AUTOCONVOCADOS: “VAMOS A PELEAR POR LA UNIDAD”

Entrevistamos a Horacio Giménez uno de los referentes del movimiento sindical municipal AUTOCONVOCADOS quien nos comentó cómo surgió el movimiento y cuál su postura frentes a las próximas elecciones internas del STMLM.

QP: Horacio Giménez, ¿Cómo surgió el movimiento autoconvocados?

HG: “Esto surgió hace aproximadamente un año y medio atrás, donde nos veníamos juntándonos en el policlínico de San Justo con asambleas, tratar de empezar con la dificultad que teníamos para llegar a fin de mes. Y las otras dificultades que presentan mucho los municipales. Es la faltante de personal, la faltante de insumos, todo eso que nos hizo que empecemos a hacer asambleas en los lugares de trabajo y a reclamar. La verdad que hicimos unas cuantas movidas, hemos llegado a cortar rutas, hemos llegado a entregarles notas en el HCD, hemos llegado también a llevar una nota para presentar ante el Ministerio de Salud en La Plata. Y lo más importante, creo que hemos hecho también, es llevarles notas al sindicato de trabajadores municipales, pidiéndole que se pongan al frente de esta lucha que veníamos llevando, y hemos entregado varias notas.”

QP: Yo recuerdo reuniones en el patio del policlínico, algunas pegatinas y demás, protestando por el tema salarial. ¿Nunca el sindicato los apoyó en esa jugada?

HG: “Realmente, ellos lo declararon en su página oficial, a donde acompañaba. No estaba reconociendo realmente la situación que nos estaba pasando, porque cuando nosotros le entregábamos las notas, jamás nos dieron una respuesta y jamás se acercaron a hablar con la gente realmente, porque hoy la necesidad se incrementó muchísimo y los carteles también aumentaron. Y fuimos agredidos también. Realmente fuimos amedrentados por un sector de una parte del municipio, cuando pegábamos los carteles porque no querían que los peguemos. Han llegado a arrancarnos una bandera argentina que teníamos colgada, creo que, por ahí un acto muy cobarde, porque, en realidad, no molestaba la bandera, sino lo que decía la bandera, lo pedíamos una recomposición salarial.”

QP: Sí, recuerdo, creo que personal seguridad o algo así, se metió, y arrancó la bandera

HG: “Y la verdad que eso quedó muy en la duda, no sabemos ni cómo fue. Fue un día a la noche un acto muy cobarde, creo. Más allá de lo que decía, no deja de ser una bandera argentina que arrancaron, personas que hoy desconocemos”

QP: Después lo sucedido, ¿hubo otras corrientes internas del sindicato municipal que se acercaron como para darle una mano en su reclamo?

HG: “Muy poco. Nosotros siempre buscamos la unidad. La unidad de todos los municipales. Es un reclamo, creemos nosotros, muy genuino de parte de esto, tratar de reclamar una recomposición superior que nos está haciendo falta, y que se respeten, más que nada, la carrera municipal. La verdad creemos que no ha llegado bien la difusión cuando lo hacíamos. Se han sumado de otros sectores, pero no la cantidad que a veces esperábamos, porque hoy por hoy esperábamos que sean todos los municipales, porque creemos que estamos todos en la misma situación. También los lugares de trabajo se han debilitado muchísimo por la faltante de personal. Está faltando muchísimo, y con la diferencia también que hoy la responsabilidad que tiene, tal vez el monotributista no es la misma que el del municipal directo. Porque nosotros para faltar tenemos que presentar un montón de cosas, y ellos tal vez avisan solamente que faltan, y ya está.”

QP: ¿Qué lo llevó a armar lista? Está bien, todavía no se presentó lista, porque recién estuvo la asamblea extraordinaria la semana pasada. Pero concurrir a la misma es como una posición de presentar lista en una interna al sindicato. ¿Qué lo llevó a eso?

HG: “Creo que un poco la indiferencia que nos marcaron del sindicato, porque hemos presentado alrededor diez, doce notas a donde están firmadas por el secretario general, por el secretario gremial, y sin ningún tipo de respuesta. Creo que la indiferencia de ellos nos lleva a presentar una lista de cierta forma para modernizarlo, y realmente cuidar y recuperar esa herramienta que se necesita para los trabajadores. Porque había muchas cosas para hacer, por lo menos acercarse y tratar de hablar con los empleados municipales, o los compañeros y compañeras, como dicen ellos. Porque lo único que sentí es un destrato con respecto a esto, y ellos pedían en su momento que le digamos compañero, y la verdad que no, no me parece. A ver, no me parecía lógico porque no te acercaste a ver la necesidad que estamos pasando. Muchos compañeros lloran en los pasillos porque no llegan a fin de mes, o porque no pueden comprar su medicación, o porque no pueden viajar para trabajar. Entonces, esto nos lleva a presentar y a tratar de cambiar la forma y el modelo gremial que hoy existe, que realmente nos deja desprotegidos.”

QP: Previo a la asamblea extraordinaria, se juntaron, teóricamente, las cuatro listas opositoras que van a jugar, y se dicen que están conversando para constituir una unidad sindical para enfrentar al oficialismo. Se que están participando en esas reuniones, ¿Usted cree que se puede lograr la unión y triunfar?

HG: “Yo creo que se puede lograr la unidad. Creo que tengo mucha fe en que eso es muy factible. Tenemos que ordenarnos, obviamente, tenemos muchas ideologías distintas con respecto a las listas, pero sí, podemos lograr la unidad. De lograr la unidad es porque se necesita mucho trabajo en el sindicato para poder cambiar la situación en la que está. Y, obviamente, por ahí ya lo tomamos como que ya ganamos y que la gente está pensando que realmente este modelo que hoy existe ya está vencido, porque tuvo su posibilidad, tuvo sus cauciones. Hace ocho años, han hecho poco por el trabajador. Hoy estamos por nuestros salarios, nuestra forma de vivir ha decrecido muchísimo y estamos muy mal, al punto que no llegamos a veces para venir a trabajar con el dinero. Imagínese cómo están nuestras familias. Entonces, sí, pensamos que podemos lograr esa unidad para tratar de hacer una lista única, algo para contrarrestar lo que está pasando.”

QP: Yo siempre le pregunto a todos los espacios que participan en la interna del sindicato: ¿La culpa es del sindicato o la culpa es de la patronal, del departamento ejecutivo?

HG: “Hay responsabilidades compartidas, creería yo. De una forma muy personal, son responsabilidades compartidas, porque creo que el sindicato tendría que ver y manejarse distinto, tratar de exigir que haya algo para el empleado, para que el empleado municipal pueda vivir como vivía antiguamente, o seguir teniendo los derechos que hoy se están perdiendo, y la parte municipal que hoy creo que se despreocupó de eso, y dejó que se vayan perdiendo todos los derechos de los municipales que teníamos. Cuando se pierde una carrera municipal, con tantos monotributistas, a donde se permite que regresen cooperativas al lugar. Todo eso se perdió, todo el trabajo genuino en el municipio se perdió.”

QP: ¿Qué expectativa tienen ustedes? ¿Van a jugar sí o sí? Por más que no logren la unidad, ¿Presentarán lista igual?

HG: “Vamos a pelear por la unidad. La idea es tratar de hacerlo transparente a esto. Vamos a pelear por la unidad, pero si no se da la unidad, sí, vamos a jugar. Porque lo que pedimos, más que nada, es transparencia en esto, que tal vez no es lo que se viene dando. O sea, desde la asamblea no se viene dando la transparencia en las acciones. Pero, bueno, vamos a seguir apelando a la transparencia, y a que el voto decida, y la gente, nuestros compañeros y compañeras, que decidan quién quiere que esté al frente. Y eso va a ser respetado por nosotros y vamos a acompañar. Si nos toca perder, vamos a acompañar en esto, para que se transforme en algo distinto a nuestro sindicato, porque lo estamos anhelando, porque hemos perdido tanto ya con respecto a los sindical, que se está anhelando mucho poderlo recuperar y poder hacer algo por los compañeros y compañeras que hoy están atravesando una situación tan difícil.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

HG: “Primero, gracias por escucharnos y por darnos la posibilidad, ya que tal vez el secretario general no nos reconoce a la lista de autoconvocados de cierta forma. Entonces, agradecerle por la posibilidad de poder expresar que nos viene pasando y todo lo que venimos atravesando los municipales de La Matanza.”

QP: ¿Ustedes son jubilados, personas en actividad, monotributistas y contratados?

HG: “Nosotros, sí, somos autoconvocados, tanto activos como jubilados. Y nosotros hablamos con todos. No hace falta que sean afiliados al sindicato. La realidad es que están todos mal, entonces tratamos de hablar con todos los compañeros para generar una conciencia a donde tenemos que luchar por nuestro salario. Desde ahí estamos, no son todos afiliados. Y de esa manera, recibimos un poco de destrato de parte del sindicato que está mal, porque mucha gente se desafilió por el descreimiento, por la mentira y por las cosas que no fueron tan transparentes. Vamos a tratar entonces en conjunto, de que se vuelvan a afiliar, de que vuelvan a creer. Pero todos siguen siendo compañeros y compañeras. Por más que no estén afiliados, tenemos que defenderlo, tenemos que defender igual a todos.”