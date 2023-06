“LOS FUNCIONARIOS DE ESTA GESTIÓN SE OLVIDARON DE LA GENTE, Y EL INTENDENTE ESPINOZA VIVE PARA LA ROSCA POLÍTICA”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Gustavo ‘Tato’ Maglio, presidente de la agrupación política ‘Nos Una La Matanza’, hoy dentro del espacio de JUNTOS, militando la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta a presidente, y Diego ‘El Colo’ Santilli a gobernador. Maglio nos habló del crecimiento de su agrupación dentro del espacio en el que milita, del trabajo en el territorio, y de la NO gestión municipal del Intendente Fernando Espinoza y sus funcionarios, esto nos decía:

QP: Maglio, ¿cómo están trabajando y desarrollando la campaña en el territorio?

GM.: “Estamos bien, fuertes, posicionados, la aceptación que tienen tanto Diego como Horacio es muy buena entre los vecinos y compañeros, nosotros tenemos un compromiso muy fuerte con Horacio, y un gran vínculo con Diego, mucho más de lo que muchos se imaginan, seguimos construyendo y trabajando para ser una verdadera oposición. La Matanza lo que necesita es una generación nueva de dirigentes que estén decididos a transformar los destinos del distrito, y tenemos que decirle a Fernando Espinoza que La Matanza no puede continuar así, lo que estamos viviendo los matanceros es terrible, tanta en inseguridad como en la salud, que son factores fundamentales y esenciales para tener una vida normal y desarrollarse en este municipio que hoy es prácticamente imposible vivir, no hay habitante de La Matanza que no haya sufrido un hecho de inseguridad, tanto en persona, como en algún miembro de la familia, o conocido o amigo, por y para eso estamos trabajando, nuestro objetivo es poder mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos matanceros”

QP: ¿Cómo ve la interna en JUNTOS?

GM.: “Nuestro apoyo es absoluto hacia Horacio y Diego, Horacio va a ser el próximo presidente, y Diego el próximo gobernador, y en La Matanza hasta el momento no hay una lista de unidad, creemos que hay que construir todos juntos, sé que es muy difícil, pero no imposible, de nuestra parte desde mi agrupación ‘Nos Une La Matanza’, estamos decididos a ser una verdadera oposición, y para eso estamos construyendo”

QP: Maglio, ¿va a estar en la lista, va a ser candidato?

GM.: “Nosotros vamos a estar donde seamos útiles, tanto para Horacio, como para Diego, y poder seguir trabajando en una construcción a futuro, ellos ya saben cómo pienso. Hay que empezar a trabajar para cambiar y mejorar la calidad de vida de los matanceros, y terminar con esta dirigencia que huele a naftalina, y que están atornillados al sillón de funcionario desde hace décadas, sabemos que es una elección difícil, pero es nuestra oportunidad, si no ganamos, seguro que vamos a tener mayor participación en el HCD matancero y no dejar que el oficialismo tome todas las decisiones, y de esa forma construir a futuro y consolidar la fuerza que tarde o temprano va a ser gobierno en La Matanza, y para eso tenemos que prepararnos y estar convencidos de que lo podemos lograr”

QP: Ud. viene de jugar una interna en las elecciones pasadas como candidato, y nunca pararon de trabajar el territorio con su agrupación ‘Nos Une La Matanza’, ¿han crecido hoy en este espacio que integran?

GM.: “Nosotros tuvimos la experiencia en 2021 de jugar una interna, de pasar las PASO y después jugar la general, eso a nosotros nos dio la posibilidad de ir creciendo día a día, y lo fuimos demostrando tanto a Horacio como a Diego, que nuestra agrupación y espacio político está en constante crecimiento, con una credibilidad que muchos dirigentes no tienen, donde nosotros recorremos los barrios, lo que decimos lo hacemos y estamos comprometidos con cada vecino, en cada rincón de La Matanza, esa experiencia hoy en día es muy valorada y está demostrada en nuestro crecimiento y en nuestra credibilidad”

QP: Maglio, ¿que reciben de los vecinos cada vez que tienen una charla o acompaña a algún candidato?

GM.: “Recibimos mucha aceptación de parte de los vecinos, reciben muy bien tanto a Horacio como a Diego, los vecinos son muy respetuosos, pudimos hacer varias actividades de campaña tanto con Horacio como Diego en las cuales fue sorprendente el recibimiento y la aceptación del vecino, el 25 de mayo hicimos un evento donde hubo más de 600 personas donde el recibimiento a Horacio fue tremendo, muy pocos dirigentes pudieron hacer un evento de estas características, acá hay trabajo y militancia de muchos compañeros y de distintas agrupaciones que participaron, esto demuestra la seriedad y el crecimiento de este espacio político”

QP: ¿Cree que es posible una lista de unidad en el distrito?

GM.: “En estos días no hay que descartar nada, si hay una interna desde nuestro espacio ‘Nos Une La Matanza’ sabemos que vamos a influir y mucho”

QP: ¿Cómo ve o vive la gestión de Espinoza?

GM.: “Vivimos la no gestión, pero esto no es nuevo, para muestra un botón, fíjense lo que pasa con los hospitales, vean las redes sociales y las noticias, un muerto todos los días, o alguien que se salvo porque no salió el tiro, y encima desde el oficialismo hacen correr la voz de que son hechos armados acusando solapadamente a la oposición, estos tipos manejan un grado de cinismo y miserabilidad muy grande, se creen el centro del mundo, tenes que ser muy mala persona para insinuar que matan a un vecino para perjudicarlos en las urnas o en la imagen, cuando todos saben que Fernando Espinoza es el intendente con peor imagen negativa, y eso no lo digo yo, lo dicen las encuestas, y los mismos vecinos cuando se camina los barrios. Los matanceros se sienten maltratados, ninguneados, humillados cuando te roban, cuando pisas barro, cuando abrís la canilla y sale agua contaminada, cuando vas al colegio y está cerrado porque se desbordo el pozo ciego de los baños, cuando te roban en la puerta de tu casa y no hay una sola cámara del municipio, o la que esta no funciona, cuando llamas un remis o un uber y te dicen que a ese barrio no entran porque es considerado zona de riesgo, cuando te afanan el celular en las paradas de colectivos, cuando matan a un familiar tuyo para robarle el auto, cuando le roban la mochila a tu hijo que va o salió de la escuela o del club, los vecinos están cansados de vivir con miedo, los funcionarios de esta gestión se olvidaron de la gente, y el intendente Espinoza vive para la rosca política por eso tenemos que decir basta a la gestión del Intendente Fernando Espinoza y sus amigotes, hace rato se olvidaron de la gente, tenemos que decir basta por La Matanza, por nuestras familias, por nuestros amigos y construir un distrito donde nos podamos desarrollar como ciudadanos de bien, donde lo primero en la agenda municipal sea el vecino y sus problemáticas, no el lugar que voy a ocupar en una lista o el carguito que me van a dar, estos políticos se tienen que dejar de mirar el ombligo y pensar en la gente y sus necesidades “

QP: Maglio, Ud. menciono a Larreta y a Santilli, pero no menciono al per candidato a intendente el concejal Héctor ‘Toty’ Flores a quien Larreta le levantó la mano o el pulgar para que sea el candidato a intendente en el distrito. ¿Van a apoyar o acompañar a Toty en esta cruzada en el territorio?

GM.: “Nosotros vamos a apoyar a quien nos demuestre verdaderamente que va a enfrentar al poder político de La Matanza donde nos gobiernan hace 40 años los mismos, hoy no es momento de ser tibios, el que sea el candidato a intendente tiene que tomar el toro por las astas y enfrentar al espinosismo, y para eso tiene que estar a la altura de la circunstancia, yo no decido quienes son los candidatos, eso lo decide Horacio y Diego, y nuestra agrupación esta con ellos”