provincial con el señor Sebastián Pareja, y a nivel Matanza con Luis Ontivero. Parece que no les interesa mi conocimiento, mi experiencia. Y entonces, digo, bueno, si ellos tienen la lapicera, uno no puede ir contracorriente, al contrario, a Luis le pedí varias veces reunirnos para ver si yo podía aportar algo de lo que conozco del territorio de La Matanza, pero parece que no les interesa.”

QP: ¿Es un problema de candidaturas a nivel local? Porque usted siempre me habló del proyecto, de elaborar proyectos, trabajar proyectos. Y ahora parece que no importan los proyectos, sino las personas y todo eso.

AA: “Claro, porque yo rescaté en la anterior nota que lo importante es el proyecto, cómo se va a trabajar y cómo es lo que se va a implementar una vez que Milei sea presidente a nivel municipal y a nivel provincial y no importa las personas que sean los candidatos, pero acá no se busca la gestión, no se busca el conocimiento, la capacidad, si no se busca lo mediático. Si vos sos mediático, ¿servís para ser independiente? Yo, vuelvo a repetir, no tengo nada con el Dipy, pero basta conocer mi trabajo de hace cuarenta y tres años en La Matanza como gestor administrativo y manejar entidades intermedias, creo que era para competir, a mí me gusta competir después si me ganaban en una interna, bárbaro.”

QP: A mí me da la sensación de que hay un profundo desconocimiento de la política de la provincia de Buenos Aires, es como que no saben que no gana el que tiene más votos, sino el que cuenta los votos. Ni siquiera están armando la estructura como para contar los votos que pueda sacar Milei en el distrito.

AA: “Yo pienso, con la experiencia, ellos van a tratar de imponer después que se cierren las listas, después del veinticuatro de junio van a salir en todos los medios pidiendo voluntario como están pidiendo casi todos los partidos. Pero bueno, uno quiso ayudar. No me interesan los cargos, pues no me hace falta ningún cargo. Solamente quería competir para el cargo de Intendente, no se dio por mala suerte. Es decir, yo no tengo tiempo para esperar. Yo hace muchos años estoy en la Matanza, tengo mis trabaj

os, ya estoy jubilado, pero tengo tiempo para poder hacer una buena política. Quizás se hayan confundido, pero tampoco se preocuparon en conocerme a fondo.”

QP: ¿Está dada por terminada esta etapa con Milei?

AA: “Y sí, porque yo no tengo tiempo como un pibe de veinte años, treinta años, para, como dicen todos, voy a esperar cuatro años más, ocho años más. Yo dentro de cuatro años más, si Dios quiere, voy a estar en setenta años y voy a querer seguir disfrutando de la vida. Esta era una oportunidad única, porque está muy mal el gobierno nacional, provincial y municipal, se puede hacer una buena política en términos generales de Milei. Ahora, algunas cosas, no estoy de acuerdo, pero eso se podía limar y no están por delante, pero lo más importante, el nivel general es bueno por la gran cantidad de profesionales buenos que tiene atrás, que están con lo mismo.”

QP: ¿Espera algo, algún llamado? ¿Algo?

AA: “No creo porque se manejan de una manera, así como quieren achicar el Estado, quieren que la mesa chica sea de dos a tres personas y nada más, para después manejarlos a dedo, hagan esto o lo otro, y buscarán dos, tres concejales que le van a sacar a Juntos por el Cambio, nada más. Porque andan dando vueltas la misma gente.”

QP: ¿Cómo ve usted el panorama político? ¿Cómo ve a Juntos por el Cambio, el oficialismo con Espinoza?

AA: “A Fernando lo vi ahora apurado para hacer obras, como están haciendo en todas las calles, veredas. Y se olvidó de mucha gente que necesita el alumbrado y la cloaca, como es en Virrey del Pino, González Catán. Le está haciendo la vereda a gente que lo pueden hacer ellos, con una simple ordenanza municipal, porque te vuelvo a repetir, la vereda me la hice yo en mi casa, vivo acá tres cuadras desde donde estamos haciendo esta nota. Pero yo pienso más en la gente en Laferrere, González Catán, Rafael Castillo, en la zona de Virrey del Pino, hay mucha gente que necesita la vereda. Creo que ellos más necesitan que nosotros acá en San Justo.”

QP: O sea ahí las prioridades no están claras.

AA: “Las prioridades no están claras, lamentablemente. Y en Juntos por el Cambio, bueno, veo un ego total y todos quieren ser y yo digo, se debe tanta plata, pues todos le echan la culpa a la deuda externa, pero la deuda en pesos es el triple de lo que se debe al fondo monetario internacional y a los chinos.”

QP: Es lo que nunca se habla, de la deuda interna.

AA: “La deuda interna es impresionante y vence todos los meses. Y ahora queda la conjetura. O somos Argentina porque los chinos no te van a hacer nada gratis, ya te pidieron la Patagonia, te están pidiendo el peaje del río Paraná, tiene la base ahí atómica que han hecho, que nadie puede entrar, ni el gobierno nacional puede entrar.”

QP: Y ahora quieren hacer un puerto en Ushuaia.

AA: “Claro, y son todos acuerdos y solamente alguien que mandó Cristina, porque otro no lo va a hacer, porque hoy me cabe dudas, que todo lo que se hace acá en el país lo hace Cristina, y así como el billete de dos mil pesos, mil pesos que sale más caro a hacerlo que el valor que tiene, no me queda dudas que ella es quién ha hecho el acuerdo con los chinos y no se mueven de ahí. Y el FMI te pide ciertas cosas que en cierta manera vos lo evalúas con los chinos y me quedo con los yankees. Porque los yankees no te están pidiendo nada, te están pidiendo que organices tu economía y que organices tus exportaciones.”

QP: Usted es un hombre que anda caminando permanentemente por empresas, comercios por su labor profesional. ¿Cómo ve el ánimo de la gente? ¿Cómo ve el movimiento económico acá en San Justo?

AA: “Yo los veo como, me voy a remontar al año ‘75, yo tenía dieciocho años y trabajaba con mi padre en la zapatería, yo nací entre zapatos, y me encargaba de hacer las compras. Todas las semanas se vendían zapatos, zapatillas y yo el lunes iba a comprar. Resulta que cuando hacía la lista de lo que había vendido, y quería ir a comprarlo, siempre me venía con dos o tres pares menos. Y yo en el año setenta y cinco aprendí economía sin empezar la facultad. Y esa es la inflación. Trabajas un montón, íbamos a comprar por montones como ahora, montañas y no te alcanzaba. Trabajábamos a pérdida a veces. Decí que la compostura de calzado, si trabajas bien, reditúa y podés vivir y estudiar y te la podés mantener sin muchos lujos, vivís, pero no es el objetivo. Y ese objetivo y esa, después de trabajar del setenta y cinco al ochenta con mi familia, y yo, estudiando contador, me dediqué a trabajar en la oficina y a hacer trámites, porque te digo la verdad, veía a mi familia trabajar dieciséis horas por día y no poder darse los gustos. Lamentablemente, pasaron cuarenta y ocho años, y aquí estoy contando la misma anécdota.”

QP: Esto es algo personal que percibo yo, no sé si otro tendrá la misma visión. Pero como que la inflación está entre el siete y once por ciento mensual, pero uno ve que se remarcan precio todos los días en los comercios y le ponen un veinticinco por ciento. Entonces, como que hay también una política de cubrirse con excesivo celo de parte de los comerciantes e industriales.

AA: “Sí, ahí yo veo que hay dos tipos de comercios. No es lo mismo un comerciante acá en San Justo, donde tiene un alquiler de mil dólares por mes, hoy por hoy a nivel de años anteriores, más bajo, porque llegó a pagar cinco mil dólares por mes de alquiler. Acá mil dólares son cuatrocientos, quinientos mil pesos, un localcito. Y a la mercadería la tienen que remarcar un doscientos, trescientos por ciento, si no, no cubren los gastos. Y los negocios de barrio trabajan con un cincuenta, un setenta, y esos son los que más pierden, porque cuando van a comprar hasta que compran y venden y van a comprar, pierden. Entonces, lamentablemente tienen que remarcar continuamente. Me pasó cuando en los años ochenta, en Rafael Castillo, trabajaba con una empresa, teníamos que hacer la lista de precios todas las semanas. Antes no había computadora, había que hacerla toda a mano, máquina de escribir, sacar una fotocopia y luego ir al correo, distribuirlo a los clientes por correo, pasaban 15 días, cuando ya llegaba el aumento, teníamos que volver a hacer la lista de precios otra vez, año ochenta. Así que mi experiencia indica que siempre los trabajadores hemos perdido con la inflación, y muchos comerciantes se han fundido. Y otros que tienen capacidad de venta, a pesar de la inflación, los beneficia. ¿Por qué? Por el gran movimiento que tienen hacia la espalda, pero son los menos. Lamentablemente, pasó toda la vida que yo tengo de cuarenta y ocho años, que estoy trabajando y lamentablemente, siempre el obrero y los empleados hemos perdido, pues yo también sé lo que es vivir de un sueldo.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

AA: “No, muchas gracias a vos y espero que el presidente que sea electo en octubre tenga la capacidad suficiente para ordenar esta economía y este país que está muy, muy devastado, más que nada en la seguridad, porque veo que hay muchas familias destrozadas por la cantidad de vandalismo que hay en todo el conurbano lamentablemente.”